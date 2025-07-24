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Новости Видео Обращение Зеленского Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Уже сегодня в Верховной Раде Украины есть мой законопроект по гарантиям независимости антикоррупционных органов, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о законопроекте, который предоставляет полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект - то, что обещал, - для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, - это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

Читайте: НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость

Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности.

Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина - это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал Мерцу о законопроекте, который гарантирует независимость антикоррупционных органов

НАБУ (4400) Зеленский Владимир (21334) обращение (784) САП (2209)


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Топ комментарии
+33
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24.07.2025 21:29 Ответить
+29
Молодець, сам зробив проблему і сам героїчно її вирішив. Тьфу ідіот !
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24.07.2025 21:30 Ответить
+18
А воно все своє гребане та нікчемне життя виворачивалось. Ото як мама з папай навчили, так і живе, гівно гівном.
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24.07.2025 21:38 Ответить
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24.07.2025 21:29 Ответить
Цікаво навіщо Вова так поспішав з підписанням?
Невже такий тупий, що не міг прорахувати реакцію хоч крок наперед?
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24.07.2025 22:35 Ответить
Вивернувся як вуж - інстинкт спрацював
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24.07.2025 21:30 Ответить
він не вивернувся,- законопроект під нього: САП- під генпрокурором,далі зрозуміло
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24.07.2025 21:31 Ответить
Я за те шо люди вийшли на вулицю
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24.07.2025 21:34 Ответить
саме так, якщо уважно прочитати і відкинути зеленяве пустозвонство.
але мало хто читає до кінця, а тим паче уважно, на жаль...
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24.07.2025 21:45 Ответить
А воно все своє гребане та нікчемне життя виворачивалось. Ото як мама з папай навчили, так і живе, гівно гівном.
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24.07.2025 21:38 Ответить
Молодець, сам зробив проблему і сам героїчно її вирішив. Тьфу ідіот !
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24.07.2025 21:30 Ответить
проблему не вирішено: ліквідацію НАБУ і САП подав під іншим соусом...
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24.07.2025 21:33 Ответить
Не говорячи вже про таку "дрібничку" як кількість голосів. Рада провалить голосування і забере на себе весь негатив. Позитивна блогерня заспіває "Справедливий цар".
Разумков заміряє рейтинг.
Все.
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24.07.2025 21:49 Ответить
оце і весь задум, зеленський думає що лох зїсть
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24.07.2025 22:19 Ответить
Ніт! Не вирішив! Закон діє той, чкий Оада прицнчла позавчора і який він одразу підписав. А це лише проект, який не відомо коли проголосують і не факт, що голоси наберуться.
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24.07.2025 21:51 Ответить
маладец! злазь с табуреточкі палі апладісмєнти публікі мальчік!!!
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24.07.2025 21:31 Ответить
толька твой єлеторат , которий ну шоб поржать тєбє уже голосов нє даст - ПОДОРОСЛІШАВ!!!
У тебе вова один шлях збери коаліцію Єдності , продовжуй бути "посажьонним генералом президентом, тільки вже не в Єрмака а в коаліції ...
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24.07.2025 21:35 Ответить
Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт, - Зеленський

Та твій, твій...
Ти б його на вивороті підписав, шоб сумнівів не було та не спиззили.
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24.07.2025 21:32 Ответить
Але чомусь проєкт опозиції був поданий раніше на 2 реєстраційні номери.
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24.07.2025 21:36 Ответить
І автограф ЗЕ чомусь підписаний як Спікер ВРУ.
Може, звичайно, ми, поки що, чогось не взнали, але дивно.
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24.07.2025 21:52 Ответить
от уйобки...створили проблему, а тепер і я не я і хата не моя
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24.07.2025 21:32 Ответить
Як ти вже остогидло.
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24.07.2025 21:33 Ответить
От ****!
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24.07.2025 21:33 Ответить
На Банковой засела парашная агентура. А какая разница?
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24.07.2025 21:33 Ответить
😁
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24.07.2025 21:52 Ответить
Не твій.
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24.07.2025 21:34 Ответить
Вова ти вже другий рік , як колишній президент, тому ніяки закони не маєш підписувати.
А всі законопроекти -це художні твори.
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24.07.2025 21:34 Ответить
Та ще й сцикло!
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24.07.2025 21:34 Ответить
https://x.com/FranzMaser/status/1948412578620752174

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24.07.2025 21:34 Ответить
Даун? 🤔 Один хрестик мав би солідніший вигляд аніж оці два криві
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24.07.2025 21:54 Ответить
так і не вибачився
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24.07.2025 21:34 Ответить
На що це чмо сподіваєтья?
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24.07.2025 21:35 Ответить
На Єрмака. І на пропетляти.
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24.07.2025 21:55 Ответить
Кожен, хто має доступ до державної таємниці, "шта і "козирний з татарчуком ,та агрохімією подоляцкою" на детектор сядуть разом із "сирком" і "шмиглом" ???Хер толку , якщо він не проголосований зрадниками України...Попробуй завтра його проголосувати і до вечора підписати"турборежимом "???
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24.07.2025 21:35 Ответить
Дети, все встали дружно на стульчики, и дружно зааплодировали! ( Можно бросить конфитти ).
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24.07.2025 21:37 Ответить
Який твій? Ти два слова в речення зліпити не можеш, дурень.
Тою макулатурою підітри собі сраку.
Скасовуй те що ви там понаприймали, Повертай як було.
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24.07.2025 21:37 Ответить
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24.07.2025 21:37 Ответить
Як буратінка швидко обісрався нового Майдану!
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24.07.2025 21:37 Ответить
План был подчинить(явно и не очень) все, шо только возможно, единственному...эм...органу, куда не просочились вражеские агенты. Офису Президента. Продолжение будет...
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24.07.2025 21:38 Ответить
Шоб ти, курва, до кінця життя гузном їв, паскуда...
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24.07.2025 21:42 Ответить
а де законопроект, щоб перевіряти на детекторі ОП, СБУ, депутатів і т д?
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24.07.2025 21:43 Ответить
"Достойно реагують"? Ні! Достойна реакція це коли зєнського і його кліку узурпаторів розсадять по одиночних камерах і почнуть допитувати 14/7 (8 годин на сон і 2 години на все інше).
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24.07.2025 21:43 Ответить
8 годин на сон? А ви гуманіст... Хіба ж так зі зрадниками поводяться?
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24.07.2025 21:47 Ответить
Ви навіть уявити не можете як незмінний режим дня перетворює життя на товстезну книгу з однаковими пустими сторінками... Це не гуманізм точно. Це покарання і воно спрямоване в минуле, а майбутнього у таких мерзотників не повинно бути. Лише пусті, білі сторінки. Довічно. Так карають, а не перевиховують і готують до життя на волі.
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24.07.2025 22:06 Ответить
А ОПу на детектор брехні …? Забули!
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24.07.2025 21:44 Ответить
За час дії цього кінченого закону позакривали всі справи на друзів Зе. А тепер можна і відкотити взад. Вітаю, нас знову н*їбали.
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24.07.2025 21:44 Ответить
Чмо брехливе. Мразь недобита
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24.07.2025 21:46 Ответить
"Мій законопроект"? Зєлєнскій отримав диплом юриста завдяки папі Саші бо проягом навчання займався виключно "Кварталом". Він не розуміє юридичних термінів, а дегенерати законопроекти не пишуть. Законопрект написано Татаровим в співавторстві з Єрмаком. Скільки заплатив виконавцям?
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24.07.2025 21:53 Ответить
Ти коли підписував ганебний закон про ліквідацію будь-якої незалежності НАБУ та САП - ти про що думав?
Воно навіть не пропонує вигнати Єрмака з Татаровим.

Час йти у відставку, "президенте". Час оголосити президентські вибори.
Інакше це беззаконня продовжиться.

ГЕТЬ!
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24.07.2025 21:55 Ответить
Думав,якби забрати справи на своє ближнє оточення.Вірніше,не він,бо нема чим,а ермак,він же автор ідеї і просування цього закону.Від зе вимагалося лише підпис і печатка.
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24.07.2025 22:05 Ответить
Треба вимагати виборів президента України, не десь колись через кілька років, а вже цього року.
Це відтермінує "театральний 50-денний ультиматум Трампа", бо Трамп сподіватиметься, що новий президент підпише капітуляцію. Але таку саму капітуляцію будь-якої миті може підписати Зеленський, його нічого не стримує, як і будь-якого нового президента. Так само нічого не тримає Трампа пересувати свої театральні ультиматуми хоч на кілька років.
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24.07.2025 22:13 Ответить
Щось то не то: типу,"треба вимагати виборів президента України", в той же час,"таку саму капітуляцію будь-якої миті може підписати Зеленський, його нічого не стримує, як і будь-якого нового президента".
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24.07.2025 22:25 Ответить
На Цензорі кілька разів проскакувала думка, що трампісти з республіканської партії закликали до перевиборів, тому що Зеленський пручався і не хотів підписувати запропоновану #уйлом капітуляцію. Я теж довго так думав, поки не побачив, як цим вміло користується Зеленський, щоб робити, що захоче його шобла.
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24.07.2025 23:14 Ответить
Якось близька мені людина сказала: Зрада - це наче зламали руки. Пробачити, можливо, зможеш. Обійняти - ні.
Це просто варто пам'ятати.
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24.07.2025 22:00 Ответить
яке воно нікчемне
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24.07.2025 22:03 Ответить
Що ж лідора Єрмак не попередив що вру на канікули пішла?
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24.07.2025 22:05 Ответить
За руським кораблем зелена гнида. Україна тебе зневажає брехуна і крадія.
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24.07.2025 22:10 Ответить
Вава, ти впевнений що це твій? Його ліпила команда шулерів, твій тільки підпис
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24.07.2025 22:25 Ответить
Сто процентів
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24.07.2025 22:27 Ответить
Черговий потужний відосик 🤮
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24.07.2025 22:43 Ответить
Зелених мародерів під орешт.
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24.07.2025 22:47 Ответить
ЗЕсвиня
брат Говнюковича
чемодан-вокзал-ростов
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24.07.2025 22:48 Ответить
Законотворець ти наш!Всерівно ти мерзотник!
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24.07.2025 22:55 Ответить
кожна людина бере щось від мами і тата..
А зе схож і на ЧОРТА і на СВИНЮ
чого в нього більше???
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24.07.2025 23:09 Ответить
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися.
-- А я і не спав.
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24.07.2025 23:13 Ответить
 
 