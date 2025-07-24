Уже сегодня в Верховной Раде Украины есть мой законопроект по гарантиям независимости антикоррупционных органов, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о законопроекте, который предоставляет полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект - то, что обещал, - для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, - это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.

Читайте: НАБУ и САП поддержали внесенный Зеленским законопроект, восстанавливающий их независимость

Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности.

Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина - это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал Мерцу о законопроекте, который гарантирует независимость антикоррупционных органов