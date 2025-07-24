Уже сегодня в Верховной Раде Украины есть мой законопроект по гарантиям независимости антикоррупционных органов, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о законопроекте, который предоставляет полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов.
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект - то, что обещал, - для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.
Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, - это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые защищают от различных злоупотреблений.
Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности.
Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина - это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины", - подчеркнул Зеленский.
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Невже такий тупий, що не міг прорахувати реакцію хоч крок наперед?
але мало хто читає до кінця, а тим паче уважно, на жаль...
Разумков заміряє рейтинг.
Все.
У тебе вова один шлях збери коаліцію Єдності , продовжуй бути "посажьонним генералом президентом, тільки вже не в Єрмака а в коаліції ...
Та твій, твій...
Ти б його на вивороті підписав, шоб сумнівів не було та не спиззили.
Може, звичайно, ми, поки що, чогось не взнали, але дивно.
А всі законопроекти -це художні твори.
Тою макулатурою підітри собі сраку.
Скасовуй те що ви там понаприймали, Повертай як було.
Воно навіть не пропонує вигнати Єрмака з Татаровим.
Час йти у відставку, "президенте". Час оголосити президентські вибори.
Інакше це беззаконня продовжиться.
ГЕТЬ!
Це відтермінує "театральний 50-денний ультиматум Трампа", бо Трамп сподіватиметься, що новий президент підпише капітуляцію. Але таку саму капітуляцію будь-якої миті може підписати Зеленський, його нічого не стримує, як і будь-якого нового президента. Так само нічого не тримає Трампа пересувати свої театральні ультиматуми хоч на кілька років.
Це просто варто пам'ятати.
брат Говнюковича
чемодан-вокзал-ростов
А зе схож і на ЧОРТА і на СВИНЮ
чого в нього більше???
-- А я і не спав.