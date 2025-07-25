РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11664 посетителя онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
9 123 89

Ряд нардепов заявили, что ошиблись, проголосовав за закон о НАБУ и САП

голосование против НАБУ

Ряд народных депутатов заявили, что их решение проголосовать за законопроект №12414, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП, было ошибочным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.

Так депутат "Голоса" Тамила Ташева написала, что ее голосование "за" вызвало "немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятия". Также добавила, что поддерживает законопроект #13533, который восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

"Да, я проголосовала за этот закон. Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной осведомленности. В то же время и это звучало и признавалось многими - результативность системы последние годы вызывала много вопросов. Сейчас уже понятно, что не весь процесс был должным образом согласован", - отметила она.

"Слуга народа" Жан Беленюк также сказал, что ошибся и "чувствует личную ответственность и не ищет оправданий".

Другой представитель "Слуги народа" Сергей Штепа объяснил, что считал, якобы законопроект №12414 "поможет оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами", чтобы НАБУ и САП сосредотачивались на делах высокой приоритетности.

Смотрите: Люди встретили "слугу народа" Марьяну Безуглую на акции в поддержку НАБУ и САП выкриками: "Безуглую вон!". ВИДЕО

Еще один "слуга" Ростислав Тистык также написал, что в политике бывают ошибочные решения.

"Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект", - добавил он.

Представитель той же партии Василий Мокан заявил, что "лично свое голосование за #12414 считает первым серьезным просчетом за время каденции" и будет голосовать за исправление ситуации.

Бакунец от "Довиры" призвал созвать сессию ВРУ и прислушаться к мнению граждан и добавил, что стоит найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП.

Смотрите: Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект о гарантиях независимости антикоррупционных органов, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4400) ВР (29356) депутат (3329) САП (2209)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
Гаразд, тоді зробимо так - тих, хто проголосував за це зелене лайно, розстріляємо, а потім скажемо, що вийшла помилка.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:12 Ответить
+26
Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП


показать весь комментарий
25.07.2025 01:10 Ответить
+20
Закон 12414 дозволяє анти правоохоронним органам проводити обшуки та вилучення майна громадян без рішення суду. Це повний пи....ць!!!
Скоро в Україні будуть на районі менти гопники ходити віджимати майно (телефони сумочки барсетки і т.д.) і їм за це нічого не дуде. Слава нашому найвеличнішему боневтіку.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хрестовий похід дітей в Україні таки переміг !

.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:47 Ответить
mg42
Не злякалися вони протестів...
Просто ЄС,крім скасувння безвізу і перегляду фінансової допомоги,пригрозив ще й санкціями..це значить заборона в'їзду в ЄС..от задню миттю і включили..
показать весь комментарий
25.07.2025 05:42 Ответить
Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП


показать весь комментарий
25.07.2025 01:10 Ответить
Вони, як раніше комуняки, коливалися разом з партію, вірніше з методикою від єрмака
показать весь комментарий
25.07.2025 04:49 Ответить
Ага... Хер би тобі комуняки задню включили...
показать весь комментарий
25.07.2025 08:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oRpNEon5q10

все по поличках від Юрія Луценко проте як робився й як мінявся ПРокорупційний закон- й це як завжди від нього бомба ( полички витримали - слухаємо)
показать весь комментарий
25.07.2025 05:14 Ответить
Цей алканафт зробив багато, на відміну від мавп, які на нього накидають лайно
показать весь комментарий
25.07.2025 07:16 Ответить
Гаразд, тоді зробимо так - тих, хто проголосував за це зелене лайно, розстріляємо, а потім скажемо, що вийшла помилка.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:12 Ответить
Нехай депутати скажуть, чи помилився Муссоліні, який сказав таке: "Для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів."
показать весь комментарий
25.07.2025 04:02 Ответить
тазік землі для жЮлі-дєвочкі !

щоб каялась та їла !

.

.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:43 Ответить
южаніна ,кінчена,хитроопа ,системна ****.
показать весь комментарий
25.07.2025 09:23 Ответить
перша низка тамадів-помиляльників пішла,
мабуть шось почюяла - далі насадуться всі і бровістки теж.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:15 Ответить
Діалог на СТО (у ВРУ):
Прайс:
1. ремонт колеса - 100 грн
2. підкачка - 10 грн
3. чистка салона - 30 грн
4. проканало (законопроєкт №12414) - 500 грн
- Ей, а що це за четвертий пункт?
- Ну ok, не проканало - викреслюємо...
показать весь комментарий
25.07.2025 07:29 Ответить
Прайс:
1. ремонт колеса - $30-50
2. підкачка - $10
3. чистка салона - $150
4. проканало (законопроєкт №12414) - 500 грн
- Ей, а що це за четвертий пункт?
- Ну ok, не проканало - викреслюємо..
показать весь комментарий
25.07.2025 07:33 Ответить
заміна резини? ($120- 150)
показать весь комментарий
25.07.2025 07:37 Ответить
одне колесо
показать весь комментарий
25.07.2025 07:38 Ответить
Може там одну гайку замінили, що ви оце мене лякаєте?
А в салоні коврик витрусили...
показать весь комментарий
25.07.2025 08:14 Ответить
І взагалі то не я! то сусід/сусідка! Буряти мабуть..
показать весь комментарий
25.07.2025 01:16 Ответить
Вони у нас такі затуркані, такі затуркані!
показать весь комментарий
25.07.2025 01:18 Ответить
слизняки безхребтові.

чи, точніше - особи без політичних переконань. Але все-одно - слизняки.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:21 Ответить
"слимаки"
З рештою згоден
Ненажерливі та загребущі слимаки без будь-якого морального компаса.
показать весь комментарий
25.07.2025 07:31 Ответить
а може щє раз в Трускавець на перепaдгатовку і дати краба,
вiртуального оленя на екрані пошукати?
а то якесь ви шобло недонaвчене....
показать весь комментарий
25.07.2025 01:21 Ответить
САМИ ( 73 % ) выбрали " слуг народа " и САМИ же ИМИ не довольны ...... ... ..
показать весь комментарий
25.07.2025 01:29 Ответить
Бо вони надіялися на то що будуть більш порядних депутати, а вийшло що як казав один бажали як ліпше, а вийшло як завжди. Добре що помилки визнають і вдруге не будуть голосувати за тих хто їх обманув
показать весь комментарий
25.07.2025 04:54 Ответить
ЗЕбануті - більш порядні? Це просто зграя випадково набраних Бенею КАЛ.омойським ніщебродіів і дрібненьких злодюжок. Коли закінчиться каденція ЗЕбанутих депутатів, після закінчення війни, їх мудрий нарід буде відловлювати і бити як старе відро. Особливо дістанеться Третяковій і Марухі Безмозглій, не точно запамятав хвамілію цієї собачки жіночого роду, та що вчить генераляв як воювати. Безугла здається, руда така
показать весь комментарий
25.07.2025 05:52 Ответить
Це кодло каламойша набрав по обʼяві
показать весь комментарий
25.07.2025 06:41 Ответить
от тільки "вдруге" може вже й не бути, або буде але дуже не скоро й не для тих, хто на щось там "надіявся".
не сподіватись треба було, а мізками користуватись.
показать весь комментарий
25.07.2025 06:03 Ответить
Обісрались від страху?
показать весь комментарий
25.07.2025 01:29 Ответить
всe це зелене покаяння обзивається одним словом - "засцяли".
пацанів і дівчят засцяли.
а ви щє, падлюки, тільки спробуйте побити їх, чи Боже збав стрельнути....
показать весь комментарий
25.07.2025 01:32 Ответить
Закон 12414 дозволяє анти правоохоронним органам проводити обшуки та вилучення майна громадян без рішення суду. Це повний пи....ць!!!
Скоро в Україні будуть на районі менти гопники ходити віджимати майно (телефони сумочки барсетки і т.д.) і їм за це нічого не дуде. Слава нашому найвеличнішему боневтіку.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:35 Ответить
Тоді їм на голови почнуть випадково падати окремі цеглини.
В особливо важких випадках - балкони.
показать весь комментарий
25.07.2025 07:33 Ответить
Всі не в курсі були,але як всі хлопали з радості!Що можна накрасти і не відповідати за це ну це прекрасно хіба ні?Європейці -сша дають дармові гроші ми собі туди сюди порозпихаємо на всякі благоустрої і решти лабули і все чудово.Проголосували і втікли відпочивати,акуєть!А коли запахло смаженим і тут народ бушує і єс каже куй вам а не гроші зразу всі свою помилку відчули,а то що всі просили не голосувати за це лайно то ви включили дурника ніби нічого не чуєте і не бачите!!!Як ви під..ри вже дістали.Одні піда..и ззовні лізуть а інші в середині клеють дурнів і голосують за всякі поправочки для себе,а потім кажуть ми помилились!!!!Ну уроди закінчені!!!
показать весь комментарий
25.07.2025 01:37 Ответить
Та ніхто ні чого не обісрався. Якщо б наш лідор **********, не вніс, чи вносить інший законопроект, а залишив б так як є зараз.
І вони б почали казати, що помилилися, то так, всралися.
А знаючи що лідор вніс інший законопроект, за який звісно вони проголосують, щоб типу виправити свою помилку. То це сання в очі. Типу які вони хороші.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:38 Ответить
Це зветься колебаться вместе с линией партии
показать весь комментарий
25.07.2025 01:42 Ответить
...під кіздюлями дітей біля театру Франка

.
показать весь комментарий
25.07.2025 01:46 Ответить
На ліхтарях це виглядатиме органічно.
показать весь комментарий
25.07.2025 02:08 Ответить
Ще слід підібрати гарний музичний супровід. Пропоную пісню "Выбора" у виконанні Шнурова, улюбленого співака колишньої дружини ху#ла - людміли.
"И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Выборы, выборы,
Кандидаты - 3,14доры!"
Це той випадок, коли використання цапського ізика буде доречним
показать весь комментарий
25.07.2025 07:44 Ответить
Схоже на пояснювальну запику-
"Я не пішов на роботу тому,що думав,що пішов"
показать весь комментарий
25.07.2025 01:48 Ответить
Цим "флюгерам" байдуже за що голосувати, аби лише вчасно їм приносили конверти (з західною допомогою).
показать весь комментарий
25.07.2025 07:46 Ответить
Найхитрожопіші депутати вмикають вар'ята поперед всіх, а найтупіші досі гальмують із "каяттям".
показать весь комментарий
25.07.2025 01:54 Ответить
Найбезуглішою стала всім відома блаженна дурочка...
показать весь комментарий
25.07.2025 07:50 Ответить
Депутята, амне депутати((((
показать весь комментарий
25.07.2025 01:59 Ответить
Помилка була в обранні цих депутатів. А точніше в тому, що вони народилися.
показать весь комментарий
25.07.2025 02:08 Ответить
"Ми помилилися - занадто мало грошей узяли за такий факап!"
показать весь комментарий
25.07.2025 02:29 Ответить
Лицемірне, хитросраке зелене шапіто. Голосують як їм вкажуть, а потім брешуть, що помились.
показать весь комментарий
25.07.2025 02:29 Ответить
Це як "помилились"? Це не читаючи проголосували? Тоді профнепригодні, а не помилились. Прочитали, та не зрозуміли про що йдеться і проголосували? Двічі профнепригодні ще й тупі.
Прочитали, зрозуміли, проголосували, а тепер страшно? То просто мразі беспринципні. Що ***** значить "помилились"?
показать весь комментарий
25.07.2025 03:05 Ответить
ну як тупі?
приспособи-прилаштуваці і їм ***** за що вони галасують...
показать весь комментарий
25.07.2025 03:19 Ответить
А шо, ця ця зграя ЗЕбанутих депутатів вміє читати? Це тупе бидло, яке голосує по команді найвеличнішого. Без всякого читання.
показать весь комментарий
25.07.2025 05:57 Ответить
А вони навіть фізично не встигли б прочитати ті поправки, за які проголосували. Це була не тільки профнепригодність, а ще й злочинне порушення регламенту роботи ВР.
показать весь комментарий
25.07.2025 07:57 Ответить
було б цікаво подивитися список тих "нардепів"
які перший раз голоснули за бубін закон за знищєння незалежності антікорупційних набу і сап
і переголоснувших за бубін новий закон,
який, начебто, скасовує його тей 1й закон 3 дні тому.
а післязавтра з'ясується, шо другий бубін законопроект і є перший - і вони переголоснуть знову - криворогата прірва...
показать весь комментарий
25.07.2025 03:15 Ответить
просинайся, Дід Панас, - тут у малят така *****
показать весь комментарий
25.07.2025 03:21 Ответить
Політичне сміття та непотріб.
показать весь комментарий
25.07.2025 03:30 Ответить
Якщо хтось формує списки на винищення мразоти з депутатського корпусу, то всі їто проголосував за антиукраїнський закон під диктатуру єрмака-зєлєнского вже зафіксовані. Відмова (зрада єрмака-хєлєнского) під загрозою народного гніву не аргумент. Як то кажуть зеки "адін раз і підарас". Не бачу ніякого політичного майбутнього для дегенератів які не розуміють елементарних азів демократичного суспільства. Бєлєнюк виявився "спритнішим зрадником" за тормоза-Вірастюка.. Те що Вірастюк дебіл було видно коли він випхався на сцену "Квартал" в "пророчому" номері з Сівохою та Юзіком...
показать весь комментарий
25.07.2025 04:10 Ответить
зараз скажу страшну думку, але впевнений,
криворогаті кіно-оператори всі протести знімали,
ну вони так завжди роблять,
а потім вони за прийдуть за всіма, кого зможуть ідентіфікувати.
моя порада? - маски...
показать весь комментарий
25.07.2025 04:18 Ответить
просто любіть себе і не підставляйтесь....
показать весь комментарий
25.07.2025 04:20 Ответить
Юля, Юля, Юля, .... Ех Юля, знову, як завжди
показать весь комментарий
25.07.2025 04:58 Ответить
свАбоду не спинити!!!Люля,Люля.Вана прАцює і очко в дубАях Залатая Ручка манька каАліция.
показать весь комментарий
25.07.2025 05:47 Ответить
Помелились бо не були проінформовані,а нашо ви тварюки голосуєте як не проінформовані,нечитаючи,це називається недбале стпвлення до своїх обов'язків,нахер ви такі взагалі треба,мерзотники.
показать весь комментарий
25.07.2025 05:57 Ответить
Відповідальність політика за політичну помилку - відставка.
показать весь комментарий
25.07.2025 06:01 Ответить
не в Україні
показать весь комментарий
25.07.2025 06:07 Ответить
і це, ***, депутати... "дядя, я більше не буду"
показать весь комментарий
25.07.2025 06:18 Ответить
здерли з союзників рожеві окуляри
показать весь комментарий
25.07.2025 06:29 Ответить
Проізошла чудовішная ошибка
показать весь комментарий
25.07.2025 06:46 Ответить
Стадо баранів, а не депутати. Тепер чітко можна побачити вертикаль влади. Сказали голосувати "за" проголосували, сказали вибачатися, вибачаються.
показать весь комментарий
25.07.2025 06:48 Ответить
Тому що принципові і послідовні, хоч тупі і неграмотні.
показать весь комментарий
25.07.2025 06:54 Ответить
Пане суддя, визнаю що юув не правий що напився горілки і сівши за кермо автомобіля вбив і покалічив десяток людей. Я виний, визнаю це. І тому прошу пробачити мене-я більше так не буду.
Дякую.
Ніт-" вмерла то вмерла".
Список тих хто "ЗА" є? Є.
Цей список піде місцевим владам по всьому ЄС.
Маю надію проти них і їхніх сімей будуть введені персональні санкції
"по забороні знаходження на території ЄС".
По причині протидії антикорупційним органам і
пособництву самі корупції на найвищих щабелях влади.
З любов*ю Ваш в минулому виборець.
показать весь комментарий
25.07.2025 07:27 Ответить
У них була "обмежена поінформованість".... тобто голосували і не знали за що ❓
показать весь комментарий
25.07.2025 07:34 Ответить
конвертики покласти стефанчуку на стіл, він перерахує, щоб усьо зішлось, а то бач які, сьогодні голосую, а завтра - "затмєніє нашло"
показать весь комментарий
25.07.2025 07:49 Ответить
За помилки нужно расплачиваться .......
показать весь комментарий
25.07.2025 07:50 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 08:02 Ответить
Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП.

Це означає що т.зв. депутати ВР не є суб'єктами/ subjectum, які беруть активну участь у діяльності законодавчого органу, в процесі вироблення розумних рішень, користуються своїми конституційними правами, а не тільки привілеями вельмож, і, головне, виконують обов'язки накладених на них виборцями, а фактично - об'єкти маніпуляцій, маріонетками, якими маніпулюють кукловоди з АП. Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы.

Можливо, тому і написано НИЗКА депутатів - ляльки на шнурочку...
**************************************************************************************************
"Низка" в українській мові має кілька значень: ряд, послідовність, сукупність однорідних предметів, нанизаних на нитку, мотузку, дріт і т.п., або просто низка предметів, розташованих один за одним. Це також може означати процес нанизування предметів.
******************************************************************************************************
Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд, а день - на день.
Я устал и отдыхая в балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке - Все они марионетки в ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке - Все они марионетки в ловких и натруженных руках. Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, и играет клоун на трубе.
И в процессе представленья создается впечатленье, что куклы пляшут сами по себе. Проигрыш ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно, Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно в то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках.
показать весь комментарий
25.07.2025 07:55 Ответить
Егей, зеленопузіки. "...маєм право на помилку" тут вже не проконає. Наступний етап - дочекаєтесь на пізд...ліни, і не тільки...
показать весь комментарий
25.07.2025 07:59 Ответить
Проголосовавшие депутаты! Скажите прямо про себя: "Ну обос..ались!"
показать весь комментарий
25.07.2025 08:10 Ответить
Нє вінаватая я!!!!Міня арахамія заставив!!!!
показать весь комментарий
25.07.2025 08:22 Ответить
Або ще краще-:маю право на помилку"
показать весь комментарий
25.07.2025 08:24 Ответить
Вони так кажуть наче хтось стояв з пістолетом у голови під час голосування.
А все ж простіше - особисті зобов'язання перед Єрмаком.

Інакше такий поспіх не пояснюється.
показать весь комментарий
25.07.2025 08:40 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 08:46 Ответить
Яка ціна помилки в доларовому еквіваленті ?
показать весь комментарий
25.07.2025 09:13 Ответить
Кончєні.
показать весь комментарий
25.07.2025 09:31 Ответить
"Слуга народу" Жан https://t.me/zhanbeleniuk/602 Беленюк також сказав, що помилився й "відчуває особисту відповідальність й не шукає виправдань" А Президент рассказывает про "российское влияние". То есть Беленюк, как политик и мужчина, на голову выше Президента оказался.
показать весь комментарий
25.07.2025 10:01 Ответить
то ж який мотив у цією суки голосувати "ЗА" якщо воне "непоінформована"?! Чому ж виникли ці "стислі терміни"? Хто і навіщо їх створив? Ташева просто продажна курва!
показать весь комментарий
25.07.2025 10:04 Ответить
Ти диви..."Шоколядний заяц" Беленюк навіть ковід за 10 метрів носом чуяв,а тут нюх підвів.Хоча...
Може нюх у порядку,і він йому підказує, що скоро почнуть бити по чорній мармизі і грошей з конвертів не вистачить щоб відкупитися.
показать весь комментарий
25.07.2025 10:12 Ответить
 
 