Ряд нардепов заявили, что ошиблись, проголосовав за закон о НАБУ и САП
Ряд народных депутатов заявили, что их решение проголосовать за законопроект №12414, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП, было ошибочным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.
Так депутат "Голоса" Тамила Ташева написала, что ее голосование "за" вызвало "немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятия". Также добавила, что поддерживает законопроект #13533, который восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.
"Да, я проголосовала за этот закон. Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной осведомленности. В то же время и это звучало и признавалось многими - результативность системы последние годы вызывала много вопросов. Сейчас уже понятно, что не весь процесс был должным образом согласован", - отметила она.
"Слуга народа" Жан Беленюк также сказал, что ошибся и "чувствует личную ответственность и не ищет оправданий".
Другой представитель "Слуги народа" Сергей Штепа объяснил, что считал, якобы законопроект №12414 "поможет оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами", чтобы НАБУ и САП сосредотачивались на делах высокой приоритетности.
Еще один "слуга" Ростислав Тистык также написал, что в политике бывают ошибочные решения.
"Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект", - добавил он.
Представитель той же партии Василий Мокан заявил, что "лично свое голосование за #12414 считает первым серьезным просчетом за время каденции" и будет голосовать за исправление ситуации.
Бакунец от "Довиры" призвал созвать сессию ВРУ и прислушаться к мнению граждан и добавил, что стоит найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП.
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Не злякалися вони протестів...
Просто ЄС,крім скасувння безвізу і перегляду фінансової допомоги,пригрозив ще й санкціями..це значить заборона в'їзду в ЄС..от задню миттю і включили..
все по поличках від Юрія Луценко проте як робився й як мінявся ПРокорупційний закон- й це як завжди від нього бомба ( полички витримали - слухаємо)
щоб каялась та їла !
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мабуть шось почюяла - далі насадуться всі і бровістки теж.
СТО(у ВРУ):
Прайс:
1. ремонт колеса - 100 грн
2. підкачка - 10 грн
3. чистка салона - 30 грн
4.
проканало(законопроєкт №12414) - 500 грн
- Ей, а що це за четвертий пункт?
- Ну ok, не проканало - викреслюємо...
1. ремонт колеса - $30-50
2. підкачка - $10
3. чистка салона - $150
4.
проканало(законопроєкт №12414) - 500 грн
- Ей, а що це за четвертий пункт?
- Ну ok, не проканало - викреслюємо..
А в салоні коврик витрусили...
чи, точніше - особи без політичних переконань. Але все-одно - слизняки.
З рештою згоден
Ненажерливі та загребущі слимаки без будь-якого морального компаса.
вiртуального оленя на екрані пошукати?
а то якесь ви шобло недонaвчене....
не сподіватись треба було, а мізками користуватись.
пацанів і дівчят засцяли.
а ви щє, падлюки, тільки спробуйте побити їх, чи Боже збав стрельнути....
Скоро в Україні будуть на районі менти гопники ходити віджимати майно (телефони сумочки барсетки і т.д.) і їм за це нічого не дуде. Слава нашому найвеличнішему боневтіку.
В особливо важких випадках - балкони.
І вони б почали казати, що помилилися, то так, всралися.
А знаючи що лідор вніс інший законопроект, за який звісно вони проголосують, щоб типу виправити свою помилку. То це сання в очі. Типу які вони хороші.
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"И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Выборы, выборы,
Кандидаты - 3,14доры!"
Це той випадок, коли використання цапського ізика буде доречним
"Я не пішов на роботу тому,що думав,що пішов"
Прочитали, зрозуміли, проголосували, а тепер страшно? То просто мразі беспринципні. Що ***** значить "помилились"?
приспособи-прилаштуваці і їм ***** за що вони галасують...
які перший раз голоснули за бубін закон за знищєння незалежності антікорупційних набу і сап
і переголоснувших за бубін новий закон,
який, начебто, скасовує його тей 1й закон 3 дні тому.
а післязавтра з'ясується, шо другий бубін законопроект і є перший - і вони переголоснуть знову - криворогата прірва...
криворогаті кіно-оператори всі протести знімали,
ну вони так завжди роблять,
а потім вони за прийдуть за всіма, кого зможуть ідентіфікувати.
моя порада? - маски...
Дякую.
Ніт-" вмерла то вмерла".
Список тих хто "ЗА" є? Є.
Цей список піде місцевим владам по всьому ЄС.
Маю надію проти них і їхніх сімей будуть введені персональні санкції
"по забороні знаходження на території ЄС".
По причині протидії антикорупційним органам і
пособництву самі корупції на найвищих щабелях влади.
З любов*ю Ваш в минулому виборець.
Це означає що т.зв. депутати ВР не є суб'єктами/ subjectum, які беруть активну участь у діяльності законодавчого органу, в процесі вироблення розумних рішень, користуються своїми конституційними правами, а не тільки привілеями вельмож, і, головне, виконують обов'язки накладених на них виборцями, а фактично - об'єкти маніпуляцій, маріонетками, якими маніпулюють кукловоди з АП. Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы.
Можливо, тому і написано НИЗКА депутатів - ляльки на шнурочку...
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"Низка" в українській мові має кілька значень: ряд, послідовність, сукупність однорідних предметів, нанизаних на нитку, мотузку, дріт і т.п., або просто низка предметів, розташованих один за одним. Це також може означати процес нанизування предметів.
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Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд, а день - на день.
Я устал и отдыхая в балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке - Все они марионетки в ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке - Все они марионетки в ловких и натруженных руках. Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, и играет клоун на трубе.
И в процессе представленья создается впечатленье, что куклы пляшут сами по себе. Проигрыш ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно, Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно в то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках.
А все ж простіше - особисті зобов'язання перед Єрмаком.
Інакше такий поспіх не пояснюється.
Може нюх у порядку,і він йому підказує, що скоро почнуть бити по чорній мармизі і грошей з конвертів не вистачить щоб відкупитися.