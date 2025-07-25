Ряд нардепов заявили, что ошиблись, проголосовав за закон о НАБУ и САП

Ряд народных депутатов заявили, что их решение проголосовать за законопроект №12414, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП, было ошибочным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.

Так депутат "Голоса" Тамила Ташева написала, что ее голосование "за" вызвало "немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятия". Также добавила, что поддерживает законопроект #13533, который восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

"Да, я проголосовала за этот закон. Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной осведомленности. В то же время и это звучало и признавалось многими - результативность системы последние годы вызывала много вопросов. Сейчас уже понятно, что не весь процесс был должным образом согласован", - отметила она.

"Слуга народа" Жан Беленюк также сказал, что ошибся и "чувствует личную ответственность и не ищет оправданий".

Другой представитель "Слуги народа" Сергей Штепа объяснил, что считал, якобы законопроект №12414 "поможет оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами", чтобы НАБУ и САП сосредотачивались на делах высокой приоритетности.

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Еще один "слуга" Ростислав Тистык также написал, что в политике бывают ошибочные решения.

"Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект", - добавил он.

Представитель той же партии Василий Мокан заявил, что "лично свое голосование за #12414 считает первым серьезным просчетом за время каденции" и будет голосовать за исправление ситуации.

Бакунец от "Довиры" призвал созвать сессию ВРУ и прислушаться к мнению граждан и добавил, что стоит найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП.

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