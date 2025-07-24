Люди встретили "слугу народа" Марьяну Безуглую на акции в поддержку НАБУ и САП криками: "Безуглую вон!". ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая голосовала за законопроект №12414, пришла на акцию за его отмену. Участники акции кричали ей: "Безуглую вон".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Отмечается, что депутат общалась с участниками митинга, но в определенный момент начали раздаваться лозунги "Безуглую вон!", "Позор!", "Предательница!", которые подхватывала толпа.
"СБУ должна быть контрразведкой, один орган следствия - это ГБР, и один правоохранительный орган - это Национальная полиция. Когда правоохранительные органы конкурентные, и просто передаются дела - это так не работает", - рассказала нардеп журналистам.
Безуглая пришла на митинг с призывом к отставке главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского.
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Її спеціально вкинули до протестів, що б змінити повістку дня. Тепер не Зеленьського обговорюють, як він намагався витягти родичів із відповідальності, руйнуючи НАБУ, а тьотьку Безуглу. Всі телеграми вже переключилися..
кцп-пнх.
Я думаю, вона хотіла спровокувати людей на якусь агресію чи напад, щоб потім це показати по всіх медіа, що, мовляв, агресивна та деградована молодь воює з депутатом. Не вийшло.
Она ведь на это и провоцирует
Таких надо игнорировать - словно она прокаженная