Люди встретили "слугу народа" Марьяну Безуглую на акции в поддержку НАБУ и САП криками: "Безуглую вон!". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая голосовала за законопроект №12414, пришла на акцию за его отмену. Участники акции кричали ей: "Безуглую вон".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что депутат общалась с участниками митинга, но в определенный момент начали раздаваться лозунги "Безуглую вон!", "Позор!", "Предательница!", которые подхватывала толпа.

"СБУ должна быть контрразведкой, один орган следствия - это ГБР, и один правоохранительный орган - это Национальная полиция. Когда правоохранительные органы конкурентные, и просто передаются дела - это так не работает", - рассказала нардеп журналистам.

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Безуглая пришла на митинг с призывом к отставке главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского.