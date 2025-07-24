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Новости Видео Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Люди встретили "слугу народа" Марьяну Безуглую на акции в поддержку НАБУ и САП криками: "Безуглую вон!". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая голосовала за законопроект №12414, пришла на акцию за его отмену. Участники акции кричали ей: "Безуглую вон".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что депутат общалась с участниками митинга, но в определенный момент начали раздаваться лозунги "Безуглую вон!", "Позор!", "Предательница!", которые подхватывала толпа.

"СБУ должна быть контрразведкой, один орган следствия - это ГБР, и один правоохранительный орган - это Национальная полиция. Когда правоохранительные органы конкурентные, и просто передаются дела - это так не работает", - рассказала нардеп журналистам.

Читайте: Обращаюсь к Ермаку - идите на СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая

Безуглая пришла на митинг с призывом к отставке главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского.

Безуглая призывает к отставке Сырского

акция (2435) НАБУ (4400) САП (2209) Безуглая Марьяна (300)


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Топ комментарии
+22
Сегодня геть, завтра набьють рило, а післязавтра .....
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24.07.2025 22:13 Ответить
+20
дєрьмаковська безмозгла виповзла попіаритись ..істота
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24.07.2025 22:18 Ответить
+18
Треба було їх в смітник посадити. Або зеленкою ******.
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24.07.2025 22:15 Ответить
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істота безугла намагалась на фоні протестів людей .. ска
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24.07.2025 22:13 Ответить
Ех.. Ніколи Безумна нічого не робить без вказівки ЄрЗя.
Її спеціально вкинули до протестів, що б змінити повістку дня. Тепер не Зеленьського обговорюють, як він намагався витягти родичів із відповідальності, руйнуючи НАБУ, а тьотьку Безуглу. Всі телеграми вже переключилися..
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24.07.2025 23:47 Ответить
Сегодня геть, завтра набьють рило, а післязавтра .....
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24.07.2025 22:13 Ответить
Нещасний випадок на ліхтарі через нестерпні докори сумління.
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24.07.2025 23:06 Ответить
Б"ють?
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24.07.2025 22:14 Ответить
Треба було їх в смітник посадити. Або зеленкою ******.
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24.07.2025 22:15 Ответить
Ти забув написати-"ну що настрибались на Майдані".
кцп-пнх.
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24.07.2025 22:41 Ответить
Маєте рацію, заодно і інших хто проголосував за ганебний закон

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24.07.2025 22:36 Ответить
головне не забути заварити баки
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24.07.2025 22:53 Ответить
Чому зразу зеленкою? Спочатку захейтити добряче! Ми ж не дикуни зеленками і кислотами людей обливати.
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24.07.2025 22:51 Ответить
О, а Марішку за шо? ...вана хароша і тут, і там
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24.07.2025 22:16 Ответить
Кияни самі проголосували за цю тварину, а тепер ображаються.
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24.07.2025 22:16 Ответить
дєрьмаковська безмозгла виповзла попіаритись ..істота
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24.07.2025 22:18 Ответить
І це їй вдалось, вона і досі неперевершена як засіб для блювотіння...
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24.07.2025 23:11 Ответить
зеленки їй на голову !
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24.07.2025 22:25 Ответить
Отако?
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24.07.2025 22:54 Ответить
гарне фото ! дякую !
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24.07.2025 23:45 Ответить
Яка вона мерзенна у своїй цинічності та нахабності...хочеш звільнити Сирського, так іди до свого коханого президента, який його призначав, навіщо ти йдеш провокувати людей на протесті?
Я думаю, вона хотіла спровокувати людей на якусь агресію чи напад, щоб потім це показати по всіх медіа, що, мовляв, агресивна та деградована молодь воює з депутатом. Не вийшло.
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24.07.2025 22:26 Ответить
Хотіла перевести настрої протестуючих в інше русло,зовсім не те,для чого вони вийшли.
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24.07.2025 22:35 Ответить
Хіба тільки безуглу геть? Геть усіх, хто голосував за закон 12414
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24.07.2025 22:32 Ответить
І в ЄС ввести проти них санції "Пожитєва заборона на в*їзд і діяльність на території ЄС, як і їхніх родичів" по причині захисту корупції..
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24.07.2025 22:43 Ответить
Так, потенційні злодії намагаються надати захист діючим злодіям, а собі спосіб уникнути відповідальності на майбутнє
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24.07.2025 22:49 Ответить
Скотина оббріхала Червінського, догризла Залужного, а тепер, к¥рва, тупо перефарбовується.
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24.07.2025 22:32 Ответить
Здається мені, вона спеціально туди прийшла, щоб все виглядало як цирк 🤡
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24.07.2025 22:34 Ответить
Огусто, уже предвкушаю как это проявится в творчестве).
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24.07.2025 22:36 Ответить
Zелену шоблу під арешт
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24.07.2025 22:40 Ответить
Вона що безсмертна? 😁
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24.07.2025 22:41 Ответить
Шкода, що я там не був. Дав би підсрачника.
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24.07.2025 22:44 Ответить
А вот этого не надо
Она ведь на это и провоцирует
Таких надо игнорировать - словно она прокаженная
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24.07.2025 22:55 Ответить
ні, зустріти та без палева зламати ніс, для початку
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24.07.2025 23:09 Ответить
Безкутова стала кругом.... Очком....
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24.07.2025 22:53 Ответить
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24.07.2025 23:07 Ответить
 
 