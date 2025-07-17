Обращаюсь к Ермаку - идите в СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала руководителя Офиса Президента Андрея Ермака не назначать в СНБО экс-министра обороны Рустема Умерова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Даже гипотетическое рассмотрение Умерова на должность секретаря СНБО - это беда СНБО как репутационно, так и организационно. В который раз обращаюсь к Андрею Борисовичу Ермаку: вместо пихать этого неудачника, может, Вы сами пойдете и сделаете из СНБО субъектный ключевой координационный орган в воюющей стране?
Сколько уже этих впихиваний невпихиваемого? У Вас есть прекрасные ученики и поступки, но для чего это? Ну правда", - написала Безуглая в фейсбуке.
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+28 Gary Grant
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Прозріваю:
👀Я думаю реальною причиною змін в уряді є ще й відчайдушна спроба виправити ситуацію через падіння довіри до президента Зеленського. Як "громовідвід" Шмигаль вичерпався, бо перебрав на себе невдоволення і негативу по самі вуха. Цей фільтр забився і його час було замінити. Незважаючи на райдужні цифри КМІС, який на початку червня ошелешив новиною про те, що 65% довіряють Зеленському, реальна картина значно гірше.
Перед вами графік, який показує довіру до президента за опитування на замовлення однієї з відомих американських організацій. Я маю повний звіт, але опублікувати можу лише це, однак повірте цим опитуванням справді можна довіряти.
Отож з серпня 2022 року до грудня 2024 року довіра до Зеленського впала удвічі з максимальних 81% до 41%. Але в 2025 році хоч і не було опитувань, цей стрімкий тренд падіння продовжився. Так, він міг уповільнитись завдяки скандалу у Білому домі 28.02.25, але, я думаю, лише тимчасово. Тож якщо за останній рік опитувань довіра впала на 21%, то вона опустилася нее менш як на 10% за ці півроку 2025-го. Так ми виходимо на цифру - Зеленському довіряють наразі близько 30%.‼️ 🗣Віктор Уколов
Уже несколько часов подряд, из разных источников идут сообщения о том, что посланный в Штаты, на посольский пост Умеров, был оттуда послан обратно. То есть, впервые боневтику указали на то, что его шайка уже никого не устраивает и там требуют, чтобы послом был кадровый дипломат, а не какое-то одоробло, которого крот решил наградить таким образом. Кстати, крота оттуда тоже послали и предупредили, что для переговоров с США следует присылать кадровых и опытных дипломатов, а не торговца пивом и разведенными, алкогольными напитками. Ну а сам этот поворот оказался показателем того, из чего состоит зеленый спецотлов, поскольку в Сети появилось такое:
Безглузда рано облизнулась, поскольку тут она проявила себя пробивательницей днища. Но глядя на это сборище невежественных и беспринципных типов, это уже не удивляет. Ну что же, как бы там ни было, а первый - пошел. И не просто пошел…
керівника ОфісуПрезидента Андрія Єрмака не призначати"
разом із Зехерпіду ?
Більше знущань наша країна вже може і не витримати 🙁
Могла б просто повідок зубами смикнути чи язика з намордника висунути, щоб привернути до себе увагу.
Це до кого і про кого вона? Вітчизняний аятолла появився?
Здається,за посадою-завгосп він.