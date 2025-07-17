Обращаюсь к Ермаку - идите в СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала руководителя Офиса Президента Андрея Ермака не назначать в СНБО экс-министра обороны Рустема Умерова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Даже гипотетическое рассмотрение Умерова на должность секретаря СНБО - это беда СНБО как репутационно, так и организационно. В который раз обращаюсь к Андрею Борисовичу Ермаку: вместо пихать этого неудачника, может, Вы сами пойдете и сделаете из СНБО субъектный ключевой координационный орган в воюющей стране?

Сколько уже этих впихиваний невпихиваемого? У Вас есть прекрасные ученики и поступки, но для чего это? Ну правда", - написала Безуглая в фейсбуке.

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