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Новини Безугла про Умєрова
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Звертаюся до Єрмака - йдіть на РНБО, тільки не призначайте туди Умєрова, - "слуга народу" Безугла

єрмак,умєров

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла  закликала керівника Офісу Президента Андрія Єрмака не призначати в РНБО ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть гіпотетичний розгляд Умєрова на посаду секретаря РНБО — це біда РНБО як репутаційно, так й організаційно. Вкотре звертаюся до Андрія Борисовича Єрмака: замість пхати цього невдаху, може, Ви самі підете і зробите з РНБО суб’єктний ключовий координаційний орган у воюючій країні?

Скільки вже цих впихувань невпихуваного? У Вас є прекрасні учні та вчинки, але для чого це? Ну правда", - написала Безугла у фейсбуці.

Також читайте: "Я йду в опозицію до Зеленського та Єрмака, якщо залишать Умєрова та Сирського", - Безугла

безугла про умєрова в РНБО

Автор: 

РНБО (2309) Єрмак Андрій (1397) Безугла Мар’яна (306) Умєров Рустем (699)


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Топ коментарі
+22
Та пропадіть ви пропадом всі троє. Ну за що ця кара Україні?
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17.07.2025 16:55 Відповісти
+13
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17.07.2025 16:59 Відповісти
+13
И вот сегодня состоялся, чуть ли не первый случай, когда эта система дала осечку. Как известно, зелень в очередной раз переступила конституционные нормы и полностью ротировала правительства, во врем военного положения. Это уже никого не удивляет, поскольку они не раз показывали свое полное презрение к основному закону, но в данном случае важно то, что очередному министру обороны, на холке которого повисли многомиллиардные грабежи военного бюджета, должен был получить награду, в виде золотого парашюта в виде поста посла Украины в США. Собственно говоря, его предшественник так и не познакомился с достопримечательностями «Лукьяновского тюремного замка» и теперь улыбается очками, где-то на европейских пляжах, а этот министр и вовсе должен был неплохо устроиться за казенный счет, недалеко от Люси Арестовича, но не сложилось.

Уже несколько часов подряд, из разных источников идут сообщения о том, что посланный в Штаты, на посольский пост Умеров, был оттуда послан обратно. То есть, впервые боневтику указали на то, что его шайка уже никого не устраивает и там требуют, чтобы послом был кадровый дипломат, а не какое-то одоробло, которого крот решил наградить таким образом. Кстати, крота оттуда тоже послали и предупредили, что для переговоров с США следует присылать кадровых и опытных дипломатов, а не торговца пивом и разведенными, алкогольными напитками. Ну а сам этот поворот оказался показателем того, из чего состоит зеленый спецотлов, поскольку в Сети появилось такое:



Безглузда рано облизнулась, поскольку тут она проявила себя пробивательницей днища. Но глядя на это сборище невежественных и беспринципных типов, это уже не удивляет. Ну что же, как бы там ни было, а первый - пошел. И не просто пошел…
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17.07.2025 17:07 Відповісти
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Певно зарядка на селфоні скінчилася.
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17.07.2025 16:55 Відповісти
Та пропадіть ви пропадом всі троє. Ну за що ця кара Україні?
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17.07.2025 16:55 Відповісти
Ще малувато кари,підтримка 60+%
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17.07.2025 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Прозріваю:
👀Я думаю реальною причиною змін в уряді є ще й відчайдушна спроба виправити ситуацію через падіння довіри до президента Зеленського. Як "громовідвід" Шмигаль вичерпався, бо перебрав на себе невдоволення і негативу по самі вуха. Цей фільтр забився і його час було замінити. Незважаючи на райдужні цифри КМІС, який на початку червня ошелешив новиною про те, що 65% довіряють Зеленському, реальна картина значно гірше.
Перед вами графік, який показує довіру до президента за опитування на замовлення однієї з відомих американських організацій. Я маю повний звіт, але опублікувати можу лише це, однак повірте цим опитуванням справді можна довіряти.
Отож з серпня 2022 року до грудня 2024 року довіра до Зеленського впала удвічі з максимальних 81% до 41%. Але в 2025 році хоч і не було опитувань, цей стрімкий тренд падіння продовжився. Так, він міг уповільнитись завдяки скандалу у Білому домі 28.02.25, але, я думаю, лише тимчасово. Тож якщо за останній рік опитувань довіра впала на 21%, то вона опустилася нее менш як на 10% за ці півроку 2025-го. Так ми виходимо на цифру - Зеленському довіряють наразі близько 30%.‼️ 🗣Віктор Уколов
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17.07.2025 17:29 Відповісти
Коментувати безмозку не має сенсу. Вона все говорить по написаному. А пише їй, той хто керує оп
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17.07.2025 16:56 Відповісти
С.чка палиться. Хто ще сумнівається в тому, що ця прошмадовка грає роль, яку їй пише дєрьмак.
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17.07.2025 16:56 Відповісти
Так ось де ще Єрмака нема! Непорядок. Як же там без нього?!
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17.07.2025 16:58 Відповісти
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17.07.2025 16:59 Відповісти
Ларьочник мародерить країну через прошм@ндовок.
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17.07.2025 17:00 Відповісти
И вот сегодня состоялся, чуть ли не первый случай, когда эта система дала осечку. Как известно, зелень в очередной раз переступила конституционные нормы и полностью ротировала правительства, во врем военного положения. Это уже никого не удивляет, поскольку они не раз показывали свое полное презрение к основному закону, но в данном случае важно то, что очередному министру обороны, на холке которого повисли многомиллиардные грабежи военного бюджета, должен был получить награду, в виде золотого парашюта в виде поста посла Украины в США. Собственно говоря, его предшественник так и не познакомился с достопримечательностями «Лукьяновского тюремного замка» и теперь улыбается очками, где-то на европейских пляжах, а этот министр и вовсе должен был неплохо устроиться за казенный счет, недалеко от Люси Арестовича, но не сложилось.

Уже несколько часов подряд, из разных источников идут сообщения о том, что посланный в Штаты, на посольский пост Умеров, был оттуда послан обратно. То есть, впервые боневтику указали на то, что его шайка уже никого не устраивает и там требуют, чтобы послом был кадровый дипломат, а не какое-то одоробло, которого крот решил наградить таким образом. Кстати, крота оттуда тоже послали и предупредили, что для переговоров с США следует присылать кадровых и опытных дипломатов, а не торговца пивом и разведенными, алкогольными напитками. Ну а сам этот поворот оказался показателем того, из чего состоит зеленый спецотлов, поскольку в Сети появилось такое:



Безглузда рано облизнулась, поскольку тут она проявила себя пробивательницей днища. Но глядя на это сборище невежественных и беспринципных типов, это уже не удивляет. Ну что же, как бы там ни было, а первый - пошел. И не просто пошел…
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17.07.2025 17:07 Відповісти
"закликала керівника Офісу Президента Андрія Єрмака не призначати"
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17.07.2025 17:17 Відповісти
Звертаюся до Єрмака - йдіть на ......РНБО
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17.07.2025 17:17 Відповісти
Коли ця зелена непотріб зникне з України назавжди ,
разом із Зехерпіду ?
Більше знущань наша країна вже може і не витримати 🙁
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17.07.2025 17:26 Відповісти
Козир і так керує преЗЕдентом, нашо йому РНБО?
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17.07.2025 17:29 Відповісти
І при тому не має жодної відповідальності, не ставить жодного підпису.
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17.07.2025 18:30 Відповісти
Щоб українці скинули негатив ОПа знову випустила безуглого кракена.
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17.07.2025 17:31 Відповісти
Відправляйте дрона по ту скажену суку. Вона вже давно заслужила.
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17.07.2025 17:40 Відповісти
Безугла зачитала текст присланий Єрмаком.
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17.07.2025 17:41 Відповісти
Учні єрмака, сидять по сірим, пивним ларькам і вчиняють, оті антизаконні вчинки!! Безумна, вкотре, повозили єрмака, по Оманській зустрічі, як вчинку??
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17.07.2025 17:42 Відповісти
Найбільше порад дають зрадники !
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17.07.2025 17:47 Відповісти
А чому ця обшарпана шавка постійно звертаєттся до хозяїна через Телеграм та соцмережі?

Могла б просто повідок зубами смикнути чи язика з намордника висунути, щоб привернути до себе увагу.
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17.07.2025 18:28 Відповісти
о ***.торпэда проснулась!
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17.07.2025 18:36 Відповісти
 
 