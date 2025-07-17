Звертаюся до Єрмака - йдіть на РНБО, тільки не призначайте туди Умєрова, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла закликала керівника Офісу Президента Андрія Єрмака не призначати в РНБО ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть гіпотетичний розгляд Умєрова на посаду секретаря РНБО — це біда РНБО як репутаційно, так й організаційно. Вкотре звертаюся до Андрія Борисовича Єрмака: замість пхати цього невдаху, може, Ви самі підете і зробите з РНБО суб’єктний ключовий координаційний орган у воюючій країні?

Скільки вже цих впихувань невпихуваного? У Вас є прекрасні учні та вчинки, але для чого це? Ну правда", - написала Безугла у фейсбуці.

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