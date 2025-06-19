"Я йду в опозицію до Зеленського та Єрмака, якщо залишать Умєрова та Сирського", - Безугла
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла наполягає на необхідності звільнення міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо буде зміна Кабміну, але залишать Умєрова і Сирського, я йду у відкриту опозицію до Зеленського і Єрмака. Іноді треба приймати рішення, що важливіше - комфорт двох людей чи доля державного утворення", - зазначила вона.
За її словами, Президент "як інституція та особа є зараз фактором критичної інфраструктури країни, і гримуча суміш його характеру, досвіду, історичних обставин та можливостей тримає централізовану державу".
"Єрмака теж не вважаю негативним персонажем, особливо раніше, але бачу бентежну динаміку і дуже багато негативних тенденцій, які не поясниш логічно, окрім як кулуарними розборками в боротьбі за владу. Та що важливо — влада не може бути метою сама по собі. Влада і вплив — це тільки інструменти для реалізації ІДЕЙ. Якщо структурованих ІДЕЙ і ПЛАНУ немає — то біда", - пояснила нардепка.
Безугла заявила, що опозиція "не означає атаки заради атак, політичних проєктів чи преференцій".
"Коли у нас через інтриги валиться ключовий напрямок війни - дрони. Коли імпотентність комітету нацбезпеки в парламенті ВЗАГАЛІ нікого не цікавить, а ми пропускаємо чергове вторгнення росіян в нову область, і ніхто за це не покараний. Коли збираються змінювати Кабмін, але не шукають рішень. Коли досі ми живемо сьогоднішнім днем, а ПЛАНУ немає, - не можна мовчати, і не час переживати за комфорт", - додала нардепка.
Вона зазначила, що попереду - найтемніші часи.
"Ми не маємо великого союзника: РФ, США, Китай, дезінтегрована Європа — ми зараз нічиї. Доросле життя юної країни. Нові союзи. Ситуативні, постійні. Це один із ключових моментів формування державності. Ми можемо зникнути дуже скоро або ж перетворитися на кілька маріонеток. При цьому на міжнародних майданчиках якраз Президентом та головою його офісу зроблено ДУЖЕ БАГАТО, щоб вивести Україну в іншу лігу. А от всередині...", - пояснила вона.
Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс Президента планує відставку прем'єра Шмигаля та заміну всього Кабміну.
її опозиція це не та опозиція що за порошенка чи та опозиція що проти зеленського.
вона як трамп - хезе що у неї на умі.
І не тільки в цьому наші закони про вибори ідіотичні. От як раз ті хто за цими законами стояли і стоять найбільші ідіоти в країні і зрадники.
Ото вони і привели до влади те що ми зараз маємо, в тому числі і безуглу.
Нехай це скаже прямо в очі ерму-це його "заслуга",це дякуючи йому і його підопічному-"нічиї". Це не з Трампа знущатись,з його 23-ою хвилиною на ютубі-чи вистачить просто смілості в очі сказати?
Кабмін мало поміняти-козир ще більше запустить туди своїх людей,потрібен уряд національного порятунку з одночасною нейтралізацією групи 5-6 потужних на чолі з ермом.
C'est la vie.
Завжди так було і буде в штучних структурах
-----------------
Але я розумію, що це вже неможливо: таким дай тільки вчепитися -- з руками не відірвеш.
рф, США, Китай, дезінтегрована Європа - ми зараз нічиї"
А головна проблема, це бардак який створила чинна система управління в усіх галузях, ніде немає якоїсь постійності і планування, любий чиновник стає не з тієї ноги і все завтра новий закон або постанова, що може кардинально міняти правила гри, причому цей чиновник не для покращення ситуації робить такий струс, а просто набити собі кишені, поки є можливість.
Складається просто враження що ніхто наверху вже не вірить в якусь перспективу а просто хочуть хапнути по максимуму, як колись було скачи поки кінь не впаде, то все буде твоє поле.
Шлях б...ть в нікуди, при такій війні як зараз триває, де ворог планує довготривалу війну на виснаження.
Особисто мені важко сказати, що в можна побачити в очах в'яленої риби.
Еріх фон Манштейн
Вибори в парламент мають бути тільки в виді мажоритарки. Але ніяких самовисуванців там і духу не має бути. Тільки висуванці колективів. І не тільки партій. Наприклад і трудових колективів. І якщо не набрав 50%, то другий тур.
А в тому що ми маємо такі закони, таку владу і таких політиків винні всі попередники, за всі 30 років. Вони всі вели до цього. В тому числі від комуняки кучми, який створив олігархію. Ото те що зараз - це розквіт цієї олігархії.
До речі безугла набрала 38%. Це що її обрав нарід? В цивілізованій Європі вибори мажоритарні в 2 тури.