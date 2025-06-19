"Я йду в опозицію до Зеленського та Єрмака, якщо залишать Умєрова та Сирського", - Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла наполягає на необхідності звільнення міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо буде зміна Кабміну, але залишать Умєрова і Сирського, я йду у відкриту опозицію до Зеленського і Єрмака. Іноді треба приймати рішення, що важливіше - комфорт двох людей чи доля державного утворення", - зазначила вона.

За її словами, Президент "як інституція та особа є зараз фактором критичної інфраструктури країни, і гримуча суміш його характеру, досвіду, історичних обставин та можливостей тримає централізовану державу".

"Єрмака теж не вважаю негативним персонажем, особливо раніше, але бачу бентежну динаміку і дуже багато негативних тенденцій, які не поясниш логічно, окрім як кулуарними розборками в боротьбі за владу. Та що важливо — влада не може бути метою сама по собі. Влада і вплив — це тільки інструменти для реалізації ІДЕЙ. Якщо структурованих ІДЕЙ і ПЛАНУ немає — то біда", - пояснила нардепка.

Безугла заявила, що опозиція "не означає атаки заради атак, політичних проєктів чи преференцій".

"Коли у нас через інтриги валиться ключовий напрямок війни - дрони. Коли імпотентність комітету нацбезпеки в парламенті ВЗАГАЛІ нікого не цікавить, а ми пропускаємо чергове вторгнення росіян в нову область, і ніхто за це не покараний. Коли збираються змінювати Кабмін, але не шукають рішень. Коли досі ми живемо сьогоднішнім днем, а ПЛАНУ немає, - не можна мовчати, і не час переживати за комфорт", - додала нардепка.

Вона зазначила, що попереду - найтемніші часи.

"Ми не маємо великого союзника: РФ, США, Китай, дезінтегрована Європа — ми зараз нічиї. Доросле життя юної країни. Нові союзи. Ситуативні, постійні. Це один із ключових моментів формування державності. Ми можемо зникнути дуже скоро або ж перетворитися на кілька маріонеток. При цьому на міжнародних майданчиках якраз Президентом та головою його офісу зроблено ДУЖЕ БАГАТО, щоб вивести Україну в іншу лігу. А от всередині...", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс Президента планує відставку прем'єра Шмигаля та заміну всього Кабміну.

