"Я йду в опозицію до Зеленського та Єрмака, якщо залишать Умєрова та Сирського", - Безугла

Безугла може піти в опозицію до Зеленського

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла наполягає на необхідності звільнення міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо буде зміна Кабміну, але залишать Умєрова і Сирського, я йду у відкриту опозицію до Зеленського і Єрмака. Іноді треба приймати рішення, що важливіше - комфорт двох людей чи доля державного утворення", - зазначила вона.

За її словами, Президент "як інституція та особа є зараз фактором критичної інфраструктури країни, і гримуча суміш його характеру, досвіду, історичних обставин та можливостей тримає централізовану державу".

"Єрмака теж не вважаю негативним персонажем, особливо раніше, але бачу бентежну динаміку і дуже багато негативних тенденцій, які не поясниш логічно, окрім як кулуарними розборками в боротьбі за владу. Та що важливо — влада не може бути метою сама по собі. Влада і вплив — це тільки інструменти для реалізації ІДЕЙ. Якщо структурованих ІДЕЙ і ПЛАНУ немає — то біда", - пояснила нардепка.

Безугла заявила, що опозиція "не означає атаки заради атак, політичних проєктів чи преференцій".

"Коли у нас через інтриги валиться ключовий напрямок війни - дрони. Коли імпотентність комітету нацбезпеки в парламенті ВЗАГАЛІ нікого не цікавить, а ми пропускаємо чергове вторгнення росіян в нову область, і ніхто за це не покараний. Коли збираються змінювати Кабмін, але не шукають рішень. Коли досі ми живемо сьогоднішнім днем, а ПЛАНУ немає, - не можна мовчати, і не час переживати за комфорт", - додала нардепка.

Вона зазначила, що попереду - найтемніші часи.

"Ми не маємо великого союзника: РФ, США, Китай, дезінтегрована Європа — ми зараз нічиї. Доросле життя юної країни. Нові союзи. Ситуативні, постійні. Це один із ключових моментів формування державності. Ми можемо зникнути дуже скоро або ж перетворитися на кілька маріонеток. При цьому на міжнародних майданчиках якраз Президентом та головою його офісу зроблено ДУЖЕ БАГАТО, щоб вивести Україну в іншу лігу. А от всередині...", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс Президента планує відставку прем'єра Шмигаля та заміну всього Кабміну.

+39
Краще іди у сраку, тупе опудало.
19.06.2025 13:44
+35
Саме ця тупа курка поливала лайном Залужного , як їй було сказано
Єрмаком і Зе !!
19.06.2025 14:00
+33
Яке кінчене!
19.06.2025 13:44
🤣🤣🤣
Це все що ви зрозуміли з мого допису?
Рідкісна тупість...
19.06.2025 15:00
Сходить бы ей к психиатру, если конечно она не целенаправленно пытается пиариться.
показати весь коментар
19.06.2025 14:19
Не туди ти ідеш, ой не туди...
показати весь коментар
19.06.2025 14:21
Всєм срочна баяцца. Літакі лєтять-будєм всєх бамбіть.😱
показати весь коментар
19.06.2025 14:22
У Зє- болоті триває розшарування по фракціям лайна. Готуються до виборів х.зна коли...
показати весь коментар
19.06.2025 14:24
вона давно в опозиції, просто обидві сторони це не афішували.
її опозиція це не та опозиція що за порошенка чи та опозиція що проти зеленського.
вона як трамп - хезе що у неї на умі.
показати весь коментар
19.06.2025 14:25
ojщо опозиція до "зезрадників ".що "та ну тебе накуй " одне і теж саме...
показати весь коментар
19.06.2025 14:27
криса біжить з корабля
показати весь коментар
19.06.2025 14:27
ПЛАН Зеленський з Єрмаком зкурили. Дайте їй теж курнути. Хто за неї проголосував??? Де набралось стільки ідіотів?
показати весь коментар
19.06.2025 14:28
на Оболоні. А до того Оболонь голосувала за Білецького.
показати весь коментар
19.06.2025 14:33
На виборах безугла набрала 38% голосів виборців. От треба спитати тих ідіотів, які придумали і тих хто далі не ліквідував виборчий закон коли 38% дають місце в парламенті.
І не тільки в цьому наші закони про вибори ідіотичні. От як раз ті хто за цими законами стояли і стоять найбільші ідіоти в країні і зрадники.
Ото вони і привели до влади те що ми зараз маємо, в тому числі і безуглу.
показати весь коментар
20.06.2025 06:55
Хто її не трахнув, той у неї імпотент😁
показати весь коментар
19.06.2025 14:29
"Ми не маємо великого союзника: РФ, США, Китай, дезінтегрована Європа - ми зараз нічиї".
Нехай це скаже прямо в очі ерму-це його "заслуга",це дякуючи йому і його підопічному-"нічиї". Це не з Трампа знущатись,з його 23-ою хвилиною на ютубі-чи вистачить просто смілості в очі сказати?
Кабмін мало поміняти-козир ще більше запустить туди своїх людей,потрібен уряд національного порятунку з одночасною нейтралізацією групи 5-6 потужних на чолі з ермом.
показати весь коментар
19.06.2025 14:29
розкол в слугах уродів.
C'est la vie.
Завжди так було і буде в штучних структурах
показати весь коментар
19.06.2025 14:32
Піди вже на...й з політики, дура безмозгла!
-----------------
Але я розумію, що це вже неможливо: таким дай тільки вчепитися -- з руками не відірвеш.
показати весь коментар
19.06.2025 14:34
У цій курки мозку не має зовсім, тому сама таки виступи вона робити не може. Хтось її спонукає на цій висер. Хто? Думаю скоро побачимо.
показати весь коментар
19.06.2025 14:35
Забагато коментарів та пропозицій. Простіше відправити до Іллі Киви
показати весь коментар
19.06.2025 14:39
Оранг-утани !
показати весь коментар
19.06.2025 19:48
19.06.2025 14:41
"Ми не маємо великого союзника: рф, США, Китай, дезінтегрована Європа - ми зараз нічиї"
Какая мразь а! И это ничтожество сидит в Верховной Раде..
показати весь коментар
19.06.2025 14:45
Це тому що до ради вдало лежала
показати весь коментар
19.06.2025 14:51
така могла лежати хіба що в зоопарку, у відділі "крокодили"

.
19.06.2025 15:19
Але ж ці два були призначені після твого публічного срачу(((
показати весь коментар
19.06.2025 14:45
Ваше Величество, перехожу к Вам в оппозицию, потому что обязана сказать Вам всю правду, как бы неприятна она для Вас не была. Вы - гений, которого не знало человечество! Вот так! И можете делать со мной, что желаете, но я от этой правды не откажусь!
показати весь коментар
19.06.2025 14:46
https://www.google.com/search?q=%D0%AF+%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&oq=%D0%AF++%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjQyNDk1ajBqMTWoAgiwAgHxBY8wvJ30XAYZ8QWPMLyd9FwGGQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:697f41f3,vid:jc7H9iF0lsY,st:0 ))))) Короли меняются,но жополизы остаются при любом короле.
показати весь коментар
20.06.2025 10:24
Перехожу в оппозицию и верну вам деньги,которые вы мне заплатили за "Вагнергейт".
показати весь коментар
20.06.2025 10:33
Раніше я думав що безмозглая тупа, но це було не дно, вона ще тупіша. Цікаве тільки хто її сутенер, точніше хто оплачує цю.....
показати весь коментар
19.06.2025 14:49
19.06.2025 15:53
та всі знають, а для тебе відкрию тобі велику таємницю-це головний козир у *********** владі, який завідує папіром в туалеті ж опи.
показати весь коментар
19.06.2025 16:10
Ти їбонута що ти курва там взагалі робиш
показати весь коментар
19.06.2025 14:49
Яке ***** тобою маніпулює
показати весь коментар
19.06.2025 14:51
БЕЗГОЛОВОМОЗГОВАЯ РЕШИЛА ПОУМНЕТЬ!!!ХА ХА ХА!!!
показати весь коментар
19.06.2025 14:58
Краще б ти шла на йух.
показати весь коментар
19.06.2025 15:01
Оо, знову всплило!
Я вже думав десь втопилося кх*ям, нетоне...
показати весь коментар
19.06.2025 15:03
Ця тьотя виглядає як гібрид "непохитного борця за справедливість" - Наді Савченко і партії "голос", латентної торпеди для відгризання у опозиції електорату.
показати весь коментар
19.06.2025 15:21
Від Залужного здихалась Тепер Сирський та Умеров. Чи не для себе розчичае містечко командарма.
показати весь коментар
19.06.2025 15:33
Безумная пидь до мене , у меня ести , божий леденец, один раз соснёш и вся хворь проходит,але если не поможе боже то моху тебе твои грехи отпустить ажно как у кацапни через жопу до сомого твоего поганного рота.
показати весь коментар
19.06.2025 15:36
Сто років мак не родив і голоду не було! У овальної явна манія величи. Якби це гнида десь зникла,то врядчи хтось помітив
показати весь коментар
19.06.2025 15:37
Як і "наша" надійочка, яка курить.
показати весь коментар
19.06.2025 19:48
У Безуглої рейтинг мінус100500. Тому все, що вона випорожнює сприймається зі знаком мінус. Вважаю, що цей її спіч є операцією прикриття російського шпигуна зєлі і його шобли.

РОСІЙСЬКОГО ШПИГУНА ЗЄЛЮ ГЕТЬ. ВИБОРИ
показати весь коментар
19.06.2025 15:38
Ти йдеш на &₴й вже сьогодні.
показати весь коментар
19.06.2025 15:41
що у цієї макаки на язиці - то у д'єрмака в голові...
показати весь коментар
19.06.2025 15:44
19.06.2025 15:50
показати весь коментар
19.06.2025 22:24
Рижі всього світу ,єднайтеся -- блондинки , поки відпочивайте !.
показати весь коментар
19.06.2025 16:05
Безуглаясобчак,Петю закрывают,этой суке разрешают лаять на дерьмака и боневтика и мудрый наридтольконепорошенко идёт за оппозиционной шлюхой.Но выигрывает янелох.
показати весь коментар
19.06.2025 16:13
Стільки писанини але по суті проблеми нічого.

А головна проблема, це бардак який створила чинна система управління в усіх галузях, ніде немає якоїсь постійності і планування, любий чиновник стає не з тієї ноги і все завтра новий закон або постанова, що може кардинально міняти правила гри, причому цей чиновник не для покращення ситуації робить такий струс, а просто набити собі кишені, поки є можливість.

Складається просто враження що ніхто наверху вже не вірить в якусь перспективу а просто хочуть хапнути по максимуму, як колись було скачи поки кінь не впаде, то все буде твоє поле.
показати весь коментар
19.06.2025 16:21
І більше того деякі зміни пробують протягнути заднім числом. Як в таких умовах щось може плануватись і розвиватись в економіці, а тим більше плануватись на більш тривалий період.
Шлях б...ть в нікуди, при такій війні як зараз триває, де ворог планує довготривалу війну на виснаження.
показати весь коментар
19.06.2025 16:25
Ну хіба це не відволікання уваги від пройопів на фронті?
показати весь коментар
19.06.2025 16:27
А почему это выделено жирным? Разве эта ***** важна кому-нибудь? Пусть идёт на 0, тогда будем её слушать!
показати весь коментар
19.06.2025 17:04
На "нулі" її треба, як діри в мосту.
Хай забирається на смєхдєржаву.
Хужє нє будєт (с).
Принаймні, нам.
показати весь коментар
20.06.2025 00:53
дрянь недоразвитая
показати весь коментар
19.06.2025 17:07
Народна прикмета, якщо Безугла вилізла і починає трендіти, - чекай біди або зміни на фронті ситуації не на кращу сторну!
показати весь коментар
19.06.2025 17:13
Яка вумная ! 5 років була зрадницю та допомагала бубочці, а зараз на 6-ому році їде в опозіцію !
показати весь коментар
19.06.2025 17:21
Як така курва як ти, може бути в опозиції до своїх господарів.
показати весь коментар
19.06.2025 17:22
Сосна
показати весь коментар
19.06.2025 17:35
Невже сама мітить на місце Сирського? То-то закликала до мобілізації жінок.Сформує декілька бригад з жінок... і як пожене кацапів, аж за Урал.
показати весь коментар
19.06.2025 17:56
Безумна, як юродивая баба біля церкви, якій єрмаком дозволено нести, цілеспрямовано, всілякі марення, стосовно потенційних опонентів зеленої влади, в яких, правда іноді, проскакують тверезі думки.
показати весь коментар
19.06.2025 18:08
сплошная аппзиция!оппозиционно умный нарит выбрал оппозиционно одаренную с блистательным интеллектом и оппозиционными знаниями представительницу оппозиционного здравому смыслу президента,оппозиционного порохоботам и всяким там оппозиционерам.
показати весь коментар
19.06.2025 19:21
Краще б пішла у Голівуд. Зніматись у серіалі "Тупий і ще тупіша"ж
показати весь коментар
19.06.2025 19:49
Мабуть, їй лячно: там страшна конкуренція.
показати весь коментар
20.06.2025 00:51
..... тільки бовдури нічого не бояться. Ви бачили страх в очах цього Блазня ? Я бачив тільки в її очах РОЗГУБЛЕННІСТЬ.
показати весь коментар
21.06.2025 10:27

Особисто мені важко сказати, що в можна побачити в очах в'яленої риби.
показати весь коментар
21.06.2025 20:04
Воно мені нагадало анекдот часів мого дитинства:

На партком викликають простого слюсара дядька Василя і кажуть:
- Дядько Василь, завтра буде мітінг проти хунти у Чілі. Тобі треба буде там виступити!
- Хлопці, чи ви здуріли?! Куди ж мені виступати?! Я не вмію!!!
- Дядько, ви комуніст! Треба! Нічого там складного: скажеш, що усі працівники нашого завода вимагають, щоби піночетівська хунта негайно звільнила Луїса Корвалана. І все!
Слюсар пішов додому та з горя приклався до пляшки. Добряче так приклався...
Почався мітінг, викликають почесного робітника, майстера-слюсара Василя. Той, похитуючись, виповзає на сцену, вчеплється у мікрофон:
- Товариші!.. Гик!.. Я як комуніст, як почесний робітник нашого заводу... відповідально заявляю... Гик!.. Допоки ця ху... ху... хунта зі своїм пі... пі... Піночетом не відпустить Луїса з карнавала, я на роботу не піду!!!
показати весь коментар
19.06.2025 19:55
За її словами, Президент "як інституція та особа є зараз фактором критичної інфраструктури країни, і гримуча суміш його характеру, досвіду, історичних обставин та можливостей тримає централізовану державу". Джерело: https://censor.net/ua/n3558794
Єрмака теж не вважаю негативним персонажем Джерело: https://censor.net/ua/n3558794

Яка вона в сраці опозиціонерка, коли в повідомленні по свою опозиційність цим обом дупи вилизує?
показати весь коментар
19.06.2025 21:03
З Богом Парасю, і не просто йди, а йди, йди....
показати весь коментар
19.06.2025 21:10
Є чотири типи офіцерів. Перший - дурні і ліниві. Вони нікому не нашкодять. Другий - працьовиті і розумні. З них виходять відмінні офіцери генштабу, і є гарантія, що вони все зроблять правильно. Третій - працелюбні і дурні. Вони є загрозою і їх слід відразу звільнити: через них багато непотрібної роботи решті. Нарешті, є розумні та ліниві. Вони підходять для найвідповідальніших посад.
Еріх фон Манштейн
показати весь коментар
19.06.2025 22:23
Нехай зтанцюе камарiнскую (краба) , та йде на всi 4 сторони.
показати весь коментар
19.06.2025 22:26
КУРВОЛЯРВИСТА рабиня зеЄРМАКОДЕРАТУ з новим ПРодюсершоу від кремлебанди на Банковій.
показати весь коментар
19.06.2025 23:06
А моя країна - суцільна руїна...
показати весь коментар
19.06.2025 23:37
Звучить як погроза...🤔😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.06.2025 00:13
Хто-небудь! Зробіть що-небудь! (с)
Дайте вже нарешті цій біснуватій оселедця, коли сульфозин закінчився.
показати весь коментар
20.06.2025 00:48
Це майбутній Президент мудрого наріду.
показати весь коментар
20.06.2025 08:22
Головне, щоб Єрмака залишили...
показати весь коментар
20.06.2025 10:45
Тут дехто каже, що її обрав "мудрий" нарід. Якщо б були нормальні закони про вибори, то таких навіть у бюлетенях не було б. То хто до таких законів відношення має - нарід чи політики?

Вибори в парламент мають бути тільки в виді мажоритарки. Але ніяких самовисуванців там і духу не має бути. Тільки висуванці колективів. І не тільки партій. Наприклад і трудових колективів. І якщо не набрав 50%, то другий тур.

А в тому що ми маємо такі закони, таку владу і таких політиків винні всі попередники, за всі 30 років. Вони всі вели до цього. В тому числі від комуняки кучми, який створив олігархію. Ото те що зараз - це розквіт цієї олігархії.
показати весь коментар
20.06.2025 10:49
А голосування в трудовому чи іншому колективі має бути тільки таємне. Ніяких підняттів рук.
До речі безугла набрала 38%. Це що її обрав нарід? В цивілізованій Європі вибори мажоритарні в 2 тури.
показати весь коментар
20.06.2025 10:59
Та йди ти слідом за російським кораблем, разом із тими, кому ти загрожуєш опозицією
показати весь коментар
20.06.2025 11:40
Безумна на черговому завданні 😁😁😁
показати весь коментар
20.06.2025 12:02
Сторінка 2 з 2
 
 