"Я ухожу в оппозицию к Зеленскому и Ермаку, если оставят Умерова и Сырского", - Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая настаивает на необходимости увольнения министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Если будет смена Кабмина, но оставят Умерова и Сырского, я иду в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку. Иногда надо принимать решение, что важнее - комфорт двух людей или судьба государственного образования", - отметила она.
По ее словам, президент "как институт и личность является сейчас фактором критической инфраструктуры страны, и гремучая смесь его характера, опыта, исторических обстоятельств и возможностей держит централизованное государство".
"Ермака тоже не считаю отрицательным персонажем, особенно раньше, но вижу смущающую динамику и очень много негативных тенденций, которые не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть. И что важно - власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние - это только инструменты для реализации ИДЕЙ. Если структурированных ИДЕЙ и ПЛАНА нет - то беда", - пояснила нардеп.
Безуглая заявила, что оппозиция "не означает атаки ради атак, политических проектов или преференций".
"Когда у нас из-за интриг рушится ключевое направление войны - дроны. Когда импотентность комитета нацбезопасности в парламенте ВООБЩЕ никого не интересует, а мы пропускаем очередное вторжение россиян в новую область, и никто за это не наказан. Когда собираются менять Кабмин, но не ищут решений. Когда до сих пор мы живем сегодняшним днем, а ПЛАНА нет, - нельзя молчать, и не время переживать за комфорт", - добавила нардеп.
Она отметила, что впереди - самые темные времена.
"Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа - мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. При этом на международных площадках как раз президентом и главой его офиса сделано ОЧЕНЬ МНОГО, чтобы вывести Украину в другую лигу. А вот внутри...", - пояснила она.
Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Офис президента планирует отставку премьера Шмыгаля и замену всего Кабмина.
Це все що ви зрозуміли з мого допису?
Рідкісна тупість...
її опозиція це не та опозиція що за порошенка чи та опозиція що проти зеленського.
вона як трамп - хезе що у неї на умі.
І не тільки в цьому наші закони про вибори ідіотичні. От як раз ті хто за цими законами стояли і стоять найбільші ідіоти в країні і зрадники.
Ото вони і привели до влади те що ми зараз маємо, в тому числі і безуглу.
Нехай це скаже прямо в очі ерму-це його "заслуга",це дякуючи йому і його підопічному-"нічиї". Це не з Трампа знущатись,з його 23-ою хвилиною на ютубі-чи вистачить просто смілості в очі сказати?
Кабмін мало поміняти-козир ще більше запустить туди своїх людей,потрібен уряд національного порятунку з одночасною нейтралізацією групи 5-6 потужних на чолі з ермом.
C'est la vie.
Завжди так було і буде в штучних структурах
-----------------
Але я розумію, що це вже неможливо: таким дай тільки вчепитися -- з руками не відірвеш.
рф, США, Китай, дезінтегрована Європа - ми зараз нічиї"
Какая мразь а! И это ничтожество сидит в Верховной Раде..
.
Я вже думав десь втопилося кх*ям, нетоне...
РОСІЙСЬКОГО ШПИГУНА ЗЄЛЮ ГЕТЬ. ВИБОРИ
А головна проблема, це бардак який створила чинна система управління в усіх галузях, ніде немає якоїсь постійності і планування, любий чиновник стає не з тієї ноги і все завтра новий закон або постанова, що може кардинально міняти правила гри, причому цей чиновник не для покращення ситуації робить такий струс, а просто набити собі кишені, поки є можливість.
Складається просто враження що ніхто наверху вже не вірить в якусь перспективу а просто хочуть хапнути по максимуму, як колись було скачи поки кінь не впаде, то все буде твоє поле.
Шлях б...ть в нікуди, при такій війні як зараз триває, де ворог планує довготривалу війну на виснаження.
Хай забирається на смєхдєржаву.
Хужє нє будєт (с).
Принаймні, нам.
Особисто мені важко сказати, що в можна побачити в очах в'яленої риби.
На партком викликають простого слюсара дядька Василя і кажуть:
- Дядько Василь, завтра буде мітінг проти хунти у Чілі. Тобі треба буде там виступити!
- Хлопці, чи ви здуріли?! Куди ж мені виступати?! Я не вмію!!!
- Дядько, ви комуніст! Треба! Нічого там складного: скажеш, що усі працівники нашого завода вимагають, щоби піночетівська хунта негайно звільнила Луїса Корвалана. І все!
Слюсар пішов додому та з горя приклався до пляшки. Добряче так приклався...
Почався мітінг, викликають почесного робітника, майстера-слюсара Василя. Той, похитуючись, виповзає на сцену, вчеплється у мікрофон:
- Товариші!.. Гик!.. Я як комуніст, як почесний робітник нашого заводу... відповідально заявляю... Гик!.. Допоки ця ху... ху... хунта зі своїм пі... пі... Піночетом не відпустить Луїса з карнавала, я на роботу не піду!!!
Яка вона в сраці опозиціонерка, коли в повідомленні по свою опозиційність цим обом дупи вилизує?
Еріх фон Манштейн
Дайте вже нарешті цій біснуватій оселедця, коли сульфозин закінчився.
Вибори в парламент мають бути тільки в виді мажоритарки. Але ніяких самовисуванців там і духу не має бути. Тільки висуванці колективів. І не тільки партій. Наприклад і трудових колективів. І якщо не набрав 50%, то другий тур.
А в тому що ми маємо такі закони, таку владу і таких політиків винні всі попередники, за всі 30 років. Вони всі вели до цього. В тому числі від комуняки кучми, який створив олігархію. Ото те що зараз - це розквіт цієї олігархії.
До речі безугла набрала 38%. Це що її обрав нарід? В цивілізованій Європі вибори мажоритарні в 2 тури.