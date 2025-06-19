РУС
"Я ухожу в оппозицию к Зеленскому и Ермаку, если оставят Умерова и Сырского", - Безуглая

Безуглая может перейти в оппозицию к Зеленскому

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая настаивает на необходимости увольнения министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Если будет смена Кабмина, но оставят Умерова и Сырского, я иду в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку. Иногда надо принимать решение, что важнее - комфорт двух людей или судьба государственного образования", - отметила она.

По ее словам, президент "как институт и личность является сейчас фактором критической инфраструктуры страны, и гремучая смесь его характера, опыта, исторических обстоятельств и возможностей держит централизованное государство".

"Ермака тоже не считаю отрицательным персонажем, особенно раньше, но вижу смущающую динамику и очень много негативных тенденций, которые не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть. И что важно - власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние - это только инструменты для реализации ИДЕЙ. Если структурированных ИДЕЙ и ПЛАНА нет - то беда", - пояснила нардеп.

Безуглая заявила, что оппозиция "не означает атаки ради атак, политических проектов или преференций".

"Когда у нас из-за интриг рушится ключевое направление войны - дроны. Когда импотентность комитета нацбезопасности в парламенте ВООБЩЕ никого не интересует, а мы пропускаем очередное вторжение россиян в новую область, и никто за это не наказан. Когда собираются менять Кабмин, но не ищут решений. Когда до сих пор мы живем сегодняшним днем, а ПЛАНА нет, - нельзя молчать, и не время переживать за комфорт", - добавила нардеп.

Она отметила, что впереди - самые темные времена.

"Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа - мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. При этом на международных площадках как раз президентом и главой его офиса сделано ОЧЕНЬ МНОГО, чтобы вывести Украину в другую лигу. А вот внутри...", - пояснила она.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Офис президента планирует отставку премьера Шмыгаля и замену всего Кабмина.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Александр Сырский (724) Ермак Андрей (1314) Безуглая Марьяна (309) Умеров Рустем (647)
Топ комментарии
+39
Краще іди у сраку, тупе опудало.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:44 Ответить
+35
Саме ця тупа курка поливала лайном Залужного , як їй було сказано
Єрмаком і Зе !!
показать весь комментарий
19.06.2025 14:00 Ответить
+33
Яке кінчене!
показать весь комментарий
19.06.2025 13:44 Ответить
🤣🤣🤣
Це все що ви зрозуміли з мого допису?
Рідкісна тупість...
показать весь комментарий
19.06.2025 15:00 Ответить
Сходить бы ей к психиатру, если конечно она не целенаправленно пытается пиариться.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:19 Ответить
Не туди ти ідеш, ой не туди...
показать весь комментарий
19.06.2025 14:21 Ответить
Всєм срочна баяцца. Літакі лєтять-будєм всєх бамбіть.😱
показать весь комментарий
19.06.2025 14:22 Ответить
У Зє- болоті триває розшарування по фракціям лайна. Готуються до виборів х.зна коли...
показать весь комментарий
19.06.2025 14:24 Ответить
вона давно в опозиції, просто обидві сторони це не афішували.
її опозиція це не та опозиція що за порошенка чи та опозиція що проти зеленського.
вона як трамп - хезе що у неї на умі.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:25 Ответить
ojщо опозиція до "зезрадників ".що "та ну тебе накуй " одне і теж саме...
показать весь комментарий
19.06.2025 14:27 Ответить
криса біжить з корабля
показать весь комментарий
19.06.2025 14:27 Ответить
ПЛАН Зеленський з Єрмаком зкурили. Дайте їй теж курнути. Хто за неї проголосував??? Де набралось стільки ідіотів?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:28 Ответить
на Оболоні. А до того Оболонь голосувала за Білецького.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:33 Ответить
На виборах безугла набрала 38% голосів виборців. От треба спитати тих ідіотів, які придумали і тих хто далі не ліквідував виборчий закон коли 38% дають місце в парламенті.
І не тільки в цьому наші закони про вибори ідіотичні. От як раз ті хто за цими законами стояли і стоять найбільші ідіоти в країні і зрадники.
Ото вони і привели до влади те що ми зараз маємо, в тому числі і безуглу.
показать весь комментарий
20.06.2025 06:55 Ответить
Хто її не трахнув, той у неї імпотент😁
показать весь комментарий
19.06.2025 14:29 Ответить
"Ми не маємо великого союзника: РФ, США, Китай, дезінтегрована Європа - ми зараз нічиї".
Нехай це скаже прямо в очі ерму-це його "заслуга",це дякуючи йому і його підопічному-"нічиї". Це не з Трампа знущатись,з його 23-ою хвилиною на ютубі-чи вистачить просто смілості в очі сказати?
Кабмін мало поміняти-козир ще більше запустить туди своїх людей,потрібен уряд національного порятунку з одночасною нейтралізацією групи 5-6 потужних на чолі з ермом.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:29 Ответить
розкол в слугах уродів.
C'est la vie.
Завжди так було і буде в штучних структурах
показать весь комментарий
19.06.2025 14:32 Ответить
Піди вже на...й з політики, дура безмозгла!
-----------------
Але я розумію, що це вже неможливо: таким дай тільки вчепитися -- з руками не відірвеш.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:34 Ответить
У цій курки мозку не має зовсім, тому сама таки виступи вона робити не може. Хтось її спонукає на цій висер. Хто? Думаю скоро побачимо.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:35 Ответить
Забагато коментарів та пропозицій. Простіше відправити до Іллі Киви
показать весь комментарий
19.06.2025 14:39 Ответить
Оранг-утани !
показать весь комментарий
19.06.2025 19:48 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 14:41 Ответить
"Ми не маємо великого союзника: рф, США, Китай, дезінтегрована Європа - ми зараз нічиї"
Какая мразь а! И это ничтожество сидит в Верховной Раде..
показать весь комментарий
19.06.2025 14:45 Ответить
Це тому що до ради вдало лежала
показать весь комментарий
19.06.2025 14:51 Ответить
така могла лежати хіба що в зоопарку, у відділі "крокодили"

.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:19 Ответить
Але ж ці два були призначені після твого публічного срачу(((
показать весь комментарий
19.06.2025 14:45 Ответить
Ваше Величество, перехожу к Вам в оппозицию, потому что обязана сказать Вам всю правду, как бы неприятна она для Вас не была. Вы - гений, которого не знало человечество! Вот так! И можете делать со мной, что желаете, но я от этой правды не откажусь!
показать весь комментарий
19.06.2025 14:46 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%AF+%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&oq=%D0%AF++%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjQyNDk1ajBqMTWoAgiwAgHxBY8wvJ30XAYZ8QWPMLyd9FwGGQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:697f41f3,vid:jc7H9iF0lsY,st:0 ))))) Короли меняются,но жополизы остаются при любом короле.
показать весь комментарий
20.06.2025 10:24 Ответить
Перехожу в оппозицию и верну вам деньги,которые вы мне заплатили за "Вагнергейт".
показать весь комментарий
20.06.2025 10:33 Ответить
Раніше я думав що безмозглая тупа, но це було не дно, вона ще тупіша. Цікаве тільки хто її сутенер, точніше хто оплачує цю.....
показать весь комментарий
19.06.2025 14:49 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 15:53 Ответить
та всі знають, а для тебе відкрию тобі велику таємницю-це головний козир у *********** владі, який завідує папіром в туалеті ж опи.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:10 Ответить
Ти їбонута що ти курва там взагалі робиш
показать весь комментарий
19.06.2025 14:49 Ответить
Яке ***** тобою маніпулює
показать весь комментарий
19.06.2025 14:51 Ответить
БЕЗГОЛОВОМОЗГОВАЯ РЕШИЛА ПОУМНЕТЬ!!!ХА ХА ХА!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 14:58 Ответить
Краще б ти шла на йух.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:01 Ответить
Оо, знову всплило!
Я вже думав десь втопилося кх*ям, нетоне...
показать весь комментарий
19.06.2025 15:03 Ответить
Ця тьотя виглядає як гібрид "непохитного борця за справедливість" - Наді Савченко і партії "голос", латентної торпеди для відгризання у опозиції електорату.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:21 Ответить
Від Залужного здихалась Тепер Сирський та Умеров. Чи не для себе розчичае містечко командарма.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:33 Ответить
Безумная пидь до мене , у меня ести , божий леденец, один раз соснёш и вся хворь проходит,але если не поможе боже то моху тебе твои грехи отпустить ажно как у кацапни через жопу до сомого твоего поганного рота.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:36 Ответить
Сто років мак не родив і голоду не було! У овальної явна манія величи. Якби це гнида десь зникла,то врядчи хтось помітив
показать весь комментарий
19.06.2025 15:37 Ответить
Як і "наша" надійочка, яка курить.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:48 Ответить
У Безуглої рейтинг мінус100500. Тому все, що вона випорожнює сприймається зі знаком мінус. Вважаю, що цей її спіч є операцією прикриття російського шпигуна зєлі і його шобли.

РОСІЙСЬКОГО ШПИГУНА ЗЄЛЮ ГЕТЬ. ВИБОРИ
показать весь комментарий
19.06.2025 15:38 Ответить
Ти йдеш на &₴й вже сьогодні.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:41 Ответить
що у цієї макаки на язиці - то у д'єрмака в голові...
показать весь комментарий
19.06.2025 15:44 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 15:50 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 22:24 Ответить
Рижі всього світу ,єднайтеся -- блондинки , поки відпочивайте !.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:05 Ответить
Безуглаясобчак,Петю закрывают,этой суке разрешают лаять на дерьмака и боневтика и мудрый наридтольконепорошенко идёт за оппозиционной шлюхой.Но выигрывает янелох.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:13 Ответить
Стільки писанини але по суті проблеми нічого.

А головна проблема, це бардак який створила чинна система управління в усіх галузях, ніде немає якоїсь постійності і планування, любий чиновник стає не з тієї ноги і все завтра новий закон або постанова, що може кардинально міняти правила гри, причому цей чиновник не для покращення ситуації робить такий струс, а просто набити собі кишені, поки є можливість.

Складається просто враження що ніхто наверху вже не вірить в якусь перспективу а просто хочуть хапнути по максимуму, як колись було скачи поки кінь не впаде, то все буде твоє поле.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:21 Ответить
І більше того деякі зміни пробують протягнути заднім числом. Як в таких умовах щось може плануватись і розвиватись в економіці, а тим більше плануватись на більш тривалий період.
Шлях б...ть в нікуди, при такій війні як зараз триває, де ворог планує довготривалу війну на виснаження.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:25 Ответить
Ну хіба це не відволікання уваги від пройопів на фронті?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:27 Ответить
А почему это выделено жирным? Разве эта ***** важна кому-нибудь? Пусть идёт на 0, тогда будем её слушать!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:04 Ответить
На "нулі" її треба, як діри в мосту.
Хай забирається на смєхдєржаву.
Хужє нє будєт (с).
Принаймні, нам.
показать весь комментарий
20.06.2025 00:53 Ответить
дрянь недоразвитая
показать весь комментарий
19.06.2025 17:07 Ответить
Народна прикмета, якщо Безугла вилізла і починає трендіти, - чекай біди або зміни на фронті ситуації не на кращу сторну!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:13 Ответить
Яка вумная ! 5 років була зрадницю та допомагала бубочці, а зараз на 6-ому році їде в опозіцію !
показать весь комментарий
19.06.2025 17:21 Ответить
Як така курва як ти, може бути в опозиції до своїх господарів.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:22 Ответить
Сосна
показать весь комментарий
19.06.2025 17:35 Ответить
Невже сама мітить на місце Сирського? То-то закликала до мобілізації жінок.Сформує декілька бригад з жінок... і як пожене кацапів, аж за Урал.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:56 Ответить
Безумна, як юродивая баба біля церкви, якій єрмаком дозволено нести, цілеспрямовано, всілякі марення, стосовно потенційних опонентів зеленої влади, в яких, правда іноді, проскакують тверезі думки.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:08 Ответить
сплошная аппзиция!оппозиционно умный нарит выбрал оппозиционно одаренную с блистательным интеллектом и оппозиционными знаниями представительницу оппозиционного здравому смыслу президента,оппозиционного порохоботам и всяким там оппозиционерам.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:21 Ответить
Краще б пішла у Голівуд. Зніматись у серіалі "Тупий і ще тупіша"ж
показать весь комментарий
19.06.2025 19:49 Ответить
Мабуть, їй лячно: там страшна конкуренція.
показать весь комментарий
20.06.2025 00:51 Ответить
..... тільки бовдури нічого не бояться. Ви бачили страх в очах цього Блазня ? Я бачив тільки в її очах РОЗГУБЛЕННІСТЬ.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:27 Ответить

Особисто мені важко сказати, що в можна побачити в очах в'яленої риби.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:04 Ответить
Воно мені нагадало анекдот часів мого дитинства:

На партком викликають простого слюсара дядька Василя і кажуть:
- Дядько Василь, завтра буде мітінг проти хунти у Чілі. Тобі треба буде там виступити!
- Хлопці, чи ви здуріли?! Куди ж мені виступати?! Я не вмію!!!
- Дядько, ви комуніст! Треба! Нічого там складного: скажеш, що усі працівники нашого завода вимагають, щоби піночетівська хунта негайно звільнила Луїса Корвалана. І все!
Слюсар пішов додому та з горя приклався до пляшки. Добряче так приклався...
Почався мітінг, викликають почесного робітника, майстера-слюсара Василя. Той, похитуючись, виповзає на сцену, вчеплється у мікрофон:
- Товариші!.. Гик!.. Я як комуніст, як почесний робітник нашого заводу... відповідально заявляю... Гик!.. Допоки ця ху... ху... хунта зі своїм пі... пі... Піночетом не відпустить Луїса з карнавала, я на роботу не піду!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 19:55 Ответить
За її словами, Президент "як інституція та особа є зараз фактором критичної інфраструктури країни, і гримуча суміш його характеру, досвіду, історичних обставин та можливостей тримає централізовану державу". Джерело: https://censor.net/ua/n3558794
Єрмака теж не вважаю негативним персонажем Джерело: https://censor.net/ua/n3558794

Яка вона в сраці опозиціонерка, коли в повідомленні по свою опозиційність цим обом дупи вилизує?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:03 Ответить
З Богом Парасю, і не просто йди, а йди, йди....
показать весь комментарий
19.06.2025 21:10 Ответить
Є чотири типи офіцерів. Перший - дурні і ліниві. Вони нікому не нашкодять. Другий - працьовиті і розумні. З них виходять відмінні офіцери генштабу, і є гарантія, що вони все зроблять правильно. Третій - працелюбні і дурні. Вони є загрозою і їх слід відразу звільнити: через них багато непотрібної роботи решті. Нарешті, є розумні та ліниві. Вони підходять для найвідповідальніших посад.
Еріх фон Манштейн
показать весь комментарий
19.06.2025 22:23 Ответить
Нехай зтанцюе камарiнскую (краба) , та йде на всi 4 сторони.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:26 Ответить
КУРВОЛЯРВИСТА рабиня зеЄРМАКОДЕРАТУ з новим ПРодюсершоу від кремлебанди на Банковій.
показать весь комментарий
19.06.2025 23:06 Ответить
А моя країна - суцільна руїна...
показать весь комментарий
19.06.2025 23:37 Ответить
Звучить як погроза...🤔😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.06.2025 00:13 Ответить
Хто-небудь! Зробіть що-небудь! (с)
Дайте вже нарешті цій біснуватій оселедця, коли сульфозин закінчився.
показать весь комментарий
20.06.2025 00:48 Ответить
Це майбутній Президент мудрого наріду.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:22 Ответить
Головне, щоб Єрмака залишили...
показать весь комментарий
20.06.2025 10:45 Ответить
Тут дехто каже, що її обрав "мудрий" нарід. Якщо б були нормальні закони про вибори, то таких навіть у бюлетенях не було б. То хто до таких законів відношення має - нарід чи політики?

Вибори в парламент мають бути тільки в виді мажоритарки. Але ніяких самовисуванців там і духу не має бути. Тільки висуванці колективів. І не тільки партій. Наприклад і трудових колективів. І якщо не набрав 50%, то другий тур.

А в тому що ми маємо такі закони, таку владу і таких політиків винні всі попередники, за всі 30 років. Вони всі вели до цього. В тому числі від комуняки кучми, який створив олігархію. Ото те що зараз - це розквіт цієї олігархії.
показать весь комментарий
20.06.2025 10:49 Ответить
А голосування в трудовому чи іншому колективі має бути тільки таємне. Ніяких підняттів рук.
До речі безугла набрала 38%. Це що її обрав нарід? В цивілізованій Європі вибори мажоритарні в 2 тури.
показать весь комментарий
20.06.2025 10:59 Ответить
Та йди ти слідом за російським кораблем, разом із тими, кому ти загрожуєш опозицією
показать весь комментарий
20.06.2025 11:40 Ответить
Безумна на черговому завданні 😁😁😁
показать весь комментарий
20.06.2025 12:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 