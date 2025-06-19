"Я ухожу в оппозицию к Зеленскому и Ермаку, если оставят Умерова и Сырского", - Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая настаивает на необходимости увольнения министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Если будет смена Кабмина, но оставят Умерова и Сырского, я иду в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку. Иногда надо принимать решение, что важнее - комфорт двух людей или судьба государственного образования", - отметила она.

По ее словам, президент "как институт и личность является сейчас фактором критической инфраструктуры страны, и гремучая смесь его характера, опыта, исторических обстоятельств и возможностей держит централизованное государство".

"Ермака тоже не считаю отрицательным персонажем, особенно раньше, но вижу смущающую динамику и очень много негативных тенденций, которые не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть. И что важно - власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние - это только инструменты для реализации ИДЕЙ. Если структурированных ИДЕЙ и ПЛАНА нет - то беда", - пояснила нардеп.

Безуглая заявила, что оппозиция "не означает атаки ради атак, политических проектов или преференций".

"Когда у нас из-за интриг рушится ключевое направление войны - дроны. Когда импотентность комитета нацбезопасности в парламенте ВООБЩЕ никого не интересует, а мы пропускаем очередное вторжение россиян в новую область, и никто за это не наказан. Когда собираются менять Кабмин, но не ищут решений. Когда до сих пор мы живем сегодняшним днем, а ПЛАНА нет, - нельзя молчать, и не время переживать за комфорт", - добавила нардеп.

Она отметила, что впереди - самые темные времена.

"Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа - мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. При этом на международных площадках как раз президентом и главой его офиса сделано ОЧЕНЬ МНОГО, чтобы вывести Украину в другую лигу. А вот внутри...", - пояснила она.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Офис президента планирует отставку премьера Шмыгаля и замену всего Кабмина.

