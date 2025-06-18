РУС
"Косил от армии", - "слуга народа" Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко вследствие ракетного удара РФ по Киеву

Безуглая цинично прокомментировала гибель от атаки РФ Дмитрия Исаенко

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко вследствие массированного российского обстрела Киева в ночь на 17 июня.

Об этом она написала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Безуглая сделала репост публикации о погибшем Дмитрии Исаенко, в которой сказано, что он был студентом первого курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья университета Драгоманова.

"Косил от армии, но "карма", - прокомментировала публикацию парламентарий.

Депутат написала, что она "на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют".

"Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в том числе из-за глупых решений, но - тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию, но... Конечно, соболезнования родным и близким", - заявила Безуглая.

безуглая

В следующей своей публикации парламентарий заявила, что во время войны "должен быть новый общественный договор".

"Я нарушаю тишину - во время войны должен быть новый общественный договор. Выйдите на улицы и посмотрите, сколько там здоровых тридцатилетних мужчин. И кто воюет уже четвертый год? Обществу не выгодны сроки службы, поэтому эта тема и угасает. Это нечестно. А женщины? Мы уже давно должны были ввести мобилизацию на оборонные предприятия и тыловые должности. Войну вполсилы не выиграешь", - написала она.

безуглая

Сообщение Безуглой вызвало волну возмущения у пользователей соцсетей, в том числе и среди ее однопартийцев. В частности, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный пожалел, что в Украине "отсутствует принудительное психиатрическое обследование нардепов".

черный

Напомним, что из-за ракетного удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева 17 июня погиб 31-летний Дмитрий Исаенко. Его родители, а с ними и вся страна, с утра ждали известия о парне и надеялись на чудо.

Смотрите также: Родители целый день ждали возле руин: из-за удара РФ по Киеву погиб 31-летний студент УГУ им.Драгоманова Дмитрий Исаенко. ФОТО

Топ комментарии
+32
Безугла косить від дурки!
Тільки де та карма?
18.06.2025 23:37 Ответить
+27
Марьяна действительно "дура Ти тупа", но тут она права!- косил от армии. И это в то время, когда воевали деды под 60! Сгибались под брониками, спотыкались, но бежали в бой. А эти? У меня под окнами каждый вечер вижу и слышу - их на мотоциклах, тачках, рев, как на мотодроме, девки, хохот, пиво, жизнь удалась!
18.06.2025 23:53 Ответить
+24
марьянка дура ти, тупа ...по тебе карма плаче, за кожним твоїм кроком стежить ...чекай ...
18.06.2025 23:36 Ответить
і ще - я не позбувся гормадянства - я отримав громадянство (Німеччини) і це було пару десятиріч тому.
19.06.2025 17:07 Ответить
Alexander Shemet

"не все що законно є також морально.
Якщо всі будуть рівнятись на покидьків (ту же Безуглу), то всі і будуть покідьками."
тобто Ти покидьок який прикривається тим що немає відношення до держави України....
незручно чи не так коли твоя писанини може трактуватись у різні боки...
ухилянт сраний, чи єта другоє...
19.06.2025 19:57 Ответить
я думаю ти дійсно трохи розумово відсталий. Я по факту не можу бути ухілянтом. Так как я ніяким способом не можу бути призваний в Україні. Тількі в Німеччині.
показать весь комментарий
саме цікаве, що ухилянт скоріш за все ти. Я впевненний, ти призивного віку, і ти ніяк не дотичний до Сил Оборони Україні. Навіть скоріш за все ти перепостиш відео про "беспредели ТЦК" і волаєш, шо нехай спочатку підуть діти депутатів, поліція, погранці, а тільки потім ти, може бути, колись потім, якшо при нагоді буде. А може і ні, може і ти за 5К баксів відкриєш в собі тягу до навчання у вищому наприклад міграції дикіх оленів.
показать весь комментарий
цікаво Буряну Безумну всі називають ********, але тут же таких бурян жіночого та чоловічого роду сотні, тих що кожного разу радіють загибелі "ухилянтів" у цей час сидячи на дивані...
показать весь комментарий
Окремі можновладці живуть ще наративами совка, мовляв при СРСР під час Другої світової війни до лав радянської армії викладачів ВНЗ та студентів не забирали.
А це значить, що давно треба відійти від таких совковських наративів, навіть по причині викорінення совка, та призивати до лав ЗСУ і викладачів, і студентів ВНЗ!!!
Їм дають відстрочик ні за що!
На пари вони не ходять, викладачі у ZOOM заняття не проводять, а відстрочки мають!
За що ці відстрочки?! Це відверто кажучи пряма профанація!
Якщо всі, то всі!
19.06.2025 10:08 Ответить
Тура потвора!
показать весь комментарий
Тупа
19.06.2025 10:17 Ответить
Краше б сама здохла .Падла.
показать весь комментарий
Давайте будемо відвертими. Нічого дивного не сталося абсолютно. Тут пів форуму таких Мар'ян, які писали ще гірші речі.
показать весь комментарий
Все. Рашенские боты уже разнесли этот ее высер.
показать весь комментарий
Мар'яна - моральний інвалід з маніакальними завдатками. Після того, як на початку війни, вона запропонувала законопроект, який дозволяв офіцерам розстрілювати солдат на фронті, я назавжди викреслив її з списку притомних спікерів. Кажуть, що людей треба судити по вчинкам, але я не знаю її гарних вчинків, зате купа сказаної дурні...
показать весь комментарий
