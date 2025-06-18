"Косил от армии", - "слуга народа" Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко вследствие ракетного удара РФ по Киеву

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко вследствие массированного российского обстрела Киева в ночь на 17 июня.

Об этом она написала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Безуглая сделала репост публикации о погибшем Дмитрии Исаенко, в которой сказано, что он был студентом первого курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья университета Драгоманова.

"Косил от армии, но "карма", - прокомментировала публикацию парламентарий.

Депутат написала, что она "на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют".

"Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в том числе из-за глупых решений, но - тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию, но... Конечно, соболезнования родным и близким", - заявила Безуглая.

В следующей своей публикации парламентарий заявила, что во время войны "должен быть новый общественный договор".

"Я нарушаю тишину - во время войны должен быть новый общественный договор. Выйдите на улицы и посмотрите, сколько там здоровых тридцатилетних мужчин. И кто воюет уже четвертый год? Обществу не выгодны сроки службы, поэтому эта тема и угасает. Это нечестно. А женщины? Мы уже давно должны были ввести мобилизацию на оборонные предприятия и тыловые должности. Войну вполсилы не выиграешь", - написала она.

Сообщение Безуглой вызвало волну возмущения у пользователей соцсетей, в том числе и среди ее однопартийцев. В частности, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный пожалел, что в Украине "отсутствует принудительное психиатрическое обследование нардепов".

Напомним, что из-за ракетного удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева 17 июня погиб 31-летний Дмитрий Исаенко. Его родители, а с ними и вся страна, с утра ждали известия о парне и надеялись на чудо.

