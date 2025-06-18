УКР
"Косив від армії", - "слуга народу" Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок ракетного удару РФ по Києву

Безугла цинічно прокоментувала загибель від атаки РФ Дмитра Ісаєнка

Народна депутатка "Слуги народу" Мар’яна Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 17 червня.

Про це вона написала у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Безугла зробила репост публікації про загиблого Дмитра Ісаєнка, в якій сказано, що він був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я університету Драгоманова. 

"Косив від армії, але "карма"", - прокоментувала публікацію парламентарка.

Депутатка написала, що вона "на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять".

"Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але - тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але... Звичайно, співчуття рідним і близьким", - заявила Безугла.

безугла

У наступній своїй публікації парламентарка заявила, що під час війни "має бути новий суспільний договір".

"Я порушую тишу - у війну має бути новий суспільний договір. Вийдіть на вулиці і подивіться, скільки там здорових тридцятирічних чоловіків. І хто воює вже четвертий рік? Суспільству не вигідні терміни служби, тому ця тема і згасає. Це нечесно. А жінки? Ми вже давно мали ввести мобілізацію на оборонні підприємства та тилові посади. Війну впівсили не виграєш, - написала вона.

безугла

Допис Безуглої викликав хвилю обурення у користувачів соцмереж, зокрема і серед її однопартійців. Так, народний депутат від "слуги народу" Дмитро Чорний пожалкував, що в Україні "відсутнє примусове психіатричне обстеження нардепів".

чорний

Нагадаємо, що через ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва 17 червня загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки, а з ними і вся країна, від ранку чекали на звістку про хлопця та сподівалися на диво.

Дивіться також: Батьки цілий день чекали біля руїн: через удар РФ по Києву загинув 31-річний студент УДУ ім.Драгоманова Дмитро Ісаєнко. ФОТО

атака (541) Безугла Мар’яна (316)
Топ коментарі
+32
Безугла косить від дурки!
Тільки де та карма?
18.06.2025 23:37 Відповісти
+27
Марьяна действительно "дура Ти тупа", но тут она права!- косил от армии. И это в то время, когда воевали деды под 60! Сгибались под брониками, спотыкались, но бежали в бой. А эти? У меня под окнами каждый вечер вижу и слышу - их на мотоциклах, тачках, рев, как на мотодроме, девки, хохот, пиво, жизнь удалась!
18.06.2025 23:53 Відповісти
+24
марьянка дура ти, тупа ...по тебе карма плаче, за кожним твоїм кроком стежить ...чекай ...
18.06.2025 23:36 Відповісти
і ще - я не позбувся гормадянства - я отримав громадянство (Німеччини) і це було пару десятиріч тому.
19.06.2025 17:07 Відповісти
Alexander Shemet

"не все що законно є також морально.
Якщо всі будуть рівнятись на покидьків (ту же Безуглу), то всі і будуть покідьками."
тобто Ти покидьок який прикривається тим що немає відношення до держави України....
незручно чи не так коли твоя писанини може трактуватись у різні боки...
ухилянт сраний, чи єта другоє...
19.06.2025 19:57 Відповісти
я думаю ти дійсно трохи розумово відсталий. Я по факту не можу бути ухілянтом. Так как я ніяким способом не можу бути призваний в Україні. Тількі в Німеччині.
20.06.2025 00:21 Відповісти
саме цікаве, що ухилянт скоріш за все ти. Я впевненний, ти призивного віку, і ти ніяк не дотичний до Сил Оборони Україні. Навіть скоріш за все ти перепостиш відео про "беспредели ТЦК" і волаєш, шо нехай спочатку підуть діти депутатів, поліція, погранці, а тільки потім ти, може бути, колись потім, якшо при нагоді буде. А може і ні, може і ти за 5К баксів відкриєш в собі тягу до навчання у вищому наприклад міграції дикіх оленів.
20.06.2025 00:34 Відповісти
цікаво Буряну Безумну всі називають ********, але тут же таких бурян жіночого та чоловічого роду сотні, тих що кожного разу радіють загибелі "ухилянтів" у цей час сидячи на дивані...
19.06.2025 09:50 Відповісти
Окремі можновладці живуть ще наративами совка, мовляв при СРСР під час Другої світової війни до лав радянської армії викладачів ВНЗ та студентів не забирали.
А це значить, що давно треба відійти від таких совковських наративів, навіть по причині викорінення совка, та призивати до лав ЗСУ і викладачів, і студентів ВНЗ!!!
Їм дають відстрочик ні за що!
На пари вони не ходять, викладачі у ZOOM заняття не проводять, а відстрочки мають!
За що ці відстрочки?! Це відверто кажучи пряма профанація!
Якщо всі, то всі!
19.06.2025 10:08 Відповісти
Тура потвора!
19.06.2025 10:16 Відповісти
Тупа
19.06.2025 10:17 Відповісти
Краше б сама здохла .Падла.
19.06.2025 10:18 Відповісти
Давайте будемо відвертими. Нічого дивного не сталося абсолютно. Тут пів форуму таких Мар'ян, які писали ще гірші речі.
19.06.2025 10:20 Відповісти
Все. Рашенские боты уже разнесли этот ее высер.
19.06.2025 10:44 Відповісти
Мар'яна - моральний інвалід з маніакальними завдатками. Після того, як на початку війни, вона запропонувала законопроект, який дозволяв офіцерам розстрілювати солдат на фронті, я назавжди викреслив її з списку притомних спікерів. Кажуть, що людей треба судити по вчинкам, але я не знаю її гарних вчинків, зате купа сказаної дурні...
19.06.2025 12:49 Відповісти
