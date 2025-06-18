"Косив від армії", - "слуга народу" Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок ракетного удару РФ по Києву

Народна депутатка "Слуги народу" Мар’яна Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 17 червня.

Про це вона написала у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Безугла зробила репост публікації про загиблого Дмитра Ісаєнка, в якій сказано, що він був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я університету Драгоманова.

"Косив від армії, але "карма"", - прокоментувала публікацію парламентарка.

Депутатка написала, що вона "на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять".

"Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але - тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але... Звичайно, співчуття рідним і близьким", - заявила Безугла.

У наступній своїй публікації парламентарка заявила, що під час війни "має бути новий суспільний договір".

"Я порушую тишу - у війну має бути новий суспільний договір. Вийдіть на вулиці і подивіться, скільки там здорових тридцятирічних чоловіків. І хто воює вже четвертий рік? Суспільству не вигідні терміни служби, тому ця тема і згасає. Це нечесно. А жінки? Ми вже давно мали ввести мобілізацію на оборонні підприємства та тилові посади. Війну впівсили не виграєш, - написала вона.

Допис Безуглої викликав хвилю обурення у користувачів соцмереж, зокрема і серед її однопартійців. Так, народний депутат від "слуги народу" Дмитро Чорний пожалкував, що в Україні "відсутнє примусове психіатричне обстеження нардепів".

Нагадаємо, що через ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва 17 червня загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки, а з ними і вся країна, від ранку чекали на звістку про хлопця та сподівалися на диво.

Дивіться також: Батьки цілий день чекали біля руїн: через удар РФ по Києву загинув 31-річний студент УДУ ім.Драгоманова Дмитро Ісаєнко. ФОТО