"Косив від армії", - "слуга народу" Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок ракетного удару РФ по Києву
Народна депутатка "Слуги народу" Мар’яна Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 17 червня.
Про це вона написала у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Безугла зробила репост публікації про загиблого Дмитра Ісаєнка, в якій сказано, що він був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я університету Драгоманова.
"Косив від армії, але "карма"", - прокоментувала публікацію парламентарка.
Депутатка написала, що вона "на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять".
"Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але - тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але... Звичайно, співчуття рідним і близьким", - заявила Безугла.
У наступній своїй публікації парламентарка заявила, що під час війни "має бути новий суспільний договір".
"Я порушую тишу - у війну має бути новий суспільний договір. Вийдіть на вулиці і подивіться, скільки там здорових тридцятирічних чоловіків. І хто воює вже четвертий рік? Суспільству не вигідні терміни служби, тому ця тема і згасає. Це нечесно. А жінки? Ми вже давно мали ввести мобілізацію на оборонні підприємства та тилові посади. Війну впівсили не виграєш, - написала вона.
Допис Безуглої викликав хвилю обурення у користувачів соцмереж, зокрема і серед її однопартійців. Так, народний депутат від "слуги народу" Дмитро Чорний пожалкував, що в Україні "відсутнє примусове психіатричне обстеження нардепів".
Нагадаємо, що через ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва 17 червня загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки, а з ними і вся країна, від ранку чекали на звістку про хлопця та сподівалися на диво.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"не все що законно є також морально.
Якщо всі будуть рівнятись на покидьків (ту же Безуглу), то всі і будуть покідьками."
тобто Ти покидьок який прикривається тим що немає відношення до держави України....
незручно чи не так коли твоя писанини може трактуватись у різні боки...
ухилянт сраний, чи єта другоє...
А це значить, що давно треба відійти від таких совковських наративів, навіть по причині викорінення совка, та призивати до лав ЗСУ і викладачів, і студентів ВНЗ!!!
Їм дають відстрочик ні за що!
На пари вони не ходять, викладачі у ZOOM заняття не проводять, а відстрочки мають!
За що ці відстрочки?! Це відверто кажучи пряма профанація!
Якщо всі, то всі!