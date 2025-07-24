Люди зустріли "слугу народу" Мар’яну Безуглу на акції в підтримку НАБУ та САП вигуками: "Безуглу геть!". ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка голосувала за законопроєкт №12414, прийшла на акцію за його скасування. Учасники акції кричали їй: "Безуглу геть".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що депутатка спілкувалася з учасниками мітингу, але в певний момент почали лунати гасла "Безуглу геть!", "Ганьба!", "Зрадниця!", які підхоплював натовп.

"СБУ має бути контррозвідкою, один орган слідства — це ДБР, і один правоохоронний орган — це Національна поліція. Коли правоохоронні органи конкурентні, і просто передаються справи — це так не працює", - розповіла нардепка журналістам.

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Безугла прийшла на мітинг з закликом до відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.