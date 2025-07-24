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Новини Відео Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Люди зустріли "слугу народу" Мар’яну Безуглу на акції в підтримку НАБУ та САП вигуками: "Безуглу геть!". ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка голосувала за законопроєкт №12414, прийшла на акцію за його скасування. Учасники акції кричали їй: "Безуглу геть".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що депутатка спілкувалася з учасниками мітингу, але в певний момент почали лунати гасла "Безуглу геть!", "Ганьба!", "Зрадниця!", які підхоплював натовп.

"СБУ має бути контррозвідкою, один орган слідства — це ДБР, і один правоохоронний орган — це Національна поліція. Коли правоохоронні органи конкурентні, і просто передаються справи — це так не працює", - розповіла нардепка журналістам.

Читайте: Звертаюся до Єрмака - йдіть на РНБО, тільки не призначайте туди Умєрова, - "слуга народу" Безугла

Безугла прийшла на мітинг з закликом до відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Безугла закликає до відставки Сирського

Автор: 

акція (1472) НАБУ (5282) САП (2372) Безугла Мар’яна (307)


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Топ коментарі
+22
Сегодня геть, завтра набьють рило, а післязавтра .....
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24.07.2025 22:13 Відповісти
+20
дєрьмаковська безмозгла виповзла попіаритись ..істота
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24.07.2025 22:18 Відповісти
+18
Треба було їх в смітник посадити. Або зеленкою ******.
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24.07.2025 22:15 Відповісти
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істота безугла намагалась на фоні протестів людей .. ска
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24.07.2025 22:13 Відповісти
Ех.. Ніколи Безумна нічого не робить без вказівки ЄрЗя.
Її спеціально вкинули до протестів, що б змінити повістку дня. Тепер не Зеленьського обговорюють, як він намагався витягти родичів із відповідальності, руйнуючи НАБУ, а тьотьку Безуглу. Всі телеграми вже переключилися..
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24.07.2025 23:47 Відповісти
Сегодня геть, завтра набьють рило, а післязавтра .....
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24.07.2025 22:13 Відповісти
Нещасний випадок на ліхтарі через нестерпні докори сумління.
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24.07.2025 23:06 Відповісти
Безуглая рыжая ведьма путина!
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24.07.2025 23:50 Відповісти
Б"ють?
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24.07.2025 22:14 Відповісти
Треба було їх в смітник посадити. Або зеленкою ******.
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24.07.2025 22:15 Відповісти
Ти забув написати-"ну що настрибались на Майдані".
кцп-пнх.
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24.07.2025 22:41 Відповісти
Маєте рацію, заодно і інших хто проголосував за ганебний закон

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24.07.2025 22:36 Відповісти
головне не забути заварити баки
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24.07.2025 22:53 Відповісти
Чому зразу зеленкою? Спочатку захейтити добряче! Ми ж не дикуни зеленками і кислотами людей обливати.
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24.07.2025 22:51 Відповісти
О, а Марішку за шо? ...вана хароша і тут, і там
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24.07.2025 22:16 Відповісти
Кияни самі проголосували за цю тварину, а тепер ображаються.
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24.07.2025 22:16 Відповісти
дєрьмаковська безмозгла виповзла попіаритись ..істота
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24.07.2025 22:18 Відповісти
І це їй вдалось, вона і досі неперевершена як засіб для блювотіння...
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24.07.2025 23:11 Відповісти
зеленки їй на голову !
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24.07.2025 22:25 Відповісти
Отако?
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24.07.2025 22:54 Відповісти
гарне фото ! дякую !
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24.07.2025 23:45 Відповісти
Яка вона мерзенна у своїй цинічності та нахабності...хочеш звільнити Сирського, так іди до свого коханого президента, який його призначав, навіщо ти йдеш провокувати людей на протесті?
Я думаю, вона хотіла спровокувати людей на якусь агресію чи напад, щоб потім це показати по всіх медіа, що, мовляв, агресивна та деградована молодь воює з депутатом. Не вийшло.
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24.07.2025 22:26 Відповісти
Хотіла перевести настрої протестуючих в інше русло,зовсім не те,для чого вони вийшли.
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24.07.2025 22:35 Відповісти
Хіба тільки безуглу геть? Геть усіх, хто голосував за закон 12414
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24.07.2025 22:32 Відповісти
І в ЄС ввести проти них санції "Пожитєва заборона на в*їзд і діяльність на території ЄС, як і їхніх родичів" по причині захисту корупції..
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24.07.2025 22:43 Відповісти
Так, потенційні злодії намагаються надати захист діючим злодіям, а собі спосіб уникнути відповідальності на майбутнє
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24.07.2025 22:49 Відповісти
Скотина оббріхала Червінського, догризла Залужного, а тепер, к¥рва, тупо перефарбовується.
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24.07.2025 22:32 Відповісти
Здається мені, вона спеціально туди прийшла, щоб все виглядало як цирк 🤡
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24.07.2025 22:34 Відповісти
Огусто, уже предвкушаю как это проявится в творчестве).
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24.07.2025 22:36 Відповісти
Zелену шоблу під арешт
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24.07.2025 22:40 Відповісти
Вона що безсмертна? 😁
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24.07.2025 22:41 Відповісти
Шкода, що я там не був. Дав би підсрачника.
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24.07.2025 22:44 Відповісти
А вот этого не надо
Она ведь на это и провоцирует
Таких надо игнорировать - словно она прокаженная
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24.07.2025 22:55 Відповісти
ні, зустріти та без палева зламати ніс, для початку
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24.07.2025 23:09 Відповісти
Безкутова стала кругом.... Очком....
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24.07.2025 22:53 Відповісти
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24.07.2025 23:07 Відповісти
 
 