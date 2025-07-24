Люди зустріли "слугу народу" Мар’яну Безуглу на акції в підтримку НАБУ та САП вигуками: "Безуглу геть!". ВIДЕО
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка голосувала за законопроєкт №12414, прийшла на акцію за його скасування. Учасники акції кричали їй: "Безуглу геть".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Зазначається, що депутатка спілкувалася з учасниками мітингу, але в певний момент почали лунати гасла "Безуглу геть!", "Ганьба!", "Зрадниця!", які підхоплював натовп.
"СБУ має бути контррозвідкою, один орган слідства — це ДБР, і один правоохоронний орган — це Національна поліція. Коли правоохоронні органи конкурентні, і просто передаються справи — це так не працює", - розповіла нардепка журналістам.
Безугла прийшла на мітинг з закликом до відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.
Топ коментарі
+22 Старый зольдат
показати весь коментар24.07.2025 22:13 Відповісти Посилання
+20 Alex G.
показати весь коментар24.07.2025 22:18 Відповісти Посилання
+18 nik klimo
показати весь коментар24.07.2025 22:15 Відповісти Посилання
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Її спеціально вкинули до протестів, що б змінити повістку дня. Тепер не Зеленьського обговорюють, як він намагався витягти родичів із відповідальності, руйнуючи НАБУ, а тьотьку Безуглу. Всі телеграми вже переключилися..
кцп-пнх.
Я думаю, вона хотіла спровокувати людей на якусь агресію чи напад, щоб потім це показати по всіх медіа, що, мовляв, агресивна та деградована молодь воює з депутатом. Не вийшло.
Она ведь на это и провоцирует
Таких надо игнорировать - словно она прокаженная