Пенсионерка с плакатом "Проплаченный студент" на протесте против закона №12414 в Тернополе. ФОТО

В Тернополе женщина вышла на протест против закона №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП с плакатом "Проплаченный студент".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Женщина отреагировала на слова председателя Тернопольского облсовета Богдана Бутковского о том, что на митинг вечером 22 июля "вышло каких-то 10 студентов проплаченных".

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