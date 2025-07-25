Пенсионерка с плакатом "Проплаченный студент" на протесте против закона №12414 в Тернополе. ФОТО
В Тернополе женщина вышла на протест против закона №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП с плакатом "Проплаченный студент".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Женщина отреагировала на слова председателя Тернопольского облсовета Богдана Бутковского о том, что на митинг вечером 22 июля "вышло каких-то 10 студентов проплаченных".
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Очевидно, что они все разные и надписи сделаны разными людьми.
Богдан Бутковський - член ВО «Свобода».
З 2022 року - військовослужбовець 35-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. У 2024 році - боєць 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, яка створена на основі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». З 30 грудня 2024 року - голова Тернопільської обласної ради.
«Ходять на мітинги, матюкають головнокомандувача, а тепер проти реформ - це неприпустимо», - заявив він.
Знищення незалежності НАБУ і САП це реформа, яка потрібна України, виявляється! 😯
🥀Напередодні голосування в Раді закону про позбавлення незалежності САП і НАБУ влада використала Білецького, щоб підготувати негативну громадську думку про НАБУ. При цьому не погребували брехнею, бо батько детектива працював з Узбекистаном, а не з росією, куди входить Дагестан.
Для нас тут цікаво, що Білецького знову використовують в ролі презервативу в інтересах Зеленського. Поруч з іншими, хто поширював цю брехню про «шпигуна» у НАБУ. Хоч заплатили добре?
Це каже цілий член Венеціанської комісії, колишня заступниця голови ЦВК. Терміново викликайте санітарів!
Павло Нусс:
А колись була ніби здоровою. Це, випадково, не яник трахнув її чимось важким по голові?
І як туди можна влаштуватись на роботу?
Але те що ефективність НАБУ зараз - десь на рівні плінтуса , це ще не привід скасовувати її незалежність . Бо стане ще гірше . Бюро тоді перетвориться в каральний орган влади , проти політичних противників .
Пощастило почути сьогодні на Радіо НВ, був просто вражений! Все ж таки спілкування влади з народом, хоч і не напряму, корисна для здоров'я влади процедура.