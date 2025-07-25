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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Пенсионерка с плакатом "Проплаченный студент" на протесте против закона №12414 в Тернополе. ФОТО

В Тернополе женщина вышла на протест против закона №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП с плакатом "Проплаченный студент".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Женщина отреагировала на слова председателя Тернопольского облсовета Богдана Бутковского о том, что на митинг вечером 22 июля "вышло каких-то 10 студентов проплаченных".

Читайте: Ряд нардепов заявили, что ошиблись, проголосовав за закон о НАБУ и САП

Протест против закона 12414 в Тернополе

Автор: 

НАБУ (4427) протест (5884) Тернополь (778) Тернопольская область (751) Тернопольский район (17)


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Топ комментарии
+37
В чому ви сумніваєтесь? В тому, що ця пані вміє читати та писати, чи в тому, що у людини є ЗДОРОВЕ почуття гумору?
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25.07.2025 10:03 Ответить
+28
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25.07.2025 09:53 Ответить
+20
Знов лапті ніфіга не зрозуміли.
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25.07.2025 10:04 Ответить
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25.07.2025 09:53 Ответить
Знов лапті ніфіга не зрозуміли.
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25.07.2025 10:04 Ответить
Самый доступный удобный материал для плакатов для стихийных не проплаченных митингов.
Очевидно, что они все разные и надписи сделаны разными людьми.
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25.07.2025 10:04 Ответить
схоже ви не зрозуміли сарказму цієї жінки.
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25.07.2025 10:05 Ответить
Вам у Америках не доповіли, що директори друкарень і типографій відмовляються приймати замовлення на друк протестних плакатів? Що ОПа через ручні структури тиск чинить? Дивно! Вам першомв мали б доповісти. 🤔
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25.07.2025 10:06 Ответить
Тому що протест - стихійний . Ніколи було виготовляти якісні плакати . Вдень прийняли той ідіотський закон , а ввечері вже почалися мітинги . Тому й використали те що трапилось під руку , картон .
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25.07.2025 10:27 Ответить
От вона їм дала, просто врізала! Ге ж?
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25.07.2025 09:55 Ответить
А хто її посадив там з цим плакатиком? Сама сіла? Сумніваюсь
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25.07.2025 09:57 Ответить
В чому ви сумніваєтесь? В тому, що ця пані вміє читати та писати, чи в тому, що у людини є ЗДОРОВЕ почуття гумору?
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25.07.2025 10:03 Ответить
Ну завтра вийдуть студенти з написом "Проплачений пенсіонер"... Чого-чого, а гумору у українців хоч відбавляй. В 20219-му так нагуморили шо досі гикається...
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25.07.2025 10:28 Ответить
Суд? 🤔 Найчесніший у світґ Печерський сцд? 😲
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25.07.2025 10:03 Ответить
Не суди всіх по собі.
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25.07.2025 10:04 Ответить
Ні, звичайно всі тупі, один офіс президента, який укормплектований зрадниками і слугами яника, що розганяли Майдан і фальшували справи дуже розумні, а ініші то проплачені, то хтось посадив. Мабуть Порошенко?
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25.07.2025 10:05 Ответить
а два Майдана в Україні теж проплачені?
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25.07.2025 10:05 Ответить
Два Майдани в Україні залишилися проплаченими тільки в головах пуйла, його орди і антимайданівців, які точно були проплачені ригами і кацапами. Я був декілька раз на Майдані і навіть не чув щось про проплату. Як тільки владу починають критикувати і мітингувати проти її свавілля, так відразу йдуть базари про проплачені мітинги. Для цього вони навіть можуть запустити об'явлення про пошук мітингувальників, надприклад за 200 грн/година, щоб дискридитувати мітингувальників. Скільки всякого сміття сьогоднів бродить по іинтернету від ботів подоляка і єрмака, що мов студенти не мають юридичної освіти не не знають, що таке НАБУ і САП і не знають проти кого і за що мітингують... просто цікаво, а Боневтік Позорно-Брехливий і Єлдак закінчували військові Академії, щоб керувати ЗСУ і Ставками?
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25.07.2025 10:21 Ответить
Звісно ж -- Порошенко привіз із Вінниці, зі своєї фабрики РОШЕН !
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25.07.2025 10:17 Ответить
а вас, пане, хто садить в туалеті? чи під себе робите? на відміну від вас люди ходять самі і сідають де забажають
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25.07.2025 10:24 Ответить
влад, сумніваюся, що ти сам сюди сів коменти писати, дукмаю, тебе міндіч проплатив
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25.07.2025 11:35 Ответить
Ганьба цьому голові,приклад,як люди ламаються перед зермаком,очевидно,не через гроші,а компромат.
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25.07.2025 10:01 Ответить
Видатний тип цей Бутковський. Ще одне підтвердження, що далеко не кожен, хто є членом партії Свобода і навіть бачив війну на власні очі, буде відстоювати інтереси України, а не обслуговувати Зермаків з Татаровим.

Богдан Бутковський - член ВО «Свобода».
З 2022 року - військовослужбовець 35-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. У 2024 році - боєць 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, яка створена на основі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». З 30 грудня 2024 року - голова Тернопільської обласної ради.
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25.07.2025 10:09 Ответить
сволота заджди була на підсосі в провладних олігархів. У нас в місті ще так року 2002-го був зафіксований факт отримання бабла міською структурою сволоти від будівельників рінахового ринку, хоч заступник того головного прораба того часу мені сам свистів, "ну ти розумієш, ми взяли гроші в кредит"....
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25.07.2025 10:15 Ответить
Тернопільська облрада два дні тому, з ініціативи самого Бутковського навіть підтримала звернення на підтримку Зеленського
«Ходять на мітинги, матюкають головнокомандувача, а тепер проти реформ - це неприпустимо», - заявив він.

Знищення незалежності НАБУ і САП це реформа, яка потрібна України, виявляється! 😯
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25.07.2025 10:21 Ответить
Путч. Русский - нах*й:
🥀Напередодні голосування в Раді закону про позбавлення незалежності САП і НАБУ влада використала Білецького, щоб підготувати негативну громадську думку про НАБУ. При цьому не погребували брехнею, бо батько детектива працював з Узбекистаном, а не з росією, куди входить Дагестан.
Для нас тут цікаво, що Білецького знову використовують в ролі презервативу в інтересах Зеленського. Поруч з іншими, хто поширював цю брехню про «шпигуна» у НАБУ. Хоч заплатили добре?
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25.07.2025 10:27 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Це каже цілий член Венеціанської комісії, колишня заступниця голови ЦВК. Терміново викликайте санітарів!
Павло Нусс:
А колись була ніби здоровою. Це, випадково, не яник трахнув її чимось важким по голові?
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25.07.2025 10:10 Ответить
яник таки її трахнув, але не по голові... принаймі, в її гаманць капнуло.
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25.07.2025 10:17 Ответить
Вражає ще й те, як прокацапський риг аксельрод звинувачує Порошенка у підтримці *****.
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25.07.2025 10:21 Ответить
Ну не себе ж йому запроданцем виставляти!
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25.07.2025 10:27 Ответить
до речі, мене тут забанили: "https://dynamo.kiev.ua/uk/news/686976-yehor-tverdokhlib-zakon-12414-tse-znevaha-do-narodu-ukrainy Футболіст Єгор Твердохліб: «Закон #12414 - це зневага до народу України»" Сайт адептів Суркіса, до речі... Так от, там декілька висерів є, ніби не лише Порох платить протестуввальникам, а й ***** з Порохом на пару. Їх не банять, навіть підтримує тамтешня спільнота, що відно по плюсах/мінусах.
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25.07.2025 10:35 Ответить
Ага, особливо це помітили жителі Сум, де навіть блекаут в окремих районах через прильоти був. І так, в сумах теж мітинги були...
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25.07.2025 10:47 Ответить
Рома Аксельвыродок
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25.07.2025 11:43 Ответить
Повно картонок з матюками і це ми про Європу. Шановні, а хтось з Вас намагався влаштуватися у НАБУ? От хто там працює? Просто поцікавтеся, що то за люди, які в них машини, чим вони займаються в робочий час. І так, я думаю, що протест організований саме проплаченими крикунами. Для неадекватів, які будуть чіплятися до мого ніку російською мовою: Google категорично відмовляється змінювати його на український.
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25.07.2025 10:18 Ответить
Ті, хто працюють в Офісі президента вам подобаються?
І як туди можна влаштуватись на роботу?
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25.07.2025 10:22 Ответить
Проплатіть Гуглу.
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25.07.2025 10:24 Ответить
Протест "організований" дурнуватою владою . Людей вивело на вулиці її рішення підім'яти під себе антикорупційні органи .
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25.07.2025 10:32 Ответить
Так , поки що через назву . Яку вони правда - не виправдовують повністю !
Але те що ефективність НАБУ зараз - десь на рівні плінтуса , це ще не привід скасовувати її незалежність . Бо стане ще гірше . Бюро тоді перетвориться в каральний орган влади , проти політичних противників .
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25.07.2025 11:54 Ответить
Ви знаєте, Пане Максиме, шокована, бо мою вам відповідь цензор видалив. Так який же це цензор.нет. Яка ганьба. Цензор, поцікавтеся, на яких автівках їздять хлопчики з НАБУ. Вони не воюють, хіба що з думками інших людей. Цензор.нет-ганьба.
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25.07.2025 12:10 Ответить
У бабці з гумором ++ !
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25.07.2025 10:21 Ответить
У пані з розумом взагалі все ОК. Дай ій бог здоров'я!
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25.07.2025 10:24 Ответить
А чули, яким бадьорим голоском пан президет вчора звертався до нації?!
Пощастило почути сьогодні на Радіо НВ, був просто вражений! Все ж таки спілкування влади з народом, хоч і не напряму, корисна для здоров'я влади процедура.
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25.07.2025 10:22 Ответить
Скиньте это фото Шейтельману. Он три дня уже дупу рвет - расказывает про партийные организованные протесты "соросят".
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25.07.2025 10:30 Ответить
Студентов там и так хватало в подтанцовке.
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25.07.2025 10:49 Ответить
Мудрий ми народ.Я про шановну пенсіонерку
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25.07.2025 11:30 Ответить
 
 