НАБУ уничтожают из-за подозрения владельцу "95 квартала" Миндичу, - СМИ
Ряд СМИ упоминают друга президента Тимура Миндича в контексте энергетической сферы государственного управления и даже производства дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды.
Источники издания из окружения Миндича рассказывают, что он является тем человеком, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил отвлечься и "поговорить о жизни".
"После вторжения России в 2022-м Миндич не только не выпал из близкого круга общения первого лица, а наоборот, по информации УП, приобрел еще больший статус. Близкие отношения, по свидетельствам источников в политических и бизнес-кругах, нередко позволяют Миндичу обращаться с личными просьбами к президенту. Среди таких просьб называются влияние на назначение и курирование тех или иных государственных вопросов без предоставления непосредственно Миндичу никаких соответствующих официальных должностей", - говорится в материале.
В начале июня 2025 года НАБУ задержало родственника Миндича при попытке из Украины. Его обвиняют в хищениях на тендерах "Харьковоблэнерго" ценой 664 миллионов гривен.
Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу.
"Именно с этим источник также связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах: "В целом мы думаем, что они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу", - отмечается в материале.
Источники УП в бизнес-кругах заявили, что НАБУ и СПА даже удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента. Собеседники утверждают, что на записях может быть и сам президент.
"Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому не понятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных сделок", - добавили журналисты.
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прослуховуванням НАБУ.
У цій квартирі збиралися люди з найближчого оточення президента України. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.
Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами. І навіть торгівлею зброю на мільярди.
І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліц атака на НАБУ.
Д.Чекалкін.
Щодо НАБУ і САП що ви від них очікували? Розв'язання корупції тут і зараз? Ось вам результат: тільки почали заводити справи на друзів «Влада» і їх одразу почали мочити депутати та «менеджери».
Не шукайте утопії в жодній державній структурі!
України ‼️чесний " яжнелох" і ойго 5-6 менеджерів (портнов здох ☠️) , кум чернишов обісрався , Міндіч намародерив на мільярди , шурма , тимошенко, ……… Ермак дістав увесь Світ , обьеднавши республіканців з демократами …
Банда Бені Бородача, Вови ********** і д'Єрьмака грається з вогнем:
Ки́ївське повста́ння - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання міських низів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8 холопів і, можливо, сільського населення Київської землі. Вибухнуло https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 квітня-https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1113 1113 року, після смерті князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святополка Ізяславича, що опікувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лихварями та спекулював сіллю. Головним чином постраждали князівські поплічники - тисяцький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87 Путята та соцькі, а також лихварі і купецтво.
Причиною повстання стало підвищення цін на хліб та сіль, голод, зловживання князівської адміністрації, яка спекулювала цими продуктами, та перетворення вільних містян на холопів за борги. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 квітня обурені кияни з боєм узяли двір боярина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87 Путяти Вишатича та почали громити володіння лихварів. У Видобичі зібралося віче на чолі з боярами та купецькою верхівкою, яке звернулося до переяславського князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85 Володимира Мономаха і запросило його на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C великокнязівський престол. Крім того, по довгому міркуванні, встановили такий закон:
«Нині з усієї Руської землі усіх жидів вислати із усім їхнім маєтком, і надалі не впускати, а хто таємно увійде, вільно їх грабувати і вбивати… З цього часу жидів на Русі немає»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1113)#cite_note-1 [1]
Ставши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великим князем Київським, Мономах видав нові закони (відомі під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0 Устав Володимира Мономаха), які містили деякі поступки повсталим. У статуті обмежувалися відсотки за позикою, були сформульовані права і обов'язки закупів, заборонялося перетворювати на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE раба купця-боржника, якщо він позбувся свого майна внаслідок війни або пожежі. Фактично це рятувало бідноту від загрози тривалої або вічної кабалиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1113)#cite_note-RBA-2 [2].
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Какие раскрытые ясные взоры!
Зелёный грабитель, ворюга, предатель...
И воры, и воры, и воры. (с)
У комедії !!! д...б...бл...
Міндіча і його схем , навіть про дрони ,
так як відомо скільки і кому пішли вкрадені гроші !!
А новий закон Зе , буде проголосований тоді , коли депутати ВР
повернуться з канікул , ось така ф@йня , малята 🤮😡
виявилось правдою про зеленського.
вся зелена мразота припхалася до влади разом
з основним крадієм Зе!!
-єрмак, пацакський посіпака, говномут та інтриган;
-шурма, колишній риг, крадій і схематозник;
-татаров, колишній риг, автор мутнявих схем переслідування опозиції та інших не своїх;
- міндич, безпринципний цинік, схематозник і крадій, якому та Україна і нахєр не здалася;
- портнов - іздох...
хто там ще?
ГЕТЬ ЗЕЛЕНОГО ЧОРТА