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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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НАБУ уничтожают из-за подозрения владельцу "95 квартала" Миндичу, - СМИ

Ликвидация НАБУ к чему здесь друг Зеленского Миндич

Ряд СМИ упоминают друга президента Тимура Миндича в контексте энергетической сферы государственного управления и даже производства дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды.

Источники издания из окружения Миндича рассказывают, что он является тем человеком, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил отвлечься и "поговорить о жизни".

Смотрите также: Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндича к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

"После вторжения России в 2022-м Миндич не только не выпал из близкого круга общения первого лица, а наоборот, по информации УП, приобрел еще больший статус. Близкие отношения, по свидетельствам источников в политических и бизнес-кругах, нередко позволяют Миндичу обращаться с личными просьбами к президенту. Среди таких просьб называются влияние на назначение и курирование тех или иных государственных вопросов без предоставления непосредственно Миндичу никаких соответствующих официальных должностей", - говорится в материале.

В начале июня 2025 года НАБУ задержало родственника Миндича при попытке из Украины. Его обвиняют в хищениях на тендерах "Харьковоблэнерго" ценой 664 миллионов гривен.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу.

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"Именно с этим источник также связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах: "В целом мы думаем, что они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу", - отмечается в материале.

Источники УП в бизнес-кругах заявили, что НАБУ и СПА даже удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента. Собеседники утверждают, что на записях может быть и сам президент.

"Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому не понятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных сделок", - добавили журналисты.

Читайте: В НАБУ готовят подозрение совладельцу "квартала" Миндичу, - УП

Автор: 

НАБУ (4427) Ткач Михаил (137) Миндич Тимур (10)


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Топ комментарии
+36
Офіс Президента декілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника «95 кварталу» Тимура Міндіча знаходилася під оперативним і законним

прослуховуванням НАБУ.

У цій квартирі збиралися люди з найближчого оточення президента України. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.

Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами. І навіть торгівлею зброю на мільярди.

І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліц атака на НАБУ.
Д.Чекалкін.
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25.07.2025 10:46 Ответить
+25
Дуже гарні укгаїнці: міндічі, коломойські, шефіри, боголюбські, Зе..., ніхто не пригадає, а що вони хорошого зробили для України? Весь репертуар студії "95 квартал" не можна зарахувати до скарбнички культурного здобуття України, там всі концерти на російській і прославляють росію та висміюють Україну, всі фільми на користь росії і виключно на російській мові "свати" "папік" та інше, а сьогодні під чяас війни вони глибоко залізлли до бюлджету України і жеруть, жеруть і ніяк не подавляться, а коли НАБУ звернули увагу на міндіча і чернишова друзяк Зе - то він відразу за рахунок України вирішив знищити НАБУ і САП (підкорити їх собі, щоб ніколи не чіпали його корупціонерів і бариг)..., а де тут інтереми України?
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25.07.2025 10:56 Ответить
+19
Какие прекрасные украинские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Зелёный грабитель, ворюга, предатель...
И воры, и воры, и воры. (с)
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25.07.2025 10:55 Ответить
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Сортировать:
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Офіс Президента декілька тижнів тому дізнався про те, що квартира співвласника «95 кварталу» Тимура Міндіча знаходилася під оперативним і законним

прослуховуванням НАБУ.

У цій квартирі збиралися люди з найближчого оточення президента України. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання.

Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами. І навіть торгівлею зброю на мільярди.

І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліц атака на НАБУ.
Д.Чекалкін.
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25.07.2025 10:46 Ответить
Все вірно ++++
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25.07.2025 10:59 Ответить
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25.07.2025 11:40 Ответить
сподіваємося копії десь заховані ??
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25.07.2025 11:55 Ответить
як, що тільки прослушка ФСБ , а Кривонос , такий самий маріонет ка Ермака , він ( ойго зробив )
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25.07.2025 12:26 Ответить
Коаліція корупціонер з 263 осіб та ключові менеджери вже ухвалили рішення. Все буде гаразд продовжуйте красти.
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25.07.2025 10:48 Ответить
ні це ж всі відомо що набу,сап та вакс це чесні порядні структури а також незалежні від будь кого і не спроможні зливати за відсоток чесно відпрацьованих справи по елітних фігурантах,бо за що стояли та тусили стеденти???жаль що суми вкладеного в них не пропорціональні до результату їх роботи.кожен день в країні чиниться беззаконня,наруга над громадянами фізічна так і з попранням прав та свобід -студентів це не турбує???
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25.07.2025 10:56 Ответить
Може, хай студенти ще створять свою партію й армію за рахунок стипендії, щоб їх не турбувала ворожа армія, яка наступає? Забагато ви ставите на студентів, які вже вийшли на протест і цього достатньо.
Щодо НАБУ і САП що ви від них очікували? Розв'язання корупції тут і зараз? Ось вам результат: тільки почали заводити справи на друзів «Влада» і їх одразу почали мочити депутати та «менеджери».
Не шукайте утопії в жодній державній структурі!
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25.07.2025 11:21 Ответить
Московським лайном, так понесло, від такого допису щодо захисту мендечів-крадіїв, і затюкування Українського Суспільства, за їх активну реакцію, на яку не розраховув зелЄрмак з татаровим!!
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25.07.2025 12:23 Ответить
ЗеГниду під трибунал і не тільки за мародерство-саботаж ,під час страшної війни , а за здачу Півдня , підготовку і сприяття , окупаціі всіеі
України ‼️чесний " яжнелох" і ойго 5-6 менеджерів (портнов здох ☠️) , кум чернишов обісрався , Міндіч намародерив на мільярди , шурма , тимошенко, ……… Ермак дістав увесь Світ , обьеднавши республіканців з демократами …
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25.07.2025 12:15 Ответить
Предки українців знали, що треба робити. А от чи знають це їхні нащадки?

Банда Бені Бородача, Вови ********** і д'Єрьмака грається з вогнем:

Ки́ївське повста́ння - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання міських низів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8 холопів і, можливо, сільського населення Київської землі. Вибухнуло https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 квітня-https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1113 1113 року, після смерті князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святополка Ізяславича, що опікувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лихварями та спекулював сіллю. Головним чином постраждали князівські поплічники - тисяцький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87 Путята та соцькі, а також лихварі і купецтво.
Причиною повстання стало підвищення цін на хліб та сіль, голод, зловживання князівської адміністрації, яка спекулювала цими продуктами, та перетворення вільних містян на холопів за борги. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 квітня обурені кияни з боєм узяли двір боярина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87 Путяти Вишатича та почали громити володіння лихварів. У Видобичі зібралося віче на чолі з боярами та купецькою верхівкою, яке звернулося до переяславського князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85 Володимира Мономаха і запросило його на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C великокнязівський престол. Крім того, по довгому міркуванні, встановили такий закон:

«Нині з усієї Руської землі усіх жидів вислати із усім їхнім маєтком, і надалі не впускати, а хто таємно увійде, вільно їх грабувати і вбивати… З цього часу жидів на Русі немає»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1113)#cite_note-1 [1]

Ставши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великим князем Київським, Мономах видав нові закони (відомі під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0 Устав Володимира Мономаха), які містили деякі поступки повсталим. У статуті обмежувалися відсотки за позикою, були сформульовані права і обов'язки закупів, заборонялося перетворювати на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE раба купця-боржника, якщо він позбувся свого майна внаслідок війни або пожежі. Фактично це рятувало бідноту від загрози тривалої або вічної кабалиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1113)#cite_note-RBA-2 [2].

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25.07.2025 11:57 Ответить
У нього є брат ..також Міндич..ось того навіть затримали.
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25.07.2025 11:05 Ответить
Какие прекрасные украинские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Зелёный грабитель, ворюга, предатель...
И воры, и воры, и воры. (с)
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25.07.2025 10:55 Ответить
Дуже гарні укгаїнці: міндічі, коломойські, шефіри, боголюбські, Зе..., ніхто не пригадає, а що вони хорошого зробили для України? Весь репертуар студії "95 квартал" не можна зарахувати до скарбнички культурного здобуття України, там всі концерти на російській і прославляють росію та висміюють Україну, всі фільми на користь росії і виключно на російській мові "свати" "папік" та інше, а сьогодні під чяас війни вони глибоко залізлли до бюлджету України і жеруть, жеруть і ніяк не подавляться, а коли НАБУ звернули увагу на міндіча і чернишова друзяк Зе - то він відразу за рахунок України вирішив знищити НАБУ і САП (підкорити їх собі, щоб ніколи не чіпали його корупціонерів і бариг)..., а де тут інтереми України?
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25.07.2025 10:56 Ответить
Не геть так. У якійсь комедії вони навіть недолугі реверанси на адресу Франка зробили, зокрема показали надгробок на Личаківському.
У комедії !!! д...б...бл...
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25.07.2025 11:59 Ответить
А ермак ,з харею щюра , відкритий збоченець , синок ФСБшника , чернишов урод , Бужанський мірзенний опариш , …………
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25.07.2025 12:21 Ответить
Зеленський і його банда наразі приберуть все , що стосується
Міндіча і його схем , навіть про дрони ,
так як відомо скільки і кому пішли вкрадені гроші !!
А новий закон Зе , буде проголосований тоді , коли депутати ВР
повернуться з канікул , ось така ф@йня , малята 🤮😡
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25.07.2025 10:56 Ответить
Отака фуйня, Малюки
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25.07.2025 12:05 Ответить
Яке ''чесне,світле українське'' обличчя😃 а всякі ''негідники '' хочуть зла цій ''просвітленній людині'''😃
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25.07.2025 10:57 Ответить
У когось були сумніви чи інши марення,що все це від того що там кацапська кротівня?
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25.07.2025 10:57 Ответить
Кротівня, тільки не кацапська. Тобі очі замилило?
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25.07.2025 11:52 Ответить
Взагалі усе, що брехали про Порошенко
виявилось правдою про зеленського.
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25.07.2025 10:59 Ответить
Саме через суцільну брехню про Порошенка ,
вся зелена мразота припхалася до влади разом
з основним крадієм Зе!!
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25.07.2025 11:04 Ответить
5-6 менеджерів:
-єрмак, пацакський посіпака, говномут та інтриган;
-шурма, колишній риг, крадій і схематозник;
-татаров, колишній риг, автор мутнявих схем переслідування опозиції та інших не своїх;
- міндич, безпринципний цинік, схематозник і крадій, якому та Україна і нахєр не здалася;
- портнов - іздох...
хто там ще?
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25.07.2025 11:03 Ответить
Це нові , старі ліца бандюг і злодюг
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25.07.2025 11:06 Ответить
Бувших ригів не буває.
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25.07.2025 11:48 Ответить
А хто координує зелебобів?
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25.07.2025 11:57 Ответить
……………братки Шефіри , Кирилка Тимошенко мародер на крові ЗСУ , Зеленогнійні пі то ри повинні бути всі роздягнути , все , що вкрали повернути дітям загиблих Героїв
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25.07.2025 12:25 Ответить
Хто там пи*дів на передодні виборів 2019, що мудрий український нарід "знесе" Зеленського і слуг народу, якщо ті не будуть працювати на країну. Ну, що знесуни, поки, що Тимур Міндич зніс НАБУ І САП за свою підозруІ, а "мудрий нарід" просто облизався.
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25.07.2025 11:11 Ответить
ʼмудрийʼ наріт тільки кряхтить та щось невнятно бурмоче по кутках. Все завжди вирішує рішуча меншість
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25.07.2025 11:24 Ответить
Не треба тут про свої вологі мрії.
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25.07.2025 12:01 Ответить
Зелений зрадник має відповісти за свої злочини, за брехню, корупцію та обмануті надії своїх пришлепкуватих вибірців за всією суворістю закону воюючої країни
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25.07.2025 11:23 Ответить
"...своїх пришлепкуватих вибірців ..." це м'яко сказано.
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25.07.2025 12:23 Ответить
Подивіться на кошерну морду ліца, на правильний ніс. Зеля своїх гоям не здає
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25.07.2025 11:33 Ответить
Шахермахери.
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25.07.2025 11:34 Ответить
Та хто ми такі без 95 кварталу...
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25.07.2025 11:35 Ответить
або зелений чорт, або Україна
ГЕТЬ ЗЕЛЕНОГО ЧОРТА
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25.07.2025 11:36 Ответить
оце так гоняли Петра а вийшли на Вову
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25.07.2025 11:46 Ответить
вот что значит допустить шидов к власти
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25.07.2025 11:50 Ответить
корумпована шайка-лєйка на крові
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25.07.2025 11:53 Ответить
Хто голосував за зе і є на нц,скажіть,що ви відчуваєте,облому ніякого не має?
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25.07.2025 12:00 Ответить
Мабуть по-різному. Але більшість не визнають.
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25.07.2025 12:02 Ответить
Може пора Корбана повертати та Беню звільняти?? Їх безпеку забезпечать охоронці з СБУ,як Чернишову!! А то якось нечесно.....
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25.07.2025 12:30 Ответить
Цікаво, що би було якби хтось засвердлився в сусідню квартиру і прослуховував розмови трампа з масками наприклад.
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25.07.2025 12:30 Ответить
 
 