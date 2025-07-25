НАБУ уничтожают из-за подозрения владельцу "95 квартала" Миндичу, - СМИ

Ряд СМИ упоминают друга президента Тимура Миндича в контексте энергетической сферы государственного управления и даже производства дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды.

Источники издания из окружения Миндича рассказывают, что он является тем человеком, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил отвлечься и "поговорить о жизни".

Смотрите также: Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндича к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

"После вторжения России в 2022-м Миндич не только не выпал из близкого круга общения первого лица, а наоборот, по информации УП, приобрел еще больший статус. Близкие отношения, по свидетельствам источников в политических и бизнес-кругах, нередко позволяют Миндичу обращаться с личными просьбами к президенту. Среди таких просьб называются влияние на назначение и курирование тех или иных государственных вопросов без предоставления непосредственно Миндичу никаких соответствующих официальных должностей", - говорится в материале.

В начале июня 2025 года НАБУ задержало родственника Миндича при попытке из Украины. Его обвиняют в хищениях на тендерах "Харьковоблэнерго" ценой 664 миллионов гривен.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу.

Читайте также: Пенсионерка с плакатом "Проплаченный студент" на протесте против закона №12414 в Тернополе. ФОТО

"Именно с этим источник также связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах: "В целом мы думаем, что они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу", - отмечается в материале.

Источники УП в бизнес-кругах заявили, что НАБУ и СПА даже удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента. Собеседники утверждают, что на записях может быть и сам президент.

"Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому не понятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных сделок", - добавили журналисты.

Читайте: В НАБУ готовят подозрение совладельцу "квартала" Миндичу, - УП