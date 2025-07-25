Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен о НАБУ и САП – фейк, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не общался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после одобрения и подписания скандального закона об ограничении независимости антикоррупционных органов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами.
"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, - это фейк. Мы не имели разговора", - отметил президент.
Относительно рисков для евроинтеграции Украины Зеленский подчеркнул, что страна не хочет ничем рисковать. Он заверил в этом партнеров, с которыми общался.
"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", - сказал Зеленский.
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І ти вже цього не зупинеш.
він став не легітимним фейком ще 20.05.2024 !!!
Як це булотраніше в інших ситуаціях... обмеження змі, санкціїї на громадян України, переслідування журналістів....
Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564888
Така натура.
Ліцедій, що зробиш.
А наступний крок, тільки один- Зеленьський за протести.
Тим більше, що це вже було, із Тимошенко.
Коли Крсмата кремлівка, очощюювала уряд і наприймала купу постанов, а коли люди прийшли під Кабмін протестувати, вибігла із кабінету в протести.
І тут хтось їй каже, "так це ж проти вас , Юліє Володимірівне, протестують"
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А що, в Україні ще залишився хтось, хто вірить цієї істоті?
За било має нас Гундос.
Як рот відкриє -тільки бреше,
Зелений малорос ******.
А звідки Зеленський знає, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство? Чи він каже про суспільство міндічей і шурм?
Их следует арестовать и предать суду за растрату государственных средств и фальсификацию липовых дел.