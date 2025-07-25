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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен о НАБУ и САП – фейк, – Зеленский

Зеленский назвал фейком разговор с Урсулой фон дер Ляйен о НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский не общался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после одобрения и подписания скандального закона об ограничении независимости антикоррупционных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами.

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, - это фейк. Мы не имели разговора", - отметил президент.

Относительно рисков для евроинтеграции Украины Зеленский подчеркнул, что страна не хочет ничем рисковать. Он заверил в этом партнеров, с которыми общался.

"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21334) Урсула фон дер Ляйен (569)


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Топ комментарии
+21
Ти сам фейк пердячий. Янелох при3.14жджений
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25.07.2025 11:37 Ответить
+20
Ні, Вова. Після 22.07.2025 ти сам фейк.
І ти вже цього не зупинеш.
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25.07.2025 11:38 Ответить
+13
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25.07.2025 11:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти сам фейк пердячий. Янелох при3.14жджений
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25.07.2025 11:37 Ответить
Ні, Вова. Після 22.07.2025 ти сам фейк.
І ти вже цього не зупинеш.
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25.07.2025 11:38 Ответить
чого це "після 22.07.2025"?
він став не легітимним фейком ще 20.05.2024 !!!
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25.07.2025 11:52 Ответить
Можна йти на шашлик?
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25.07.2025 11:38 Ответить
Як ти вже всіх достав невже тобі хтось вірить.
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25.07.2025 11:38 Ответить
Швидко Зеля дійшов до тями
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25.07.2025 11:38 Ответить
Він настільки недалекий, що не розуміє того, що краще б це повідомлення не було фейком. Урсула фон дер Ляєн не вважає за потрібне спілкуватися із Зєлєнскім особисто після цього трешу, а свої послання прлсто передає через інших, в тому числі через пресу. І головне - Зєлєнскій послання отримав і щрозумів, що воно означає, інакше не намагався б вмикати задній привід.
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25.07.2025 11:51 Ответить
Нафіга пропоновути "своє бачення", якщо можна було просто не приймати той дебільний закон???
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25.07.2025 11:38 Ответить
Приймали, бо думали, що всі будуть мовчати.
Як це булотраніше в інших ситуаціях... обмеження змі, санкціїї на громадян України, переслідування журналістів....
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25.07.2025 11:49 Ответить
Так він і тей закон що подав у опозиції *******,тільки дебільні поправки свої засунув.
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25.07.2025 12:08 Ответить
Також Мерсьє зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз'яснити ухвалені зміни.

Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3564888
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25.07.2025 11:41 Ответить
браше, палиться, і все-одно продовжує брехати.
Така натура.
Ліцедій, що зробиш.
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25.07.2025 11:44 Ответить
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25.07.2025 11:44 Ответить
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25.07.2025 11:50 Ответить
Ну да, во5и вже Безуглу випустили, щоб скинути увагу на неї, відвести від проє..в Зеленьського.
А наступний крок, тільки один- Зеленьський за протести.
Тим більше, що це вже було, із Тимошенко.
Коли Крсмата кремлівка, очощюювала уряд і наприймала купу постанов, а коли люди прийшли під Кабмін протестувати, вибігла із кабінету в протести.
І тут хтось їй каже, "так це ж проти вас , Юліє Володимірівне, протестують"
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25.07.2025 11:50 Ответить
там вже усі були від серуні носія рпг 22 від люсі до тухлого бігуса усіх було послано щляхом крейсира москви
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25.07.2025 11:54 Ответить
Скоро і це назве фейком

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25.07.2025 11:47 Ответить
А те, що Боневтік Потужно-Брехливий намагається підпорядкувати під генпрокурора(під себе і татарова) НАБУ і САП це також фекйк?
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25.07.2025 11:48 Ответить
"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн, вона мене послала нах і пішла собі"
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25.07.2025 11:51 Ответить
Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", - сказал Зеленский.

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25.07.2025 11:52 Ответить
Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен о НАБУ и САП - фейк, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3565206
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А що, в Україні ще залишився хтось, хто вірить цієї істоті?
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25.07.2025 12:00 Ответить
Ага, є така одна - воно саме!
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25.07.2025 12:03 Ответить
Вважаєш він самодур?
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25.07.2025 12:34 Ответить
Фейк-серіал "слуга народу", навіть більше.
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25.07.2025 12:03 Ответить
Все з дев"ятнадцятого чеше,
За било має нас Гундос.
Як рот відкриє -тільки бреше,
Зелений малорос ******.
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25.07.2025 12:04 Ответить
Україні потрібні вибори,цю мєрзость при владі терпіти немає сил ні Українцям ні Європейцям
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25.07.2025 12:06 Ответить
"що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство"
А звідки Зеленський знає, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство? Чи він каже про суспільство міндічей і шурм?
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25.07.2025 12:06 Ответить
Ограничится введением контроля над злоупотреблениями нахлебников из НАБУ и САП было ошибкой.
Их следует арестовать и предать суду за растрату государственных средств и фальсификацию липовых дел.
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25.07.2025 12:11 Ответить
Не оправдуйся,ти обісрався.Ти відповідальний,а підставили тебе Єрмак і Татаров, потужні менеджери.
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25.07.2025 12:19 Ответить
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25.07.2025 12:31 Ответить
 
 