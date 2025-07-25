Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен о НАБУ и САП – фейк, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не общался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после одобрения и подписания скандального закона об ограничении независимости антикоррупционных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами.

"Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, - это фейк. Мы не имели разговора", - отметил президент.

Относительно рисков для евроинтеграции Украины Зеленский подчеркнул, что страна не хочет ничем рисковать. Он заверил в этом партнеров, с которыми общался.

"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", - сказал Зеленский.

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