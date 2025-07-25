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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП 31 липня, - Стефанчук

Відновлення незалежності НАБУ та САП ВР збереться 31 липня

Верховна Рада збереться на засідання 31 липня 2025 року, щоб розглянути, зокрема, президентський законопроєкт щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанчука, він пропонуватиме ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Також парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.

Відновлення незалежності НАБУ та САП ВР збереться 31 липня

Читайте: Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низка нардепів заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП

Автор: 

НАБУ (5310) ВР (15140) САП (2372) Стефанчук Руслан (772)


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Топ коментарі
+20
за цей час спробують дістати всі матеріали що нарили на "любих друзів", і знищити..а потім можна і відкатити, до наступного разу
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25.07.2025 12:09 Відповісти
+12
Для зермака головне,що витяг справи від НАБУ на Чернишова і Міндіча.
Саме ці справи,про які дізнався зермак,стали відправною точкою для розгрому НАБУ.
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25.07.2025 12:11 Відповісти
+11
НУ ДА КУДА Ж СПІШИТИ.

Фронт прикривають пожиттєві раби
Гетьманцев щипає гусака
а ви собі спокійно живете

дійсно спішити нікуди.
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25.07.2025 12:12 Відповісти
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за цей час спробують дістати всі матеріали що нарили на "любих друзів", і знищити..а потім можна і відкатити, до наступного разу
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25.07.2025 12:09 Відповісти
хрипате закінчить дуже погано
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25.07.2025 12:14 Відповісти
Те, що Гундос опинився в ролі Зека-Віті то це так, як би він не кічився, всі бачать що воно собою являє, а як себе почувають барани 73%? Без них і Боневтіка Позорно-Брехливогог б не було і не було повномасшабного вторгнення і окупованих великих територій та Азовського моря, тисячі вбитих, згвалтованих, десятки мілшьйонів викинутих з країни і шукаючих прихистку в інших країнах, мільйони внутрішніх переселенців і вся решта українців кожного дня під обстрілами... Головне зробили "країну мрій по воровству і мародерству" міндічам, боголюбським, гундосам, татаровим і всій слугорижній кодлі, яка сьогодні захопила всі керівні посади.
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25.07.2025 12:29 Відповісти
И что самое баранье у этих 73%, так это то, что хоронят своих детей и близких, но баранами себя никогда не признают...
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25.07.2025 13:08 Відповісти
НАБУ і САП в світлі останніх подій відмовили Генпрокурору Кравченку в доступі до справ і свого архіву
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25.07.2025 12:26 Відповісти
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25.07.2025 12:37 Відповісти
Для зермака головне,що витяг справи від НАБУ на Чернишова і Міндіча.
Саме ці справи,про які дізнався зермак,стали відправною точкою для розгрому НАБУ.
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25.07.2025 12:11 Відповісти
Сподіваюсь, що у них нічого не вийшло. І, якщо, так, цікаве ще попереду.
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25.07.2025 12:17 Відповісти
Тому і хочуть тягнути до 31 липня, щоб гарантовано все почистити.
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25.07.2025 12:35 Відповісти
Так, ця зрада нарозглядає! Уже раз розглянули!
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25.07.2025 12:11 Відповісти
НУ ДА КУДА Ж СПІШИТИ.

Фронт прикривають пожиттєві раби
Гетьманцев щипає гусака
а ви собі спокійно живете

дійсно спішити нікуди.
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25.07.2025 12:12 Відповісти
А що таке?Слуги розбіглися.
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25.07.2025 12:12 Відповісти
Оооо понеслося,як зруйнувати то і пару годин мразоті ригозеленій вистачає,а як щось збудувати так ригозелені покидькі неспроможні,потім не всі зібрались,не вистачає голосів,короче західним партнерам та Українцям будуть лапшу на вуха вішати,тягнути чим більш.
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25.07.2025 12:13 Відповісти
Ящо вийти ще раз на вулиці - з гаслом "Зелень геть!" - процес раптом пришвидшиться.

Воно вже видно, що иншої дороги немає.
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25.07.2025 12:53 Відповісти
Добрый сцарь.
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25.07.2025 12:14 Відповісти
а як так що не в один день і тут же опублікувати?!

ГНИДИ ЗЕЛЬОНЫ !!!!
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25.07.2025 12:14 Відповісти
Воно все життя за написаним для нього сценарієм жило, а тут - президентський законопроєкт!!!
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25.07.2025 12:16 Відповісти
Дали час всім депутатам швидко чи не швидко повернутися з марбельй, мадейр та канарів
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25.07.2025 12:20 Відповісти
яка ж гидота
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25.07.2025 12:22 Відповісти
Show-95 Must Go On !
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25.07.2025 12:28 Відповісти
Зберуться? - Сейшели ж не близький світ
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25.07.2025 12:29 Відповісти
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25.07.2025 12:30 Відповісти
То, за 5 годин, нагадили Україні, оті служки, під орудою стефанчуків+зеленського+група осіб з Будинку Уряду!
А тут, така «ПОТУЖНА законотворча діяльність», заколотників з урядового кварталу, аж на тиждень розтягнули висьорбування, свого ж лайна!!!
Але, такі дії групи осіб, що вчинили цей державний заколот, упродовж доби, мають в ККУ, відповідну оцінку і терміни покарання, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!
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25.07.2025 12:35 Відповісти
****, законопроект зелупи.....
Він його хочаб читав. чи бачив в очі ?
🤣🤣🤣
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25.07.2025 12:43 Відповісти
Він бачив основний пункт: "в обставинах воєнного часу, якщо дуже хочеться, то можна все".
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25.07.2025 12:54 Відповісти
тільки массові протести і вже з вимогою імпічмента довбойова зеленського і урода стефанчука як організаторів цього антидержавного схематозу вже 31 липня
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25.07.2025 13:12 Відповісти
Можна подумати, "рада" щось вирішує. Кого хотіли - купили. Кого не змогли купити - залякали, як наприклад Ніну Южаніну. Погрожувати родині, використовуючи для цього маріонеткове ДБР, це просто ганьба.
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25.07.2025 13:22 Відповісти
 
 