Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП 31 липня, - Стефанчук
Верховна Рада збереться на засідання 31 липня 2025 року, щоб розглянути, зокрема, президентський законопроєкт щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
За словами Стефанчука, він пропонуватиме ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.
Також парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
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Саме ці справи,про які дізнався зермак,стали відправною точкою для розгрому НАБУ.
Фронт прикривають пожиттєві раби
Гетьманцев щипає гусака
а ви собі спокійно живете
дійсно спішити нікуди.
Воно вже видно, що иншої дороги немає.
ГНИДИ ЗЕЛЬОНЫ !!!!
А тут, така «ПОТУЖНА законотворча діяльність», заколотників з урядового кварталу, аж на тиждень розтягнули висьорбування, свого ж лайна!!!
Але, такі дії групи осіб, що вчинили цей державний заколот, упродовж доби, мають в ККУ, відповідну оцінку і терміни покарання, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!
Він його хочаб читав. чи бачив в очі ?
🤣🤣🤣