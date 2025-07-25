РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12215 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
844 21

Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля, - Стефанчук

Восстановление независимости НАБУ и САП ВР соберется 31 июля

Верховная Рада соберется на заседание 31 июля 2025 года, чтобы рассмотреть, в частности, президентский законопроект об усилении полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам Стефанчука, он будет предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

Также парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.

Восстановление независимости НАБУ и САП ВР соберется 31 июля

Читайте: Зеленский о протестах против ограничения НАБУ и САП: Уважаю мнение общества, мы отреагировали

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд нардепов заявили, что ошиблись проголосовав за закон о НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4427) ВР (29356) САП (2209) Стефанчук Руслан (671)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
за цей час спробують дістати всі матеріали що нарили на "любих друзів", і знищити..а потім можна і відкатити, до наступного разу
показать весь комментарий
25.07.2025 12:09 Ответить
+3
НУ ДА КУДА Ж СПІШИТИ.

Фронт прикривають пожиттєві раби
Гетьманцев щипає гусака
а ви собі спокійно живете

дійсно спішити нікуди.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:12 Ответить
+2
Для зермака головне,що витяг справи від НАБУ на Чернишова і Міндіча.
Саме ці справи,про які дізнався зермак,стали відправною точкою для розгрому НАБУ.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за цей час спробують дістати всі матеріали що нарили на "любих друзів", і знищити..а потім можна і відкатити, до наступного разу
показать весь комментарий
25.07.2025 12:09 Ответить
хрипате закінчить дуже погано
показать весь комментарий
25.07.2025 12:14 Ответить
Те, що Гундос опинився в ролі Зека-Віті то це так, як би він не кічився, всі бачать що воно собою являє, а як себе почувають барани 73%? Без них і Боневтіка Позорно-Брехливогог б не було і не було повномасшабного вторгнення і окупованих великих територій та Азовського моря, тисячі вбитих, згвалтованих, десятки мілшьйонів викинутих з країни і шукаючих прихистку в інших країнах, мільйони внутрішніх переселенців і вся решта українців кожного дня під обстрілами... Головне зробили "країну мрій по воровству і мародерству" міндічам, боголюбським, гундосам, татаровим і всій слугорижній кодлі, яка сьогодні захопила всі керівні посади.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:29 Ответить
НАБУ і САП в світлі останніх подій відмовили Генпрокурору Кравченку в доступі до справ і свого архіву
показать весь комментарий
25.07.2025 12:26 Ответить
Для зермака головне,що витяг справи від НАБУ на Чернишова і Міндіча.
Саме ці справи,про які дізнався зермак,стали відправною точкою для розгрому НАБУ.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:11 Ответить
Сподіваюсь, що у них нічого не вийшло. І, якщо, так, цікаве ще попереду.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:17 Ответить
Тому і хочуть тягнути до 31 липня, щоб гарантовано все почистити.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:35 Ответить
Так, ця зрада нарозглядає! Уже раз розглянули!
показать весь комментарий
25.07.2025 12:11 Ответить
НУ ДА КУДА Ж СПІШИТИ.

Фронт прикривають пожиттєві раби
Гетьманцев щипає гусака
а ви собі спокійно живете

дійсно спішити нікуди.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:12 Ответить
А що таке?Слуги розбіглися.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:12 Ответить
Оооо понеслося,як зруйнувати то і пару годин мразоті ригозеленій вистачає,а як щось збудувати так ригозелені покидькі неспроможні,потім не всі зібрались,не вистачає голосів,короче західним партнерам та Українцям будуть лапшу на вуха вішати,тягнути чим більш.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:13 Ответить
Добрый сцарь.
показать весь комментарий
25.07.2025 12:14 Ответить
а як так що не в один день і тут же опублікувати?!

ГНИДИ ЗЕЛЬОНЫ !!!!
показать весь комментарий
25.07.2025 12:14 Ответить
Воно все життя за написаним для нього сценарієм жило, а тут - президентський законопроєкт!!!
показать весь комментарий
25.07.2025 12:16 Ответить
Дали час всім депутатам швидко чи не швидко повернутися з марбельй, мадейр та канарів
показать весь комментарий
25.07.2025 12:20 Ответить
яка ж гидота
показать весь комментарий
25.07.2025 12:22 Ответить
Show-95 Must Go On !
показать весь комментарий
25.07.2025 12:28 Ответить
Зберуться? - Сейшели ж не близький світ
показать весь комментарий
25.07.2025 12:29 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 12:30 Ответить
То, за 5 годин, нагадили Україні, оті служки, під орудою стефанчуків+зеленського+група осіб з Будинку Уряду!
А тут, така «ПОТУЖНА законотворча діяльність», заколотників з урядового кварталу, аж на тиждень розтягнули висьорбування, свого ж лайна!!!
Але, такі дії групи осіб, що вчинили цей державний заколот, упродовж доби, мають в ККУ, відповідну оцінку і терміни покарання, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!
показать весь комментарий
25.07.2025 12:35 Ответить
 
 