Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля, - Стефанчук
Верховная Рада соберется на заседание 31 июля 2025 года, чтобы рассмотреть, в частности, президентский законопроект об усилении полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
По словам Стефанчука, он будет предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.
Также парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
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Саме ці справи,про які дізнався зермак,стали відправною точкою для розгрому НАБУ.
Фронт прикривають пожиттєві раби
Гетьманцев щипає гусака
а ви собі спокійно живете
дійсно спішити нікуди.
ГНИДИ ЗЕЛЬОНЫ !!!!
А тут, така «ПОТУЖНА законотворча діяльність», заколотників з урядового кварталу, аж на тиждень розтягнули висьорбування, свого ж лайна!!!
Але, такі дії групи осіб, що вчинили цей державний заколот, упродовж доби, мають в ККУ, відповідну оцінку і терміни покарання, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!