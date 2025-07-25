Четвертий день протестів проти закону про НАБУ і САП: українці вийшли у Києві та інших містах. ФОТОрепортаж
У Києві та інших українських містах люди вчетверте з 22 липня вийшли на акцію протесту через закон №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Кияни вимагають від Верховної Ради вийти з канікул та ухвалити новий закон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
25 липня в Києві мітингувальники зібралися на площі біля театру імені Івана Франка.
Люди вийшли з плакатами: "Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ" та "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?".
"Важливо, щоби правки, проти яких вийшли люди, "відкатили" назад і врахували думку народу та європейських партнерів", - говорить один із них.
Мітингувальники також згадують про допомогу ЗСУ, подяку українським військовим і лаять Путіна та корупціонерів.
Водночас організатори протесту запропонували звернути увагу на проблеми з Бюро економічної безпеки. Керівника БЕБ обрала комісія, але уряд не затвердив цю кандидатуру.
25 липня в Луцьку також четвертий день поспіль люди збираються на акцію протесту проти закону №12414. Сьогодні прийшло близько 60 людей.
Учасники акції протесту прийшли із плакатами, на яких написали заклики до влади.
Дехто з учасників акції прийшов на мітинг в підтримку незалежності НАБУ і САП з домашніми тваринами.
На четвертий день мітингів у Харкові біля станції метро "Університет" зібралося близько 50 протестувальників, здебільшого молодь.
Кажуть, готові виходити до 31 липня, поки Рада не збереться голосувати за новий законопроєкт.
"Нах#я мені система, що працює проти мене?", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ", "Які канікули?", – скандували сьогодні вони.
Низка мітингів відбулася в інших містах: у Житомирі, Одесі, Дніпрі тощо.
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