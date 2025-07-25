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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
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Четвертий день протестів проти закону про НАБУ і САП: українці вийшли у Києві та інших містах. ФОТОрепортаж

У Києві та інших українських містах люди вчетверте з 22 липня вийшли на акцію протесту через закон №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Кияни вимагають від Верховної Ради вийти з канікул та ухвалити новий закон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

25 липня в Києві мітингувальники зібралися на площі біля театру імені Івана Франка.

Люди вийшли з плакатами: "Українська молодь проти корупції", "Єдиним джерелом влади в Україні є народ" та "Чого вартує ваш підпис, пане президенте?".

"Важливо, щоби правки, проти яких вийшли люди, "відкатили" назад і врахували думку народу та європейських партнерів", - говорить один із них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Єврокомісії наполягають, що Зеленський мав розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП: Вони контактували, повідомлення було передано

В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня

В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня

Мітингувальники також згадують про допомогу ЗСУ, подяку українським військовим і лаять Путіна та корупціонерів.

Водночас організатори протесту запропонували звернути увагу на проблеми з Бюро економічної безпеки. Керівника БЕБ обрала комісія, але уряд не затвердив цю кандидатуру.


В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня

25 липня в Луцьку також четвертий день поспіль люди збираються на акцію протесту проти закону №12414. Сьогодні прийшло близько 60 людей.

Учасники акції протесту прийшли із плакатами, на яких написали заклики до влади.

Дехто з учасників акції прийшов на мітинг в підтримку незалежності НАБУ і САП з домашніми тваринами.

Також читайте: Собаки на протесті: Порву за НАБУ. ФОТОрепортаж

В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня

На четвертий день мітингів у Харкові біля станції метро "Університет" зібралося близько 50 протестувальників, здебільшого молодь.

Кажуть, готові виходити до 31 липня, поки Рада не збереться голосувати за новий законопроєкт.

"Нах#я мені система, що працює проти мене?", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ", "Які канікули?", – скандували сьогодні вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували

В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня

Низка мітингів відбулася в інших містах: у Житомирі, Одесі, Дніпрі тощо.

В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня
В Україні тривають протести проти закону про НАБУ і САП 25 липня

Автор: 

акція (1475) НАБУ (5310) протест (2427) САП (2390)


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Друзі, я з вами ! Вибачте не можу фізично стояти біля вас. Вимагайте все, щоб вам жити у правовій країні, бо це ваше майбутнє життя. Боневтік вас позбавляє майбутнього. СВІДОМО !
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25.07.2025 22:03 Відповісти
Українці найкращі!!!
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25.07.2025 22:04 Відповісти
Їм зайнятись більше нічим? Не здивуюсь, шо пацани з тієї "антикорупційної" тусовки повідкупались від мобілізації.
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25.07.2025 22:06 Відповісти
Безпорадне скавучання зе-бобіків розчулює і тішить. ))
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25.07.2025 22:10 Відповісти
Модель держави "Завгосп верхи на клоуні" явно невдала - це вже відчув кожен українець, особливо на фронті.
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25.07.2025 22:08 Відповісти
Зразу помітна небувала любов народу до особистості Зельоного Клоуна. Зелі на виборах нічого не світить.. Тому і пішли на агресивне просування "Дії". Потрібні особисті дані, щоб мати можливість накрутити проценти для перемоги.
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25.07.2025 22:10 Відповісти
Щойно переглядаю єдиниймарафон то там намагаються з протестувальників дурнів послухав 10 хвилин на чолі з мосійчук повний треш уродів кончаних з 5 одна притомна людина. А мосійчук то дупа єрмака. Власенко з БЮТ це потенційний зрадник. Послухав 10 хвилин я зрозумів які брехуна і олігофрени при владі . Так і хочеться сказати щоб ви сукі здохли.
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25.07.2025 22:10 Відповісти
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25.07.2025 22:13 Відповісти
Мосійчук яка ж вона і тварина.
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25.07.2025 22:15 Відповісти
собаки теж....

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25.07.2025 22:16 Відповісти
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25.07.2025 22:17 Відповісти
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25.07.2025 22:18 Відповісти
 
 