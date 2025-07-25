Прогрес країн-кандидатів у боротьбі з корупцією визначає темпи переговорного процесу щодо вступу до ЄС, - МЗС Австрії

В Австрії стурбовані стосовно ухвалення в Україні закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП, і наголошують на важливості незалежності антикорупційних органівю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Австрії.

"Австрія глибоко стурбована щодо закону, підписаного Президентом Зеленським і вже чинного, який вносить зміни до повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). З точки зору Австрії, незалежні антикорупційні органи в Україні є ключовими опорами реформаторського порядку денного України", - наголосили в МЗС.

Також зауважується, що повна імплементація принципу верховенства права є ключовою передумовою для вступу до Європейського Союзу.

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"Прогрес країн-кандидатів на вступ у сфері верховенства права, боротьби з корупцією - а отже, й незалежність антикорупційних органів - визначає темпи переговорного процесу щодо вступу та можливі його затримки", - зазначили в австрійському міністерстві.

Водночас там запевнили у продовженні підтримки України, зокрема на її шляху реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.