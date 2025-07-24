Без подолання корупції шлях України до ЄС буде закритий, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає очевидним, що якщо Україна не продовжить боротьбу з корупцією, то її членство в ЄС буде неможливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Так, міністерка наголосила, що боротьба з корупцією стосується не лише питання членства в ЄС, а й майбутнього українців.

"Це майбутнє, заради якого українці працювали, про яке вони мріяли і яке, на жаль, їм доводиться захищати навіть зі зброєю в руках. Тобто боротьба з корупцією має тривати, і ми надамо їй всю необхідну підтримку", – додала Валтонен.

За її словами, членство в ЄС – це лише "вишенька на торті" у боротьбі з корупцією.

Також читайте: ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Увечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.