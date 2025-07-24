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Новини Членство України в ЄС Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Без подолання корупції шлях України до ЄС буде закритий, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Валтонен про корупцію

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає очевидним, що якщо Україна не продовжить боротьбу з корупцією, то її членство в ЄС буде неможливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Так, міністерка наголосила, що боротьба з корупцією стосується не лише питання членства в ЄС, а й майбутнього українців.

"Це майбутнє, заради якого українці працювали, про яке вони мріяли і яке, на жаль, їм доводиться захищати навіть зі зброєю в руках. Тобто боротьба з корупцією має тривати, і ми надамо їй всю необхідну підтримку", – додала Валтонен.

За її словами, членство в ЄС – це лише "вишенька на торті" у боротьбі з корупцією.

Також читайте: ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Увечері 24 липня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.

Автор: 

корупція (4740) Фінляндія (1347) членство в ЄС (1343)


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Топ коментарі
+11
Перекладаю:
"З цією владою вам входу нема".
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24.07.2025 19:53 Відповісти
+4
Нагадай хто у кого просить гроші та зброю і хто до кого хоче вступити?
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24.07.2025 20:08 Відповісти
+2
За такі дії, групи осіб з Урядового кварталу, під орудою стефанчуків+зеленського, та дивних істот з Будинку Уряду, має бути відкрита кримінальна справа, доброчесними і патріотичними- Генпрокурором, та ще, з десяткок, державних правових структур!!?.!?
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24.07.2025 19:53 Відповісти
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Перекладаю:
"З цією владою вам входу нема".
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24.07.2025 19:53 Відповісти
За такі дії, групи осіб з Урядового кварталу, під орудою стефанчуків+зеленського, та дивних істот з Будинку Уряду, має бути відкрита кримінальна справа, доброчесними і патріотичними- Генпрокурором, та ще, з десяткок, державних правових структур!!?.!?
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24.07.2025 19:53 Відповісти
а як це без "корупції"..../запитання українсько чиновника можновладця, та тих хто мае вуйка кума товариша брата знайомого , того, хто може "вмрішити" порішати будь яке питання/ ..
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24.07.2025 19:54 Відповісти
а в Фінляндії вже подолали і тому дуже стурбовані?
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24.07.2025 19:57 Відповісти
А тобі аби в калюжу, щоб круги пішли
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24.07.2025 20:00 Відповісти
а ти в ній весь час сидиш, а круги бзда йдуть і йдуть цілодобово.
ні? надай докази, як і відсутності корупції в Фінляндії,

новоспечений Сергій #608621

Реєстрація: 25 травня 2025.

.
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24.07.2025 20:05 Відповісти
Нагадай хто у кого просить гроші та зброю і хто до кого хоче вступити?
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24.07.2025 20:08 Відповісти
ще один клон?
нагадай, яка **** привела війну в Україну, а вже потім будеш триндіти про гроші і про корупцію, і заодно як це так сталося, що )(уйло не наніс ракетний удар по Акції в багатьох містах? 🤓
можеш не відповідати, і так зрозуміло звідки ці шмарклі течуть.
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24.07.2025 20:17 Відповісти
Почти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97#:~:text=%E2%96%AC-,2,-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F На втором месте.
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24.07.2025 20:16 Відповісти
це Індекс сприйняття корупції, не плутайте.
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24.07.2025 20:23 Відповісти
Смешно, детишки в детском саду! Ну закрыт в ЕС, так будет открыт в разные кацапские хрени! Если только рассказки страшные на ночь рассказывать, сами спать не сможете!
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24.07.2025 20:17 Відповісти
А не легше просто взяти поіменний список депутатів які голосували за.
І ввести санкції проти нах і їхніх сімей із забороною в*їзду до країн ЄС.
І тоді вони забігають і захвилюються.
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24.07.2025 20:22 Відповісти
За цього лідора нам не ЄС, а тим паче НАТО не світить навіть у сні.
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24.07.2025 20:25 Відповісти
 
 