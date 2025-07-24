Без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт, - глава МИД Финляндии Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает очевидным, что если Украина не продолжит борьбу с коррупцией, то ее членство в ЕС будет невозможным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Так, министр подчеркнула, что борьба с коррупцией касается не только вопроса членства в ЕС, но и будущего украинцев.

"Это будущее, ради которого украинцы работали, о котором они мечтали и которое, к сожалению, им приходится защищать даже с оружием в руках. То есть борьба с коррупцией должна продолжаться, и мы окажем ей всю необходимую поддержку", - добавила Валтонен.

По ее словам, членство в ЕС - это лишь "вишенка на торте" в борьбе с коррупцией.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского по усилению полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.