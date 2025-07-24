Без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт, - глава МИД Финляндии Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает очевидным, что если Украина не продолжит борьбу с коррупцией, то ее членство в ЕС будет невозможным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Так, министр подчеркнула, что борьба с коррупцией касается не только вопроса членства в ЕС, но и будущего украинцев.
"Это будущее, ради которого украинцы работали, о котором они мечтали и которое, к сожалению, им приходится защищать даже с оружием в руках. То есть борьба с коррупцией должна продолжаться, и мы окажем ей всю необходимую поддержку", - добавила Валтонен.
По ее словам, членство в ЕС - это лишь "вишенка на торте" в борьбе с коррупцией.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского по усилению полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.
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"З цією владою вам входу нема".
на рівному місці схлопотали бздюлєй від партнерів
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ні? надай докази, як і відсутності корупції в Фінляндії,
новоспечений Сергій #608621
Реєстрація: 25 травня 2025.
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нагадай, яка **** привела війну в Україну, а вже потім будеш триндіти про гроші і про корупцію, і заодно як це так сталося, що )(уйло не наніс ракетний удар по Акції в багатьох містах? 🤓
можеш не відповідати, і так зрозуміло звідки ці шмарклі течуть.
Саме він 3 роки до 2022 року роззброював ЗСУ, відподив війська, саботував оборонні замовлення та навмисно дезінформував суспільство.
Дійсно, а чому ***** не наносить удари, коли ЗЄ у Києві?
Війну розв'язав.... Порох !
це знають навіть в дитсадку
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97#:~:text=%E2%96%AC-,2,-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F На втором месте.
Ці оцінки відображають прозорість країни (тобто протилежність корумпованості), тоді як довжина смужки показує рівень корупції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-cpi-30 [30]
Отдамся кучеру Петру..."
из письма графини графу
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І ввести санкції проти нах і їхніх сімей із забороною в*їзду до країн ЄС.
І тоді вони забігають і захвилюються.
Тоді одразу ввести санкції хто за цю владу голосував, це від них це збіговисько у владі.
Українці вибрали їх, тож нехай вони і сидять в Україні.
Чи ти за корупцію?
Дивиться, водимо санкції проти тих депутатів, добре. Думаєте вони одразу скажуть ой вибачте, ми помилилися. Ні, вони на зло ще більше дебільних законів приймуть.
Ви робіть поправку, у нас війна. Багато людей на майдан не вийдуть, щоб сказати своє слово. Цим і будуть користатися ці депутати.
А ідея гарна.
Проголосу вав то вже проголосував.
Бачили очі що купували тепер їжте хоч вдавіться.
І ніякі вибачення не проходять.
Бо завтра, припустимо, я пограбую якусь людину.
То що мене не посадять бо я сказав вибачте, або незнав що так не можна?
Ніт-пограбував-отримав трибунал-поїхав на тюрму-після тюрми мене підсрачником в Україну із пожит*євою забороною на в*їзд до ЄС.
А що депутати чиновники краще мене?
Чи то найвища каста недоторканих-навпаки?
Чому мені не можна порушувати закон а їм можна?
Це що рашка номер 2?
Ми не рашка. Ми поки що перетворюємося на Білорусь 2
Писав лише про корупціонерів і тих хто приймає корупційні закони.
2)Ой, а хто ж вибрав на посади депутатів корупціонерів?
3) Я не бажаю щоб українські корупціонери розбещували місцевих чиновників.
8 років тут живу без корупції і насолоджуюсь.
Коли в моєму місці буде мітинг проти корупційних законів в Україні то напишу плакат із проханням яке озвучив вище.
Вся владна піраміда існує і збагачується, самовідтворюється на корупції.
У владу пробиваються для зняття корупційної ренти.
Корупція стала соціальним ліфтом "з грязі в князі". Все на корупції, починаючи з придбання дипломів -"корочєк".
Це стало сімейним, родинним, клановим промислом - цілі сім'ї, родини стали і міцно закріпилися як потомственні корупціонери.
Для боротьби з корупцією слід надати населенню право звертатися до судової системи держав - гарантів, які повинні мати свої філіали в Україні, як і прокурори.
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поміж строк: Доки не покараєте і не ув'язните зеленського і його шоблу - куй вам, а не ЄС.
золоті слова скотам від народа