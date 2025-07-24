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Без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт, - глава МИД Финляндии Валтонен

Валтонен о коррупции

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает очевидным, что если Украина не продолжит борьбу с коррупцией, то ее членство в ЕС будет невозможным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Так, министр подчеркнула, что борьба с коррупцией касается не только вопроса членства в ЕС, но и будущего украинцев.

"Это будущее, ради которого украинцы работали, о котором они мечтали и которое, к сожалению, им приходится защищать даже с оружием в руках. То есть борьба с коррупцией должна продолжаться, и мы окажем ей всю необходимую поддержку", - добавила Валтонен.

По ее словам, членство в ЕС - это лишь "вишенка на торте" в борьбе с коррупцией.

Также читайте: ЕС приветствует подготовку Зеленским нового законопроекта по НАБУ и САП, хочет видеть решение проблем, - заявление

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского по усилению полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.

коррупция (8594) Финляндия (998) членство в ЕС (1102)


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Топ комментарии
+24
Перекладаю:
"З цією владою вам входу нема".
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24.07.2025 19:53 Ответить
+9
Нагадай хто у кого просить гроші та зброю і хто до кого хоче вступити?
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24.07.2025 20:08 Ответить
+6
А тобі аби в калюжу, щоб круги пішли
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24.07.2025 20:00 Ответить
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Перекладаю:
"З цією владою вам входу нема".
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24.07.2025 19:53 Ответить
...бо патологічно тупа !!!!

на рівному місці схлопотали бздюлєй від партнерів

.
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24.07.2025 21:21 Ответить
За такі дії, групи осіб з Урядового кварталу, під орудою стефанчуків+зеленського, та дивних істот з Будинку Уряду, має бути відкрита кримінальна справа, доброчесними і патріотичними- Генпрокурором, та ще, з десяткок, державних правових структур!!?.!?
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24.07.2025 19:53 Ответить
а як це без "корупції"..../запитання українсько чиновника можновладця, та тих хто мае вуйка кума товариша брата знайомого , того, хто може "вмрішити" порішати будь яке питання/ ..
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24.07.2025 19:54 Ответить
а в Фінляндії вже подолали і тому дуже стурбовані?
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24.07.2025 19:57 Ответить
А тобі аби в калюжу, щоб круги пішли
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24.07.2025 20:00 Ответить
а ти в ній весь час сидиш, а круги бзда йдуть і йдуть цілодобово.
ні? надай докази, як і відсутності корупції в Фінляндії,

новоспечений Сергій #608621

Реєстрація: 25 травня 2025.

.
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24.07.2025 20:05 Ответить
Нагадай хто у кого просить гроші та зброю і хто до кого хоче вступити?
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24.07.2025 20:08 Ответить
ще один клон?
нагадай, яка **** привела війну в Україну, а вже потім будеш триндіти про гроші і про корупцію, і заодно як це так сталося, що )(уйло не наніс ракетний удар по Акції в багатьох містах? 🤓
можеш не відповідати, і так зрозуміло звідки ці шмарклі течуть.
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24.07.2025 20:17 Ответить
Зеленський зробив все, щоб вторгнення сталося як можна ефективніше.

Саме він 3 роки до 2022 року роззброював ЗСУ, відподив війська, саботував оборонні замовлення та навмисно дезінформував суспільство.

Дійсно, а чому ***** не наносить удари, коли ЗЄ у Києві?
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24.07.2025 20:55 Ответить
Ви діаметрально неправі !

Війну розв'язав.... Порох !

це знають навіть в дитсадку

.
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24.07.2025 21:23 Ответить
Почти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97#:~:text=%E2%96%AC-,2,-%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F На втором месте.
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24.07.2025 20:16 Ответить
це Індекс сприйняття корупції, не плутайте.
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24.07.2025 20:23 Ответить
Так ти ще й тупий...

Ці оцінки відображають прозорість країни (тобто протилежність корумпованості), тоді як довжина смужки показує рівень корупції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-cpi-30 [30]
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24.07.2025 20:58 Ответить
Смешно, детишки в детском саду! Ну закрыт в ЕС, так будет открыт в разные кацапские хрени! Если только рассказки страшные на ночь рассказывать, сами спать не сможете!
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24.07.2025 20:17 Ответить
"Коль не приедешь ты к утру
Отдамся кучеру Петру..."
из письма графини графу

.
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24.07.2025 21:25 Ответить
А не легше просто взяти поіменний список депутатів які голосували за.
І ввести санкції проти нах і їхніх сімей із забороною в*їзду до країн ЄС.
І тоді вони забігають і захвилюються.
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24.07.2025 20:22 Ответить
Ідея звісно гарна. А сенс? Що потім? Водити санкції на дипломатів, політиків, та і всіх інших.
Тоді одразу ввести санкції хто за цю владу голосував, це від них це збіговисько у владі.
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24.07.2025 20:28 Ответить
А нахіба в ЄС українські корупціонери?
Українці вибрали їх, тож нехай вони і сидять в Україні.
Чи ти за корупцію?
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24.07.2025 20:30 Ответить
Не так мене зрозумів. Я проти корупції.
Дивиться, водимо санкції проти тих депутатів, добре. Думаєте вони одразу скажуть ой вибачте, ми помилилися. Ні, вони на зло ще більше дебільних законів приймуть.
Ви робіть поправку, у нас війна. Багато людей на майдан не вийдуть, щоб сказати своє слово. Цим і будуть користатися ці депутати.
А ідея гарна.
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24.07.2025 20:37 Ответить
ніт.
Проголосу вав то вже проголосував.
Бачили очі що купували тепер їжте хоч вдавіться.
І ніякі вибачення не проходять.
Бо завтра, припустимо, я пограбую якусь людину.
То що мене не посадять бо я сказав вибачте, або незнав що так не можна?
Ніт-пограбував-отримав трибунал-поїхав на тюрму-після тюрми мене підсрачником в Україну із пожит*євою забороною на в*їзд до ЄС.
А що депутати чиновники краще мене?
Чи то найвища каста недоторканих-навпаки?
Чому мені не можна порушувати закон а їм можна?
Це що рашка номер 2?
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24.07.2025 20:44 Ответить
Ну ви плутаєте тепле з м'яким. Депутатів і нас. Нам не чого не можно, для нас закони і конституція працює, для них на паузі як каже лідор. І так буде доти, доки війна.
Ми не рашка. Ми поки що перетворюємося на Білорусь 2
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24.07.2025 21:20 Ответить
1) де я написав що всім українцям заборону ввести?
Писав лише про корупціонерів і тих хто приймає корупційні закони.
2)Ой, а хто ж вибрав на посади депутатів корупціонерів?
3) Я не бажаю щоб українські корупціонери розбещували місцевих чиновників.
8 років тут живу без корупції і насолоджуюсь.
Коли в моєму місці буде мітинг проти корупційних законів в Україні то напишу плакат із проханням яке озвучив вище.
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24.07.2025 21:28 Ответить
За цього лідора нам не ЄС, а тим паче НАТО не світить навіть у сні.
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24.07.2025 20:25 Ответить
Зелені під@ри від нашого імені насрали шановним добродіям просто під вікнами. Прибити зелених нікчем і змусити їх зжерти власне гівно - це мінімум, що ми маємо зробити для відновлення репутації нашої країни.
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24.07.2025 20:33 Ответить
Рецепт на 100 !!!!
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24.07.2025 20:37 Ответить
Влада давно стала на шлях ЗАПЕРЕЧЕННЯ існування КОРУПЦІЇ.

Вся владна піраміда існує і збагачується, самовідтворюється на корупції.

У владу пробиваються для зняття корупційної ренти.

Корупція стала соціальним ліфтом "з грязі в князі". Все на корупції, починаючи з придбання дипломів -"корочєк".

Це стало сімейним, родинним, клановим промислом - цілі сім'ї, родини стали і міцно закріпилися як потомственні корупціонери.

Для боротьби з корупцією слід надати населенню право звертатися до судової системи держав - гарантів, які повинні мати свої філіали в Україні, як і прокурори.
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24.07.2025 20:33 Ответить
Все простіще: слід вибрати Президента, а не піськограя.
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24.07.2025 20:39 Ответить
браво , Валтонен !
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24.07.2025 20:39 Ответить
ЗЕскот цього і домагається щоб Європа відвернулась, тоді ***** в сраку цілуватиме
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24.07.2025 20:42 Ответить
їм однаково...какая разніца...
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24.07.2025 20:54 Ответить
так яник і зеленський до ЄС і не збиралися ніколи, бо неможна буде красти і потрібно все накрадене повернути і відсидити термін у в'язниці.
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24.07.2025 20:56 Ответить
Ну что, граждане украицы? Голосовакли ярко и убедительно в 2019 году и против войны, и против коррупции, и против бизнеса на крови... Где вы сейчас??? Аууу??? Хоть один найдется чтобы ответить на вопрос? Где, мля, эти 73% спрятались???
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24.07.2025 20:44 Ответить
Без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт, - глава МИД Финляндии Валтонен Источник: https://censor.net/ru/n3565119
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поміж строк: Доки не покараєте і не ув'язните зеленського і його шоблу - куй вам, а не ЄС.
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24.07.2025 20:54 Ответить
Ми не здатні самостійно подолати корупцію. Вона починається вже з грудного вигодовування і пошуку грошей на памперси. Потрібно виростити нове покоління в умовах чесності і гідності. Тут це неможливо. Тому ми в найближчому майбутньому не подолаємо корупцію і будемо "сірою зоною". Ми отрута для Європи. В невеликих дозах ми корисні як стимуляція імунної системи, а в великих - орди біженців-паразитів - несемо тільки шкоду. Ми внутрішньо і досі прокацаплені холуї які обирають своїми керівниками найкращих з себе. Світ дивиться на цих "найкращих" - Зєлєнмкого, єрмака, резнік(ов)а, умерова, гетьманцєва і "легіон слуг" і бачить що всі вони корумповані чорти... І це наші "найкращі" громадяни! Приклад для наслідування. Якби я став європейцем (після 6 років в Британії міг отримати британське громадянство) то зробив би все можливе щоб до подолання корупції Україна не стала членом ЄС, В жодній країні не вдалося подолати корупцію без застосування суворих методів включаючи катування і смертну кару. Але всі простили наступні покоління. Звідси. Вбий корупціонера сьогодні і твої внуки скажуть тобі "дякую". Інакше навіть сказати хоть щось українською буде нікому - корупція знищує народи..
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24.07.2025 20:59 Ответить
Без подолання корупції шлях України до ЄС буде закритий, - глава МЗС Фінляндії Валтонен Джерело: https://censor.net/ua/n3565119
золоті слова скотам від народа
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24.07.2025 21:02 Ответить
членство України в ЄС НЕ Є МОЖЛИВИМ по причині того.що двері ЄС "зезедент" заклинив колом із де3,14здатів зрадників України,котрі голосували антиукраїнський закон
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24.07.2025 21:13 Ответить
Зате влада і надалі буде " тулити" нам тарифи та закони щоб типу " підготувати" вступ до ЄС ..але з слугамі наріду ми туди точно не втрапимо ..
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24.07.2025 21:17 Ответить
 
 