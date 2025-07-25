Прогресс стран-кандидатов в борьбе с коррупцией определяет темпы переговорного процесса по вступлению в ЕС, - МИД Австрии
В Австрии обеспокоены относительно принятия в Украине закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, и подчеркивают важность независимости антикоррупционных органов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Австрии.
"Австрия глубоко обеспокоена относительно закона, подписанного Президентом Зеленским и уже действующего, который вносит изменения в полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). С точки зрения Австрии, независимые антикоррупционные органы в Украине являются ключевыми опорами реформаторской повестки дня Украины", - отметили в МИД.
Также отмечается, что полная имплементация принципа верховенства права является ключевой предпосылкой для вступления в Европейский Союз.
"Прогресс стран-кандидатов на вступление в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией - а следовательно, и независимость антикоррупционных органов - определяет темпы переговорного процесса по вступлению и возможные его задержки", - отметили в австрийском министерстве.
В то же время там заверили в продолжении поддержки Украины, в частности на ее пути реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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