Прогресс стран-кандидатов в борьбе с коррупцией определяет темпы переговорного процесса по вступлению в ЕС, - МИД Австрии

В Австрии обеспокоены относительно принятия в Украине закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, и подчеркивают важность независимости антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Австрии.

"Австрия глубоко обеспокоена относительно закона, подписанного Президентом Зеленским и уже действующего, который вносит изменения в полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). С точки зрения Австрии, независимые антикоррупционные органы в Украине являются ключевыми опорами реформаторской повестки дня Украины", - отметили в МИД.

Также отмечается, что полная имплементация принципа верховенства права является ключевой предпосылкой для вступления в Европейский Союз.

Также читайте: Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля, - Стефанчук

"Прогресс стран-кандидатов на вступление в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией - а следовательно, и независимость антикоррупционных органов - определяет темпы переговорного процесса по вступлению и возможные его задержки", - отметили в австрийском министерстве.

В то же время там заверили в продолжении поддержки Украины, в частности на ее пути реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Читайте: Без преодоления коррупции путь Украины в ЕС будет закрыт, - глава МИД Финляндии Валтонен

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.