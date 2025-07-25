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Новости Членство Украины в ЕС Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Прогресс стран-кандидатов в борьбе с коррупцией определяет темпы переговорного процесса по вступлению в ЕС, - МИД Австрии

Австрия о законе относительно НАБУ и САП

В Австрии обеспокоены относительно принятия в Украине закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, и подчеркивают важность независимости антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Австрии.

"Австрия глубоко обеспокоена относительно закона, подписанного Президентом Зеленским и уже действующего, который вносит изменения в полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). С точки зрения Австрии, независимые антикоррупционные органы в Украине являются ключевыми опорами реформаторской повестки дня Украины", - отметили в МИД.

Также отмечается, что полная имплементация принципа верховенства права является ключевой предпосылкой для вступления в Европейский Союз.

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"Прогресс стран-кандидатов на вступление в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией - а следовательно, и независимость антикоррупционных органов - определяет темпы переговорного процесса по вступлению и возможные его задержки", - отметили в австрийском министерстве.

В то же время там заверили в продолжении поддержки Украины, в частности на ее пути реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

Австрия (836) НАБУ (4427) членство в ЕС (1104) САП (2209)


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Той хто реально вірив, що російський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройну збройний напад расії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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25.07.2025 14:44 Ответить
України це не стосується.З 2019 року підвищена "зелено- рашистська" швидкість регресу в "тайожний союз"
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25.07.2025 14:45 Ответить
Що наші тільки не робили з отой корупцію, даже очолили її, а Європі все не подобається
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25.07.2025 14:48 Ответить
Поезд ушел, Завзоз с кротами поломали рельсы .
Я правильно понял?
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25.07.2025 15:09 Ответить
Европа ведет себя как 50-летняя бывшая королева бала с тонной макияжа. Все время говорит молодым дурам какие они уродки, и какая она красивая. Это ненормально дебилы. Когда они это поймут.
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25.07.2025 15:26 Ответить
Пусть скажут когда нас возьмут в ЕС. Без каких-либо прогрессов. 10 лет уже прогресс.
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25.07.2025 15:58 Ответить
 
 