Близько 70 "Слуг народу" проти нового закону Зеленського про НАБУ і САП, бо бояться "помсти", - FT

У парламентській фракції "Слуга народу" зростає опір ухваленню нового законопроєкту, що має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що близько 70 депутатів правлячої партії висловили побоювання, що відновлені повноваження антикорупційних органів можуть використати для "помсти". Це ставить під загрозу реалізацію обіцянки президента Володимира Зеленського скасувати ним же підписаний суперечливий закон, який підпорядковував НАБУ і САП Офісу генпрокурора.

Троє людей, наближені до президента, підтвердили, що у фракції зростає невдоволення через побоювання потенційної "помсти" з боку антикорупційних органів.

"Люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності як спосіб розправи", - зазначив один із керівників фракції "Слуга народу".

Нова спроба розгляду законопроєкту очікується 31 липня. Але через внутрішній спротив голосування може перенести або запланувати на період, коли у залі буде мінімальна кількість депутатів. Один із посадовців не виключив, що деякі парламентарі можуть навіть скласти мандати, аби не підтримувати ініціативу.

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Причиною занепокоєння нібито стали, зокрема, публічні заяви очільника САП Олександра Клименка. В інтерв'ю "Суспільному" він повідомив, що його відомство "збирає всю інформацію" про обставини ухвалення першого законопроєкту, який підпорядкував САП і НАБУ генпрокурору.

"Ми проаналізуємо всі події та претензії до нас, відтворимо хронологію секунда за секундою", - заявив Клименко.

У коментарі FT він підкреслив, що НАБУ і САП діють виключно в межах закону: "Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань".

Перший закон, що обмежував незалежність антикорупційних органів, ухвалений парламентом 263 голосами і підписаний президентом Зеленським. Це спричинило одну з найбільших політичних криз в Україні від початку повномасштабного вторгнення — з протестами і жорсткою реакцією з боку західних партнерів.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.