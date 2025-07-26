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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Близько 70 "Слуг народу" проти нового закону Зеленського про НАБУ і САП, бо бояться "помсти", - FT

рада,україна,верховна

У парламентській фракції "Слуга народу" зростає опір ухваленню нового законопроєкту, що має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що близько 70 депутатів правлячої партії висловили побоювання, що відновлені повноваження антикорупційних органів можуть використати для "помсти". Це ставить під загрозу реалізацію обіцянки президента Володимира Зеленського скасувати ним же підписаний суперечливий закон, який підпорядковував НАБУ і САП Офісу генпрокурора.

Троє людей, наближені до президента, підтвердили, що у фракції зростає невдоволення через побоювання потенційної "помсти" з боку антикорупційних органів. 

"Люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності як спосіб розправи", - зазначив один із керівників фракції "Слуга народу".

Нова спроба розгляду законопроєкту очікується 31 липня. Але через внутрішній спротив голосування може перенести або запланувати на період, коли у залі буде мінімальна кількість депутатів. Один із посадовців не виключив, що деякі парламентарі можуть навіть скласти мандати, аби не підтримувати ініціативу.

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Причиною занепокоєння нібито стали, зокрема, публічні заяви очільника САП Олександра Клименка. В інтерв'ю "Суспільному" він повідомив, що його відомство "збирає всю інформацію" про обставини ухвалення першого законопроєкту, який підпорядкував САП і НАБУ генпрокурору.

"Ми проаналізуємо всі події та претензії до нас, відтворимо хронологію секунда за секундою", - заявив Клименко.

У коментарі FT він підкреслив, що НАБУ і САП діють виключно в межах закону: "Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань".

Перший закон, що обмежував незалежність антикорупційних органів, ухвалений парламентом 263 голосами і підписаний президентом Зеленським. Це спричинило одну з найбільших політичних криз в Україні від початку повномасштабного вторгнення — з протестами і жорсткою реакцією з боку західних партнерів.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5328) САП (2390) Слуга народу (2833)


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Топ коментарі
+7
Вам просто ... "статевий орган бабушки".
І це НЕ ПОМСТА.
Просто так треба. Для майбутнього України.
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26.07.2025 09:44 Відповісти
+6
Нічого дивного, 80 нардепів від слуг урода,
фігурують у кримінальних справах, антикорупційних органів......
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26.07.2025 09:44 Відповісти
+5
Ой, як не хочеться відповідати за скоєне, а прийдеться
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26.07.2025 09:45 Відповісти
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Вам просто ... "статевий орган бабушки".
І це НЕ ПОМСТА.
Просто так треба. Для майбутнього України.
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26.07.2025 09:44 Відповісти
Не, ну скажите честно. Ваше мнение.
Вы правда связываете майбутьне України з діяльностью, в сегоднешнем составе, НАБУ, САП и их друга ВАКС.
Да и Шабунина и Притулы?
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26.07.2025 10:14 Відповісти
Нічого дивного, 80 нардепів від слуг урода,
фігурують у кримінальних справах, антикорупційних органів......
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26.07.2025 09:44 Відповісти
які 3 дні раніше були "за"?
а шо сі сталося?
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26.07.2025 09:45 Відповісти
Хтось обісрався
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26.07.2025 09:54 Відповісти
навіть знаю хто
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26.07.2025 09:58 Відповісти
Ой, як не хочеться відповідати за скоєне, а прийдеться
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26.07.2025 09:45 Відповісти
Не вінуватий я, вони сами за гроші підписали... А єрмак оплатив.
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26.07.2025 09:53 Відповісти
Агонія на щурячій фермі - регіонали це вже проходили.
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26.07.2025 09:46 Відповісти
і це щє подруга моєї доньки на протест не виходила.
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26.07.2025 09:46 Відповісти
зелену мерзоту вже давно пора стерти, навіть ригів вже перевершили!
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26.07.2025 09:46 Відповісти
В такому випадку забусячити всіх, можна забити пару штук ше в тцк, і на 0.
тимошенчиху можна ще на влк обнулити.
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26.07.2025 09:47 Відповісти
Тобто 70 депутатнів партії Зєлєнского фактични визнали, що за фактом є злочинцями-корупціонерами. Клименко ж запевнив чітко:"Лише ті, хто причетний до корупції, мають підстави боятися наших розслідувань". Джерело: https://censor.net/ua/n3565375
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26.07.2025 09:47 Відповісти
Президент може розпустити парламент . І обʼявити нові вибори .
Так сказав президент Словаччини КИСКА, коли парламент не хотив відправити у відставку перший КАБМИН Фіцо. Чи відставка чи нові вибори . І парламент відправив Фіцо у відставку
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26.07.2025 09:47 Відповісти
та то ж Президент,
а маємо діло з клованом - тут важливо не плутати
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26.07.2025 09:51 Відповісти
Я підказую рішення як заставити депутатів повернути НАБУ і САП незалежність
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26.07.2025 09:54 Відповісти
Молодці, гроші отримали, а зараз можна показати свою принципову позицію, та чекати грошей по новим методичкам
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26.07.2025 09:50 Відповісти
Це до питання голосів.
Він щось подав, він щось почув... А з результату лише піар
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26.07.2025 09:52 Відповісти
Арахамію треба арештувати - це російський крот . він товаришує з АБРАМОВИЧЕМ - агентом *****
«Всемирно известный российский олигарх Роман Абрамович купил роскошную виллу в стамбульском районе Кандилли. Ранее стало известно, что Абрамович переехал из Лондона в Турцию после санкций, введенных против РФ; и начал подыскивать здесь себе постоянную резиденцию»

резиденцію ще могли купити , щоб там тайно вести перемовини з не українцями Арахамією, умеровим, Ермаком БЕЗ ПРОСЛУШКИ
ТРЕБА за резиденцією установити відеоспостереження
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26.07.2025 09:53 Відповісти
Колись УПА таким покидькам - зрадникам готувала пулі. Коли приймали - уж дуже раділи. Прийшов час відповідати.
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26.07.2025 09:54 Відповісти
Так, Вони усі зрадники .
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26.07.2025 09:55 Відповісти
Вони бояться не помсти, а притягнення до відповідальності за корупцію. Це ж ясно усім. Тепер головний зелений дятел, який дуже спішив проштовхнути цей антидержавний закон сам розбирається, що з ними робити.
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26.07.2025 09:56 Відповісти
https://www.youtube.com/@Alex___ua @Alex___uahttps://www.youtube.com/watch?v=tjAN9WxB93s&lc=Ugx0eUJ5qUYTfIikcjJ4AaABAg 18 часов назад (изменено)

А я вважаю, що землячество зіграло роль у Мустафи Джемільова. Тому що умєров, не дивлячись на критику, розтоптав АОЗ, поставив ще одного чабана жуматділова туди. Сам же переганяв через прикордонників 27 млрд на закупку зброї через польські прокладки. І НАБУ могло вести по цим оборудкам справу. . Треба було рятувати земелю, і розчавити НАБУ. Тому не вірю Джемільову, як і Юлі. Два чобота пара...
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26.07.2025 09:58 Відповісти
Цікаве відео
Ось чому Тимошенко голосувала за закон про НАБУ: правда шокувала всіх | Саакян https://www.youtube.com/@oleh_saakian ‪@oleh_saakian‬
https://youtu.be/tjAN9WxB93s?si=wUyXi92CGfuPlGt8

усіх голосувавших розібрав по кісткам
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26.07.2025 10:00 Відповісти
А лома в сраці не боятся?
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26.07.2025 10:00 Відповісти
"Вони бояться помсти". - А помсти українського народу вони не бояться?!
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26.07.2025 10:03 Відповісти
Це яскравий доказ--"слуги -крадії" самі підтверджують,що вони шахраї,злодії.А скільки їх ще прихильників путіна -фашиста? Мудрий нарід сам собі вибрав брехунів,тупих неучів, шахраїв,злодіїв,та зрадників Але потерпає вся країна,як і від бомб,ракет,так і "наших хлопчиків" Для багатьох --,і це може бути доказом,що вони помилились,чи свідомо проголосували за цих фотографів і пробачте--шлюх.
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26.07.2025 10:04 Відповісти
та яка тут помста? - справедливість...
гарному слузі гарний каштан!
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26.07.2025 10:05 Відповісти
пропоную слугам острів Кріт - там прихисток для всіх критичян.
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26.07.2025 10:09 Відповісти
Я так розумію це новий план ОПи, президент подав, але депутати не проголосували і слідуючи й вислів, ми демократична країна.
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26.07.2025 10:10 Відповісти
І знову почався ---срач.
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26.07.2025 10:11 Відповісти
Круто,тепер зеленський хороший,тому що вніс новий законопроект,а вр погана.Да здрявствуєт царь всія України.
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26.07.2025 10:21 Відповісти
Починається старий, добре відомий і надійно відлагоджений балаган: актори призначені, ролі рописані, тексти розані.
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26.07.2025 10:23 Відповісти
А як бджоли можуть проголосувати проти меду?!
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26.07.2025 10:24 Відповісти
Слуги " д'явола " вам що так пісець що після перевиборів в парламент пісець, 90% вас буде за гратами разом з стефанчуком, це ваше майбутнє!!! Маю надію що вам не дадуть втекти!!!
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26.07.2025 10:26 Відповісти
Вони ж так рукоплескали, що і зараз зостались мозолі на працьовитих руках, шо і знову до роботи?!
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26.07.2025 10:27 Відповісти
"Помсти хочу! Побачить цю падлюку на параші за грою
В півника з неголеним убивцей..."
(Лесь Подеревянський "Гамлет або феномен датського кацвпізма")
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26.07.2025 10:29 Відповісти
Люди, не радійте, нічого з цими покидьками, що голосували за горезвісний закон не буде. В кращому випадку віддадуть, як кістку 2-3 терпіл під розслідування і все. Всі головні режисери цієї вистави будуть на місцях і потужно проголосять про чергову перемогу над.... корупцією. А ще, через декілька років, деякі з вас проголосують за них знов. Круг замкнеться.
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26.07.2025 10:30 Відповісти
Зрадники України, із служок у ВРУ та їм подібні ригоАНАЛИ, виконують вказівки зеленського, бо, сам то він, білий і пухнастий, разом з братами шиферами, міндічем, трубіциним, …. тому і всрався, нагадивши Україні, на очах усього Світу!
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26.07.2025 10:32 Відповісти
 
 