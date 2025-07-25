В України два вороги - РФ та внутрішній відступ від демократії, - Politico

Україна як демократична держава перебуває під загрозою з двох боків. Перший ворог очевидний - це Росія, яка почала повномасштабну війну і намагається взяти під контроль Україну. Існує ще один підступний та небезпечний ворог - автократичні тенденції всередині країни.

Про це пише оглядач Politico Джеймі Деттмер в статті під назвою"Підступний ворог України: її власне керівництво", інформує Цензор.НЕТ.

Автор зауважує, що вже не перший місяць політики й активісти всередині країни звинувачують Офіс президента Зеленського в тому, що він зосереджує забагато влади в одних руках, послаблює роботу парламенту та інших інституцій, а незгодних залякує або звинувачує в "роботі на Москву".

Вони кажуть, що масштаби цього відступу від демократії стали зрозумілішими цього тижня після того, як президент Володимир Зеленський ліквідував два ключові антикорупційні відомства України, які займалися розслідуванням справ вищих посадових осіб держави. Цей крок спричинив перші вуличні протести по всій країні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Попри протести, Зеленський схвалив новий закон, який передасть значні повноваження над Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) генеральному прокурору.

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"Він знає, що США не тиснутимуть на нього", – сказав колишній міністр Зеленського, який попросив не називати його імені через страх помсти.

Він додав, що рішення про ліквідацію відомств стало результатом "усвідомлення того, що НАБУ продовжуватиме наближатися до інших членів правлячого кола", посилаючись на розслідування НАБУ щодо захоплення землі колишнім віце-прем'єр-міністром Олексієм Чернишовим як на те, що могло б налякати інсайдерів.

"Це логічна кульмінація закручування гайок всередині країни. Новий наратив простий: Ти або із Зеленським, або російський агент", - додає співрозмовник.

У статті зазначається, що на тлі дедалі більшого тиску громадськості та Євросоюзу Зеленський пішов на поступку, заявивши, що запровадить нове законодавство, яке забезпечить "всі норми незалежності антикорупційних інститутів".

"Що він мав на увазі, залишається незрозумілим, і це не вгамувало гнів громадськості щодо закону, який він підписав із таким поспіхом", - пише видання.

Автор статті нагадує, що обидва агентства, про які йдеться, були створені у 2015 році за наполяганням ЄС та інших міжнародних партнерів, включаючи адміністрацію тодішнього президента США Барака Обами. Вашингтон і Брюссель хотіли бачити, що Україна справді бореться з глибоко вкоріненою і повсюдною корупцією, і наполягали на створенні незалежних від уряду антикорупційних органів, які були б достатньо потужними, щоб розслідувати правопорушення з боку високопосадовців і тих, хто має політичні зв'язки.

Однак закон № 12414, який Зеленський швидко підписав після того, як він був проштовхнутий через Верховну Раду з майже безпрецедентною швидкістю, тепер позбавляє і НАБУ, і САП цієї незалежності. Натомість він надає Генеральній прокуратурі повноваження видавати накази цим органам і перепідпорядковувати справи їхньому власному прокурору, фактично ліквідуючи гарантії, які захищають ці органи від неправомірного політичного втручання.

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У своєму зверненні у вівторок ввечері Зеленський запевнив українців, що не має наміру підривати роботу жодного з цих органів, натякнувши, що зміни необхідні для того, щоб захистити їх від російського впливу. Проте, як зауважує оглядач, ні Зеленський, ні керівник його Офісу Андрій Єрмак не вказали, як саме Москва могла впливати на будь-яке з цих відомств.

Представники НАБУ та САП вбачають у Законі №12414 загрозу для своїх місій.

"Фактично, голосами 263 народних депутатів було демонтовано антикорупційну інфраструктуру. Дві незалежні інституції, НАБУ і САП, фактично стають повністю залежними", - заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Politico зазначає, що 18 депутатів, які проголосували за новий закон, є підозрюваними у справах НАБУ.

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Мовчання Європи завершується

Видання пише, що дипломати ЄС місяцями приватно висловлювали нарікання на відступ українського президента від демократії. Вони незадоволені чистками і перестановками, які призвели до відходу з уряду більш незалежних міністрів і чиновників, таких як колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і колишній керівник національної енергетичної мережі України Володимир Кудрицький.

Вони були незадоволені звільненням командувача Збройних сил генерала Валерія Залужного, який конфліктував з президентом як щодо стратегії війни, так і щодо необхідності мобілізації більшої кількості українців для участі в бойових діях, не кажучи вже про незрозумілу владу, яку Єрмак, схоже, має над Зеленським, - сказано в статті.

Чиновники ЄС також висловили занепокоєння, що пошук зрадників і російських колабораціоністів, організований владою, перетворюється на політичне полювання на відьом, спрямоване на те, щоб змусити замовкнути критиків.

"Однак досі ці побоювання трималися в таємниці – здебільшого для того, щоб не зробити Москві пропагандистський подарунок і не підірвати підтримку Заходу в обороні України", - пише Politico.

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Але цього разу все інакше. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос вже заявила, що ця ситуація зашкодить переговорам про вступ України до ЄС.

"Незалежні органи, такі як НАБУ і САП, життєво важливі для європейського майбутнього України", - сказала вона.

"Серйозне занепокоєння" висловили і посли країн G7, які виступили із заявою. Інші високопосадовці в Брюсселі також висловили несхвалення, зокрема й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка зажадала відповіді від Зеленського.

"То чому ж чиновники ЄС тільки зараз публічно висловили занепокоєння цією монополізацією влади. Частково це пов'язано з тим, що дії щодо антикорупційних агентств стали дуже очевидними", - сказано у статті.

За інформацією з відкритих джерел та від антикорупційних чиновників, які розмовляли з Politico на умовах анонімності, НАБУ розпочало розслідування справ інсайдерів президентського офісу та міністрів.

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