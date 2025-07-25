У Украины два врага - РФ и внутренний - отступление от демократии, - Politico

Украина, как демократическое государство, находится под угрозой с двух сторон. Первый враг очевиден - это Россия, которая начала полномасштабную войну и пытается взять под контроль Украину. Существует еще один коварный и опасный враг - автократические тенденции внутри страны.

Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер в статье под названием "Коварный враг Украины: ее собственное руководство", информирует Цензор.НЕТ.

Автор отмечает, что уже не первый месяц политики и активисты внутри страны обвиняют Офис президента Зеленского в том, что он сосредотачивает слишком много власти в одних руках, ослабляет работу парламента и других институтов, а несогласных запугивает или обвиняет в "работе на москву".

Они говорят, что масштабы этого отступления от демократии стали понятнее на этой неделе после того, как президент Владимир Зеленский ликвидировал два ключевых антикоррупционных ведомства Украины, которые занимались расследованием дел высших должностных лиц государства. Этот шаг вызвал первые уличные протесты по всей стране с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Несмотря на протесты, Зеленский одобрил новый закон, который передаст значительные полномочия над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) генеральному прокурору.

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"Он знает, что США не будут давить на него", - сказал бывший министр Зеленского, который попросил не называть его имени из-за страха мести.

Он добавил, что решение о ликвидации ведомств стало результатом "осознания того, что НАБУ будет продолжать приближаться к другим членам правящего круга", ссылаясь на расследование НАБУ по захвату земли бывшим вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым как на то, что могло бы напугать инсайдеров.

"Это логическая кульминация закручивания гаек внутри страны. Новый нарратив прост: ты - или с Зеленским, или - "российский агент", - добавляет собеседник.

В статье отмечается, что на фоне растущего давления общественности и Евросоюза Зеленский пошел на уступку, заявив, что введет новое законодательство, которое обеспечит "все нормы независимости антикоррупционных институтов".

"Что он имел в виду, остается непонятным, и это не утолило гнев общественности относительно закона, который он подписал с такой поспешностью", - пишет издание.

Автор статьи напоминает, что оба агентства, о которых идет речь, были созданы в 2015 году по настоянию ЕС и других международных партнеров, включая администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы. Вашингтон и Брюссель хотели видеть, что Украина действительно борется с глубоко укоренившейся и повсеместной коррупцией, и настаивали на создании независимых от правительства антикоррупционных органов, которые были бы достаточно мощными, чтобы расследовать правонарушения со стороны чиновников и тех, кто имеет политические связи.

Однако закон № 12414, который Зеленский быстро подписал после того, как он был протолкнут через Верховную Раду с почти беспрецедентной скоростью, теперь лишает и НАБУ, и САП этой независимости. Вместо этого он предоставляет Генеральной прокуратуре полномочия издавать приказы этим органам и переподчинять дела их собственному прокурору, фактически ликвидируя гарантии, которые защищают эти органы от неправомерного политического вмешательства.

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В своем обращении во вторник вечером Зеленский заверил украинцев, что не намерен подрывать работу ни одного из этих органов, намекнув, что изменения необходимы для того, чтобы "защитить их от российского влияния". Однако, как отмечает обозреватель, ни Зеленский, ни руководитель его офиса Андрей Ермак не указали, как именно Москва могла влиять на любое из этих ведомств.

Представители НАБУ и САП видят в Законе №12414 угрозу для своих миссий.

"Фактически, голосами 263 народных депутатов была демонтирована антикоррупционная инфраструктура. Две независимые институты, НАБУ и САП, фактически становятся полностью зависимыми", - заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Politico отмечает, что 18 депутатов, проголосовавших за новый закон, являются подозреваемыми по делам НАБУ.

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Молчание Европы завершается

Издание пишет, что дипломаты ЕС месяцами частным образом высказывали нарекания на отступление украинского президента от демократии. Они недовольны чистками и перестановками, которые привели к уходу из правительства более независимых министров и чиновников, таких как бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и бывший руководитель национальной энергетической сети Украины Владимир Кудрицкий.

Они были недовольны увольнением командующего Вооруженных сил генерала Валерия Залужного, который конфликтовал с президентом как относительно стратегии войны, так и относительно необходимости мобилизации большего количества украинцев для участия в боевых действиях, не говоря уже о непонятной власти, которую Ермак, похоже, имеет над Зеленским, - сказано в статье.

Чиновники ЕС также выразили обеспокоенность, что поиск предателей и российских коллаборационистов, организованный властями, превращается в политическую охоту на ведьм, направленную на то, чтобы заставить замолчать критиков.

"Однако до сих пор эти опасения держались в тайне - по большей части, для того, чтобы не сделать Москве пропагандистский подарок и не подорвать поддержку Запада в обороне Украины", - пишет Politico.

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Но на этот раз все иначе. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже заявила, что эта ситуация повредит переговорам о вступлении Украины в ЕС.

"Независимые органы, такие как НАБУ и САП, жизненно важны для европейского будущего Украины", - сказала она.

"Серьезное беспокойство" выразили и послы стран G7, которые выступили с заявлением. Другие высокопоставленные чиновники в Брюсселе также выразили неодобрение, в том числе и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая потребовала ответа от Зеленского.

"Так почему же чиновники ЕС только сейчас публично выразили обеспокоенность этой монополизацией власти. Частично, это связано с тем, что действия в отношении антикоррупционных агентств стали очень очевидными", - сказано в статье.

По информации из открытых источников и от антикоррупционных чиновников, которые разговаривали с Politico на условиях анонимности, НАБУ начало расследование дел инсайдеров президентского офиса и министров.

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