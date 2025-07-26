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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ограничение независимости НАБУ и САП развернуло Украину на 180º в вопросе борьбы с коррупцией, - Transparency International Ukraine

набу

Ограничение независимости НАБУ и САП развернуло Украину на 180º в вопросе борьбы с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко в интервью Deutsche Welle.

"Однозначно, закон, который был так быстро проголосован во вторник, 22 июля, и уже интегрирован в Уголовный процессуальный кодекс, негативно влияет на нашу антикоррупционную реформу и на все то, чего мы достигали за последние 10 лет. Теперь в делах в отношении чиновников трудно будет ожидать независимого, быстрого и эффективного расследования, поскольку многие решения в этих расследованиях сведены к позиции генерального прокурора. А генеральный прокурор в Украине - это политически назначенная должность. Независимость таких органов, как НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд, была одной из целей антикоррупционной реформы. Это позволило обеспечить их аполитичность, дать им возможность расследовать дела в отношении народных депутатов, чиновников, членов Кабинета Министров, Офиса президента и тому подобное. Когда мы забираем эту независимость антикоррупционных органов, как мы можем быть уверенными в том, что расследования так же будут проводиться?" - отметила она.

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По ее мнению, новый закон глобально меняет работу и устанавливает риски для функционирования антикоррупционной системы, а сам законопроект был принят с многочисленными нарушениями.

"Скорость реакции председателя Верховной Рады и подпись президента, очевидно, все это было спланировано. Президент и председатель Верховной Рады были в курсе этих событий и понимали, что последствия принятия таких решений, голосования такого закона, тоже будут. Поэтому власти было важно быстро его финализировать. Я думаю, что больше всего повлияло на решение власти быстро принимать этот закон, несмотря на нарушения, результаты работы НАБУ и САП. Буквально недели назад НАБУ и САП выдвинули подозрение тогдашнему вице-премьеру Алексею Чернышеву. Это громкое дело, дело, которое касается высокопоставленного чиновника. Также среди депутатов, которые голосовали за этот законопроект, почти два десятка из них - это люди, дела которых расследуются НАБУ и САП", - отмечает Рыженко.

Также она акцентировала внимание, что НАБУ и САП с каждым годом все больше и больше расследуют дел, доводят до суда и имеют приговоры, которые суд выносит по их делам.

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"И это, по моему мнению, является основным показателем того, что эти органы эффективны. Мы имеем 288 приговоров суда по делам НАБУ/САП. Из них 235 обвинительных приговоров. Есть ли проблемы в работе НАБУ/САП? Конечно, есть. Но должно ли это быть основанием для того, чтобы фактически забрать у них любые рычаги влияния и независимость? Очевидный ответ - нет. Наличие каких-то проблем в деятельности органов не должно быть основанием для того, чтобы их полностью демонтировать", - добавляет представитель TI Ukraine.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

Transparency International (116) НАБУ (4444) коррупция (8599) САП (2222)


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Топ комментарии
+2
Верховна Рада шо мала реформи проводити для вступу в ЄС так ці підари взяли проголосували антиукраїнські закони які дозволяють їм красти надалі(які ми будемо розхльобувати ще довго навіть після смерті,ув'язнення чи просто відставки Зеленського) і пішли на канікули,Це все що потрібно знати про Слуг Народу.Хуже все таки стало і Ржать уже не очень то хочеться
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26.07.2025 15:29 Ответить
+1
Щоб почати ефективно боротись з корупцією, Зеля, як спец агент, був інтегрований в саме серце корупції, і очолив її!
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26.07.2025 14:47 Ответить
+1
А вона колись по серйозному велась?
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26.07.2025 14:49 Ответить
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Щоб почати ефективно боротись з корупцією, Зеля, як спец агент, був інтегрований в саме серце корупції, і очолив її!
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26.07.2025 14:47 Ответить
А вона колись по серйозному велась?
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26.07.2025 14:49 Ответить
О, тепер і ці роздуплились в кінці всього шоу! Коли вже 6 років йде розворот на 180 градусів, починаючи з не законного розпуску парламенту в 19-му, вони НІЧОГО не помічали - новиє ліТса, маладой парень, дайте єму еще 100 дней - було ОК для цієї "трансперенсі", а зараз опбачили, що і без їхнього тявкання молодь САМА зробила щось. Тепер і вони підключились(грантодатєлі примусили?) до процессу. От ще кого треба перетрусити, коли курява уляжеться, бо у нас в країні щось дуже багато стало різних ГОшек та інституцій, які не підкоряються ні нашим фінансовим законам, ні перевіркам, а завжди відмазуються приналежністтю до яких ось закордонних структур, що їм башляють.
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26.07.2025 14:51 Ответить
Люди мають різні погляди, на те що відбувається

https://www.youtube.com/watch?v=7PHOFxLtCa4
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26.07.2025 14:56 Ответить
З 2014 по 2019 рік в фракції БПП Верховної Ради були такі собі депутати Мустафа Гаєм та Сєрожа Лещенко.Як же вони поносили і Порошенка і його друзів,причетних до корупції.Поскільки вони прийшли а ВР по партійному списку то з фракції не виходили і мандати не складали Вже при режимі ЗЕлених,отримавши по морковці в зуби(робота яка вимірюється сотнями тисяч грн).Якщо не помиляюся Мустафа в оборонпромі,а Сєрожа в наглядовій раді Укрзалізниці.В зв'язку з подіями з НАБУ і САП ці хлопчики хоть би що в публічному просторі сказали про дії ЗЕленої шобли.Навіщо,морока є і солодка,і велика,а так мало що-прийдеться на вільні хліба подаватись,морковку шукати.
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26.07.2025 15:29 Ответить
Верховна Рада шо мала реформи проводити для вступу в ЄС так ці підари взяли проголосували антиукраїнські закони які дозволяють їм красти надалі(які ми будемо розхльобувати ще довго навіть після смерті,ув'язнення чи просто відставки Зеленського) і пішли на канікули,Це все що потрібно знати про Слуг Народу.Хуже все таки стало і Ржать уже не очень то хочеться
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26.07.2025 15:29 Ответить
31 серпня ВР провале голосуваня за новий закон зелі НЕ БУДЕ БІЛЬШОСТІ і весь народ УКРАЇНИ знае чому---покупаемо поп корн
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26.07.2025 15:44 Ответить
Замість попкорну за ті ж гроші можна купити бензину і масла. Вилити на корумповане гівно і підпалити. Затяжка пластикова на шию ще дешевше - один ривок і за дві хвилини гарантовано отримуємо тушку корумпованого чиновника з виряченими очима... Закликати корупціонерів добровільно перестати розкрадання це абсолютно безперспективна справа. Їх потрібно зупиняти фізично. Іншого способу просто не існує. ... А ще у нас є дрони - це взагалі як анонімний фатум - настигає і все...
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26.07.2025 16:14 Ответить
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26.07.2025 15:48 Ответить
Те що сталося з НАБУ ще раз засвідчило що система в Україні все ще постколоніальна по факту не дивлячись на те що корупціонери обирають Європу і Америку (не московію), а ставати демократичною і європейською вона не збирається попри такі жахи війни для України
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26.07.2025 15:52 Ответить
Дві структури нах нікому не потрібні так мало того ще і фсбшне кубло замість вести роботу проти корупції ці особини кришували все та ще й отримували гроші нізащо ефективність 0корито для таких як шабунін Лещенко наєм інші місце яких на шибениці
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26.07.2025 16:05 Ответить
 
 