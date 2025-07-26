Ограничение независимости НАБУ и САП развернуло Украину на 180º в вопросе борьбы с коррупцией, - Transparency International Ukraine

Ограничение независимости НАБУ и САП развернуло Украину на 180º в вопросе борьбы с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко в интервью Deutsche Welle.

"Однозначно, закон, который был так быстро проголосован во вторник, 22 июля, и уже интегрирован в Уголовный процессуальный кодекс, негативно влияет на нашу антикоррупционную реформу и на все то, чего мы достигали за последние 10 лет. Теперь в делах в отношении чиновников трудно будет ожидать независимого, быстрого и эффективного расследования, поскольку многие решения в этих расследованиях сведены к позиции генерального прокурора. А генеральный прокурор в Украине - это политически назначенная должность. Независимость таких органов, как НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд, была одной из целей антикоррупционной реформы. Это позволило обеспечить их аполитичность, дать им возможность расследовать дела в отношении народных депутатов, чиновников, членов Кабинета Министров, Офиса президента и тому подобное. Когда мы забираем эту независимость антикоррупционных органов, как мы можем быть уверенными в том, что расследования так же будут проводиться?" - отметила она.

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По ее мнению, новый закон глобально меняет работу и устанавливает риски для функционирования антикоррупционной системы, а сам законопроект был принят с многочисленными нарушениями.

"Скорость реакции председателя Верховной Рады и подпись президента, очевидно, все это было спланировано. Президент и председатель Верховной Рады были в курсе этих событий и понимали, что последствия принятия таких решений, голосования такого закона, тоже будут. Поэтому власти было важно быстро его финализировать. Я думаю, что больше всего повлияло на решение власти быстро принимать этот закон, несмотря на нарушения, результаты работы НАБУ и САП. Буквально недели назад НАБУ и САП выдвинули подозрение тогдашнему вице-премьеру Алексею Чернышеву. Это громкое дело, дело, которое касается высокопоставленного чиновника. Также среди депутатов, которые голосовали за этот законопроект, почти два десятка из них - это люди, дела которых расследуются НАБУ и САП", - отмечает Рыженко.

Также она акцентировала внимание, что НАБУ и САП с каждым годом все больше и больше расследуют дел, доводят до суда и имеют приговоры, которые суд выносит по их делам.

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"И это, по моему мнению, является основным показателем того, что эти органы эффективны. Мы имеем 288 приговоров суда по делам НАБУ/САП. Из них 235 обвинительных приговоров. Есть ли проблемы в работе НАБУ/САП? Конечно, есть. Но должно ли это быть основанием для того, чтобы фактически забрать у них любые рычаги влияния и независимость? Очевидный ответ - нет. Наличие каких-то проблем в деятельности органов не должно быть основанием для того, чтобы их полностью демонтировать", - добавляет представитель TI Ukraine.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.