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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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У "Слузі народу" відповіли на статтю FT: Фракція підтримає новий закон щодо САП та НАБУ

Слуга народу підтримає новий закон щодо САП та НАБУ

У "Слузі народу" заявили, що підтримають новий закон про повернення незалежності САП та НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла речниця фракції Юлія Палійчук.

"Фракція "Слуга народу" підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - сказала Палійчук.

За її словами, всередині фракції є налаштованість підтримати президентський законопроєкт.

Крім того, співрозмовник видання в керівництві фракції повідомив, що справді є депутати, які не підтримують президентський законопроєкт, але точну кількість таких назвати складно.

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"Вони в суттєвій меншості, але причина не в переживанні за помсту (антикорупційних органів. - Ред.), а в тому, що вони вважають: процесуально попередній закон має логіку в підзвітності НАБУ й САП Генеральному прокуророві. Все одно, доведеться переголосувати рано чи пізно, але ще з більшим суспільним обуренням і негативними сигналами від партнерів", - пояснило джерело.

Своєю чергою інше джерело в монобільшості розповіло, що деякі колеги справді бояться голосувати за законопроєкт президента щодо повернення повноважень САП і НАБУ, зокрема, через ризик відкриття кримінальних справ проти них самих.

"І можна ж завести кримінальне провадження по корупції - і ти вже корупціонер, суд і так далі - нікого не цікавить, меседж запущений", - сказав депутат.

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Водночас інший представник "Слуги народу" назвав статтю Financial Times перебільшеною. За його словами, в спільному чаті парламентарі дивуються, звідки взялися 70 людей, які начебто можуть не проголосувати.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times із посиланням на джерела писало, що близько 70 "слуг народу" проти нового закону про НАБУ і САП, бо відновлені повноваження антикорупційних органів можуть використати для "помсти".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5328) САП (2400) Слуга народу (2834)


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Топ коментарі
+14
Фракція підтримає все, що завгодно, аби від корита не відтягували.
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26.07.2025 18:27 Відповісти
+9
Можна подумати, що вони щось вирішують, яка рознарядка прийде то і робити будуть
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26.07.2025 18:38 Відповісти
+9
Слуги як слуги. Головний принцип у них "чєго ізволітє".
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26.07.2025 18:40 Відповісти
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Фракція підтримає все, що завгодно, аби від корита не відтягували.
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26.07.2025 18:27 Відповісти
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26.07.2025 19:24 Відповісти
а я чомусь вважаю, що, як мінімум 70 тушок слуг уродів (до яких НАБУ і НАЗК мають "претензії") не прийдуть на оте позачергове засідання ВР...
І хтось з нас помиляється...
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26.07.2025 18:27 Відповісти
Можна подумати, що вони щось вирішують, яка рознарядка прийде то і робити будуть
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26.07.2025 18:38 Відповісти
щури
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26.07.2025 18:27 Відповісти
зелені гниди обісрались по вуха Мірзенні повіі в борделі порношута оманського
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26.07.2025 18:52 Відповісти
пропоную "слуга народу" офіціально внести в кримінальни кодекс України - 5+
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26.07.2025 18:28 Відповісти
і срока накидувати по голосні.
проголосував за гуйовуй закон? +рік до 5
два рази? +2
думаю наймешому там буде десь рочків 12
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26.07.2025 18:39 Відповісти
стефана розкуркулити і посадити на солену воду - через пів року буде стройний як кіпаріс - щястя для жінки!
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26.07.2025 18:45 Відповісти
70 депутатів вже получили удар нижче поясу і дають добро
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26.07.2025 18:31 Відповісти
найперші пересцавші...
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26.07.2025 18:33 Відповісти
Їм дохідливо вказали хто в домі хозяїн
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26.07.2025 18:36 Відповісти
Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - сказала Палійчук. Палійчук.що ж Ти включаєш "шланга" .що щось Тобі не зрозуміло?Це ті ж самі продажні шкіри і зрадники, котрі голосували "за" скасування повноважень
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26.07.2025 18:33 Відповісти
Карупція? Яка карупція? Ми не розуміємо що це такоє!
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26.07.2025 19:12 Відповісти
Звісно не зрозуміло їй чому так мало, бо реально набагато більше...
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26.07.2025 19:35 Відповісти
Українці підтримають , щоб всіх цих вошей ув'язнили за грати..
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26.07.2025 18:33 Відповісти
краще конфіскувати мільйони , які вони вжє , отримали в кейсах, з першого дня , прішествія зеІуди , коли почали красти на ковідній допомозі , потім на " великому крадівництві" , на мародерстві гуманітарці , на озброенні
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26.07.2025 18:58 Відповісти
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26.07.2025 18:34 Відповісти
Фігаро тут, фігаро там. Шукати їх треба там де гроші. Тому вони і коливаються як єрмак каже
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26.07.2025 18:35 Відповісти
Зелена пліснявка вже хором заскавуліла:
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26.07.2025 18:38 Відповісти
Це коли не під того лягаєш. А коли Україну продаєш, то не маєш.
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26.07.2025 18:43 Відповісти
Шапіто. За їх логікою, якщо не буде НАБУ, то і корупції немає, кради хто скільки зможе. Хоча від тих борцунів з корупцією користі як з бика молока.
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26.07.2025 18:40 Відповісти
Слуги як слуги. Головний принцип у них "чєго ізволітє".
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26.07.2025 18:40 Відповісти
Та скільки грошей отримуємо
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26.07.2025 18:44 Відповісти
Чи не легше відмінити те, що прийняли? Для чого городити нові ворота? Для того, щоб там таки лишити якусь лазівку?
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26.07.2025 18:44 Відповісти
Отменить=признать поражение. А так будет еще одна "победа", в цепи других.
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26.07.2025 18:55 Відповісти
пропетляти зейло , намагаеться , вжє ця потвора нагадала на - 1,5 мільярда €
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26.07.2025 19:00 Відповісти
Сверлите новые дырка - в ход пошли новые хабари и новые незаконные махинации.
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26.07.2025 18:50 Відповісти
фракция Бл...дь!!))) Отбросы всех мастей, малоПИД...росы , фсбэшные консервы, недобитые рыги и их шестёрки, умолишённые в прямом смысле этого слова...какой поп, такой и приход...отупевшее Быдло выбрало под стать себе...
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26.07.2025 18:52 Відповісти
Знову проголосують невідомо за що?
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26.07.2025 18:53 Відповісти
Хтось, ще пам'ятає, що Україна парламентсько-президентська республіка, а не навпаки ...
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26.07.2025 18:54 Відповісти
Ну функція, звісно, підтримає, але який % зелених депутатів буде в залі? Невідомо!!! Вони ж зараз бздять НАБУ, як пес палку.😄
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26.07.2025 18:58 Відповісти
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26.07.2025 19:07 Відповісти
Переобулися на льоту...І-ДІ-О-ТИ!!!!!
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26.07.2025 19:07 Відповісти
Цирк уродов!
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26.07.2025 19:17 Відповісти
Зелена банда начолі з обкуреним ішаком доживає лічені тижні. Ішак сподівається на чудо, якого вже не буде. Світ не може терпіти вже сьомий рік зеленого мудака.
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26.07.2025 19:18 Відповісти
На тому тижні одне підтримують, на цьому інше, а на слідуючому ще шось придумаємо...
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26.07.2025 19:19 Відповісти
Писанина ні про що,пять разів одне і те саме.
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26.07.2025 19:31 Відповісти
Что еще раз доказывает, что они не "Слуги народа", а "Слуги своего кармана".
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26.07.2025 19:43 Відповісти
За часів зеленої влади там стільки розсовано по панамах що Янукович в порівнянні з ними, бомжара.
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26.07.2025 19:58 Відповісти
така швидкість зміни думки з одного питання , ппрламенти усіх країн заздрять
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26.07.2025 20:01 Відповісти
 
 