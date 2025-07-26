У "Слузі народу" відповіли на статтю FT: Фракція підтримає новий закон щодо САП та НАБУ

У "Слузі народу" заявили, що підтримають новий закон про повернення незалежності САП та НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла речниця фракції Юлія Палійчук.

"Фракція "Слуга народу" підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - сказала Палійчук.

За її словами, всередині фракції є налаштованість підтримати президентський законопроєкт.

Крім того, співрозмовник видання в керівництві фракції повідомив, що справді є депутати, які не підтримують президентський законопроєкт, але точну кількість таких назвати складно.

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"Вони в суттєвій меншості, але причина не в переживанні за помсту (антикорупційних органів. - Ред.), а в тому, що вони вважають: процесуально попередній закон має логіку в підзвітності НАБУ й САП Генеральному прокуророві. Все одно, доведеться переголосувати рано чи пізно, але ще з більшим суспільним обуренням і негативними сигналами від партнерів", - пояснило джерело.

Своєю чергою інше джерело в монобільшості розповіло, що деякі колеги справді бояться голосувати за законопроєкт президента щодо повернення повноважень САП і НАБУ, зокрема, через ризик відкриття кримінальних справ проти них самих.

"І можна ж завести кримінальне провадження по корупції - і ти вже корупціонер, суд і так далі - нікого не цікавить, меседж запущений", - сказав депутат.

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Водночас інший представник "Слуги народу" назвав статтю Financial Times перебільшеною. За його словами, в спільному чаті парламентарі дивуються, звідки взялися 70 людей, які начебто можуть не проголосувати.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times із посиланням на джерела писало, що близько 70 "слуг народу" проти нового закону про НАБУ і САП, бо відновлені повноваження антикорупційних органів можуть використати для "помсти".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.