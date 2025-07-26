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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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В "Слуге народа" ответили на статью FT: Фракция поддержит новый закон о САП и НАБУ

Слуга народа поддержит новый закон о САП и НАБУ

В "Слуге народа" заявили, что поддержат новый закон о возвращении независимости САП и НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Фракция "Слуга народа" поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество", - сказала Палийчук.

По ее словам, внутри фракции есть настрой поддержать президентский законопроект.

Кроме того, собеседник издания в руководстве фракции сообщил, что действительно есть депутаты, которые не поддерживают президентский законопроект, но точное количество таких назвать сложно.

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"Они в существенном меньшинстве, но причина не в переживании за месть (антикоррупционных органов. - Ред.), а в том, что они считают: процессуально предыдущий закон имеет логику в подотчетности НАБУ и САП Генеральному прокурору. Все равно, придется переголосовать рано или поздно, но еще с большим общественным возмущением и негативными сигналами от партнеров", - пояснил источник.

В свою очередь другой источник в монобольшинстве рассказал, что некоторые коллеги действительно боятся голосовать за законопроект президента о возвращении полномочий САП и НАБУ, в частности, из-за риска открытия уголовных дел против них самих.

"И можно же завести уголовное производство по коррупции - и ты уже коррупционер, суд и так далее - никого не интересует, месседж запущен", - сказал депутат.

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В то же время другой представитель "Слуги народа" назвал статью Financial Times преувеличенной. По его словам, в совместном чате парламентарии удивляются, откуда взялись 70 человек, которые якобы могут не проголосовать.

Напомним, ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что около 70 "слуг народа" против нового закона о НАБУ и САП, потому что восстановленные полномочия антикоррупционных органов могут использовать для "мести".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4444) САП (2232) Слуга народа (2647)


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Топ комментарии
+13
Фракція підтримає все, що завгодно, аби від корита не відтягували.
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26.07.2025 18:27 Ответить
+9
Слуги як слуги. Головний принцип у них "чєго ізволітє".
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26.07.2025 18:40 Ответить
+8
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26.07.2025 18:34 Ответить
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Фракція підтримає все, що завгодно, аби від корита не відтягували.
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26.07.2025 18:27 Ответить
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26.07.2025 19:24 Ответить
а я чомусь вважаю, що, як мінімум 70 тушок слуг уродів (до яких НАБУ і НАЗК мають "претензії") не прийдуть на оте позачергове засідання ВР...
І хтось з нас помиляється...
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26.07.2025 18:27 Ответить
Можна подумати, що вони щось вирішують, яка рознарядка прийде то і робити будуть
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26.07.2025 18:38 Ответить
щури
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26.07.2025 18:27 Ответить
зелені гниди обісрались по вуха Мірзенні повіі в борделі порношута оманського
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26.07.2025 18:52 Ответить
пропоную "слуга народу" офіціально внести в кримінальни кодекс України - 5+
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26.07.2025 18:28 Ответить
і срока накидувати по голосні.
проголосував за гуйовуй закон? +рік до 5
два рази? +2
думаю наймешому там буде десь рочків 12
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26.07.2025 18:39 Ответить
стефана розкуркулити і посадити на солену воду - через пів року буде стройний як кіпаріс - щястя для жінки!
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26.07.2025 18:45 Ответить
70 депутатів вже получили удар нижче поясу і дають добро
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26.07.2025 18:31 Ответить
найперші пересцавші...
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26.07.2025 18:33 Ответить
Їм дохідливо вказали хто в домі хозяїн
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26.07.2025 18:36 Ответить
Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - сказала Палійчук. Палійчук.що ж Ти включаєш "шланга" .що щось Тобі не зрозуміло?Це ті ж самі продажні шкіри і зрадники, котрі голосували "за" скасування повноважень
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26.07.2025 18:33 Ответить
Карупція? Яка карупція? Ми не розуміємо що це такоє!
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26.07.2025 19:12 Ответить
Звісно не зрозуміло їй чому так мало, бо реально набагато більше...
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26.07.2025 19:35 Ответить
Українці підтримають , щоб всіх цих вошей ув'язнили за грати..
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26.07.2025 18:33 Ответить
краще конфіскувати мільйони , які вони вжє , отримали в кейсах, з першого дня , прішествія зеІуди , коли почали красти на ковідній допомозі , потім на " великому крадівництві" , на мародерстві гуманітарці , на озброенні
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26.07.2025 18:58 Ответить
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26.07.2025 18:34 Ответить
Фігаро тут, фігаро там. Шукати їх треба там де гроші. Тому вони і коливаються як єрмак каже
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26.07.2025 18:35 Ответить
Зелена пліснявка вже хором заскавуліла:
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26.07.2025 18:38 Ответить
Це коли не під того лягаєш. А коли Україну продаєш, то не маєш.
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26.07.2025 18:43 Ответить
Шапіто. За їх логікою, якщо не буде НАБУ, то і корупції немає, кради хто скільки зможе. Хоча від тих борцунів з корупцією користі як з бика молока.
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26.07.2025 18:40 Ответить
Слуги як слуги. Головний принцип у них "чєго ізволітє".
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26.07.2025 18:40 Ответить
Та скільки грошей отримуємо
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26.07.2025 18:44 Ответить
Чи не легше відмінити те, що прийняли? Для чого городити нові ворота? Для того, щоб там таки лишити якусь лазівку?
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26.07.2025 18:44 Ответить
Отменить=признать поражение. А так будет еще одна "победа", в цепи других.
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26.07.2025 18:55 Ответить
пропетляти зейло , намагаеться , вжє ця потвора нагадала на - 1,5 мільярда €
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26.07.2025 19:00 Ответить
Сверлите новые дырка - в ход пошли новые хабари и новые незаконные махинации.
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26.07.2025 18:50 Ответить
фракция Бл...дь!!))) Отбросы всех мастей, малоПИД...росы , фсбэшные консервы, недобитые рыги и их шестёрки, умолишённые в прямом смысле этого слова...какой поп, такой и приход...отупевшее Быдло выбрало под стать себе...
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26.07.2025 18:52 Ответить
Знову проголосують невідомо за що?
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26.07.2025 18:53 Ответить
Хтось, ще пам'ятає, що Україна парламентсько-президентська республіка, а не навпаки ...
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26.07.2025 18:54 Ответить
Ну функція, звісно, підтримає, але який % зелених депутатів буде в залі? Невідомо!!! Вони ж зараз бздять НАБУ, як пес палку.😄
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26.07.2025 18:58 Ответить
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26.07.2025 19:07 Ответить
Переобулися на льоту...І-ДІ-О-ТИ!!!!!
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26.07.2025 19:07 Ответить
Цирк уродов!
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26.07.2025 19:17 Ответить
Зелена банда начолі з обкуреним ішаком доживає лічені тижні. Ішак сподівається на чудо, якого вже не буде. Світ не може терпіти вже сьомий рік зеленого мудака.
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26.07.2025 19:18 Ответить
На тому тижні одне підтримують, на цьому інше, а на слідуючому ще шось придумаємо...
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26.07.2025 19:19 Ответить
Писанина ні про що,пять разів одне і те саме.
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26.07.2025 19:31 Ответить
Что еще раз доказывает, что они не "Слуги народа", а "Слуги своего кармана".
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26.07.2025 19:43 Ответить
За часів зеленої влади там стільки розсовано по панамах що Янукович в порівнянні з ними, бомжара.
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26.07.2025 19:58 Ответить
така швидкість зміни думки з одного питання , ппрламенти усіх країн заздрять
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26.07.2025 20:01 Ответить
 
 