В "Слуге народа" ответили на статью FT: Фракция поддержит новый закон о САП и НАБУ

В "Слуге народа" заявили, что поддержат новый закон о возвращении независимости САП и НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Фракция "Слуга народа" поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество", - сказала Палийчук.

По ее словам, внутри фракции есть настрой поддержать президентский законопроект.

Кроме того, собеседник издания в руководстве фракции сообщил, что действительно есть депутаты, которые не поддерживают президентский законопроект, но точное количество таких назвать сложно.

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"Они в существенном меньшинстве, но причина не в переживании за месть (антикоррупционных органов. - Ред.), а в том, что они считают: процессуально предыдущий закон имеет логику в подотчетности НАБУ и САП Генеральному прокурору. Все равно, придется переголосовать рано или поздно, но еще с большим общественным возмущением и негативными сигналами от партнеров", - пояснил источник.

В свою очередь другой источник в монобольшинстве рассказал, что некоторые коллеги действительно боятся голосовать за законопроект президента о возвращении полномочий САП и НАБУ, в частности, из-за риска открытия уголовных дел против них самих.

"И можно же завести уголовное производство по коррупции - и ты уже коррупционер, суд и так далее - никого не интересует, месседж запущен", - сказал депутат.

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В то же время другой представитель "Слуги народа" назвал статью Financial Times преувеличенной. По его словам, в совместном чате парламентарии удивляются, откуда взялись 70 человек, которые якобы могут не проголосовать.

Напомним, ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что около 70 "слуг народа" против нового закона о НАБУ и САП, потому что восстановленные полномочия антикоррупционных органов могут использовать для "мести".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.