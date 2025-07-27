Зеленський розповів фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу нашої антикорупційної інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив глава держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", - розповів Зеленський.

Окрім цього, президент поінформував, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", - розповів очільник держави.

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Також під час розмови Зеленський подякував фон дер Ляєн за ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту.

"Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій. Усі 18 пакетів чинні в Україні", - наголосив президент.

Також під час розмови Зеленський і фон дер Ляєн обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в ЄС.

"Будемо над цим працювати максимально оперативно", - додав глава держави.

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