Україна повинна зберігати незалежні антикорупційні органи, - фон дер Ляєн після розмови з Зеленським
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна повинна зберігати незалежність антикорупційні органи.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вже багато чого досягла на своєму європейському шляху. Вона повинна спиратися на цей міцний фундамент і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями верховенства права в Україні. Україна може розраховувати на нашу підтримку в досягненні прогресу на її європейському шляху", - підкреслила вона.
Топ коментарі
+1 Luk Viktor
показати весь коментар27.07.2025 22:29 Відповісти Посилання
+1 Evgen Paramonov #582135
показати весь коментар27.07.2025 22:34 Відповісти Посилання
+1 Dima30
показати весь коментар27.07.2025 22:38 Відповісти Посилання
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А Зе думав, що кругом шанувальники його творчості.
Виставити умовою наступного фінансування вибори і, куди він подінеться.