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Новини Розмова Зеленського та фон дер Ляєн Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Україна повинна зберігати незалежні антикорупційні органи, - фон дер Ляєн після розмови з Зеленським

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна повинна зберігати незалежність антикорупційні органи.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже багато чого досягла на своєму європейському шляху. Вона повинна спиратися на цей міцний фундамент і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями верховенства права в Україні. Україна може розраховувати на нашу підтримку в досягненні прогресу на її європейському шляху", - підкреслила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з фон дер Ляєн новий закон щодо НАБУ і САП: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Автор: 

НАБУ (5340) Зеленський Володимир (24890) САП (2404) фон дер Ляєн Урсула (826)


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Топ коментарі
+1
Зе показали Ху із Ху....
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27.07.2025 22:29 Відповісти
+1
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:34 Відповісти
+1
Зеленського геть!
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27.07.2025 22:38 Відповісти
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27.07.2025 22:24 Відповісти
Зе показали Ху із Ху....
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27.07.2025 22:29 Відповісти
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:34 Відповісти
Гірку пілюлю дали запити компотом. Але шоколадку забрали. 😊
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27.07.2025 22:36 Відповісти
Як школяра, за вухо.
А Зе думав, що кругом шанувальники його творчості.
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27.07.2025 22:37 Відповісти
Зеленського геть!
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27.07.2025 22:38 Відповісти
Прощавайте мрії ЗЄ про другий термін...
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27.07.2025 22:40 Відповісти
Саме тому, він буде до останнього робити все, щоб його "перший термін" ніколи не закінчився...
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27.07.2025 22:49 Відповісти
Ну цей фокус всі теж вже розкусили.

Виставити умовою наступного фінансування вибори і, куди він подінеться.
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27.07.2025 22:54 Відповісти
Кришка піаніно боляче закрилася. І це не востаннє. Це лише початок...
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27.07.2025 22:55 Відповісти
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27.07.2025 23:05 Відповісти
 
 