Україна повинна зберігати незалежні антикорупційні органи, - фон дер Ляєн після розмови з Зеленським

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна повинна зберігати незалежність антикорупційні органи.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже багато чого досягла на своєму європейському шляху. Вона повинна спиратися на цей міцний фундамент і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями верховенства права в Україні. Україна може розраховувати на нашу підтримку в досягненні прогресу на її європейському шляху", - підкреслила вона.

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