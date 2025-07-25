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Новини Протести проти закону про НАБУ і САП Новий закон щодо НАБУ і САП
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Підтримка Зеленського залежить від його відданості боротьбі з корупцією, - сенатор США Блюменталь

Сенатор Річард Блюменталь прокоментував протести в Україні проти закону про НАБУ і САП

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про нові санкції США проти Росії, відреагував на масові протести в Україні проти закону щодо антикорупційних органів НАБУ і САП. 

Про це він написав на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці демонструють демократію в дії", - зазначив він.

Блюменталь наголосив, що підтримка Зеленського залежать від його дій щодо боротьби із корупцією.

"Я сподіваюся, що Зеленський й надалі продовжуватиме демонструвати прозорість та відданість боротьбі з корупцією. Від цього залежить його довіра та підтримка", - додав американський сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Четвертий день протестів проти закону про НАБУ і САП: українці вийшли у Києві та інших містах. ФОТОрепортаж

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували

Автор: 

НАБУ (5310) Зеленський Володимир (24870) корупція (4743) САП (2390) Блюменталь Річард (15)


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Топ коментарі
+5
" The Telegraph: Заради України Зеленський має тепер піти у відставку. Цей лідер не є частиною вирішення конфлікту із Росією. Тепер він - частина проблеми.
За даними видання, за останній рік Зеленський скористався надзвичайними повноваженнями воєнного часу, щоб вислати, розслідувати та ув'язнити багатьох провідних політичних опонентів і критиків. Опозиційні ЗМІ були закриті, а тисячі підприємств були захоплені наближеними Зеленського під приводом передбачуваних зв'язків із Росією.
 Незважаючи на бойові дії, що продовжуються, все частіше лунають заклики до проведення нових виборів, повідомляється в статті.
 «Понад 70% українців вважають, що їхні лідери наживаються на війні - жахливо руйнівному явищі воєнного часу - а втома від бойових дій як серед солдатів, так і серед цивільного населення є глибокою».
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25.07.2025 23:10 Відповісти
+4
Корупція це квиток у росію в один кінець.
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25.07.2025 23:15 Відповісти
+3
Марно вимагати боротися з корупцією від того, хто ії очолює.
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25.07.2025 23:00 Відповісти
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Марно вимагати боротися з корупцією від того, хто ії очолює.
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25.07.2025 23:00 Відповісти
некуй підтримувати "ворогів України і українського народу.Сама найкраща підтримка США України і її народу"ЗеПНХ з України ""негайно"
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25.07.2025 23:02 Відповісти
Відданістю боротьбі там і не пахне, можна говорити лише про ступінь ск¥рвленості.
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25.07.2025 23:03 Відповісти
Та що ж це таке? 😲 Це ж прямий ультиматум - або підтримка, або Єрмак!!!?? 🤔 Невже за валюту здасть ммм... друга??? 😲
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25.07.2025 23:04 Відповісти
Зеленський = корупція !
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25.07.2025 23:05 Відповісти
Ішак відданий корупціїї.Ішака на каштан,іншого виходу нема,само воно не піде
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25.07.2025 23:07 Відповісти
Америка повинна ввести санкції проти корумпованого оточення Зеленського. Мілованов повинен бути першим в списку.
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25.07.2025 23:07 Відповісти
Доречі, зараз, коли США не витрачають на Україну кошти своїх платників податків, це реально буде зробити легше.
Бо не треба пояснювати, якого лішого от на це витрачаються їхні гроші.
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25.07.2025 23:11 Відповісти
Дурня.Санкції не мішають нищити Україну.Ліквідація елдака і ішака найкраще,що може бути.
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25.07.2025 23:18 Відповісти
Ну тоді можна впевнено сказати, підтримка зєлі дорівнює нулю.
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25.07.2025 23:10 Відповісти
" The Telegraph: Заради України Зеленський має тепер піти у відставку. Цей лідер не є частиною вирішення конфлікту із Росією. Тепер він - частина проблеми.
За даними видання, за останній рік Зеленський скористався надзвичайними повноваженнями воєнного часу, щоб вислати, розслідувати та ув'язнити багатьох провідних політичних опонентів і критиків. Опозиційні ЗМІ були закриті, а тисячі підприємств були захоплені наближеними Зеленського під приводом передбачуваних зв'язків із Росією.
 Незважаючи на бойові дії, що продовжуються, все частіше лунають заклики до проведення нових виборів, повідомляється в статті.
 «Понад 70% українців вважають, що їхні лідери наживаються на війні - жахливо руйнівному явищі воєнного часу - а втома від бойових дій як серед солдатів, так і серед цивільного населення є глибокою».
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25.07.2025 23:10 Відповісти
Не варто плутати підтримку українського народу і якогось зеленського!
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25.07.2025 23:11 Відповісти
Вишли йому двадцять баксів в знак підтримки. Зеленський не дорівнює Україні. Сенатор мав би знати скільки буде два плюс два в політичному сенсі.
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25.07.2025 23:12 Відповісти
Корупція це квиток у росію в один кінець.
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25.07.2025 23:15 Відповісти
Відданість Зеленского боротьбі з корупцією??? Відданість Зеленского боротьбі з самим собою, і всім своїм навколо квартальним шоблом???
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25.07.2025 23:46 Відповісти
 
 