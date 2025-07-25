Підтримка Зеленського залежить від його відданості боротьбі з корупцією, - сенатор США Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про нові санкції США проти Росії, відреагував на масові протести в Україні проти закону щодо антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це він написав на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці демонструють демократію в дії", - зазначив він.

Блюменталь наголосив, що підтримка Зеленського залежать від його дій щодо боротьби із корупцією.

"Я сподіваюся, що Зеленський й надалі продовжуватиме демонструвати прозорість та відданість боротьбі з корупцією. Від цього залежить його довіра та підтримка", - додав американський сенатор.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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