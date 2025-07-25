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Поддержка Зеленского зависит от его преданности борьбе с коррупцией, - сенатор США Блюменталь

Сенатор Ричард Блюменталь прокомментировал протесты в Украине против закона о НАБУ и САП

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о новых санкциях США против России, отреагировал на массовые протесты в Украине против закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП.

Об этом он написал на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы демонстрируют демократию в действии", - отметил он.

Блюменталь подчеркнул, что поддержка Зеленского зависят от его действий по борьбе с коррупцией.

"Я надеюсь, что Зеленский будет продолжать демонстрировать прозрачность и преданность борьбе с коррупцией. От этого зависит его доверие и поддержка", - добавил американский сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четвертый день протестов против закона о НАБУ и САП: украинцы вышли в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о протестах против ограничения НАБУ и САП: Уважаю мнение общества, мы отреагировали

Автор: 

НАБУ (4427) Зеленский Владимир (21349) коррупция (8597) САП (2222) Блюменталь Ричард (15)


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Топ комментарии
+5
" The Telegraph: Заради України Зеленський має тепер піти у відставку. Цей лідер не є частиною вирішення конфлікту із Росією. Тепер він - частина проблеми.
За даними видання, за останній рік Зеленський скористався надзвичайними повноваженнями воєнного часу, щоб вислати, розслідувати та ув'язнити багатьох провідних політичних опонентів і критиків. Опозиційні ЗМІ були закриті, а тисячі підприємств були захоплені наближеними Зеленського під приводом передбачуваних зв'язків із Росією.
 Незважаючи на бойові дії, що продовжуються, все частіше лунають заклики до проведення нових виборів, повідомляється в статті.
 «Понад 70% українців вважають, що їхні лідери наживаються на війні - жахливо руйнівному явищі воєнного часу - а втома від бойових дій як серед солдатів, так і серед цивільного населення є глибокою».
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25.07.2025 23:10 Ответить
+4
Марно вимагати боротися з корупцією від того, хто ії очолює.
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25.07.2025 23:00 Ответить
+4
некуй підтримувати "ворогів України і українського народу.Сама найкраща підтримка США України і її народу"ЗеПНХ з України ""негайно"
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25.07.2025 23:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Марно вимагати боротися з корупцією від того, хто ії очолює.
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25.07.2025 23:00 Ответить
некуй підтримувати "ворогів України і українського народу.Сама найкраща підтримка США України і її народу"ЗеПНХ з України ""негайно"
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25.07.2025 23:02 Ответить
Відданістю боротьбі там і не пахне, можна говорити лише про ступінь ск¥рвленості.
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25.07.2025 23:03 Ответить
Та що ж це таке? 😲 Це ж прямий ультиматум - або підтримка, або Єрмак!!!?? 🤔 Невже за валюту здасть ммм... друга??? 😲
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25.07.2025 23:04 Ответить
Зеленський = корупція !
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25.07.2025 23:05 Ответить
Ішак відданий корупціїї.Ішака на каштан,іншого виходу нема,само воно не піде
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25.07.2025 23:07 Ответить
Америка повинна ввести санкції проти корумпованого оточення Зеленського. Мілованов повинен бути першим в списку.
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25.07.2025 23:07 Ответить
Доречі, зараз, коли США не витрачають на Україну кошти своїх платників податків, це реально буде зробити легше.
Бо не треба пояснювати, якого лішого от на це витрачаються їхні гроші.
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25.07.2025 23:11 Ответить
Дурня.Санкції не мішають нищити Україну.Ліквідація елдака і ішака найкраще,що може бути.
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25.07.2025 23:18 Ответить
Ну тоді можна впевнено сказати, підтримка зєлі дорівнює нулю.
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25.07.2025 23:10 Ответить
" The Telegraph: Заради України Зеленський має тепер піти у відставку. Цей лідер не є частиною вирішення конфлікту із Росією. Тепер він - частина проблеми.
За даними видання, за останній рік Зеленський скористався надзвичайними повноваженнями воєнного часу, щоб вислати, розслідувати та ув'язнити багатьох провідних політичних опонентів і критиків. Опозиційні ЗМІ були закриті, а тисячі підприємств були захоплені наближеними Зеленського під приводом передбачуваних зв'язків із Росією.
 Незважаючи на бойові дії, що продовжуються, все частіше лунають заклики до проведення нових виборів, повідомляється в статті.
 «Понад 70% українців вважають, що їхні лідери наживаються на війні - жахливо руйнівному явищі воєнного часу - а втома від бойових дій як серед солдатів, так і серед цивільного населення є глибокою».
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25.07.2025 23:10 Ответить
Олександр, може, спочатку нехай уряд національної єдності, замість "підігрівачив своєї ванни" створе, а потім вже на сосну, чи на каштан прига.
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26.07.2025 00:10 Ответить
Не варто плутати підтримку українського народу і якогось зеленського!
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25.07.2025 23:11 Ответить
Вишли йому двадцять баксів в знак підтримки. Зеленський не дорівнює Україні. Сенатор мав би знати скільки буде два плюс два в політичному сенсі.
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25.07.2025 23:12 Ответить
Корупція це квиток у росію в один кінець.
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25.07.2025 23:15 Ответить
Відданість Зеленского боротьбі з корупцією??? Відданість Зеленского боротьбі з самим собою, і всім своїм навколо квартальним шоблом???
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25.07.2025 23:46 Ответить
Це називається ЗЕ сам себе поставив раком
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26.07.2025 00:06 Ответить
 
 