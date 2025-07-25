Поддержка Зеленского зависит от его преданности борьбе с коррупцией, - сенатор США Блюменталь
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о новых санкциях США против России, отреагировал на массовые протесты в Украине против закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП.
Об этом он написал на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинцы демонстрируют демократию в действии", - отметил он.
Блюменталь подчеркнул, что поддержка Зеленского зависят от его действий по борьбе с коррупцией.
"Я надеюсь, что Зеленский будет продолжать демонстрировать прозрачность и преданность борьбе с коррупцией. От этого зависит его доверие и поддержка", - добавил американский сенатор.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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Бо не треба пояснювати, якого лішого от на це витрачаються їхні гроші.
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