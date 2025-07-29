УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Новий закон щодо НАБУ і САП
5 702 79

Єврокомісія попередила Україну, що може зупинити усю фінансову допомогу країні, якщо Київ буде чинити тиск на антикорупційні органи, - ЗМІ

ЄС може повністю припинити допомогу Україні

Європейська комісія пригрозила Україні повним припиненням фінансової допомоги через закон про обмеження повноважень НАБУ і САП та підпорядкування їхньої діяльності генпрокурору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

"Українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало від Європейської комісії сигнал про те, що фінансова допомога з європейського "Фонду для України" може бути повністю припинена, якщо центральні органи влади продовжуватимуть зазнавати тиску в боротьбі з корупцією", - йдеться в матеріалі.

Інформацію про те, що Єврокомісія надіслала Києву відповідний сигнал, нібито підтвердила виданню голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, в ньому зазначалося, що "фінансова допомога в межах EU Facility буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".

Причому йдеться про заморозку всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ПАРЄ занепокоєні усуненням незалежності антикорупційних органів в Україні

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

Єврокомісія (2227) допомога (8623) Україна (6009)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Ішак - ворог країни та її народу. Ніхто більше за цього обкуреного мудака не приніс шкоди для держави.
показати весь коментар
29.07.2025 08:07 Відповісти
+29
Все він знає...
показати весь коментар
29.07.2025 08:11 Відповісти
+28
Ще Юля "гідний конкурент" - фактично вона знищила єдність після першого майдану і руйнувала її далі, відкрито і офіційно блокувала вступ до НАТО, підписала кабальний газовий контракт.
показати весь коментар
29.07.2025 08:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так саме це і є метою пропарашної владної верхівки.
показати весь коментар
29.07.2025 08:00 Відповісти
А Єврокомісія готова визнати військову хунту офіційною владою в країні і надавати фінансову та військову допомогу хунті?
показати весь коментар
29.07.2025 08:05 Відповісти
І це добре, бо нарешті загинуть внутрішні вороги України, які не хочуть воювати з ворогом і є баластом розвитку України!
показати весь коментар
29.07.2025 08:33 Відповісти
ляпас по харі "видатного політика"
показати весь коментар
29.07.2025 10:01 Відповісти
Гірше ЗЕсрані?!
А хіба таке може бути? тут навіть Янукович нервов в кутику: а хіба так можна було?
показати весь коментар
29.07.2025 08:47 Відповісти
Ущербне зебот, краще своїй єрзе скажи, нехай дотримуються законів і не насаджують диктатуру, тоді їх ніхто скидати не буде і навіть мітингів не буде і тобі не потрібно буде завзято рвати за них сраку.
Де ви такі ущербні беретеся?!?
показати весь коментар
29.07.2025 08:52 Відповісти
Федір Сидоренко оце падло і є подляцький троль. не спілкуйтесь з цим іудой, який продається за 30 сребників зегниди.
показати весь коментар
29.07.2025 09:11 Відповісти
Ти вже і тут відмітилось чуче.ло обісране?
показати весь коментар
29.07.2025 09:11 Відповісти
розстріляйте піаніста він не знає шо він робить
показати весь коментар
29.07.2025 08:00 Відповісти
Все він знає...
показати весь коментар
29.07.2025 08:11 Відповісти
Це означатиме припинення фінансування всіх державних програм, окрім оборони?
показати весь коментар
29.07.2025 08:03 Відповісти
це означатиме що чиновники як отримували бабло, так і будуть отримувати, а всі інші потерплять, бо "деньох нєту, ві держітєсь там".
показати весь коментар
29.07.2025 08:05 Відповісти
Прочитав, EU Facility - це і про Підтримати фінансові потреби України, щоб уряд міг безперебійно надавати державні послуги. Цікаво, вони реально зупинять цю допомогу? тоді ж почнуться нові протести, вже не за набу і сап, а за відсутність виплат бюджетникам і т.п. Плюс Зе просив ЄС фінансування на підвищення зп військовим. Зараз зп військовим платиться за рахунок тільки податків українців, ніби як. В ЄС розраховують, що Зе прорахує наслідки зупинки фінансування і не буде більше ніколи намагатися ліквідувати незалежність сап і набу? Так він же сказав, що сьогодні, у вівторок, вони проголосують за відновлення незалежності цих інституцій і повернуть, все, як було, чи зроблять навіть краще. Чи в ЄС вважають, що нічого не виправлять сьогодні і не проголосують?
показати весь коментар
29.07.2025 08:27 Відповісти
Федір, будь ласка, не називайте наших Захисників так зневажливо
показати весь коментар
29.07.2025 08:55 Відповісти
Фєдя - місцевий покидьок. Не звертайте уваги.
показати весь коментар
29.07.2025 09:34 Відповісти
Як вони проголосують якщо шобла сидить по монаках і відмовляється повертатись? Та і ніхто не збирався голосувати, думали що рибки гупі забудуть
показати весь коментар
29.07.2025 09:18 Відповісти
Ні, це означає припинення всіх державних програм окрім виплат чинушам та мусорам, оборона - що залишиться.
показати весь коментар
29.07.2025 08:11 Відповісти
Ішак - ворог країни та її народу. Ніхто більше за цього обкуреного мудака не приніс шкоди для держави.
показати весь коментар
29.07.2025 08:07 Відповісти
він дупу свою рятував
показати весь коментар
29.07.2025 08:09 Відповісти
Ще Юля "гідний конкурент" - фактично вона знищила єдність після першого майдану і руйнувала її далі, відкрито і офіційно блокувала вступ до НАТО, підписала кабальний газовий контракт.
показати весь коментар
29.07.2025 08:12 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2025 08:34 Відповісти
Бережи себе, Всеволоде!
Вас таких, бабусіних Юліних довбограїв, дуже мало залишилося...
показати весь коментар
29.07.2025 08:44 Відповісти
Бо вона з того списку як викотилася у 2011 році, коли її відірвали від корита, так досі назад протиснутися і не може, попри всі відчайдушні намагання.
показати весь коментар
29.07.2025 09:20 Відповісти
Внучек!
Та ты угомонишься чи нет?!
показати весь коментар
29.07.2025 09:29 Відповісти
"Якщо Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум."
показати весь коментар
29.07.2025 09:55 Відповісти
юля ще та курва, але не приписуйте їй того, чого вона не робила.....Бо по вашому всі білі та пухтасті були в ті часи, тільки тимошенко була і є головною злодійкою Країни
показати весь коментар
29.07.2025 08:57 Відповісти
Не хочете написати, як за підтримки Ющенко Янукович став президентом?
показати весь коментар
29.07.2025 08:59 Відповісти
За підтримки Ющенка янукович став президентом? А не нарід України вибирав зека? А не Юліні "тушки" десятками переходили з партії "Родіна"(Батьківщина) до партії регіонів? А не її керівник штабу портнов разом із "ригами" розробляли спільні закони, щоб знищити політичну силу Ющенка і створити "ширку"? Невже думаєте, що нарід все забув?
показати весь коментар
29.07.2025 10:20 Відповісти
Вона вже як політик давно поховала себе, а зараз може тільки скиглити, щоб хоч хто б про неї згадав
показати весь коментар
29.07.2025 09:03 Відповісти
покажіть зараз рейтинг піаніста ?
показати весь коментар
29.07.2025 08:07 Відповісти
його рейтинг насправді високий, більше 50%, поговоріть з людьми, *******.
показати весь коментар
29.07.2025 08:09 Відповісти
Тому терміново потрібно як мінімум "єдиний шмарофон" відправити в небуття.
І повернути в ефір незаконно відсторонені ще в 22-му опозиційні канали.
показати весь коментар
29.07.2025 08:23 Відповісти
Це якщо гоаорити із ситими людями. А якщо із голодними? 🤔
показати весь коментар
29.07.2025 08:37 Відповісти
якраз з голодними і поговори. "мені зарплати не вистачає на життя, але зеля старається" - це приблизна цитата.
показати весь коментар
29.07.2025 08:39 Відповісти
😊 Ви не зрозуміли. Не з такими, що вдають голодних, а з такими, які справді голодні.
показати весь коментар
29.07.2025 08:41 Відповісти
таких на зараз близько 20%. і далеко не всі з них бачуть причину в зелі.
показати весь коментар
29.07.2025 08:44 Відповісти
Саме так!
зЄбанат то невиліковно...
показати весь коментар
29.07.2025 08:50 Відповісти
Це ти якраз їх представнику і відповів.
Воно пару коментів вище так і пише, що буде захищати єрзе.
Його єрзе чпокає своїм перетворенням країни у бананову республіку , а воно це єрзе захищати хоче.
Що це, як не зебанат?!?
показати весь коментар
29.07.2025 09:12 Відповісти
В них сьогодні біполярка якась.
З одного боку, вони ніби вже і втямили, що херня навколо діється, але з другого, ну ніяк до ідіотів не дійде, що то ж вони то все і витворили. От саме вони! А *****, ЗЕсрань з його слугами, війна, тисячі і тисячі жертв... то вже наслідок ЇХ ідіотизму.
Про причину-наслідок для дебілів то занадто...
показати весь коментар
29.07.2025 09:18 Відповісти
Федір, звідки 50%??? з якої ви області? якесь оточення у вас дивне....В моєму оточенні взагалі нікого немає за зе. У нас в місті всі його клянуть, звинувачують на рівні з москалями у всіх бідах (не пишу про держоргани, пишу за просте населення).
.......можливо тільки проросійські за нього, але у нас в місті може вони і є, але їх не видно, сидять тишком в своїх крисячих норах ...
показати весь коментар
29.07.2025 09:44 Відповісти
смішно дураку , що х… на боку ?Не ЕС ,вам 73% , обрав , "бубачку ", ви знали , всю піднаготну , заробітчанина по банях олігархів , кумира , мірзенноі педофільноі молі
показати весь коментар
29.07.2025 08:28 Відповісти
Тиск грошима - це залізний аргумент - НАБУ і САП зелену вулицю
показати весь коментар
29.07.2025 08:13 Відповісти
Ніт, йому пофіг. Прогодувати Президента, його Офіс, депутатів та мусорів - вкраїнчики зможуть й без зовнішнього фінансування. Не буде лише пенсій, зп вчителям, але то таке. Проживуть з присадибного господарства.
показати весь коментар
29.07.2025 08:20 Відповісти
, Та це вже було!
показати весь коментар
29.07.2025 08:45 Відповісти
найкращий президент України
показати весь коментар
29.07.2025 08:14 Відповісти
у вас довідка є?
показати весь коментар
29.07.2025 08:17 Відповісти
Звичайно що є,сарказм зветься
показати весь коментар
29.07.2025 08:30 Відповісти
Ну, якшо ось це тіло - найкращий, то хтож тоді самий херовий - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
показати весь коментар
29.07.2025 08:30 Відповісти
Ти їпанувся?
показати весь коментар
29.07.2025 08:30 Відповісти
найкращий для росіі президент України
показати весь коментар
29.07.2025 08:31 Відповісти
"Найвеличніший"!
показати весь коментар
29.07.2025 08:35 Відповісти
Найпотужніший
показати весь коментар
29.07.2025 08:43 Відповісти
"Незламний"
показати весь коментар
29.07.2025 10:00 Відповісти
Набушники вышли на главную путинскую агентуру квартала,никогда шашлычник их не сдаст.
показати весь коментар
29.07.2025 08:24 Відповісти
Це влада, це вороги України які допомагають ворогу нищити Україну.
показати весь коментар
29.07.2025 08:24 Відповісти
уточнюю -злочинна влада ! 73%нарід - зомбі , якє хаває все , що їм скажуть по TV,обболванені , пропагандою хитродупих олігархів , Ахметкою Пінчуками, Коломойским , Мертвечуком , мураевим , … , а зараз марафоном прислуги ,зелюка &ермакаЖурналюги безсоромні , кожен за себе , коли зейло , ( готуючи капітуляцію в стамбулі) , незаконно вирубив 3 канали , колеги не помітили , а зараз на собі відчули , зелену диктатуру
показати весь коментар
29.07.2025 08:40 Відповісти
Треба виносити Шмарклю тапками вперед
показати весь коментар
29.07.2025 08:32 Відповісти
Те , що Зелупіни подєльніки на хаті у Міндіча розробляли схеми по корупції - було записано НАБУ, це одне, а також начебто вся ця нацменська шайка (зрозуміло якої національності )→ ображало українців - це теж було зафіксовано.
Тобто, якщо це буде озвучено, то всі записи "майора Мельніченко " - будуть здаватися просто шуткою.
показати весь коментар
29.07.2025 08:38 Відповісти
шуткою жартом
показати весь коментар
29.07.2025 10:02 Відповісти
новость чушь полная, сколько бабла уже вложил запад в Украину чтобы просто ее сдать путлера сейчас? В этом нету ни малейшего смысла, так как бабки они считать умеют, а вот зажать фаберже конкретно зеле и его окружению вплоть то трансформации власти условному Залужному это да они сделать могут. Или по крайней мере наложить персональные санкции и поотбирать бизнесы и активы у политикума связанного с зелей, и они сами зелю сдадут с потрохами.
показати весь коментар
29.07.2025 08:44 Відповісти
оце потужно..., а головне дуже своєчасно, якраз це саме те, що нам треба й саме зараз..., це точно ВР України, а не якась там чиясь контора, яка невідомо на кого й для чого працює...
показати весь коментар
29.07.2025 08:53 Відповісти
Если Зеленский агент Путина, то этот Штирлиц изнутри разворовывает со своим шапито во власти всю страну и разваливает все и помощь Запада останавливает, войну проигрывает, как может. Путин Зеленскому заколет медалями всю грудь. Весь народ должен требовать выборы. Народ по конституции имеет право голоса, Зеленский в народе рабский скот увидел? Зеленский, как вирус разрушающий все в стране. Украина должна развиваться на деньги Запада и конфискованные российские денег, а никакого развития не идет, новости постоянно со всех источников о коррупции во всех органах и службах и повсеместно. Как в голодомор говорят, что было голодом убито и еще ведется учет, что сколько не родилось. Так и тут они не только ущерб наносят, а они и развитие воруют. Просто ни по каким параметрам эта власть не может называться властью. Они агенты кремля и коррупционеры в овечьих шкурах...
Выборы прописаны в конституции. На бесконечно нельзя не проводить выборы и при том, что власть паршивее некуда. Это абсурд, какого еще история не видела! Они какие то психопаты, если не ощущают эмоций и эмпатии к народу - миллионам людей - целой стране, над которой они издеваются и грабят и уничтожают будущие миллионов людей.
показати весь коментар
29.07.2025 09:05 Відповісти
Шановні пенсіонери, ваш вихід.
Бо зєля зі своєї кишені не відсипле.
показати весь коментар
29.07.2025 09:21 Відповісти
Докерувався пісюніст!!!!
показати весь коментар
29.07.2025 09:42 Відповісти
0)(уївших свиней урода та їх свинопаса ставлять в стійло. дострибався наполеончик недороблений.
показати весь коментар
29.07.2025 09:47 Відповісти
Може еврокомісія нарешті відкриє очі і по решті порушень закону та конституції які не сумісні с евроцінностями почне працювати!?
показати весь коментар
29.07.2025 10:10 Відповісти
По моєму зграї ЗЕбанутих шакалів і їх очільнику, найвеличнішому, до лампочки всі ці погрози. Вони біля корита з 2019 року, накрали собі, дітям і внукам. А Україна для них - прикриття їх кошерних шнобелів і рил. Як там кукурікали дебіли в 2019 році? Хоть поржом. Тепер не тільки 73% ржот, а вся Україна кровью вмиваеться.
показати весь коментар
29.07.2025 10:10 Відповісти
 
 