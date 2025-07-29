Єврокомісія попередила Україну, що може зупинити усю фінансову допомогу країні, якщо Київ буде чинити тиск на антикорупційні органи, - ЗМІ

Європейська комісія пригрозила Україні повним припиненням фінансової допомоги через закон про обмеження повноважень НАБУ і САП та підпорядкування їхньої діяльності генпрокурору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

"Українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало від Європейської комісії сигнал про те, що фінансова допомога з європейського "Фонду для України" може бути повністю припинена, якщо центральні органи влади продовжуватимуть зазнавати тиску в боротьбі з корупцією", - йдеться в матеріалі.

Інформацію про те, що Єврокомісія надіслала Києву відповідний сигнал, нібито підтвердила виданню голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, в ньому зазначалося, що "фінансова допомога в межах EU Facility буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".

Причому йдеться про заморозку всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.