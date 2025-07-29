Еврокомиссия предупредила Украину, что может остановить всю финансовую помощь стране, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы, - СМИ
Европейская комиссия пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за закона об ограничении полномочий НАБУ и САП и подчинения их деятельности генпрокурору.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).
"Украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским получило от Европейской комиссии сигнал о том, что финансовая помощь из европейского "Фонда для Украины" может быть полностью остановлена, если центральные органы власти будут продолжать подвергаться давлению в борьбе с коррупцией", - говорится в материале.
Информацию о том, что Еврокомиссия направила Киеву соответствующий сигнал, якобы подтвердила изданию глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, в нем отмечалось, что "финансовая помощь в рамках EU Facility будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".
Причем речь идет о заморозке всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вас таких, бабусіних Юліних довбограїв, дуже мало залишилося...
І повернути в ефір незаконно відсторонені ще в 22-му опозиційні канали.
Тобто, якщо це буде озвучено, то всі записи "майора Мельніченко " - будуть здаватися просто шуткою.
Вважаю, що ця новина є нічим іншим ніж чеговою брехнею.