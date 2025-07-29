Еврокомиссия предупредила Украину, что может остановить всю финансовую помощь стране, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы, - СМИ

Европейская комиссия пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за закона об ограничении полномочий НАБУ и САП и подчинения их деятельности генпрокурору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

"Украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским получило от Европейской комиссии сигнал о том, что финансовая помощь из европейского "Фонда для Украины" может быть полностью остановлена, если центральные органы власти будут продолжать подвергаться давлению в борьбе с коррупцией", - говорится в материале.

Информацию о том, что Еврокомиссия направила Киеву соответствующий сигнал, якобы подтвердила изданию глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в нем отмечалось, что "финансовая помощь в рамках EU Facility будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

Причем речь идет о заморозке всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.