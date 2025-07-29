РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11177 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Новый закон о НАБУ и САП
2 013 44

Еврокомиссия предупредила Украину, что может остановить всю финансовую помощь стране, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы, - СМИ

ЕС может полностью прекратить помощь Украине

Европейская комиссия пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за закона об ограничении полномочий НАБУ и САП и подчинения их деятельности генпрокурору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

"Украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским получило от Европейской комиссии сигнал о том, что финансовая помощь из европейского "Фонда для Украины" может быть полностью остановлена, если центральные органы власти будут продолжать подвергаться давлению в борьбе с коррупцией", - говорится в материале.

Информацию о том, что Еврокомиссия направила Киеву соответствующий сигнал, якобы подтвердила изданию глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в нем отмечалось, что "финансовая помощь в рамках EU Facility будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

Причем речь идет о заморозке всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ПАСЕ обеспокоены устранением независимости антикоррупционных органов в Украине

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

Еврокомиссия (1497) помощь (8027) Украина (45061)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Ще Юля "гідний конкурент" - фактично вона знищила єдність після першого майдану і руйнувала її далі, відкрито і офіційно блокувала вступ до НАТО, підписала кабальний газовий контракт.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:12 Ответить
+7
Так саме це і є метою пропарашної владної верхівки.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:00 Ответить
+7
це означатиме що чиновники як отримували бабло, так і будуть отримувати, а всі інші потерплять, бо "деньох нєту, ві держітєсь там".
показать весь комментарий
29.07.2025 08:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так саме це і є метою пропарашної владної верхівки.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:00 Ответить
А Єврокомісія готова визнати військову хунту офіційною владою в країні і надавати фінансову та військову допомогу хунті?
показать весь комментарий
29.07.2025 08:05 Ответить
якщо такі як ти полізуть скидати владу, я особисто стану на захист ЄрЗе. бо ти ще гірше.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:31 Ответить
І це добре, бо нарешті загинуть внутрішні вороги України, які не хочуть воювати з ворогом і є баластом розвитку України!
показать весь комментарий
29.07.2025 08:33 Ответить
так це ж ти про себе. ти ж не воюєш і хочеш здійснити переворот, це повалення конституційного ладу. ти і є внутрішній ворог.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:35 Ответить
розстріляйте піаніста він не знає шо він робить
показать весь комментарий
29.07.2025 08:00 Ответить
Все він знає...
показать весь комментарий
29.07.2025 08:11 Ответить
Це означатиме припинення фінансування всіх державних програм, окрім оборони?
показать весь комментарий
29.07.2025 08:03 Ответить
це означатиме що чиновники як отримували бабло, так і будуть отримувати, а всі інші потерплять, бо "деньох нєту, ві держітєсь там".
показать весь комментарий
29.07.2025 08:05 Ответить
Прочитав, EU Facility - це і про Підтримати фінансові потреби України, щоб уряд міг безперебійно надавати державні послуги. Цікаво, вони реально зупинять цю допомогу? тоді ж почнуться нові протести, вже не за набу і сап, а за відсутність виплат бюджетникам і т.п. Плюс Зе просив ЄС фінансування на підвищення зп військовим. Зараз зп військовим платиться за рахунок тільки податків українців, ніби як. В ЄС розраховують, що Зе прорахує наслідки зупинки фінансування і не буде більше ніколи намагатися ліквідувати незалежність сап і набу? Так він же сказав, що сьогодні, у вівторок, вони проголосують за відновлення незалежності цих інституцій і повернуть, все, як було, чи зроблять навіть краще. Чи в ЄС вважають, що нічого не виправлять сьогодні і не проголосують?
показать весь комментарий
29.07.2025 08:27 Ответить
чиновникам ніхто не перестане платити, швидше зсушникам перестануть платити і звинуватять європу в цьому.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:46 Ответить
Ні, це означає припинення всіх державних програм окрім виплат чинушам та мусорам, оборона - що залишиться.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:11 Ответить
Ішак - ворог країни та її народу. Ніхто більше за цього обкуреного мудака не приніс шкоди для держави.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:07 Ответить
він дупу свою рятував
показать весь комментарий
29.07.2025 08:09 Ответить
Ще Юля "гідний конкурент" - фактично вона знищила єдність після першого майдану і руйнувала її далі, відкрито і офіційно блокувала вступ до НАТО, підписала кабальний газовий контракт.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:12 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2025 08:34 Ответить
Бережи себе, Всеволоде!
Вас таких, бабусіних Юліних довбограїв, дуже мало залишилося...
показать весь комментарий
29.07.2025 08:44 Ответить
покажіть зараз рейтинг піаніста ?
показать весь комментарий
29.07.2025 08:07 Ответить
його рейтинг насправді високий, більше 50%, поговоріть з людьми, *******.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:09 Ответить
Тому терміново потрібно як мінімум "єдиний шмарофон" відправити в небуття.
І повернути в ефір незаконно відсторонені ще в 22-му опозиційні канали.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:23 Ответить
Це якщо гоаорити із ситими людями. А якщо із голодними? 🤔
показать весь комментарий
29.07.2025 08:37 Ответить
якраз з голодними і поговори. "мені зарплати не вистачає на життя, але зеля старається" - це приблизна цитата.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:39 Ответить
😊 Ви не зрозуміли. Не з такими, що вдають голодних, а з такими, які справді голодні.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:41 Ответить
таких на зараз близько 20%. і далеко не всі з них бачуть причину в зелі.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:44 Ответить
Це зрозуміло. А що Єврокомісія каже про закриті кордони та пакування рабів у автозаки, з подальшими тортурами? Це ж так по європейські
показать весь комментарий
29.07.2025 08:08 Ответить
смішно дураку , що х… на боку ?Не ЕС ,вам 73% , обрав , "бубачку ", ви знали , всю піднаготну , заробітчанина по банях олігархів , кумира , мірзенноі педофільноі молі
показать весь комментарий
29.07.2025 08:28 Ответить
Тиск грошима - це залізний аргумент - НАБУ і САП зелену вулицю
показать весь комментарий
29.07.2025 08:13 Ответить
Ніт, йому пофіг. Прогодувати Президента, його Офіс, депутатів та мусорів - вкраїнчики зможуть й без зовнішнього фінансування. Не буде лише пенсій, зп вчителям, але то таке. Проживуть з присадибного господарства.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:20 Ответить
, Та це вже було!
показать весь комментарий
29.07.2025 08:45 Ответить
найкращий президент України
показать весь комментарий
29.07.2025 08:14 Ответить
у вас довідка є?
показать весь комментарий
29.07.2025 08:17 Ответить
Звичайно що є,сарказм зветься
показать весь комментарий
29.07.2025 08:30 Ответить
Ну, якшо ось це тіло - найкращий, то хтож тоді самий херовий - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
показать весь комментарий
29.07.2025 08:30 Ответить
Ти їпанувся?
показать весь комментарий
29.07.2025 08:30 Ответить
найкращий для росіі президент України
показать весь комментарий
29.07.2025 08:31 Ответить
"Найвеличніший"!
показать весь комментарий
29.07.2025 08:35 Ответить
Найпотужніший
показать весь комментарий
29.07.2025 08:43 Ответить
Набушники вышли на главную путинскую агентуру квартала,никогда шашлычник их не сдаст.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:24 Ответить
Це влада, це вороги України які допомагають ворогу нищити Україну.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:24 Ответить
уточнюю -злочинна влада ! 73%нарід - зомбі , якє хаває все , що їм скажуть по TV,обболванені , пропагандою хитродупих олігархів , Ахметкою Пінчуками, Коломойским , Мертвечуком , мураевим , … , а зараз марафоном прислуги ,зелюка &ермакаЖурналюги безсоромні , кожен за себе , коли зейло , ( готуючи капітуляцію в стамбулі) , незаконно вирубив 3 канали , колеги не помітили , а зараз на собі відчули , зелену диктатуру
показать весь комментарий
29.07.2025 08:40 Ответить
Треба виносити Шмарклю тапками вперед
показать весь комментарий
29.07.2025 08:32 Ответить
Те , що Зелупіни подєльніки на хаті у Міндіча розробляли схеми по корупції - було записано НАБУ, це одне, а також начебто вся ця нацменська шайка (зрозуміло якої національності )→ ображало українців - це теж було зафіксовано.
Тобто, якщо це буде озвучено, то всі записи "майора Мельніченко " - будуть здаватися просто шуткою.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:38 Ответить
Єврокомісія ніколи такого не зробить. Там працюють не клімпуші. Там розуміють, до чого приведе позбавлення України фінансової допомоги.
Вважаю, що ця новина є нічим іншим ніж чеговою брехнею.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:38 Ответить
новость чушь полная, сколько бабла уже вложил запад в Украину чтобы просто ее сдать путлера сейчас? В этом нету ни малейшего смысла, так как бабки они считать умеют, а вот зажать фаберже конкретно зеле и его окружению вплоть то трансформации власти условному Залужному это да они сделать могут. Или по крайней мере наложить персональные санкции и поотбирать бизнесы и активы у политикума связанного с зелей, и они сами зелю сдадут с потрохами.
показать весь комментарий
29.07.2025 08:44 Ответить
 
 