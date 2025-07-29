Завтра комитет ВР рассмотрит президентский и альтернативные законопроекты о полномочиях НАБУ и САП. Речь идет о первом чтении, - Юрчишин

В среду, 30 июля 2025 года, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности должен пересмотреть решение о зависимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Но есть нюансы. На завтра на среду 30.07 на 13.00 запланировано заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Надеюсь, Андрея Осадчука, Александру Устинову и Александра Бакумова в этот раз пригласят, а не как в прошлый раз. Комитет, конечно, закрыт. Хотя оснований никаких", - отмечает нардеп.

По его словам, в повестке дня ожидаемо президентский законопроект 13533 и четыре альтернативных, поданных уже после президентского.

"Законопроект 13531, авторства 48-ми депутатов не рассматривается. Хотя, по сути, он тоже альтернативный. Другой вызов - планируется рассмотрение только в первом чтении. Да, уже на комитете может быть изменение формулировки относительно решения "за основу и в целом", но пока этого нет", - добавляет Юрчишин.

Также читайте: Украине важно продолжить реформы и борьбу с коррупцией, - Липавский

Он также публикует краткий вывод относительно ситуации с рассмотрением вопроса:

комитет рассмотрит только президентский и альтернативные к нему законопроекты по номерам 30.07 в 13.00

на комитет пока выносит решение "в первом чтении"

на комитет не выносится проект 48-ми депутатов, который альтернативный по сути

трансляции комитета не планируется.

"Будет о чем поговорить на акциях в среду вечером. Ждем открытой трансляции (потому что чего прятаться?) и решения за основу и в целом", - резюмирует Юрчишин.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.