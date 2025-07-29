Завтра комитет ВР рассмотрит президентский и альтернативные законопроекты о полномочиях НАБУ и САП. Речь идет о первом чтении, - Юрчишин
В среду, 30 июля 2025 года, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности должен пересмотреть решение о зависимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.
"Но есть нюансы. На завтра на среду 30.07 на 13.00 запланировано заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Надеюсь, Андрея Осадчука, Александру Устинову и Александра Бакумова в этот раз пригласят, а не как в прошлый раз. Комитет, конечно, закрыт. Хотя оснований никаких", - отмечает нардеп.
По его словам, в повестке дня ожидаемо президентский законопроект 13533 и четыре альтернативных, поданных уже после президентского.
"Законопроект 13531, авторства 48-ми депутатов не рассматривается. Хотя, по сути, он тоже альтернативный. Другой вызов - планируется рассмотрение только в первом чтении. Да, уже на комитете может быть изменение формулировки относительно решения "за основу и в целом", но пока этого нет", - добавляет Юрчишин.
Он также публикует краткий вывод относительно ситуации с рассмотрением вопроса:
- комитет рассмотрит только президентский и альтернативные к нему законопроекты по номерам 30.07 в 13.00
- на комитет пока выносит решение "в первом чтении"
- на комитет не выносится проект 48-ми депутатов, который альтернативный по сути
- трансляции комитета не планируется.
"Будет о чем поговорить на акциях в среду вечером. Ждем открытой трансляции (потому что чего прятаться?) и решения за основу и в целом", - резюмирует Юрчишин.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
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А те що в Донецьку і області ТОТ немає води то теж діти Ізраіелю винні?
Певне воду вони вкрали, чи випили?
А от коли повернути на свої місця то треба подумати.
Довго подумати.
Лише персональні санкції до всіх хто проголусав за.
Персональні включно з всією родиною.
Заборона пожиттєва на перебування чи діяльність на території ЄС.
Лише санкції ЄС врятують Україну від шахраїв-корупціонерів.