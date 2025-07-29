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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Завтра комитет ВР рассмотрит президентский и альтернативные законопроекты о полномочиях НАБУ и САП. Речь идет о первом чтении, - Юрчишин

комітет вр

В среду, 30 июля 2025 года, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности должен пересмотреть решение о зависимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Но есть нюансы. На завтра на среду 30.07 на 13.00 запланировано заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Надеюсь, Андрея Осадчука, Александру Устинову и Александра Бакумова в этот раз пригласят, а не как в прошлый раз. Комитет, конечно, закрыт. Хотя оснований никаких", - отмечает нардеп.

По его словам, в повестке дня ожидаемо президентский законопроект 13533 и четыре альтернативных, поданных уже после президентского.

"Законопроект 13531, авторства 48-ми депутатов не рассматривается. Хотя, по сути, он тоже альтернативный. Другой вызов - планируется рассмотрение только в первом чтении. Да, уже на комитете может быть изменение формулировки относительно решения "за основу и в целом", но пока этого нет", - добавляет Юрчишин.

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Он также публикует краткий вывод относительно ситуации с рассмотрением вопроса:

  • комитет рассмотрит только президентский и альтернативные к нему законопроекты по номерам 30.07 в 13.00
  • на комитет пока выносит решение "в первом чтении"
  • на комитет не выносится проект 48-ми депутатов, который альтернативный по сути
  • трансляции комитета не планируется.

"Будет о чем поговорить на акциях в среду вечером. Ждем открытой трансляции (потому что чего прятаться?) и решения за основу и в целом", - резюмирует Юрчишин.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

юрчишин скрин

Автор: 

НАБУ (4460) ВР (29361) законопроект (3263) Юрчишин Ярослав (162) САП (2237)


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Топ комментарии
+6
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29.07.2025 14:12 Ответить
+3
Депутати мають гойдатися на ліхтарях в не каятись.
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29.07.2025 14:42 Ответить
+2
Зтояло змінювати, щоб отримавши знатних звіздюлін від народу та ЄС через тиждень знову їх розглядати.
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29.07.2025 14:07 Ответить
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Депутати каються?
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29.07.2025 14:06 Ответить
Просто відпустки горять. Зараз по бистрому обкашляють і знову на шашликі.
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29.07.2025 14:42 Ответить
Депутати мають гойдатися на ліхтарях в не каятись.
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29.07.2025 14:42 Ответить
Зтояло змінювати, щоб отримавши знатних звіздюлін від народу та ЄС через тиждень знову їх розглядати.
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29.07.2025 14:07 Ответить
ща протягом 12 годин проголосують, підпишуть і нададуть чинності
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29.07.2025 14:11 Ответить
А как-же Президентский "турборежим" ?
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29.07.2025 14:11 Ответить
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29.07.2025 14:12 Ответить
Закрити їх(депутатів) в сесійній залі і не випускати поки не приймуть.Стефанчук,мабуть,з будівлі ВР не виходить,бо він зрісся з нею,в двері не пролізе,значить на місці.Вдачі їм -слугам народа?
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29.07.2025 14:24 Ответить
А по команді зелЄрмака, для стефанчуків і служок у ВРУ, не досить 5 годин, як з попередньою аферою??? Може їм, не зробили чергової предОплати??
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29.07.2025 14:25 Ответить
Якщо Чернишов залишиться при владі без посадки,то НАБУ і САП можно вважати знищеними.Мудрому наріту локшина на вуха ця новина
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29.07.2025 14:52 Ответить
Только первое!а последнее когда рак свиснет!!!)))
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29.07.2025 14:53 Ответить
чого всі діти Ізраелю в Україні , думають шо вони самі розумні , хіба не можно брати приклад з іюдеїв які керують державами де народилися, як своєю хатою ,там патриотизм і закон на першому місці ! а наші українські просто ви* лядкі ,гребуть під себе ,наче останній день живуть !!!
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29.07.2025 15:00 Ответить
Я таки перепрошую.
А те що в Донецьку і області ТОТ немає води то теж діти Ізраіелю винні?
Певне воду вони вкрали, чи випили?
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29.07.2025 15:05 Ответить
0й не треба робити акцент ,туди де я його невказувала , мені просто соромно за ******* українське єврейство ...обкрадати все шо навіть неможуть винести , та с* ати там де вони жувуть ...після воєнні 45р. Євреї були зовсім інші ...
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29.07.2025 15:10 Ответить
Напевно то у них в крові і невиліковне, а після війни на деякий час попустило, як позвільняли концтабори і ті, хто вижив, розповіли усе іншим.
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29.07.2025 15:15 Ответить
Тобто по швидкому можна лише "на№бати".
А от коли повернути на свої місця то треба подумати.
Довго подумати.
Лише персональні санкції до всіх хто проголусав за.
Персональні включно з всією родиною.
Заборона пожиттєва на перебування чи діяльність на території ЄС.
Лише санкції ЄС врятують Україну від шахраїв-корупціонерів.
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29.07.2025 15:03 Ответить
Іноді і треба б подумати, та нічим
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29.07.2025 15:16 Ответить
А баба-яга вже проти - #идівка жуля каже, що це призведе до скуповування наших земель... євреями. Нє, то шо кацапи їх захоплюють, то по#єр, і то шо "наші" євреї вже майже усе прихватизували, то теж до ср@ки, тут дєло прінципа: "справедливість є, і за неї варто боротись" (с).
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29.07.2025 15:15 Ответить
Знаючи, що було до цього, можна спрогнозувати що скоро капець усій фінансовій допомозі.
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29.07.2025 15:16 Ответить
Тоді вже кажіть прямо - нам 3,14зда
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29.07.2025 15:18 Ответить
Якраз "преЗедентський", і є альтернативний. Перед тим, як Зелю стимулювали партнери, в Раді вже був зареєстрований про повну відміну Закону №12414. Але ОПешні зварганили свій, де все ж таки все залишається підконтрольним Генпрокурору. І буде голосуватись тільки цей.
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29.07.2025 15:37 Ответить
 
 