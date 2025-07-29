Завтра комітет ВР розгляне президентський та альтернативні законопроєкти щодо повноважень НАБУ і САП. Йдеться про перше читання, - Юрчишин

В середу, 30 липня 2025 року, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності має переглянути рішення про залежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Але є нюанси. На завтра на середу 30.07 на 13.00 запланово засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності. Сподіваюся, Андрія Осадчука, Олександру Устінову та Олександра Бакумова цього разу запросять, а не як минулого разу. Комітет, звісно, закритий. Хоча підстав жодних", - зазначає нардеп.

За його словами, у порядку денному очікувано президентський законопроєкт 13533 та чотири альтернативних, поданих вже після президентського.

"Законопроект 13531, авторства 48-ми депутатів не розглядається. Хоча, по-суті, він теж альтернативний. Інший виклик - планується розгляд лише в першому читанні. Так, вже на комітеті може бути зміна формулювання щодо рішення "за основу і в цілому", але поки цього немає", - додає Юрчишин.

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Він також публікує короткий висновок щодо ситуації з роглядом питання:

комітет розгляне лише президентський та альтернативні до нього законопроєкти за номерами 30.07 о 13.00

на комітет поки виносить рішення "в першому читанні"

на комітет не виноситься проєкт 48-ми депутатів, який альтернативний по суті

трансляції комітету не планується.

"Буде про що поговорити на акціях в середу ввечері. Чекаємо відкритої трансляції (бо чого ховатися?) та рішення за основу і в цілому", - резюмує Юрчишин.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.