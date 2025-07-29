УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 238 21

Завтра комітет ВР розгляне президентський та альтернативні законопроєкти щодо повноважень НАБУ і САП. Йдеться про перше читання, - Юрчишин

комітет вр

В середу, 30 липня 2025 року, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності має переглянути рішення про залежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Але є нюанси. На завтра на середу 30.07 на 13.00 запланово засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності. Сподіваюся, Андрія Осадчука, Олександру Устінову та Олександра Бакумова цього разу запросять, а не як минулого разу. Комітет, звісно, закритий. Хоча підстав жодних", - зазначає нардеп.

За його словами, у порядку денному очікувано президентський законопроєкт 13533 та чотири альтернативних, поданих вже після президентського.

"Законопроект 13531, авторства 48-ми депутатів не розглядається. Хоча, по-суті, він теж альтернативний. Інший виклик - планується розгляд лише в першому читанні. Так, вже на комітеті може бути зміна формулювання щодо рішення "за основу і в цілому", але поки цього немає", - додає Юрчишин.

Також читайте: Україні важливо продовжити реформи та боротьбу з корупцією, - Ліпавський

Він також публікує короткий висновок щодо ситуації з роглядом питання:

  • комітет розгляне лише президентський та альтернативні до нього законопроєкти за номерами 30.07 о 13.00
  • на комітет поки виносить рішення "в першому читанні"
  • на комітет не виноситься проєкт 48-ми депутатів, який альтернативний по суті
  • трансляції комітету не планується.

"Буде про що поговорити на акціях в середу ввечері. Чекаємо відкритої трансляції (бо чого ховатися?) та рішення за основу і в цілому", - резюмує Юрчишин.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

юрчишин скрін

Автор: 

НАБУ (5345) ВР (15144) законопроєкт (3673) Юрчишин Ярослав (157) САП (2413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
29.07.2025 14:12 Відповісти
+3
Депутати мають гойдатися на ліхтарях в не каятись.
показати весь коментар
29.07.2025 14:42 Відповісти
+2
Зтояло змінювати, щоб отримавши знатних звіздюлін від народу та ЄС через тиждень знову їх розглядати.
показати весь коментар
29.07.2025 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Депутати каються?
показати весь коментар
29.07.2025 14:06 Відповісти
Просто відпустки горять. Зараз по бистрому обкашляють і знову на шашликі.
показати весь коментар
29.07.2025 14:42 Відповісти
Депутати мають гойдатися на ліхтарях в не каятись.
показати весь коментар
29.07.2025 14:42 Відповісти
Зтояло змінювати, щоб отримавши знатних звіздюлін від народу та ЄС через тиждень знову їх розглядати.
показати весь коментар
29.07.2025 14:07 Відповісти
ща протягом 12 годин проголосують, підпишуть і нададуть чинності
показати весь коментар
29.07.2025 14:11 Відповісти
А как-же Президентский "турборежим" ?
показати весь коментар
29.07.2025 14:11 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2025 14:12 Відповісти
Закрити їх(депутатів) в сесійній залі і не випускати поки не приймуть.Стефанчук,мабуть,з будівлі ВР не виходить,бо він зрісся з нею,в двері не пролізе,значить на місці.Вдачі їм -слугам народа?
показати весь коментар
29.07.2025 14:24 Відповісти
А по команді зелЄрмака, для стефанчуків і служок у ВРУ, не досить 5 годин, як з попередньою аферою??? Може їм, не зробили чергової предОплати??
показати весь коментар
29.07.2025 14:25 Відповісти
Якщо Чернишов залишиться при владі без посадки,то НАБУ і САП можно вважати знищеними.Мудрому наріту локшина на вуха ця новина
показати весь коментар
29.07.2025 14:52 Відповісти
Только первое!а последнее когда рак свиснет!!!)))
показати весь коментар
29.07.2025 14:53 Відповісти
чого всі діти Ізраелю в Україні , думають шо вони самі розумні , хіба не можно брати приклад з іюдеїв які керують державами де народилися, як своєю хатою ,там патриотизм і закон на першому місці ! а наші українські просто ви* лядкі ,гребуть під себе ,наче останній день живуть !!!
показати весь коментар
29.07.2025 15:00 Відповісти
Я таки перепрошую.
А те що в Донецьку і області ТОТ немає води то теж діти Ізраіелю винні?
Певне воду вони вкрали, чи випили?
показати весь коментар
29.07.2025 15:05 Відповісти
0й не треба робити акцент ,туди де я його невказувала , мені просто соромно за ******* українське єврейство ...обкрадати все шо навіть неможуть винести , та с* ати там де вони жувуть ...після воєнні 45р. Євреї були зовсім інші ...
показати весь коментар
29.07.2025 15:10 Відповісти
Напевно то у них в крові і невиліковне, а після війни на деякий час попустило, як позвільняли концтабори і ті, хто вижив, розповіли усе іншим.
показати весь коментар
29.07.2025 15:15 Відповісти
Тобто по швидкому можна лише "на№бати".
А от коли повернути на свої місця то треба подумати.
Довго подумати.
Лише персональні санкції до всіх хто проголусав за.
Персональні включно з всією родиною.
Заборона пожиттєва на перебування чи діяльність на території ЄС.
Лише санкції ЄС врятують Україну від шахраїв-корупціонерів.
показати весь коментар
29.07.2025 15:03 Відповісти
Іноді і треба б подумати, та нічим
показати весь коментар
29.07.2025 15:16 Відповісти
А баба-яга вже проти - #идівка жуля каже, що це призведе до скуповування наших земель... євреями. Нє, то шо кацапи їх захоплюють, то по#єр, і то шо "наші" євреї вже майже усе прихватизували, то теж до ср@ки, тут дєло прінципа: "справедливість є, і за неї варто боротись" (с).
показати весь коментар
29.07.2025 15:15 Відповісти
Знаючи, що було до цього, можна спрогнозувати що скоро капець усій фінансовій допомозі.
показати весь коментар
29.07.2025 15:16 Відповісти
Тоді вже кажіть прямо - нам 3,14зда
показати весь коментар
29.07.2025 15:18 Відповісти
Якраз "преЗедентський", і є альтернативний. Перед тим, як Зелю стимулювали партнери, в Раді вже був зареєстрований про повну відміну Закону №12414. Але ОПешні зварганили свій, де все ж таки все залишається підконтрольним Генпрокурору. І буде голосуватись тільки цей.
показати весь коментар
29.07.2025 15:37 Відповісти
 
 