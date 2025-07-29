Україні важливо продовжити реформи та боротьбу з корупцією, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ліпавський написав у Х.

"У наших інтересах, щоб Україна стала сильним членом ЄС. Тому я наголосив міністру на важливості продовження реформ та боротьби з корупцією", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, спостерігачі ПАРЄ з питань моніторингу України занепокоєні ухваленням закону №124124, що позбавляє незалежності НАБУ та САП.

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