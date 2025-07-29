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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Україні важливо продовжити реформи та боротьбу з корупцією, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ліпавський написав у Х.

"У наших інтересах, щоб Україна стала сильним членом ЄС. Тому я наголосив міністру на важливості продовження реформ та боротьби з корупцією", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, спостерігачі ПАРЄ з питань моніторингу України занепокоєні ухваленням закону №124124, що позбавляє незалежності НАБУ та САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

Автор: 

НАБУ (5345) САП (2413) Сибіга Андрій (581) Ліпавський Ян (125)


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Топ коментарі
+3
Хто ще нашій владі за косяк оплєухи не вілвісив?Всі оплєухи позбирали?Суки,просто суки
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29.07.2025 13:18 Відповісти
+2
Україні - важливо. А Зєлєнскому? А Стефанчукові? А різним слугам у кількості 263 хвости?
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29.07.2025 13:23 Відповісти
+1
А з ким боротись - коли всі замазані?
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29.07.2025 13:22 Відповісти
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Хто ще нашій владі за косяк оплєухи не вілвісив?Всі оплєухи позбирали?Суки,просто суки
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29.07.2025 13:18 Відповісти
А з ким боротись - коли всі замазані?
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29.07.2025 13:22 Відповісти
Україні - важливо. А Зєлєнскому? А Стефанчукові? А різним слугам у кількості 263 хвости?
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29.07.2025 13:23 Відповісти
хто продовжит? Zе з дЕрьмаком та міндіяем з Шурмою тощо?
Казнокради та корупціонери з відвертими крадіями продолжать боротьбу з корупцією?
Коли премьер міністром назначаєтся особа з підозрами про корупцію то це воно продовжать боротьбу з корупцією?
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29.07.2025 13:28 Відповісти
Центр протидії корупції

Економічна правда підрахувала, скільки коштів від ЄС може втратити Україна через ухвалення ганебного закону, який демонтує НАБУ і САП.
Вийшло - понад 60 мільярдів євро у 2025-2026 роках. Це, зокрема, гроші на виплату пенсій, субсидій та обслуговування боргу України.
«Попри таку високу ціну помилки, у парламенті досі є депутати, які не бажають виправляти цю ситуацію», - пише ЕП.
чому ж причина, чому дехто готовий жертвувати виживанням країни? «Хтось - тому що сам є фігурантом справ антикорупціонерів, а хтось побоюється, що вони "збирали інформацію на кого потрібно і на кого не потрібно"», - зазначають у виданні.
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29.07.2025 13:31 Відповісти
Розказуйте своїм знайомим пенсіонерам, бюджетникам, вчителям, отримувачам субсидій, що їхній любий Бубачка ставить свої шкурні інтереси і інтереси шобли Зермаків вище інтересів мільйонів тих, хто до сих пір вважає Бубачку найкращим патріотом і президентом.
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29.07.2025 13:35 Відповісти
С зеленою шоблою, корупція тільки зростатиме...
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29.07.2025 13:44 Відповісти
Ну поляпайте язиками з Сибігою. Йому це навіть подобається.
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29.07.2025 14:01 Відповісти
А Єрмак за???
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29.07.2025 14:04 Відповісти
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
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29.07.2025 14:22 Відповісти
 
 