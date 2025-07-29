Україні важливо продовжити реформи та боротьбу з корупцією, - Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ліпавський написав у Х.
"У наших інтересах, щоб Україна стала сильним членом ЄС. Тому я наголосив міністру на важливості продовження реформ та боротьби з корупцією", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, спостерігачі ПАРЄ з питань моніторингу України занепокоєні ухваленням закону №124124, що позбавляє незалежності НАБУ та САП.
Топ коментарі
+3 Bogdan #603107
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+2 Rostyslav Komarnytsky
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+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.07.2025 13:22 Відповісти Посилання
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Казнокради та корупціонери з відвертими крадіями продолжать боротьбу з корупцією?
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