Украине важно продолжить реформы и борьбу с коррупцией, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Липавский написал в Х.

"В наших интересах, чтобы Украина стала сильным членом ЕС. Поэтому я подчеркнул министру важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией", - говорится в заметке.

Напомним, наблюдатели ПАСЕ по вопросам мониторинга Украины обеспокоены принятием закона №124124, что лишает независимости НАБУ и САП.

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