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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Украине важно продолжить реформы и борьбу с коррупцией, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Липавский написал в Х.

"В наших интересах, чтобы Украина стала сильным членом ЕС. Поэтому я подчеркнул министру важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией", - говорится в заметке.

Напомним, наблюдатели ПАСЕ по вопросам мониторинга Украины обеспокоены принятием закона №124124, что лишает независимости НАБУ и САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов

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НАБУ (4460) САП (2237) Сибига Андрей (575) Липавский Ян (107)


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Хто ще нашій владі за косяк оплєухи не вілвісив?Всі оплєухи позбирали?Суки,просто суки
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29.07.2025 13:18 Ответить
А з ким боротись - коли всі замазані?
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29.07.2025 13:22 Ответить
Україні - важливо. А Зєлєнскому? А Стефанчукові? А різним слугам у кількості 263 хвости?
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29.07.2025 13:23 Ответить
хто продовжит? Zе з дЕрьмаком та міндіяем з Шурмою тощо?
Казнокради та корупціонери з відвертими крадіями продолжать боротьбу з корупцією?
Коли премьер міністром назначаєтся особа з підозрами про корупцію то це воно продовжать боротьбу з корупцією?
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29.07.2025 13:28 Ответить
Центр протидії корупції

Економічна правда підрахувала, скільки коштів від ЄС може втратити Україна через ухвалення ганебного закону, який демонтує НАБУ і САП.
Вийшло - понад 60 мільярдів євро у 2025-2026 роках. Це, зокрема, гроші на виплату пенсій, субсидій та обслуговування боргу України.
«Попри таку високу ціну помилки, у парламенті досі є депутати, які не бажають виправляти цю ситуацію», - пише ЕП.
чому ж причина, чому дехто готовий жертвувати виживанням країни? «Хтось - тому що сам є фігурантом справ антикорупціонерів, а хтось побоюється, що вони "збирали інформацію на кого потрібно і на кого не потрібно"», - зазначають у виданні.
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29.07.2025 13:31 Ответить
Розказуйте своїм знайомим пенсіонерам, бюджетникам, вчителям, отримувачам субсидій, що їхній любий Бубачка ставить свої шкурні інтереси і інтереси шобли Зермаків вище інтересів мільйонів тих, хто до сих пір вважає Бубачку найкращим патріотом і президентом.
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29.07.2025 13:35 Ответить
С зеленою шоблою, корупція тільки зростатиме...
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29.07.2025 13:44 Ответить
Ну поляпайте язиками з Сибігою. Йому це навіть подобається.
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29.07.2025 14:01 Ответить
А Єрмак за???
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29.07.2025 14:04 Ответить
 
 