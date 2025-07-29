Украине важно продолжить реформы и борьбу с коррупцией, - Липавский
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Липавский написал в Х.
"В наших интересах, чтобы Украина стала сильным членом ЕС. Поэтому я подчеркнул министру важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией", - говорится в заметке.
Напомним, наблюдатели ПАСЕ по вопросам мониторинга Украины обеспокоены принятием закона №124124, что лишает независимости НАБУ и САП.
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