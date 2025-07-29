Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов

НАБУ и САП определили топовую десятку собственных самых громких антикоррупционных дел. Среди фигурантов - Алексей Чернышов, Павел Кириленко и Андрей Смирнов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

"Приводим лишь часть резонансных дел, которые находятся на разных этапах следствия, слушаются в суде или завершились обвинительными приговорами с реальными сроками заключения", - пояснили в НАБУ.

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Это первое разоблачение топ-чиновника такого уровня в истории украинской антикоррупции. НАБУ и САП подозревают его в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Следствие продолжается.

НАБУ и САП разоблачили действующего председателя Антимонопольного комитета Украины на незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации. Дело направлено в суд.

Еще один топ-чиновник, бывший заместитель главы Офиса Президента, подозревается в незаконном обогащении, получении взятки и легализации незаконно приобретенных средств. Расследование дела в настоящее время завершено.

НАБУ и САП разоблачили главу ВС на получении $2,7 млн взятки. Впоследствии его уволили с должности. В данное время дело направлено в суд, продолжается судебное разбирательство.

НАБУ и САП разоблачили схему завладения государственной землей на 291 млн грн и пресекли попытку завладения землей еще на 190 млн грн. Возглавил преступную группу действующий на момент разоблачения министр аграрной политики и продовольствия. Впоследствии его уволили с должности. Следствие на данный момент завершено.

Разоблачение хищений на сотни миллионов при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения РФ. Сделка получила широкую огласку в медиа, а НАБУ и САП смогли собрать достаточно доказательств и объявить подозрения. Следствие продолжается.

7. "Чистый город"

Масштабная спецоперация по разоблачению земельной коррупции в Киеве. Среди подозреваемых - столичные чиновники и медийно-известный бывший депутат Киевского городского совета. Убытки - на миллионы гривен. Благодаря НАБУ и САП, преступная схема прекращена. Следствие продолжается.

В 2023 году НАБУ и САП разоблачили народного депутата на взятке в 85 тыс. долл. США, которая требовалась за "помощь" с передачей в аренду земли. В марте 2025 года ВАКС вынес приговор - 7 лет лишения свободы.

Еще один действующий депутат с приговором ВАКС. Его уличили в попытке подкупить главу Госагентства восстановления. После побега из Украины суд объявил его в международный розыск, а затем приговорил к 8 годам заключения.

В 2016 году НАБУ и САП разоблачили судью Днепровского районного суда г. Киева на взятке в 150 тыс. долл. США. После сокрытия за границей и возвращения в Украину Высший антикоррупционный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционная палата оставила приговор в силе с незначительным изменением срока - 8 лет и 6 месяцев.

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"Этот список можно продолжить, поскольку эти дела - лишь часть более 1300 уголовных производств, находящихся в работе НАБУ и САП. В 2023-2025 годах в десятках из них вынесены приговоры, а государству возмещены миллиарды гривен убытков.

НАБУ и САП продолжают работать несмотря на всяческие попытки уничтожить независимость антикоррупционной инфраструктуры", - добавили в пресс-центре Бюро.