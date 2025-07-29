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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов

громкие дела НАБУ

НАБУ и САП определили топовую десятку собственных самых громких антикоррупционных дел. Среди фигурантов - Алексей Чернышов, Павел Кириленко и Андрей Смирнов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

"Приводим лишь часть резонансных дел, которые находятся на разных этапах следствия, слушаются в суде или завершились обвинительными приговорами с реальными сроками заключения", - пояснили в НАБУ.

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1. Дело вице-премьер-министра Украины

Это первое разоблачение топ-чиновника такого уровня в истории украинской антикоррупции. НАБУ и САП подозревают его в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Следствие продолжается.

2. Дело главы АМКУ

НАБУ и САП разоблачили действующего председателя Антимонопольного комитета Украины на незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации. Дело направлено в суд.

3. Дело экс-заместителя главы Офиса Президента

Еще один топ-чиновник, бывший заместитель главы Офиса Президента, подозревается в незаконном обогащении, получении взятки и легализации незаконно приобретенных средств. Расследование дела в настоящее время завершено.

4. Дело председателя Верховного Суда

НАБУ и САП разоблачили главу ВС на получении $2,7 млн взятки. Впоследствии его уволили с должности. В данное время дело направлено в суд, продолжается судебное разбирательство.

5. Дело министра агрополитики

НАБУ и САП разоблачили схему завладения государственной землей на 291 млн грн и пресекли попытку завладения землей еще на 190 млн грн. Возглавил преступную группу действующий на момент разоблачения министр аграрной политики и продовольствия. Впоследствии его уволили с должности. Следствие на данный момент завершено.

6. "Яйца Минобороны"

Разоблачение хищений на сотни миллионов при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения РФ. Сделка получила широкую огласку в медиа, а НАБУ и САП смогли собрать достаточно доказательств и объявить подозрения. Следствие продолжается.

7. "Чистый город"

Масштабная спецоперация по разоблачению земельной коррупции в Киеве. Среди подозреваемых - столичные чиновники и медийно-известный бывший депутат Киевского городского совета. Убытки - на миллионы гривен. Благодаря НАБУ и САП, преступная схема прекращена. Следствие продолжается.

8. Дело нардепа-взяточника

В 2023 году НАБУ и САП разоблачили народного депутата на взятке в 85 тыс. долл. США, которая требовалась за "помощь" с передачей в аренду земли. В марте 2025 года ВАКС вынес приговор - 7 лет лишения свободы.

9. Дело нардепа, дававшего взятку в крипте

Еще один действующий депутат с приговором ВАКС. Его уличили в попытке подкупить главу Госагентства восстановления. После побега из Украины суд объявил его в международный розыск, а затем приговорил к 8 годам заключения.

10. Дело судьи-взяточника

В 2016 году НАБУ и САП разоблачили судью Днепровского районного суда г. Киева на взятке в 150 тыс. долл. США. После сокрытия за границей и возвращения в Украину Высший антикоррупционный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционная палата оставила приговор в силе с незначительным изменением срока - 8 лет и 6 месяцев.

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"Этот список можно продолжить, поскольку эти дела - лишь часть более 1300 уголовных производств, находящихся в работе НАБУ и САП. В 2023-2025 годах в десятках из них вынесены приговоры, а государству возмещены миллиарды гривен убытков.

НАБУ и САП продолжают работать несмотря на всяческие попытки уничтожить независимость антикоррупционной инфраструктуры", - добавили в пресс-центре Бюро.

Автор: 

НАБУ (4460) Одарченко Андрей (173) САП (2237) Чаус Николай (330) Князев Всеволод (71) Гунько Анатолий (26) Кириленко Павел (643) Смирнов Андрей (53) Сольский Николай (55) Чернышов Алексей (193)


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Топ комментарии
+5
8. Справа нардепа-хабарника
У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США... У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565819
Депутат цей - Гунько А.Г ..
А тепер найцікавіше - 22 липня 2025 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414
Тобто - в березні його засудили , але й сьогодні він є депутатом і ходить на роботу !
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29.07.2025 13:08 Ответить
+4
Ця епопея відкритих справ колись закінчиться? - посадки будуть? - ви вже 10 р варитесь в своєму соку
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29.07.2025 12:49 Ответить
+4
Є стійка підозра , що депутати хоч і засуджені - але не сидять !
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29.07.2025 13:15 Ответить
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Пора открыть справы на главных акул офиса и рады,помощников тедеева,сивковича и адвоката портнова.
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29.07.2025 12:46 Ответить
авжеж! риторичне питання:

" а кто же его назначил в очистку ?"

.
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29.07.2025 14:03 Ответить
Ця епопея відкритих справ колись закінчиться? - посадки будуть? - ви вже 10 р варитесь в своєму соку
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29.07.2025 12:49 Ответить
Посадка/непосадка - справа суду, а не слідчого органу в кінцевому варіанті.
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29.07.2025 13:45 Ответить
Так в них справи шиті білими нитками - доходить до суду і адвокат на раз - два розбиває їхні справи
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29.07.2025 13:51 Ответить
Це короткий перечень посадовців, які крали мільярдами під час війни і всі вони близькі до оточення Зеленського. Ну що 73%, зробили всіх разом? Ні, ви в першу чергу зробили себе і свої родини, віддали ключі від своїх осель і всієї України купці злодіів, а своїх внуків і дітей відправили жебракувати до ЄС, щоб там вони спасли своє життя, частиина ховається від ракет і дронів по підвалах в Україні.
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29.07.2025 12:55 Ответить
мафія при владі...
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29.07.2025 13:00 Ответить
Під час війни затіяти таку склоку...Нацькувати спецслужби одна на одну... Мірятися ...."цимбалами"....Якщо Бог хоче покарати Він позбавляє розуму!! Але ж хтось підбурив Президента все це узгодити??Може досить тих Єрмакотатарових прикривати??
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29.07.2025 13:00 Ответить
"Нічого без мого розпорядження в ОП не робиться !", - ЗЕ.
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29.07.2025 13:47 Ответить
Не зупиняйтеся,у всіх схемах головний Єрмак,помічник Татаров.Не може такого бути щоб ЗЕленський нічого не знав,він сам обісрався з 12414.
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29.07.2025 13:05 Ответить
8. Справа нардепа-хабарника
У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США... У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565819
Депутат цей - Гунько А.Г ..
А тепер найцікавіше - 22 липня 2025 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414
Тобто - в березні його засудили , але й сьогодні він є депутатом і ходить на роботу !
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29.07.2025 13:08 Ответить
За 10 років -10 справ!? ПОТУЖНО! При тому що в Україні повальна корупція від лікарів до мусорів
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29.07.2025 13:09 Ответить
поки не почнут карати тих, хто дає хабарі в два раза сильніше, ніж тих хто бере, корупція буде існувати.
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29.07.2025 13:54 Ответить
За 9 років діяльності -сухий підсумок: посадка одного судді районного суду та 2 депутатів ВР.
Ну що ж потужно та незламно.

Моя думка проста - НАБУ І САП - це не про боротьбу з корупцією - а про створення папок на корупціонерів ,щоб тримати їх за яйця. Це добре для розвіювання ілюзій простих посполитих, які ще здатні думати...
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29.07.2025 13:11 Ответить
Є стійка підозра , що депутати хоч і засуджені - але не сидять !
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29.07.2025 13:15 Ответить
З просторів телеграма: Послання зелебобів преЗЕденту.

Наш любимий, наш єдиний,

самий луччій в світі цар,

Ти почуй нас, наше Сонце, -

розжени своїх бояр,

Бо бояри нехороші

твоє рішення любе

Перекручують як хочуть,

підставляючи тебе.

І не мають вони страху -

мутять махінації,

Тінь кидають на твою

святу репутацію.

Ще крадуть, паскуди, гроші і

працювать не хочуть,

І тобі постійно брешуть

в твої гарні очі.

І не кажуть тобі правди

про свої злочинства,

Бо створили мафію

в тебе за плечима.

Ти наш лідур, наше щастя,

за нас вболіваєш,

Ти працюєш наче бджілка,

а правди не знаєш.

Це барига за рошенкі

ворогів клепає,

Вчить їх красти, а потому

тобі підкидає,

Щоб бояри підривали

тобі репутацію,

Ти почуй нас, вошдь любимий,

зроби їм ротацію -

Заміни бояр поганих

на бояр хороших,

Щоби слухались тебе

і не крали гроші,

Щоб боялися тебе

і брехать не сміли,

Щоб мільярд дерев, нарешті,

десь би посадили,

Щоби міг спокійно ти

керувати нами,

Бо над нами ти пастух,

а ми твої барани
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29.07.2025 13:16 Ответить
... все парєшають і нічого нікому не буде, окрім патужних імітацій.
Це вже реально дістало всіх !
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29.07.2025 13:45 Ответить
Як я розумію, підозрювані вже за кордоном?
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29.07.2025 13:50 Ответить
Для самурая немає мети - є лише шлях.
Для корупціонера нема посадки - є лише справа... потім відкуп і шлях за кордон.
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29.07.2025 13:59 Ответить
 
 