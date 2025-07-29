Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов
НАБУ и САП определили топовую десятку собственных самых громких антикоррупционных дел. Среди фигурантов - Алексей Чернышов, Павел Кириленко и Андрей Смирнов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
"Приводим лишь часть резонансных дел, которые находятся на разных этапах следствия, слушаются в суде или завершились обвинительными приговорами с реальными сроками заключения", - пояснили в НАБУ.
1. Дело вице-премьер-министра Украины
Это первое разоблачение топ-чиновника такого уровня в истории украинской антикоррупции. НАБУ и САП подозревают его в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Следствие продолжается.
2. Дело главы АМКУ
НАБУ и САП разоблачили действующего председателя Антимонопольного комитета Украины на незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации. Дело направлено в суд.
3. Дело экс-заместителя главы Офиса Президента
Еще один топ-чиновник, бывший заместитель главы Офиса Президента, подозревается в незаконном обогащении, получении взятки и легализации незаконно приобретенных средств. Расследование дела в настоящее время завершено.
4. Дело председателя Верховного Суда
НАБУ и САП разоблачили главу ВС на получении $2,7 млн взятки. Впоследствии его уволили с должности. В данное время дело направлено в суд, продолжается судебное разбирательство.
5. Дело министра агрополитики
НАБУ и САП разоблачили схему завладения государственной землей на 291 млн грн и пресекли попытку завладения землей еще на 190 млн грн. Возглавил преступную группу действующий на момент разоблачения министр аграрной политики и продовольствия. Впоследствии его уволили с должности. Следствие на данный момент завершено.
6. "Яйца Минобороны"
Разоблачение хищений на сотни миллионов при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения РФ. Сделка получила широкую огласку в медиа, а НАБУ и САП смогли собрать достаточно доказательств и объявить подозрения. Следствие продолжается.
7. "Чистый город"
Масштабная спецоперация по разоблачению земельной коррупции в Киеве. Среди подозреваемых - столичные чиновники и медийно-известный бывший депутат Киевского городского совета. Убытки - на миллионы гривен. Благодаря НАБУ и САП, преступная схема прекращена. Следствие продолжается.
8. Дело нардепа-взяточника
В 2023 году НАБУ и САП разоблачили народного депутата на взятке в 85 тыс. долл. США, которая требовалась за "помощь" с передачей в аренду земли. В марте 2025 года ВАКС вынес приговор - 7 лет лишения свободы.
9. Дело нардепа, дававшего взятку в крипте
Еще один действующий депутат с приговором ВАКС. Его уличили в попытке подкупить главу Госагентства восстановления. После побега из Украины суд объявил его в международный розыск, а затем приговорил к 8 годам заключения.
10. Дело судьи-взяточника
В 2016 году НАБУ и САП разоблачили судью Днепровского районного суда г. Киева на взятке в 150 тыс. долл. США. После сокрытия за границей и возвращения в Украину Высший антикоррупционный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционная палата оставила приговор в силе с незначительным изменением срока - 8 лет и 6 месяцев.
"Этот список можно продолжить, поскольку эти дела - лишь часть более 1300 уголовных производств, находящихся в работе НАБУ и САП. В 2023-2025 годах в десятках из них вынесены приговоры, а государству возмещены миллиарды гривен убытков.
НАБУ и САП продолжают работать несмотря на всяческие попытки уничтожить независимость антикоррупционной инфраструктуры", - добавили в пресс-центре Бюро.
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" а кто же его назначил в очистку ?"
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У 2023 році НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі у 85 тис. дол. США... У березні 2025 року ВАКС виніс вирок - 7 років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565819
Депутат цей - Гунько А.Г ..
А тепер найцікавіше - 22 липня 2025 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414
Тобто - в березні його засудили , але й сьогодні він є депутатом і ходить на роботу !
Ну що ж потужно та незламно.
Моя думка проста - НАБУ І САП - це не про боротьбу з корупцією - а про створення папок на корупціонерів ,щоб тримати їх за яйця. Це добре для розвіювання ілюзій простих посполитих, які ще здатні думати...
Наш любимий, наш єдиний,
самий луччій в світі цар,
Ти почуй нас, наше Сонце, -
розжени своїх бояр,
Бо бояри нехороші
твоє рішення любе
Перекручують як хочуть,
підставляючи тебе.
І не мають вони страху -
мутять махінації,
Тінь кидають на твою
святу репутацію.
Ще крадуть, паскуди, гроші і
працювать не хочуть,
І тобі постійно брешуть
в твої гарні очі.
І не кажуть тобі правди
про свої злочинства,
Бо створили мафію
в тебе за плечима.
Ти наш лідур, наше щастя,
за нас вболіваєш,
Ти працюєш наче бджілка,
а правди не знаєш.
Це барига за рошенкі
ворогів клепає,
Вчить їх красти, а потому
тобі підкидає,
Щоб бояри підривали
тобі репутацію,
Ти почуй нас, вошдь любимий,
зроби їм ротацію -
Заміни бояр поганих
на бояр хороших,
Щоби слухались тебе
і не крали гроші,
Щоб боялися тебе
і брехать не сміли,
Щоб мільярд дерев, нарешті,
десь би посадили,
Щоби міг спокійно ти
керувати нами,
Бо над нами ти пастух,
а ми твої барани
Це вже реально дістало всіх !
Для корупціонера нема посадки - є лише справа... потім відкуп і шлях за кордон.