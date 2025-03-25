Нардеп Гунько приговорен к 7 годам лишения свободы за получение 85 тыс. долларов взятки
Народный депутат Анатолий Гунько приговорен к 7 годам лишения свободы за получение 85 тыс. долларов взятки за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель НААН Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
В рамках досудебного расследования было установлено, что депутат, который одновременно был Председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению взяток для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га.
Нардеп высказал просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", которое достигает 221 тыс. долларов - из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли. Народного депутата и двух его сообщников разоблачили с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов.
Приговором суда нардеп признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права быть избранным в органы государственной власти и органов местного самоуправления и назначенным на должности государственной службы, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.
Дело нардепа Гунько
Напомним, Гунько 8 августа 2023 года был уличен в получении 85 тыс. долларов взятки. Впоследствии было опубликовано аудио, на котором он озвучивает сумму взятки. Гунько исключили из состава фракции "Слуги народа". Рада распустила следственную комиссию под его руководством.
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То Ляшка з вилами вибрали, а в 2020 - Гуньку.
і наживатися на украінцях !!
Мало дали цьому кнуряці 🤬