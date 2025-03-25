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Новости Приговор нардепу Гунько
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Нардеп Гунько приговорен к 7 годам лишения свободы за получение 85 тыс. долларов взятки

анатолий, гунько

Народный депутат Анатолий Гунько приговорен к 7 годам лишения свободы за получение 85 тыс. долларов взятки за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель НААН Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования было установлено, что депутат, который одновременно был Председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению взяток для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га.

Нардеп высказал просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", которое достигает 221 тыс. долларов - из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли. Народного депутата и двух его сообщников разоблачили с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "100 долларов на предприятие официально и 150 нам и силовикам", - нардеп Гунько озвучивает сумму взятки, которую хочет получить. АУДИО

Приговором суда нардеп признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права быть избранным в органы государственной власти и органов местного самоуправления и назначенным на должности государственной службы, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Дело нардепа Гунько

Напомним, Гунько 8 августа 2023 года был уличен в получении 85 тыс. долларов взятки. Впоследствии было опубликовано аудио, на котором он озвучивает сумму взятки. Гунько исключили из состава фракции "Слуги народа". Рада распустила следственную комиссию под его руководством.

Автор: 

взятка (6151) депутат (3309) САП (2059) Антикоррупционный суд (1202) Гунько Анатолий (26) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+23
Інші 99 відсотків хабарників з нього іржуть. Сума в 85 тис доларів просто смішна коли беруть на гарячому з декільками мільйонами і справа так і не відкривається. Він-терпіла. Щоб українцям очі замуляти. Мовляв, боремся аж гай шумить.
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25.03.2025 20:11
+12
бо мілліонами треба - і тоді тебе візьмуть на роботу в опу...
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25.03.2025 20:18
+10
ні. він вже десь на заході біля Чопа😄
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25.03.2025 20:20
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це фото з зони
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25.03.2025 19:59 Ответить
ні. він вже десь на заході біля Чопа😄
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25.03.2025 20:20 Ответить
Думаю уже в Лондоне. У другого зелёного ***** в гостях.
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25.03.2025 21:02 Ответить
Ні! Після засідання ставки, корупційної
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26.03.2025 07:40 Ответить
Слвга наріду! Фулє!
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25.03.2025 20:01 Ответить
За Очн О?
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25.03.2025 20:04 Ответить
То він не ділився, чи замало взяв?
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25.03.2025 20:04 Ответить
Щось не так з чернігівським 208 округом (вибори до Верховної Ради).

То Ляшка з вилами вибрали, а в 2020 - Гуньку.
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25.03.2025 20:07 Ответить
гречку хорошо поїли!!!!
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25.03.2025 20:15 Ответить
Інші 99 відсотків хабарників з нього іржуть. Сума в 85 тис доларів просто смішна коли беруть на гарячому з декільками мільйонами і справа так і не відкривається. Він-терпіла. Щоб українцям очі замуляти. Мовляв, боремся аж гай шумить.
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25.03.2025 20:11 Ответить
ну не брати же на взятці когось на 100 грн - не повірять.....
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25.03.2025 20:18 Ответить
Прізвище на ко...
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25.03.2025 20:27 Ответить
В Кирилки Тимошенко , який входє , до банди особисто наближених 5-6 теж на ко , а він награбував , ще з КОВІДНИХ , великого крадівництва , навіть спіздив 50 гуманітарних броньованих АВТО Дженерал МОТОРС для фронту , зеелдаки перевели до МО
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26.03.2025 00:13 Ответить
До апеляцій ця падаль буде вже десь за кордоном і плювать воно хотіло на всіх.
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25.03.2025 20:12 Ответить
Слуги уроди дуже ,,талановиті "при одержанні хабарів
і наживатися на украінцях !!
Мало дали цьому кнуряці 🤬
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25.03.2025 20:17 Ответить
«Слуги🤢👿🇷🇺🐽» Одна назва з сралінськоі єпохи , чого варта була, але ж придурковаті ГОЛОБОРОДЬКА 73% повірили , що 4 000$ отримають , повернутися хотіли до совка ковбаси 2,20 і водяри за 3 рублі !
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25.03.2025 23:49 Ответить
бо мілліонами треба - і тоді тебе візьмуть на роботу в опу...
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25.03.2025 20:18 Ответить
або послом
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25.03.2025 20:19 Ответить
Шо? З кимось не поділився?
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25.03.2025 20:18 Ответить
не встиг - але все попереду!
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25.03.2025 20:20 Ответить
чим поділився? копійчаною сумою хабаря? Та ті, з ким ділитись треба було таку суму в день витрачають.
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25.03.2025 21:57 Ответить
Половину треба пересадити,помилки не буде.Є заяви Гео Лероса,що конверти заноситись в Верховну Раду.Виногорода видавалась за умов яку посаду в комітетах займали народні депутати і від значення принятого закона чи постанови.А взагалі риба гниє з голови.Це аксіома.
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25.03.2025 20:19 Ответить
за сзч дают 8, а тут 85 штук получил, сел на 7..и даже не мобилизировали)
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25.03.2025 20:21 Ответить
Да он еще Хероем будет, зеков же берут херойски воевать. Кровью смоет преступление - пальчик на кухне порежет
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26.03.2025 06:12 Ответить
Дайте зрозуміти, це вже мародерство на крові, чи все нормально?
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25.03.2025 20:23 Ответить
Новиєліцаетодругоє
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26.03.2025 09:36 Ответить
А голова Верховного суду Князєв після 2 мільйонів хабаря чесна людина. Висновок: брать треба по-крупному так щоб і на співпрацю зі слідством вистачило.
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25.03.2025 20:42 Ответить
7 лет тюрьмы 3года нельзя быть депутатом(вором)?так они пройдут пока сидеть будет!или после трёх сидя сможет стать мусором?
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25.03.2025 20:44 Ответить
Першии пішов - та ну нах!
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25.03.2025 20:56 Ответить
Знаєте за що його посадили? За мізерність суми хабаря, позорив звання хабарника, демпінгував. Бо 85 тис грн - це взагалі що таке?
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25.03.2025 21:56 Ответить
Принесли жерву. Таких дурників завжди тримали для таких випадків.
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26.03.2025 06:07 Ответить
що таке 85 000 долл. це ..мєлочь.. у крупи нікуди пхати було хіба в жопу собі і синку
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26.03.2025 06:28 Ответить
Цікаво, якому народові цей "слуга" "служив"?
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26.03.2025 06:32 Ответить
Словосполучення "народний депутат" асоціюється з такими словами як бандит, кримінал, хабарник, а якщо "народний депутат від слуг", то ще і зрадник.
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26.03.2025 07:18 Ответить
Гора (зеленого лайна) породила смішну мишу.
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26.03.2025 07:34 Ответить
В сем'є не без урода, але в родині слуг майже всі..!
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26.03.2025 07:42 Ответить
Не пойму восторга местных комментаторов. Гунько ещё не посадили. У него ещё апелляция есть. И под стражу не взяли, а на домашний арест. Свалит если что
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26.03.2025 08:03 Ответить
ну якщо засудили і дали строк, то 100500 він вже давно за кордоном
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26.03.2025 16:48 Ответить
 
 