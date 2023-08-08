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взятка (5958) Гунько Анатолий (23) Слуга народа (2547)

СБУ и НАБУ поймали на взятке народного депутата Анатолия Гунько. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

анатолий,гунько
Фото: 7dniv.info

Нардеп "Слуги народа" Анатолий Гунько разоблачен на получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По данным наших источников, вместе с двумя сообщниками нардеп собирался за "вознаграждение" решить вопрос передачи в аренду государственных земель предпринимателю. За это уже даже получил первый транш – 85 тыс. долларов США, которые ему принесли в пакете (на фото – под столом).

СБУ и НАБУ поймали на взятке народного депутата Анатолия Гунько 01
СБУ и НАБУ поймали на взятке народного депутата Анатолия Гунько 02

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Позже в СБУ сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили "на горячем" нардепа, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук.

"За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Ніколи такого не було і от знову!
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08.08.2023 15:58
+71
Чергова гнида народу.
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08.08.2023 15:58
+49
В Марафоні про "слуг"-виродків розказують?
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08.08.2023 15:59
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я не 3наю xто в слугаx не гунько а в тюрмі патріот бойовий офіцер червінський
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08.08.2023 18:32 Ответить
А гризло таке добре-добре
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08.08.2023 18:32 Ответить
Гунько очолював в Раді комісію з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук Джерело: https://censor.net/ua/b3436153
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09.08.2023 09:03 Ответить
Из какого сортира боневтик вытащил эту зеленожопую обезьяну ?
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08.08.2023 18:36 Ответить
Кожен день по слузі народу? Питання скільки мільйонів повернули в державу? Якщо б вони все віддали що вкрали то якихось ф35 чи патріотів купили або ж своїх наклепали . І далі прийде опять якийсь поц чи поциха яка слідуюча в списку, може Ляшка вернуть ото буде весело
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08.08.2023 18:44 Ответить
чому я не дивуюсь7 може хтось з українців здивований?
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08.08.2023 19:06 Ответить
Кожний день новини про покидьків у владі... та посадити вже ту всю довбану партію виродків за грати з конфіскацією всього награбованого в Українців.
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08.08.2023 19:15 Ответить
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08.08.2023 19:18 Ответить
Сказати, що від новини *****, - ні, в Україні це стало "звичайним", як у жінок, то може йому на тампони вже невистачає, - висяк всох, появилась дірка? АРХ М
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08.08.2023 19:24 Ответить
А пачєму ми не в НАТА і ЄС?
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08.08.2023 19:39 Ответить
Арахамія нічого не казав? Що це не мільйон доларів. І не зачет.
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08.08.2023 19:26 Ответить
Зе кодла Форевер. Хавайте лохи.
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08.08.2023 19:33 Ответить
Хоть паржом
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08.08.2023 21:24 Ответить
Ще один кавалок лайна в пику 73%, їжте не вдавіться!
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08.08.2023 19:34 Ответить
така справа, що всіх слуг треба у тюрму
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08.08.2023 19:34 Ответить
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Джерело: https://censor.net/ua/n3436144

Зловмисником буде агент НАБУ?
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08.08.2023 19:40 Ответить
Депутати від"Слуг": чесні- прозорі- патріоти України- зі стійким імунітетом до хабарництва та правопорушень! Ура! Алілуя!
P.S. Вибачте! Напекло в голову( тепловий шок)!
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08.08.2023 19:42 Ответить
Який сором! Сподiваюсь його посадять надовго.
Хороша робота СБУ та НАБУ.
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08.08.2023 19:57 Ответить
....
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09.08.2023 09:35 Ответить
партію зеленскага вже давно треба перейменувати на "вороги народу"
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08.08.2023 20:05 Ответить
корупція без дна...
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08.08.2023 20:27 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ! Скоро коаліція розвалиться!!!
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08.08.2023 20:35 Ответить
є тільки одна коаліція-злодієв у законі і вона міцніше скелі .
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08.08.2023 23:09 Ответить
яйця по 17 пробачають...буде і далі "служити народу"
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08.08.2023 21:12 Ответить
Міністр Марченко щойно в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що рівень корупції в Україні зараз найменший за всю історію незалежності...
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08.08.2023 22:05 Ответить
Это все, что надо знать об этом горе министре.
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08.08.2023 22:15 Ответить
Из Слуг народа можно смело брать каждого второго. Ошибки не будет,
А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
Голь дорвалась до больших денег.
У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
Сами они уже не остановятся.
Психика сломана окончательно.
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08.08.2023 22:14 Ответить
Иногда кажется что можно смело брать не 50%, а 90%. А оставшиеся 10% пропустить через множество проверок. Всю шваль что можно было собрать со времен януковича, собрал ЗЕ в свою партию.
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08.08.2023 22:39 Ответить
Стадіон так стадіон, нЄ ?
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08.08.2023 22:23 Ответить
"ви не розумієте,це інше")
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08.08.2023 23:06 Ответить
" Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна..."
Вже стільки слуг викрито і хто сидить га?
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08.08.2023 23:04 Ответить
Цей Гуня підробив вибори проти Ляшка, йому зелена влада "зробила" перемогу. Мабуть погано віддячував.
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09.08.2023 01:55 Ответить
а ляшко не кращий за цього зеленого гандона --- ставки ставил на ,,шахтер,, и все время выигрывал , такой ***** везучий был у ахмета
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09.08.2023 06:24 Ответить
Згоден. Та хоч користь іноді від нього була суспільсьтву. А цей жлоб.
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09.08.2023 06:30 Ответить
Лох не мамонт - не вимре. А популяція 73%-их лохів лоханеться на виборах ще раз
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09.08.2023 02:20 Ответить
так его посадят, или просто уволят, как и верховного Князева, которого якобы нельзя посадить и уволить, потому что он не только судья но и "бла бла бла"?
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09.08.2023 04:19 Ответить
на цьому чму і до каденції проби було ніде ставити. я вже не пам'ятаю, але по мажоритарці він все-таки тоді не пройшов, здається, мабуть, пізніше докупив місце в списку. а ні, гугл допоміг - переміг на до-виборах, суперник - ляшко.
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09.08.2023 04:24 Ответить
Єто другоє, всьо для народу. Потвори!
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09.08.2023 06:50 Ответить
Є така наука - фізіогноміка.
Всмислі - подібний типаж мало не краде.
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09.08.2023 07:09 Ответить
Та не може бути! Щоб зелений "слуга народу" брав злочинні гроші! Ви подивіться тільки на ці чесні очі, і пика у нього зовсім не бандітська. Це усе політичне замовлення! Тільки подивіться на його хворобливість! Завтра вже буде "лікуватись десь на Канарах. А спитаєте чому? Тому, що він і є влада. А знахабнілих слідчих та оперативників терміново відправлять під Бахмут чи Авдіївку, щоб не заважали передавати під столом торби з грошима, бо частина цих грошей не дійде до "кінцевого БЕНІфіціара".
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09.08.2023 07:17 Ответить
У Незнайки был друг, по имени Гунька, который жил на улице Маргариток.
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09.08.2023 07:58 Ответить
Дивіться "марахвон", там все чікі-пікі. Не те що оці наклепи на вірних "слуг".
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09.08.2023 08:43 Ответить
Депутаты устали красть у народа, им всем надо отдЫхнуть......
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09.08.2023 09:01 Ответить
О, нарешті я тут прочитав, що означають слова зеленого хвінансіста, які він казав кілька постів вище:
"Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції - її немає. "

Це напевне означало, що "ми вам збрехали просто щоб збрехати, але ви нас перевіряйте та ловіть. Ми ще збрешемо, якщо потрібно"
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09.08.2023 10:24 Ответить
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