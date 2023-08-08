СБУ и НАБУ поймали на взятке народного депутата Анатолия Гунько. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Анатолий Гунько разоблачен на получении взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
По данным наших источников, вместе с двумя сообщниками нардеп собирался за "вознаграждение" решить вопрос передачи в аренду государственных земель предпринимателю. За это уже даже получил первый транш – 85 тыс. долларов США, которые ему принесли в пакете (на фото – под столом).
Позже в СБУ сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили "на горячем" нардепа, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук.
"За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Зловмисником буде агент НАБУ?
P.S. Вибачте! Напекло в голову( тепловий шок)!
Хороша робота СБУ та НАБУ.
А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
Голь дорвалась до больших денег.
У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
Сами они уже не остановятся.
Психика сломана окончательно.
Вже стільки слуг викрито і хто сидить га?
Всмислі - подібний типаж мало не краде.
"Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції - її немає. "
Це напевне означало, що "ми вам збрехали просто щоб збрехати, але ви нас перевіряйте та ловіть. Ми ще збрешемо, якщо потрібно"