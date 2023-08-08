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хабар (3982) СБУ (10074) Гунько Анатолій (29) Слуга народу (2544)

СБУ та НАБУ спіймали на хабарі "слугу народу" Гунька. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепа "Слуги народу" Анатолія Гунька викрито на отриманні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За даними наших джерел, разом із двома спільниками нардеп збирався за "винагороду" вирішити питання з передачі в оренду державних земель підприємцю. За це вже навіть отримав перший транш - 85 тис. доларів США, які йому принесли у пакеті (на фото - під столом).

СБУ та НАБУ спіймали на хабарі слугу народу Гунька 01
СБУ та НАБУ спіймали на хабарі слугу народу Гунька 02

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Пізніше в СБУ повідомили, що спільно з НАБУ викрили "на гарячому" нардепа, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук.

"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Ніколи такого не було і от знову!
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08.08.2023 15:58
+71
Чергова гнида народу.
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08.08.2023 15:58
+49
В Марафоні про "слуг"-виродків розказують?
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08.08.2023 15:59
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я не 3наю xто в слугаx не гунько а в тюрмі патріот бойовий офіцер червінський
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08.08.2023 18:32 Відповісти
А гризло таке добре-добре
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08.08.2023 18:32 Відповісти
Гунько очолював в Раді комісію з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук Джерело: https://censor.net/ua/b3436153
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09.08.2023 09:03 Відповісти
Из какого сортира боневтик вытащил эту зеленожопую обезьяну ?
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08.08.2023 18:36 Відповісти
Кожен день по слузі народу? Питання скільки мільйонів повернули в державу? Якщо б вони все віддали що вкрали то якихось ф35 чи патріотів купили або ж своїх наклепали . І далі прийде опять якийсь поц чи поциха яка слідуюча в списку, може Ляшка вернуть ото буде весело
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08.08.2023 18:44 Відповісти
чому я не дивуюсь7 може хтось з українців здивований?
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08.08.2023 19:06 Відповісти
Кожний день новини про покидьків у владі... та посадити вже ту всю довбану партію виродків за грати з конфіскацією всього награбованого в Українців.
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08.08.2023 19:15 Відповісти
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08.08.2023 19:18 Відповісти
Сказати, що від новини *****, - ні, в Україні це стало "звичайним", як у жінок, то може йому на тампони вже невистачає, - висяк всох, появилась дірка? АРХ М
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08.08.2023 19:24 Відповісти
А пачєму ми не в НАТА і ЄС?
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08.08.2023 19:39 Відповісти
Арахамія нічого не казав? Що це не мільйон доларів. І не зачет.
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08.08.2023 19:26 Відповісти
Зе кодла Форевер. Хавайте лохи.
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08.08.2023 19:33 Відповісти
Хоть паржом
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08.08.2023 21:24 Відповісти
Ще один кавалок лайна в пику 73%, їжте не вдавіться!
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08.08.2023 19:34 Відповісти
така справа, що всіх слуг треба у тюрму
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08.08.2023 19:34 Відповісти
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Джерело: https://censor.net/ua/n3436144

Зловмисником буде агент НАБУ?
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08.08.2023 19:40 Відповісти
Депутати від"Слуг": чесні- прозорі- патріоти України- зі стійким імунітетом до хабарництва та правопорушень! Ура! Алілуя!
P.S. Вибачте! Напекло в голову( тепловий шок)!
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08.08.2023 19:42 Відповісти
Який сором! Сподiваюсь його посадять надовго.
Хороша робота СБУ та НАБУ.
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08.08.2023 19:57 Відповісти
....
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09.08.2023 09:35 Відповісти
партію зеленскага вже давно треба перейменувати на "вороги народу"
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08.08.2023 20:05 Відповісти
корупція без дна...
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08.08.2023 20:27 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ! Скоро коаліція розвалиться!!!
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08.08.2023 20:35 Відповісти
є тільки одна коаліція-злодієв у законі і вона міцніше скелі .
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08.08.2023 23:09 Відповісти
яйця по 17 пробачають...буде і далі "служити народу"
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08.08.2023 21:12 Відповісти
Міністр Марченко щойно в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що рівень корупції в Україні зараз найменший за всю історію незалежності...
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08.08.2023 22:05 Відповісти
Это все, что надо знать об этом горе министре.
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08.08.2023 22:15 Відповісти
Из Слуг народа можно смело брать каждого второго. Ошибки не будет,
А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
Голь дорвалась до больших денег.
У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
Сами они уже не остановятся.
Психика сломана окончательно.
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08.08.2023 22:14 Відповісти
Иногда кажется что можно смело брать не 50%, а 90%. А оставшиеся 10% пропустить через множество проверок. Всю шваль что можно было собрать со времен януковича, собрал ЗЕ в свою партию.
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08.08.2023 22:39 Відповісти
Стадіон так стадіон, нЄ ?
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08.08.2023 22:23 Відповісти
"ви не розумієте,це інше")
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08.08.2023 23:06 Відповісти
" Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна..."
Вже стільки слуг викрито і хто сидить га?
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08.08.2023 23:04 Відповісти
Цей Гуня підробив вибори проти Ляшка, йому зелена влада "зробила" перемогу. Мабуть погано віддячував.
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09.08.2023 01:55 Відповісти
а ляшко не кращий за цього зеленого гандона --- ставки ставил на ,,шахтер,, и все время выигрывал , такой ***** везучий был у ахмета
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09.08.2023 06:24 Відповісти
Згоден. Та хоч користь іноді від нього була суспільсьтву. А цей жлоб.
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09.08.2023 06:30 Відповісти
Лох не мамонт - не вимре. А популяція 73%-их лохів лоханеться на виборах ще раз
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09.08.2023 02:20 Відповісти
так его посадят, или просто уволят, как и верховного Князева, которого якобы нельзя посадить и уволить, потому что он не только судья но и "бла бла бла"?
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09.08.2023 04:19 Відповісти
на цьому чму і до каденції проби було ніде ставити. я вже не пам'ятаю, але по мажоритарці він все-таки тоді не пройшов, здається, мабуть, пізніше докупив місце в списку. а ні, гугл допоміг - переміг на до-виборах, суперник - ляшко.
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09.08.2023 04:24 Відповісти
Єто другоє, всьо для народу. Потвори!
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09.08.2023 06:50 Відповісти
Є така наука - фізіогноміка.
Всмислі - подібний типаж мало не краде.
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09.08.2023 07:09 Відповісти
Та не може бути! Щоб зелений "слуга народу" брав злочинні гроші! Ви подивіться тільки на ці чесні очі, і пика у нього зовсім не бандітська. Це усе політичне замовлення! Тільки подивіться на його хворобливість! Завтра вже буде "лікуватись десь на Канарах. А спитаєте чому? Тому, що він і є влада. А знахабнілих слідчих та оперативників терміново відправлять під Бахмут чи Авдіївку, щоб не заважали передавати під столом торби з грошима, бо частина цих грошей не дійде до "кінцевого БЕНІфіціара".
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09.08.2023 07:17 Відповісти
У Незнайки был друг, по имени Гунька, который жил на улице Маргариток.
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09.08.2023 07:58 Відповісти
Дивіться "марахвон", там все чікі-пікі. Не те що оці наклепи на вірних "слуг".
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09.08.2023 08:43 Відповісти
Депутаты устали красть у народа, им всем надо отдЫхнуть......
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09.08.2023 09:01 Відповісти
О, нарешті я тут прочитав, що означають слова зеленого хвінансіста, які він казав кілька постів вище:
"Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції - її немає. "

Це напевне означало, що "ми вам збрехали просто щоб збрехати, але ви нас перевіряйте та ловіть. Ми ще збрешемо, якщо потрібно"
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09.08.2023 10:24 Відповісти
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