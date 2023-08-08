СБУ та НАБУ спіймали на хабарі "слугу народу" Гунька. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардепа "Слуги народу" Анатолія Гунька викрито на отриманні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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За даними наших джерел, разом із двома спільниками нардеп збирався за "винагороду" вирішити питання з передачі в оренду державних земель підприємцю. За це вже навіть отримав перший транш - 85 тис. доларів США, які йому принесли у пакеті (на фото - під столом).





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Пізніше в СБУ повідомили, що спільно з НАБУ викрили "на гарячому" нардепа, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук.

"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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