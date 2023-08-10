РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10670 посетителей онлайн
Новости
1 809 39

"Слуг народа" Торохтия и Гунько исключили из фракции. ДОКУМЕНТ

слуга,сн,народа

Нардепов "Слуги народа" Богдана Торохтия и Анатолия Гунько исключили из состава фракции.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали определенного времени. Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", – отметил он.

Как известно, нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении 85 тыс. долларов взятки. Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.

А согласно расследованию Bihus.Info, супруга народного депутата из фракции "Слуга народа" Торохтия в августе 2022 года приобрела квартиру в курортном городе Несебр (Болгария), а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске.

Читайте также: Арахамия о наказании Торохтия: "Болгария – это не Аристов с Мальдивами"

Слуг народа Торохтия и Гунько исключили из фракции 01
Слуг народа Торохтия и Гунько исключили из фракции 02

Автор: 

Арахамия Давид (989) Гунько Анатолий (26) Слуга народа (2630) Торохтий Богдан (8)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
яку обіцянку ??? дивитися в дупу )(уйлу, десь глибоко шукаючи та "мір", напевно "сруцькій мір" ??? чи обіцянку поділити Україну під гаслом "встетімся посредіне" ???
цікаво що наобіцяла кацапам в СА фсб-секретутка з ж ОПи "найвеличнішого лідора", "**************" ???



показать весь комментарий
10.08.2023 13:53
+10
Буба обіцяв подати у відставку після першого зальоту. Якщо ви не помітили, він зроблений з зальотів, і таких самих напризначав.
показать весь комментарий
10.08.2023 13:57
+9
У всей зелешоблы впереди жизнь по новому и прогулки по расписанию. Впервые подоляшавишь?
показать весь комментарий
10.08.2023 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.08.2023 13:48 Ответить
це сарказм такий?
показать весь комментарий
10.08.2023 13:48 Ответить
У всей зелешоблы впереди жизнь по новому и прогулки по расписанию. Впервые подоляшавишь?
показать весь комментарий
10.08.2023 13:56 Ответить
Кто здесь? Вася, не надо так палится. Поэтому и спрашиваю: впервые подоляшавишь? Скажи еще что не знаешь кто такой Подоляк.
показать весь комментарий
10.08.2023 14:00 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 14:27 Ответить
Виключили з Франції поки... але Мальдіви дівні не тронуті...
показать весь комментарий
10.08.2023 14:01 Ответить
бенефіс вофки буде в кращому випадку в тюрмі, або, як зазвичай, на гіляці за зраду України, українців !!! так робили зі зрадниками, запроданцями-колоборантами мої діди Герої з ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина" !!!

показать весь комментарий
10.08.2023 14:41 Ответить
оце і є справжнє покарання)))) украл-віключілі з фракції-в Монако))))
показать весь комментарий
10.08.2023 14:08 Ответить
яку обіцянку ??? дивитися в дупу )(уйлу, десь глибоко шукаючи та "мір", напевно "сруцькій мір" ??? чи обіцянку поділити Україну під гаслом "встетімся посредіне" ???
цікаво що наобіцяла кацапам в СА фсб-секретутка з ж ОПи "найвеличнішого лідора", "**************" ???



показать весь комментарий
10.08.2023 13:53 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 14:08 Ответить
і що ??? "свинарчуків" вже посадили ??? що з більш як пів сотні справ проти Петро Порошенка, хоч одну до суду довели, вирок винесено на 1000% підконтрольними зе владі так званими "українськими судами" ???
чому що з літа 2019 рівень зради України, українців зі сторони зе "янелоха", "**************" просто зашкалює і продовжує зашкалювати вже 4 роки ???!!! за ріненем корукції, зради, колоборціонізму зе влада "найвеличнішого янелоха, *************" навід владу 3 "несудимого" єнакієвського завгара віті ялинковича переплюнула !!! до влади в 2019 році, під гаслами "кацкая разініца", "надо проста перестать стрелять", "вайна вигадна толька Парошенку", "встретімся гдето посредіне" у нас прийшли вороги України - запроданці-колоборанти та відкриті агенти кацапського фсб !!! вибори 2019 року показали: 73% населення України, так і є, тупі імбіцили яким можна згодувати через тв будь яку дічь ...









показать весь комментарий
10.08.2023 14:12 Ответить
ти хоч сам зрозумів зе-ібл що написав ???
показать весь комментарий
10.08.2023 14:22 Ответить
я суржиками та різними штучними недо-язіками (суржиками, діалектами, еспіранто), спеціально створеними для тупорилого мордво-кацапського окупаційного біонепотребу не послуговуюся, і не знаю, не хочу знати !!! і вам так раджу робити !!!

«Русский» язык (Ruski jezik), в литературе иногда называется также всеславянский язык - искусственный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 панславянский язык , который создавался хорватским священником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 Юрием Крижаничем во время его ссылки в Сибирь. Начиная с 1661 года на базе церковнославянского, народного русского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-1 [1] , он постепенно создает единый славянский литературный язык, именуемый им «Руски језик». Его труды были изданы два века спустя - в 1860-х годах.

В процессе создания этого языка Крижанич старался избавить его от присутствия латинских и греческих заимствований и сделать его максимально понятным для всех славян. Когда-то эту роль успешно выполнял старославянский язык, но к XVII веку различия между славянскими языками стали более резкими и старославянский стал языком православного богословия.

Сам Крижанич считал, что для того, чтобы славяне могли давать отпор турецким и немецким захватчикам, было необходимо сплотить славян вокруг Царства Русского, а это было бы невозможно без единого языка.

«Всем Славянским народам глава - народ Русский, и русское имя потому, что все словяне вышли из русской земли, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той же русской земли двинулись на запад и основали государства ляшское и моравское или чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда, русский народ испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым словянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль плод словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль - отродки русского языка. ******* тот язык, которым пишем книги, не может поистине называться словенским, но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому словянскому. У болгаров нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы; у поляков половина слов заимствована из чужих языков; чешский язык чище ляшского, но также немало испорчен; сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах, и кто-то написал, что они говорят на всех языках и никак не говорят. Одно речение у них русское, другое венгерское, третье немецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское, или альбанское, только между горами, где нет проезда для торговцев и инородных людей, уцелела чистота первобытного языка, как я помню из моего детства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-2 [2] .

Всеславянский язык обладал так называемой подвижностью, то есть внутри языка можно было с помощью нескольких старых слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE создавать новые для новых явлений и предметов. Например:
гостогонство - гонение на купцов чужебесие - преклонение перед иностранным людодёр - тиран

Также Юрий Крижанич приложил все усилия для того, чтобы единый язык был не только понятным, но и логичным и простым.

В качестве письменного алфавита могла использоваться как модифицированная латиница, так и модифицированная кириллица.
показать весь комментарий
10.08.2023 14:36 Ответить
Буба обіцяв подати у відставку після першого зальоту. Якщо ви не помітили, він зроблений з зальотів, і таких самих напризначав.
показать весь комментарий
10.08.2023 13:57 Ответить
Вважаєш, що Зеленський брехливий поц, тому що йому насрали у штані?
показать весь комментарий
10.08.2023 14:15 Ответить
ну де вас таких тупих зебілів подоляк находить ???



показать весь комментарий
10.08.2023 14:31 Ответить
І через цей постер Буба краде і бреше?
показать весь комментарий
10.08.2023 14:16 Ответить
І території Україне поверне назад ( які просто заоишили по чиїсь вказівці ).. І гроші мародери які набили на крові ? і демократія напевно повернеться (запрацюють опозиційні канали та інші ресурси )))
показать весь комментарий
10.08.2023 14:03 Ответить
"Далі хай працюють правоохоронні органи"
А вони у нас є? Щоденно в новинах фігурують корупціонери, зрадники, здирники та інший непотріб при погонах.
показать весь комментарий
10.08.2023 13:50 Ответить
Якою ж «чистою» тепер стала нечиста сила «Слуга народу»!
показать весь комментарий
10.08.2023 13:53 Ответить
Слуги намагаються відбілити свій мундир.
показать весь комментарий
10.08.2023 13:53 Ответить
Поздно Ріта, всьо пропіто !
показать весь комментарий
10.08.2023 14:06 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 13:54 Ответить
Вспомнилось знаменитое
Нет человека - нет проблемы
Ну просто
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Надеюсь - понятно
Куда нас ведет ВОЖДЬ?
показать весь комментарий
10.08.2023 14:00 Ответить
І шо, їм якось гірше від того стало? Всі ці виключені з фракції депутати потім переходять до якоїсь депутатської групи, яка дуже допомагає за винагороду при нестачі голосів.
показать весь комментарий
10.08.2023 14:06 Ответить
СЛУГОПАД.... чесслово
показать весь комментарий
10.08.2023 14:07 Ответить
а как же - коррупционеры выехали из страны .... Зеленский
показать весь комментарий
10.08.2023 14:12 Ответить
І тепер вони тихенько ''підуть в ліс''. А ''слуги'' таким чином спекуються зайвих проблем-типу вони не ''наші'', ми на них впливу немаємо, чого до нас причіпилися.
показать весь комментарий
10.08.2023 14:18 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 14:20 Ответить
ну и что? они так нажились, пока народу служили- внукам хватит
показать весь комментарий
10.08.2023 14:40 Ответить
 
 