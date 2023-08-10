"Слуг народа" Торохтия и Гунько исключили из фракции. ДОКУМЕНТ

Нардепов "Слуги народа" Богдана Торохтия и Анатолия Гунько исключили из состава фракции.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали определенного времени. Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", – отметил он.

Как известно, нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении 85 тыс. долларов взятки. Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.

А согласно расследованию Bihus.Info, супруга народного депутата из фракции "Слуга народа" Торохтия в августе 2022 года приобрела квартиру в курортном городе Несебр (Болгария), а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске.

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