"Слуг народу" Торохтія та Гунька виключили з фракції. ДОКУМЕНТ
Нардепів "Слуги народу" Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили зі складу фракції.
Про це у Telegram повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу.
Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - зазначив він.
Як відомо, нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Докладніше про те, як "слуги народу" заробляли на землях Академії наук читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
А згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.
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цікаво що наобіцяла кацапам в СА фсб-секретутка з ж ОПи "найвеличнішого лідора", "**************" ???
чому що з літа 2019 рівень зради України, українців зі сторони зе "янелоха", "**************" просто зашкалює і продовжує зашкалювати вже 4 роки ???!!! за ріненем корукції, зради, колоборціонізму зе влада "найвеличнішого янелоха, *************" навід владу 3 "несудимого" єнакієвського завгара віті ялинковича переплюнула !!! до влади в 2019 році, під гаслами "кацкая разініца", "надо проста перестать стрелять", "вайна вигадна толька Парошенку", "встретімся гдето посредіне" у нас прийшли вороги України - запроданці-колоборанти та відкриті агенти кацапського фсб !!! вибори 2019 року показали: 73% населення України, так і є, тупі імбіцили яким можна згодувати через тв будь яку дічь ...
«Русский» язык (Ruski jezik), в литературе иногда называется также всеславянский язык - искусственный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 панславянский язык , который создавался хорватским священником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 Юрием Крижаничем во время его ссылки в Сибирь. Начиная с 1661 года на базе церковнославянского, народного русского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-1 [1] , он постепенно создает единый славянский литературный язык, именуемый им «Руски језик». Его труды были изданы два века спустя - в 1860-х годах.
В процессе создания этого языка Крижанич старался избавить его от присутствия латинских и греческих заимствований и сделать его максимально понятным для всех славян. Когда-то эту роль успешно выполнял старославянский язык, но к XVII веку различия между славянскими языками стали более резкими и старославянский стал языком православного богословия.
Сам Крижанич считал, что для того, чтобы славяне могли давать отпор турецким и немецким захватчикам, было необходимо сплотить славян вокруг Царства Русского, а это было бы невозможно без единого языка.
«Всем Славянским народам глава - народ Русский, и русское имя потому, что все словяне вышли из русской земли, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той же русской земли двинулись на запад и основали государства ляшское и моравское или чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда, русский народ испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым словянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль плод словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль - отродки русского языка. ******* тот язык, которым пишем книги, не может поистине называться словенским, но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому словянскому. У болгаров нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы; у поляков половина слов заимствована из чужих языков; чешский язык чище ляшского, но также немало испорчен; сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах, и кто-то написал, что они говорят на всех языках и никак не говорят. Одно речение у них русское, другое венгерское, третье немецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское, или альбанское, только между горами, где нет проезда для торговцев и инородных людей, уцелела чистота первобытного языка, как я помню из моего детства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-2 [2] .
Всеславянский язык обладал так называемой подвижностью, то есть внутри языка можно было с помощью нескольких старых слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE создавать новые для новых явлений и предметов. Например:
гостогонство - гонение на купцов чужебесие - преклонение перед иностранным людодёр - тиран
Также Юрий Крижанич приложил все усилия для того, чтобы единый язык был не только понятным, но и логичным и простым.
В качестве письменного алфавита могла использоваться как модифицированная латиница, так и модифицированная кириллица.
А вони у нас є? Щоденно в новинах фігурують корупціонери, зрадники, здирники та інший непотріб при погонах.
Нет человека - нет проблемы
Ну просто
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Надеюсь - понятно
Куда нас ведет ВОЖДЬ?