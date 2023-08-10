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"Слуг народу" Торохтія та Гунька виключили з фракції. ДОКУМЕНТ

слуга,сн,народу

Нардепів "Слуги народу" Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили зі складу фракції.

Про це у Telegram повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу.

Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - зазначив він.

Як відомо, нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Докладніше про те, як "слуги народу" заробляли на землях Академії наук читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

А згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Читайте: Арахамія про непокарання Торохтія: "Болгарія - це не Арістов із Мальдівами"

Слуг народу Торохтія та Гунька виключили з фракції 01
Слуг народу Торохтія та Гунька виключили з фракції 02

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Гунько Анатолій (39) Слуга народу (2812) Торохтій Богдан (12)


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Топ коментарі
+12
яку обіцянку ??? дивитися в дупу )(уйлу, десь глибоко шукаючи та "мір", напевно "сруцькій мір" ??? чи обіцянку поділити Україну під гаслом "встетімся посредіне" ???
цікаво що наобіцяла кацапам в СА фсб-секретутка з ж ОПи "найвеличнішого лідора", "**************" ???



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10.08.2023 13:53
+10
Буба обіцяв подати у відставку після першого зальоту. Якщо ви не помітили, він зроблений з зальотів, і таких самих напризначав.
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10.08.2023 13:57
+9
У всей зелешоблы впереди жизнь по новому и прогулки по расписанию. Впервые подоляшавишь?
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10.08.2023 13:56
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10.08.2023 13:48 Відповісти
це сарказм такий?
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10.08.2023 13:48 Відповісти
У всей зелешоблы впереди жизнь по новому и прогулки по расписанию. Впервые подоляшавишь?
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10.08.2023 13:56 Відповісти
Кто здесь? Вася, не надо так палится. Поэтому и спрашиваю: впервые подоляшавишь? Скажи еще что не знаешь кто такой Подоляк.
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10.08.2023 14:00 Відповісти
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10.08.2023 14:27 Відповісти
Виключили з Франції поки... але Мальдіви дівні не тронуті...
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10.08.2023 14:01 Відповісти
бенефіс вофки буде в кращому випадку в тюрмі, або, як зазвичай, на гіляці за зраду України, українців !!! так робили зі зрадниками, запроданцями-колоборантами мої діди Герої з ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина" !!!

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10.08.2023 14:41 Відповісти
оце і є справжнє покарання)))) украл-віключілі з фракції-в Монако))))
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10.08.2023 14:08 Відповісти
яку обіцянку ??? дивитися в дупу )(уйлу, десь глибоко шукаючи та "мір", напевно "сруцькій мір" ??? чи обіцянку поділити Україну під гаслом "встетімся посредіне" ???
цікаво що наобіцяла кацапам в СА фсб-секретутка з ж ОПи "найвеличнішого лідора", "**************" ???



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10.08.2023 13:53 Відповісти
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10.08.2023 14:08 Відповісти
і що ??? "свинарчуків" вже посадили ??? що з більш як пів сотні справ проти Петро Порошенка, хоч одну до суду довели, вирок винесено на 1000% підконтрольними зе владі так званими "українськими судами" ???
чому що з літа 2019 рівень зради України, українців зі сторони зе "янелоха", "**************" просто зашкалює і продовжує зашкалювати вже 4 роки ???!!! за ріненем корукції, зради, колоборціонізму зе влада "найвеличнішого янелоха, *************" навід владу 3 "несудимого" єнакієвського завгара віті ялинковича переплюнула !!! до влади в 2019 році, під гаслами "кацкая разініца", "надо проста перестать стрелять", "вайна вигадна толька Парошенку", "встретімся гдето посредіне" у нас прийшли вороги України - запроданці-колоборанти та відкриті агенти кацапського фсб !!! вибори 2019 року показали: 73% населення України, так і є, тупі імбіцили яким можна згодувати через тв будь яку дічь ...









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10.08.2023 14:12 Відповісти
ти хоч сам зрозумів зе-ібл що написав ???
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10.08.2023 14:22 Відповісти
я суржиками та різними штучними недо-язіками (суржиками, діалектами, еспіранто), спеціально створеними для тупорилого мордво-кацапського окупаційного біонепотребу не послуговуюся, і не знаю, не хочу знати !!! і вам так раджу робити !!!

«Русский» язык (Ruski jezik), в литературе иногда называется также всеславянский язык - искусственный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 панславянский язык , который создавался хорватским священником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 Юрием Крижаничем во время его ссылки в Сибирь. Начиная с 1661 года на базе церковнославянского, народного русского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-1 [1] , он постепенно создает единый славянский литературный язык, именуемый им «Руски језик». Его труды были изданы два века спустя - в 1860-х годах.

В процессе создания этого языка Крижанич старался избавить его от присутствия латинских и греческих заимствований и сделать его максимально понятным для всех славян. Когда-то эту роль успешно выполнял старославянский язык, но к XVII веку различия между славянскими языками стали более резкими и старославянский стал языком православного богословия.

Сам Крижанич считал, что для того, чтобы славяне могли давать отпор турецким и немецким захватчикам, было необходимо сплотить славян вокруг Царства Русского, а это было бы невозможно без единого языка.

«Всем Славянским народам глава - народ Русский, и русское имя потому, что все словяне вышли из русской земли, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той же русской земли двинулись на запад и основали государства ляшское и моравское или чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда, русский народ испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым словянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль плод словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль - отродки русского языка. ******* тот язык, которым пишем книги, не может поистине называться словенским, но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому словянскому. У болгаров нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы; у поляков половина слов заимствована из чужих языков; чешский язык чище ляшского, но также немало испорчен; сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах, и кто-то написал, что они говорят на всех языках и никак не говорят. Одно речение у них русское, другое венгерское, третье немецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское, или альбанское, только между горами, где нет проезда для торговцев и инородных людей, уцелела чистота первобытного языка, как я помню из моего детства»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-2 [2] .

Всеславянский язык обладал так называемой подвижностью, то есть внутри языка можно было с помощью нескольких старых слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE создавать новые для новых явлений и предметов. Например:
гостогонство - гонение на купцов чужебесие - преклонение перед иностранным людодёр - тиран

Также Юрий Крижанич приложил все усилия для того, чтобы единый язык был не только понятным, но и логичным и простым.

В качестве письменного алфавита могла использоваться как модифицированная латиница, так и модифицированная кириллица.
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10.08.2023 14:36 Відповісти
Буба обіцяв подати у відставку після першого зальоту. Якщо ви не помітили, він зроблений з зальотів, і таких самих напризначав.
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10.08.2023 13:57 Відповісти
Вважаєш, що Зеленський брехливий поц, тому що йому насрали у штані?
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10.08.2023 14:15 Відповісти
ну де вас таких тупих зебілів подоляк находить ???



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10.08.2023 14:31 Відповісти
І через цей постер Буба краде і бреше?
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10.08.2023 14:16 Відповісти
І території Україне поверне назад ( які просто заоишили по чиїсь вказівці ).. І гроші мародери які набили на крові ? і демократія напевно повернеться (запрацюють опозиційні канали та інші ресурси )))
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10.08.2023 14:03 Відповісти
"Далі хай працюють правоохоронні органи"
А вони у нас є? Щоденно в новинах фігурують корупціонери, зрадники, здирники та інший непотріб при погонах.
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10.08.2023 13:50 Відповісти
Якою ж «чистою» тепер стала нечиста сила «Слуга народу»!
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10.08.2023 13:53 Відповісти
Слуги намагаються відбілити свій мундир.
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10.08.2023 13:53 Відповісти
Поздно Ріта, всьо пропіто !
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10.08.2023 14:06 Відповісти
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10.08.2023 13:54 Відповісти
Вспомнилось знаменитое
Нет человека - нет проблемы
Ну просто
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Надеюсь - понятно
Куда нас ведет ВОЖДЬ?
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10.08.2023 14:00 Відповісти
І шо, їм якось гірше від того стало? Всі ці виключені з фракції депутати потім переходять до якоїсь депутатської групи, яка дуже допомагає за винагороду при нестачі голосів.
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10.08.2023 14:06 Відповісти
СЛУГОПАД.... чесслово
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10.08.2023 14:07 Відповісти
а как же - коррупционеры выехали из страны .... Зеленский
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10.08.2023 14:12 Відповісти
І тепер вони тихенько ''підуть в ліс''. А ''слуги'' таким чином спекуються зайвих проблем-типу вони не ''наші'', ми на них впливу немаємо, чого до нас причіпилися.
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10.08.2023 14:18 Відповісти
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10.08.2023 14:20 Відповісти
ну и что? они так нажились, пока народу служили- внукам хватит
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10.08.2023 14:40 Відповісти
 
 