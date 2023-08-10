"Слуг народу" Торохтія та Гунька виключили з фракції. ДОКУМЕНТ

Нардепів "Слуги народу" Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили зі складу фракції.

Про це у Telegram повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу.



Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - зазначив він.

Як відомо, нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Докладніше про те, як "слуги народу" заробляли на землях Академії наук читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

А згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

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