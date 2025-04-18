Беглец "слуга народа" Одарченко живет в Венгрии, -СМИ

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, после побега из Украины живет в Венгрии.

Об этом говорится в расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.

Ткач напоминает, что в ноябре прошлого года народного депутата заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Одарченко объявили в международный розыск. Но до сих пор ни одного публичного упоминания о его местонахождении не было.

По информации источников Украинской правды в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России уже осужденного депутата Одарченко через полгода после побега случайно задерживает венгерская полиция неподалеку от украинской границы. Одарченко задержали в венгерском городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.

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Во время проверки документов водителя венгерские полицейские увидели, что Одарченко находится в розыске Интерпола. После выяснения обстоятельств о том, что беглец попросил в Венгрии убежище, - Одарченко отпустили.

"Стоит также отметить, что осужденный не живет в этом венгерском городке, а приезжал к украинской границе чтобы кого-то или что-то забрать. Живет сейчас депутат в Будапеште. И по очевидным причинам венгерские власти отказываются сообщать любую информацию о судьбе народного избранника, который во время войны хотел заработать за счет фонда по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии", - уточнил Ткач.

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Что предшествовало?

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября ВАКС заочно приговорил беглого нардепа Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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