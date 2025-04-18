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Новости Побег Одарченко
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Беглец "слуга народа" Одарченко живет в Венгрии, -СМИ

Андрей Одарченко

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, после побега из Украины живет в Венгрии.

Об этом говорится в расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.

Ткач напоминает, что в ноябре прошлого года народного депутата заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Одарченко объявили в международный розыск. Но до сих пор ни одного публичного упоминания о его местонахождении не было.

По информации источников Украинской правды в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России уже осужденного депутата Одарченко через полгода после побега случайно задерживает венгерская полиция неподалеку от украинской границы. Одарченко задержали в венгерском городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.

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Во время проверки документов водителя венгерские полицейские увидели, что Одарченко находится в розыске Интерпола. После выяснения обстоятельств о том, что беглец попросил в Венгрии убежище, - Одарченко отпустили.

"Стоит также отметить, что осужденный не живет в этом венгерском городке, а приезжал к украинской границе чтобы кого-то или что-то забрать. Живет сейчас депутат в Будапеште. И по очевидным причинам венгерские власти отказываются сообщать любую информацию о судьбе народного избранника, который во время войны хотел заработать за счет фонда по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии", - уточнил Ткач.

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Что предшествовало?

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября ВАКС заочно приговорил беглого нардепа Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Читайте также: "Слуга народа" беглец Одарченко, которого уличили в коррупции, явился на заседание суда по видеосвязи, - ЦПК

Автор: 

Венгрия (1945) Одарченко Андрей (173)


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Топ комментарии
+7
1. Тобто він може їздити по ЕС ВІЛЬНО . кордонів між країнами нема
Тоді подавайте у розшук Інтерполу і нехай повертають до України як зловлять не в Угорщині
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17.04.2025 23:54
+4
Виходить, і в Карпатах неможливо заблукати, і Тиса форсується вльохкую!
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17.04.2025 23:57
+3
Звучить досить цікаво.
А навіщо підкупати Найома, який тільки на " захисті елетростанцій" спіонєріл 50 ярдів і тишком- нишком подав у відставку, як почалися запитання, а " дє захіст, то Зін"?
Чи підкупати Камишина, на якому клейма ніде ставити від дерібану грошей, що були виділені на оборону і ПДФО, яке йому передали від регіонів.
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17.04.2025 23:58
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Знає, паскуда, хто його не видасть .... суду....
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17.04.2025 23:49 Ответить
1. Тобто він може їздити по ЕС ВІЛЬНО . кордонів між країнами нема
Тоді подавайте у розшук Інтерполу і нехай повертають до України як зловлять не в Угорщині
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17.04.2025 23:54 Ответить
Виходить, і в Карпатах неможливо заблукати, і Тиса форсується вльохкую!
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17.04.2025 23:57 Ответить
Звучить досить цікаво.
А навіщо підкупати Найома, який тільки на " захисті елетростанцій" спіонєріл 50 ярдів і тишком- нишком подав у відставку, як почалися запитання, а " дє захіст, то Зін"?
Чи підкупати Камишина, на якому клейма ніде ставити від дерібану грошей, що були виділені на оборону і ПДФО, яке йому передали від регіонів.
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17.04.2025 23:58 Ответить
Нещодавно Угорщина оприлюднила подробиці нової системи пришвидшеного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн.

Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.
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18.04.2025 00:03 Ответить
Qтримати громадянство Угорщини простіше, ніж, наприклад, громадянство Австрії чи Німеччини і при цьому паспорт Угорщини дасть такі ж переваги - безвізове пересування більш ніж у 180 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, необмежене перебування в будь-якій країні Євросоюзу та право на роботу в ЄС. Угорське громадянство дає право спрощене отримання громадянства інших країн - Франції, Бельгії, Великобританії, Люксембургу та інших.
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18.04.2025 00:06 Ответить
Уряд Угорщини лояльно ставиться до іноземців, які претендують на отримання громадянства. Відмова у присвоєнні громадянства Угорщини - скоріше рідкість, ніж правило. У тому випадку, якщо іноземний громадянин має діючу карту посвідки на постійне місце проживання, йому видадуть угорський паспорт з ймовірністю в 99%.
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18.04.2025 00:07 Ответить
У російському посольстві в Будапешті акредитовані півсотні дипломатів, країна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи.
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
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18.04.2025 05:30 Ответить
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
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18.04.2025 05:33 Ответить
Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Болгарія, Чехія, Румунія і Словаччина заявили про припинення співпраці в рамках Міжнародного інвестиційного банку.
Залишилася лише Угорщина.
Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.
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18.04.2025 05:34 Ответить
Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.

3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.
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18.04.2025 05:37 Ответить
Угорщинa надто вразливою для тиску kремля, зокрема через залежність від російських енергоносіїв, а також через рішення розбудувати за участі "Росатома" атомну електростанцію поблизу містечка Пакш.
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18.04.2025 05:39 Ответить
Кримінальний авторитет, російської організованої злочинності Могилевич Семен Юдкович теж починав з Угорщини.

1990 року Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп.

Відомо, що в Угорщині він створив ряд комерційних структур. середині 1990-х Могилевич придбав частку банку «Инкомбанк».

Oднин з партнерів Могилевича - український олігарх Дмитрo Фірташ.
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18.04.2025 06:01 Ответить
Скільки вже зелених втікачів за 3 роки?
Пора складати список
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18.04.2025 02:07 Ответить
Недолідор недопрацьовує треба в посольство рига було пристроїти, а то втікач за кордоном
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18.04.2025 05:06 Ответить
"Одарченка оголосили в міжнародний розшук....Під час перевірки документів водія угорські поліцейські побачили, що Одарченко перебуває у розшуку Інтерполу. Після з'ясування обставин про те що втікач попросив в Угорщині притулок - Одарченка відпустили. .... Тобто мадяри поклали товстий кардан на Інтерпол... Біс його знає, як краіна що ігнорує міжнародні інституції демократичного світу може бути в Єврсоюзі
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18.04.2025 08:12 Ответить
орбан пригрів
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18.04.2025 08:14 Ответить
"слуга нароту" втік до угорщини?А чьому не в монако,чи Грецію,Кіпр.Тому що там керує неофашист орбан з людиноненавистними поглядами,як і його куміри трамп і путін.А кажуть що в кишенькову партію "слуг" понабирали безробітних,весільних фотографів.Може і так,але в свої гнілої душонки вони ненавидять громадян України.І готові не тіки обкрадати їх,але і вбивати за ради наживи.
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18.04.2025 08:25 Ответить
 
 