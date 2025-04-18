Беглец "слуга народа" Одарченко живет в Венгрии, -СМИ
Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, после побега из Украины живет в Венгрии.
Об этом говорится в расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.
Ткач напоминает, что в ноябре прошлого года народного депутата заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Одарченко объявили в международный розыск. Но до сих пор ни одного публичного упоминания о его местонахождении не было.
По информации источников Украинской правды в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России уже осужденного депутата Одарченко через полгода после побега случайно задерживает венгерская полиция неподалеку от украинской границы. Одарченко задержали в венгерском городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.
Во время проверки документов водителя венгерские полицейские увидели, что Одарченко находится в розыске Интерпола. После выяснения обстоятельств о том, что беглец попросил в Венгрии убежище, - Одарченко отпустили.
"Стоит также отметить, что осужденный не живет в этом венгерском городке, а приезжал к украинской границе чтобы кого-то или что-то забрать. Живет сейчас депутат в Будапеште. И по очевидным причинам венгерские власти отказываются сообщать любую информацию о судьбе народного избранника, который во время войны хотел заработать за счет фонда по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии", - уточнил Ткач.
Что предшествовало?
Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.
Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.
ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.
В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.
В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.
14 ноября ВАКС заочно приговорил беглого нардепа Одарченко к 8 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
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Тоді подавайте у розшук Інтерполу і нехай повертають до України як зловлять не в Угорщині
А навіщо підкупати Найома, який тільки на " захисті елетростанцій" спіонєріл 50 ярдів і тишком- нишком подав у відставку, як почалися запитання, а " дє захіст, то Зін"?
Чи підкупати Камишина, на якому клейма ніде ставити від дерібану грошей, що були виділені на оборону і ПДФО, яке йому передали від регіонів.
Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.
B Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих. Відомо, що чимало агентів працюють під прикриттям дипломатичного статусу, адже тоді вони мають недоторканість, тобто не можуть бути затриманими правоохоронними органами країни перебування.
Штаб-квартира цієї установи була перенесена 5 роквi тому з Москви до Будапешту. Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Kерівник банку Микола Козов виріс у родині спецслужбістів: його батько був свого часу агентом КГБ у Будапешті, а його мати була визнана російською інформагенцією ТАСС "однією з найвидатніших шпигунів 20 століття".
Залишилася лише Угорщина.
Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.
1990 року Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп.
Відомо, що в Угорщині він створив ряд комерційних структур. середині 1990-х Могилевич придбав частку банку «Инкомбанк».
Oднин з партнерів Могилевича - український олігарх Дмитрo Фірташ.
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