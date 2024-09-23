В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета. ДОКУМЕНТ

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об исключении депутата "Слуги народа" Андрея Одарченко из состава антикоррупционного Комитета ВР.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Из состава фракции его, кстати, никто не исключил до сих пор", - отметил Железняк.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.