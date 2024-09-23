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В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета. ДОКУМЕНТ

Рада не надавала дозволів нардепу Одарченку для виїзду за кордон

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об исключении депутата "Слуги народа" Андрея Одарченко из состава антикоррупционного Комитета ВР.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Одарченко виключення з комітету

Также читайте: Рада не предоставляла разрешений на выезд за границу "слуге народа" Одарченко, - Стефанчук

"Из состава фракции его, кстати, никто не исключил до сих пор", - отметил Железняк.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

Автор: 

ВР (29248) Одарченко Андрей (173) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+10
Так він шеи в Антикорупціиному комітеті був? - придивіться до інших анти
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23.09.2024 11:00
+10
Це повне лайно Зе-шобли, залишається депутатом від партії слуги ДЄрмократії, та й ще отримує зарплатню. А як же розслідування про втечу і тих хто йому "відкрив дорогу в майбутнє" за кордоном.
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23.09.2024 11:01
+10
Повна, неупереджена і найбільш об'єктивна оцінка середньостатистичного слуги - корупціонер в антикорупційному комітеті.
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23.09.2024 11:12
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але ж, картка, буде продовжувати голосувати.
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23.09.2024 10:56 Ответить
Так він шеи в Антикорупціиному комітеті був? - придивіться до інших анти
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23.09.2024 11:00 Ответить
Як це в Булгакова? -- а хто ж иого - ***** - туди назначив? - Швондер
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23.09.2024 11:25 Ответить
Це повне лайно Зе-шобли, залишається депутатом від партії слуги ДЄрмократії, та й ще отримує зарплатню. А як же розслідування про втечу і тих хто йому "відкрив дорогу в майбутнє" за кордоном.
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23.09.2024 11:01 Ответить
та шо ж ви так жорстоко! Святу людину, справжнього борця з корупцією...і ось так....
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23.09.2024 11:08 Ответить
але зарплату виплачувати будуть. своїх не кидають. дають змогу втекти, треба і матеріально підтримувати.
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23.09.2024 11:12 Ответить
Повна, неупереджена і найбільш об'єктивна оцінка середньостатистичного слуги - корупціонер в антикорупційному комітеті.
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23.09.2024 11:12 Ответить
Не хвилюйтеся, депутатську зарплатню ще рік регулярно отримувати буде.
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23.09.2024 11:15 Ответить
риги були тупі та клоуни на всю голову,але ці ж не на голову а на всю голівку
вже навіть не смішно,а мерзенно до ригачки,виродки без моральних заборон,кордонів,ідеалів та людських цінностей.не хотілося б псувати собі карму але єдине що я для них хочу щоб кожного з них дістала ,,подяка,, і вони при цьому були при пам,яті,розумі та зрозуміли за що
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23.09.2024 11:17 Ответить
Потужно, а головне, оперативно.
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23.09.2024 11:20 Ответить
Куплю пестициди від зелених шкідників.Дорого!
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23.09.2024 11:20 Ответить
во як ! шаріков служил в очісткє

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23.09.2024 11:23 Ответить
https://x.com/mukhin_ua Yurii Mukhin

Корумпованого заступника Генпрокурора Вербицького не звільнили, а заховали на іншій посаді. Виявилось, що його звільнили тільки з посади, але не з Офісу Генпрокурора.

Як вам фокус від слугонародного генпрокурора Костіна?

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23.09.2024 11:34 Ответить
Там в тому комітеті, всі такі ж підари, як і той одарченко!
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23.09.2024 11:36 Ответить
та ви шо уй*бки...
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23.09.2024 11:57 Ответить
І включили до корупційного комітету?
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23.09.2024 12:47 Ответить
Мощно и своевременно!
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23.09.2024 17:04 Ответить
Це типу як з гестапо за жорстокість вигнали,
так цього за корупцію з "антикорупційного" комітету
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23.09.2024 20:54 Ответить
 
 