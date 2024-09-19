Рада не предоставляла разрешений на выезд за границу "слуге народа" Одарченко, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что парламент не предоставлял никаких разрешений "слуге народа" Андрею Одарченко на выезд за границу.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никаких заявлений на командировку, никаких разрешений относительно пересечения государственной границы депутату Одарченко не давали", - отметил спикер.

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Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

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