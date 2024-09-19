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ВР (27371) побег (377) Одарченко (172)

Рада не предоставляла разрешений на выезд за границу "слуге народа" Одарченко, - Стефанчук

Рада не надавала дозволів нардепу Одарченку для виїзду за кордон

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что парламент не предоставлял никаких разрешений "слуге народа" Андрею Одарченко на выезд за границу.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никаких заявлений на командировку, никаких разрешений относительно пересечения государственной границы депутату Одарченко не давали", - отметил спикер.

Читайте также: ВАКС объявил бежавшего за границу "слугу народа" Одарченко в международный розыск

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Одарченко: "Я люблю крипту. Это ох#енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании"
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Топ комментарии
+11
Цей парламент Стефанчука нікому нічого не надавав.
Виїзд Порошенка він не забороняв, "відрядження" Тищенка в Тайланд не дозволяв...
Він білий та пухнастий, а все інше - вороже ІПСО.
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19.09.2024 14:00
+10
Нравится мне этот цирк для лохов. Как не "слуга" или близкий к Зеле, так он просто дематериализуется из Украины за кордон. Ловкость зеленых рук и никакого мошенничества.
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19.09.2024 13:55
+9
Головне,шоб дЄрьмак дозволив. А ту раду вже ніхто й не питає
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19.09.2024 14:05
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Самоволка?
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19.09.2024 13:49 Ответить
Цей парламент Стефанчука нікому нічого не надавав.
Виїзд Порошенка він не забороняв, "відрядження" Тищенка в Тайланд не дозволяв...
Він білий та пухнастий, а все інше - вороже ІПСО.
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19.09.2024 14:00 Ответить
СЗЧ
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19.09.2024 19:09 Ответить
А в Раду його хто привів ?
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19.09.2024 13:52 Ответить
Він скоро повернеться, як і обіцяв. Треба тільки вірити.
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19.09.2024 13:53 Ответить
Нравится мне этот цирк для лохов. Как не "слуга" или близкий к Зеле, так он просто дематериализуется из Украины за кордон. Ловкость зеленых рук и никакого мошенничества.
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19.09.2024 13:55 Ответить
зелений корридор...
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19.09.2024 16:06 Ответить
О, то він ''щасливчик'' зміг Тису форсувати залишитися живим і не попасти до прикордонників
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19.09.2024 13:55 Ответить
Он улєтєл, но обєщял вєрнутся.(с)
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19.09.2024 14:01 Ответить
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19.09.2024 14:01 Ответить
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19.09.2024 14:03 Ответить
А у стефанчука свинячий грип
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19.09.2024 17:09 Ответить
Головне,шоб дЄрьмак дозволив. А ту раду вже ніхто й не питає
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19.09.2024 14:05 Ответить
ааа, а я не зрозумів інфи, одразу почав її коментити, а попередніх коментів, вашого, зокрема, не прочитав... Ганьба мені!
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19.09.2024 14:14 Ответить
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19.09.2024 15:15 Ответить
СН это какой-то сброд ничтожеств, отбросов общества, за который проголосовали 73% дебилов
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19.09.2024 14:11 Ответить
а що це за якась нова влада постала, яка може видавати дозволи на перетин кордону? Я знаю, що лише одна влада дає такі дозволи - ЕрЗе; а тут якась ще рада нарисувалась...
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19.09.2024 14:13 Ответить
а підара люсю вже всі забули і як і небуло , **** темні часи не закінчуються як 350 років
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19.09.2024 14:14 Ответить
Та у теперішній владі цих підарів завались! Одного забули - інші про себе нагадають!
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19.09.2024 17:13 Ответить
Порошенка на кордоні завертали...а долбойобам зільона дарожка !
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19.09.2024 14:18 Ответить
І як же він міг перетнути кордон без дозволу Стефанчука?А от Порошенку це ні разу не вдавалося,загадка?
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19.09.2024 14:18 Ответить
Хто така зараз Рада, д'єрмак сказав стефачка й язик в .опу
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19.09.2024 14:40 Ответить
Гордість країни!
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19.09.2024 14:43 Ответить
Погранці знову відзначились. Пороха ( хоч я не його прихильник) не випустили свого часу, а для зеленої плісняви кордони відкриті. Тьху, мерзота на західному кордоні.
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19.09.2024 15:20 Ответить
заборона Петру на виїзд за кордон , вказує на те,що ВЗРада може спокійно в даному випадку, брехати
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19.09.2024 15:27 Ответить
А згідно якого нормативного акту цей парламент має дозволяти чи не дозволяти депутатам їздити за кордон? Депутати мають право перетинати кордон, решта "функцій" голови парламенту "разрешать" і "нє пущать" - від лукавого, просто зелень розбігається і треба її тримати тут, щоб була більшість.
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19.09.2024 15:37 Ответить
була б у цієї свині крапля гідності він не був би лялькою в ОПи
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19.09.2024 16:08 Ответить
А звідки в свині Свинарчука гидність?!!!
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19.09.2024 17:29 Ответить
Клоуни, як втомив цей цирк.
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24.09.2024 07:03 Ответить
 
 