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Рада не надавала дозволів на виїзд за кордон "слузі народу" Одарченку, - Стефанчук

Рада не надавала дозволів нардепу Одарченку для виїзду за кордон

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що парламент не надавав жодних дозволів "слузі народу" Андрію Одарченку на виїзд за кордон.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодних заяв на відрядження, жодних дозволів щодо перетину державного кордону депутату Одарченку не давали", - зазначив спікер.

Читайте також: "Слуга народу" Одарченко: "Я сам в антикоррупционном комитете, если зацепят, то потом не будет ни настроения, ни счастья, ничего"

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

Читайте: Ексочільник Держспецзв’язку Щиголь, "слуга народу" Одарченко та забудовник Копистира вийшли із СІЗО

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Цей парламент Стефанчука нікому нічого не надавав.
Виїзд Порошенка він не забороняв, "відрядження" Тищенка в Тайланд не дозволяв...
Він білий та пухнастий, а все інше - вороже ІПСО.
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19.09.2024 14:00
+10
Нравится мне этот цирк для лохов. Как не "слуга" или близкий к Зеле, так он просто дематериализуется из Украины за кордон. Ловкость зеленых рук и никакого мошенничества.
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19.09.2024 13:55
+9
Головне,шоб дЄрьмак дозволив. А ту раду вже ніхто й не питає
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19.09.2024 14:05
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Самоволка?
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19.09.2024 13:49 Відповісти
Цей парламент Стефанчука нікому нічого не надавав.
Виїзд Порошенка він не забороняв, "відрядження" Тищенка в Тайланд не дозволяв...
Він білий та пухнастий, а все інше - вороже ІПСО.
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19.09.2024 14:00 Відповісти
СЗЧ
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19.09.2024 19:09 Відповісти
А в Раду його хто привів ?
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19.09.2024 13:52 Відповісти
Він скоро повернеться, як і обіцяв. Треба тільки вірити.
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19.09.2024 13:53 Відповісти
Нравится мне этот цирк для лохов. Как не "слуга" или близкий к Зеле, так он просто дематериализуется из Украины за кордон. Ловкость зеленых рук и никакого мошенничества.
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19.09.2024 13:55 Відповісти
зелений корридор...
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19.09.2024 16:06 Відповісти
О, то він ''щасливчик'' зміг Тису форсувати залишитися живим і не попасти до прикордонників
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19.09.2024 13:55 Відповісти
Он улєтєл, но обєщял вєрнутся.(с)
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19.09.2024 14:01 Відповісти
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19.09.2024 14:01 Відповісти
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19.09.2024 14:03 Відповісти
А у стефанчука свинячий грип
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19.09.2024 17:09 Відповісти
Головне,шоб дЄрьмак дозволив. А ту раду вже ніхто й не питає
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19.09.2024 14:05 Відповісти
ааа, а я не зрозумів інфи, одразу почав її коментити, а попередніх коментів, вашого, зокрема, не прочитав... Ганьба мені!
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19.09.2024 14:14 Відповісти
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19.09.2024 15:15 Відповісти
СН это какой-то сброд ничтожеств, отбросов общества, за который проголосовали 73% дебилов
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19.09.2024 14:11 Відповісти
а що це за якась нова влада постала, яка може видавати дозволи на перетин кордону? Я знаю, що лише одна влада дає такі дозволи - ЕрЗе; а тут якась ще рада нарисувалась...
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19.09.2024 14:13 Відповісти
а підара люсю вже всі забули і як і небуло , **** темні часи не закінчуються як 350 років
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19.09.2024 14:14 Відповісти
Та у теперішній владі цих підарів завались! Одного забули - інші про себе нагадають!
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19.09.2024 17:13 Відповісти
Порошенка на кордоні завертали...а долбойобам зільона дарожка !
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19.09.2024 14:18 Відповісти
І як же він міг перетнути кордон без дозволу Стефанчука?А от Порошенку це ні разу не вдавалося,загадка?
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19.09.2024 14:18 Відповісти
Хто така зараз Рада, д'єрмак сказав стефачка й язик в .опу
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19.09.2024 14:40 Відповісти
Гордість країни!
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19.09.2024 14:43 Відповісти
Погранці знову відзначились. Пороха ( хоч я не його прихильник) не випустили свого часу, а для зеленої плісняви кордони відкриті. Тьху, мерзота на західному кордоні.
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19.09.2024 15:20 Відповісти
заборона Петру на виїзд за кордон , вказує на те,що ВЗРада може спокійно в даному випадку, брехати
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19.09.2024 15:27 Відповісти
А згідно якого нормативного акту цей парламент має дозволяти чи не дозволяти депутатам їздити за кордон? Депутати мають право перетинати кордон, решта "функцій" голови парламенту "разрешать" і "нє пущать" - від лукавого, просто зелень розбігається і треба її тримати тут, щоб була більшість.
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19.09.2024 15:37 Відповісти
була б у цієї свині крапля гідності він не був би лялькою в ОПи
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19.09.2024 16:08 Відповісти
А звідки в свині Свинарчука гидність?!!!
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19.09.2024 17:29 Відповісти
Клоуни, як втомив цей цирк.
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24.09.2024 07:03 Відповісти
 
 