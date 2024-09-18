"Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК
Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко втік за кордон.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Скільки там тижнів пройшло від збору обуреним Зеленським правоохоронців на тему втеч ТОП-посадовців? Прокурор САП під час засідання у справі "Слуги" Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України", - йдеться в повідомленні.
Шабунін зазначив, що сьогодні Одарченка не було на засіданні ВР.
"Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Прокурор САП припустила, що депутат втік через Закарпаття. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення", - додав голова ЦПК.
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
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Стефанчука із аброхамієм, садити за грати, через повне безладдя, серед моноЗброд, яке суттєво завдає ШКОДИ,Національним інтересам України!!