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"Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК

Слуга народу Одарченко втік за кордон

Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко втік за кордон.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки там тижнів пройшло від збору обуреним Зеленським правоохоронців на тему втеч ТОП-посадовців? Прокурор САП під час засідання у справі "Слуги" Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України", - йдеться в повідомленні.

Шабунін зазначив, що сьогодні Одарченка не було на засіданні ВР.

"Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Прокурор САП припустила, що депутат втік через Закарпаття. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення", - додав голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Читайте: Суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Одарченку, якого було викрито на корупції, - Шабунін

Слуга народу Одарченко втік за кордон

Автор: 
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Топ коментарі
+60
скажіть народу де ця дирка в заборі
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18.09.2024 15:09
+54
Єто класіка
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18.09.2024 15:09
+50
В цій президентській партії так багато зрадників , корупціонерів і всяких наперсточників , що ,можливо її пора заборонити , як комуністичну партію ?
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18.09.2024 15:29
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Ти диви! Ніколи такого не було і от знову! Тепер він точно зареєструється в Резерві+ і його знайдуть наші невтомимі правоохоронці, інакше його можуть оштрафувати. Ага, це 100%.
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18.09.2024 22:03 Відповісти
За кожного служку у ВРУ, яких туди протягли у ТУРБОРЕЖИМІ зеленський-разумков-аброхамій, вони ж, тепер НЕВІДКЛАДНО повинні внести СВОЇ ГРОШІ, як засторогу від утікачів зрадників! ПредОплату, щоб не тікали!!
Стефанчука із аброхамієм, садити за грати, через повне безладдя, серед моноЗброд, яке суттєво завдає ШКОДИ,Національним інтересам України!!
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18.09.2024 22:04 Відповісти
Щоб ви, ***** зелені, всі повтікали за кордон! Народ би тільки полегшено видихнув.
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18.09.2024 22:45 Відповісти
майдан буде, відчуваю
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19.09.2024 06:02 Відповісти
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