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"Слуга народа" Одарченко, разоблаченный на коррупции, убежал за границу, - Шабунин

Слуга народу Одарченко втік за кордон

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко сбежал за границу.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько там недель прошло от сбора возмущенным Зеленским правоохранителей на тему побегов ТОП-чиновников? Прокурор САП во время заседания по делу "Слуги" Андрея Одарченко заявила о том, что депутат покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что сегодня Одарченко не было на заседании ВР.

"Ранее он вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. Прокурор САП предположила, что депутат сбежал через Закарпатье. Именно туда Одарченко выехал в первые дни полномасштабного вторжения", - добавил глава ЦПК.

Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

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Слуга народу Одарченко втік за кордон

Автор: 

побег (379) Одарченко Андрей (173) Шабунин Виталий (535) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+60
скажіть народу де ця дирка в заборі
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18.09.2024 15:09
+54
Єто класіка
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18.09.2024 15:09
+50
В цій президентській партії так багато зрадників , корупціонерів і всяких наперсточників , що ,можливо її пора заборонити , як комуністичну партію ?
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18.09.2024 15:29
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Ти диви! Ніколи такого не було і от знову! Тепер він точно зареєструється в Резерві+ і його знайдуть наші невтомимі правоохоронці, інакше його можуть оштрафувати. Ага, це 100%.
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18.09.2024 22:03 Ответить
За кожного служку у ВРУ, яких туди протягли у ТУРБОРЕЖИМІ зеленський-разумков-аброхамій, вони ж, тепер НЕВІДКЛАДНО повинні внести СВОЇ ГРОШІ, як засторогу від утікачів зрадників! ПредОплату, щоб не тікали!!
Стефанчука із аброхамієм, садити за грати, через повне безладдя, серед моноЗброд, яке суттєво завдає ШКОДИ,Національним інтересам України!!
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18.09.2024 22:04 Ответить
Щоб ви, ***** зелені, всі повтікали за кордон! Народ би тільки полегшено видихнув.
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18.09.2024 22:45 Ответить
майдан буде, відчуваю
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19.09.2024 06:02 Ответить
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