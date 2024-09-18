"Слуга народа" Одарченко, разоблаченный на коррупции, убежал за границу, - Шабунин

Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко сбежал за границу.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько там недель прошло от сбора возмущенным Зеленским правоохранителей на тему побегов ТОП-чиновников? Прокурор САП во время заседания по делу "Слуги" Андрея Одарченко заявила о том, что депутат покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что сегодня Одарченко не было на заседании ВР.

"Ранее он вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. Прокурор САП предположила, что депутат сбежал через Закарпатье. Именно туда Одарченко выехал в первые дни полномасштабного вторжения", - добавил глава ЦПК.

Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

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