ВАКС оголосив "слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, у міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Напередодні повідомлялося, що втік за кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.
Зазначається, що суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП і оголосив депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка в міжнародний розшук.
За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але у квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він - не знає, депутат на зв'язок не виходить.
За даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав.
"Прокурорка САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", - йдеться у повідомленні.
Сторона захисту вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б перевірити чи немає його там.
Справа "слуги народу" Одарченка
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
Будь ласка, зачекайте...
*****, як підбішує це "нє учітє мєня жить" ))))
От всі такі наївні та сліпі, що ніхто з САП та ВАКС не називає прізвище цієї чаріної людини-невидимки - Татаров.
А де у нас засів Татаров - в ОП.
А хто є керівником Татарова - Єрмак.
А кому підпорядковується Єрмак - Зеленському.
Офігіти, яка складна і неосяжна для САП та ВАКС схема.
То як його випустили. Мав ветеренарний паспорт «свиння народу» - хряк відгодований?!
Для топ-корупціонерів - тільки арешт !
П.С.
Вангую, що наступним буде Резніченко.
І плював він на заставу в 30 лімонів, як Одарченко на 15....
Прогнозую, що буде:"Йдіть усі в сраку!" ще тоді препізедент мріяв про опу дЄрьмака чи дЄрьмака в його ОПі...
95 квартал!!
так і зо сміху померти можно
скільки ВАКС отримав зряплатні
за видімість роботи..
Вибачаюсь-звичайно вони працюють,
на свій інтерес,та ще за це отримують ЗЕплату