УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12143 відвідувача онлайн
Новини
2 726 32
втеча (218) розшук (644) Одарченко (43) Антикорупційний суд (1878) Слуга народу (2800)

​​ВАКС оголосив "слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, у міжнародний розшук

ВАКС оголосив нардепа Андрія Одарченка у міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Напередодні повідомлялося, що втік за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

Зазначається, що суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП і оголосив депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка в міжнародний розшук.

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але у квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він - не знає, депутат на зв'язок не виходить.

За даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Одарченко втік за кордон. МВС не вдягло на нього електронний браслет попри рішення суду (оновлено)

"Прокурорка САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", - йдеться у повідомленні.

Сторона захисту вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б перевірити чи немає його там.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. 

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Одарченку, якого було викрито на корупції, - Шабунін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Типу ніхто не знає, хто рулить процесом випускання втікачів.

От всі такі наївні та сліпі, що ніхто з САП та ВАКС не називає прізвище цієї чаріної людини-невидимки - Татаров.

А де у нас засів Татаров - в ОП.
А хто є керівником Татарова - Єрмак.
А кому підпорядковується Єрмак - Зеленському.

Офігіти, яка складна і неосяжна для САП та ВАКС схема.
показати весь коментар
19.09.2024 09:42
+12
цікаво порахувати
скільки ВАКС отримав зряплатні
за видімість роботи..
Вибачаюсь-звичайно вони працюють,
на свій інтерес,та ще за це отримують ЗЕплату
показати весь коментар
19.09.2024 10:03
+10
Ще один пішов тихенько до лісу. Був би здивований, якщо б це був не черговий "слуга народу"
показати весь коментар
19.09.2024 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як справи у лабазюка чи не додалось негативу через ці прикрощі до діяльності дружини на посту голови облради?
показати весь коментар
19.09.2024 09:38 Відповісти
Лабазюк проявив нездорову ініціативу. І юристи у нього лайно. "Слуги" у нього зараз ще й бізнес відіжмуть.
*****, як підбішує це "нє учітє мєня жить" ))))
показати весь коментар
19.09.2024 10:03 Відповісти
Типу ніхто не знає, хто рулить процесом випускання втікачів.

От всі такі наївні та сліпі, що ніхто з САП та ВАКС не називає прізвище цієї чаріної людини-невидимки - Татаров.

А де у нас засів Татаров - в ОП.
А хто є керівником Татарова - Єрмак.
А кому підпорядковується Єрмак - Зеленському.

Офігіти, яка складна і неосяжна для САП та ВАКС схема.
показати весь коментар
19.09.2024 09:42 Відповісти
Хоч одного втікача повернули?
показати весь коментар
19.09.2024 09:48 Відповісти
після того.як українські правоохоронні органи купили йому білет,посадили на потяг ,дозволили без перешкод пересікти границю зразу для всесвітнього сміху і власного позору передали дані на його міжнародний розшук...
показати весь коментар
19.09.2024 09:49 Відповісти
А ви впевнені, що передали? Цій владі спи@діти - як оком моргнути.
показати весь коментар
19.09.2024 12:40 Відповісти
"зелені аферисти" в курсі, що раз раз в Україні "зелена правоохоронна система і юстиція " не затримала злочинця в Україні,то "міжнародному розшуку ,він накуй даром не потрібний, і ніхто його особливо шукати не буде...
показати весь коментар
19.09.2024 15:11 Відповісти
Тут риторичне питання, а як злочинець міг втекти за кордон, коли в нас війна і кордони закриті на десять замків(для простих громадян), і справа вжу була в суді і купа прикладів, коли "слугу" відпускають під заставу, то він втікає? Судді, я так розумію, нічого?
показати весь коментар
19.09.2024 09:51 Відповісти
...і навіть на вимогу суду він здав закордонний паспорт.

То як його випустили. Мав ветеренарний паспорт «свиння народу» - хряк відгодований?!
показати весь коментар
19.09.2024 10:05 Відповісти
А не простіше, оголосити у розшук усю зграю?
показати весь коментар
19.09.2024 09:55 Відповісти
Отримає притулок у будь-якій країні ЄС з пожиттєвою пенсією, як політичний біженець.
показати весь коментар
19.09.2024 09:55 Відповісти
Так народ може без слуг залишитись, розбігаються падли як таракани.
показати весь коментар
19.09.2024 09:56 Відповісти
Ще один пішов тихенько до лісу. Був би здивований, якщо б це був не черговий "слуга народу"
показати весь коментар
19.09.2024 09:57 Відповісти
Відмініть ту довбону заставу!
Для топ-корупціонерів - тільки арешт !
П.С.
Вангую, що наступним буде Резніченко.
І плював він на заставу в 30 лімонів, як Одарченко на 15....
показати весь коментар
19.09.2024 09:58 Відповісти
надто оптимістична Ванга із вас...
Прогнозую, що буде:"Йдіть усі в сраку!" ще тоді препізедент мріяв про опу дЄрьмака чи дЄрьмака в його ОПі...
показати весь коментар
19.09.2024 10:24 Відповісти
Щось ваш прогноз дуже скидається на наше сьогодення. Чи він так швидко втілився у життя? Ось де справжній турборежим!
показати весь коментар
19.09.2024 12:43 Відповісти
усе відносно, але з 2019 року, надто багато і безповоротно часу та води втекло... Тішимось, що хоча б самець скумбрії втішив чакри.
показати весь коментар
19.09.2024 13:05 Відповісти
Потужно!!!
95 квартал!!
так і зо сміху померти можно
показати весь коментар
19.09.2024 09:59 Відповісти
Один діяч із рашки сказав "золоті" слова
показати весь коментар
19.09.2024 09:59 Відповісти
цікаво порахувати
скільки ВАКС отримав зряплатні
за видімість роботи..
Вибачаюсь-звичайно вони працюють,
на свій інтерес,та ще за це отримують ЗЕплату
показати весь коментар
19.09.2024 10:03 Відповісти
Стільки ж скільки набу, назк, сап і всі ті хто бореться з корупцією так що аж спина мокра і труси липнуть до сідниць)
показати весь коментар
19.09.2024 10:07 Відповісти
Україна багата, можемо собі дозволити..
показати весь коментар
19.09.2024 10:49 Відповісти
Ждемо коли татарова-кувшинова з козирем оголосять ?
показати весь коментар
19.09.2024 10:14 Відповісти
Не заважай, вони чеченців по Києву ловлять…
показати весь коментар
19.09.2024 10:50 Відповісти
Україна багата країна але пограбована "елітою" яку обирає нарід який спить попри війну.50% громадян в державі злодії,мародери та зрадники.Чому бідні-бо дурні,чому дурні-бо бідні.До поки нарід зрозуміє що ворог це не тільки мошкара московита але і ті що живуть поруч і все роблять в зло то будемо зникати з карти світу як нація і держава.
показати весь коментар
19.09.2024 10:38 Відповісти
Ну, відносно "живуть поруч" ви трішки погарячкували. Не поруч вони живуть, а десь під хмарами. І на оте, що десь там далеко, під ногами, їм і подивитись зайвий раз ліньки.
показати весь коментар
19.09.2024 12:46 Відповісти
Усіх хто голосував за слуг на фронт, щоб знали скільки коштує асфальт, шашлики, лиш би не Порошенко
показати весь коментар
19.09.2024 10:38 Відповісти
Могли зразу у Вселенський розшук оголосити. Результат однаковий.
показати весь коментар
19.09.2024 11:24 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2024 11:59 Відповісти
як вам зедебілам ваш вибір? головне, щоб не Порошенко.
показати весь коментар
19.09.2024 12:43 Відповісти
Тю, оголосив... Ще заочно його засудіть та повісьте, але потім амністуйте, щоб **** нарітна не сконала від голоду.
показати весь коментар
19.09.2024 13:11 Відповісти
Ще один патужний рішала драпанув, за погодженням з охвісу ...
показати весь коментар
19.09.2024 15:12 Відповісти
 
 