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ВАКС объявил бежавшего за границу "слугу народа" Одарченко в международный розыск

ВАКС оголосив нардепа Андрія Одарченка у міжнародний розшук

Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко. Накануне сообщалось, что сбежал за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Отмечается, что судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко в международный розыск.

По данным НАБУ, Mercedes депутата на месте, но в квартире живет водитель. Тот объяснил, что со вторника Одарченко дома нет, где он - не знает, депутат на связь не выходит.

По данным пограничников, Одарченко официально границу не пересекал.

Читайте: "Слуга народа" Одарченко, разоблаченный на коррупции, убежал за границу, - Шабунин

"Прокурор САП добавила, что нардеп на записях НАБУ хвастался экс-главе Агентства восстановления Найему, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Прокурор предполагает, что он использовал эти связи, чтобы уехать", - говорится в сообщении.

Сторона защиты считает ходатайство о международном розыске преждевременным. Мол, прокурор не приобщила оперативную информацию, что Одарченко действительно за границей. Защита добавляет, что семья Одарченко живет на Закарпатье, поэтому детективы должны были бы проверить нет ли его там.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

Также читайте: Судья ВАКС Ткаченко частично снял подозрение со "слуги народа" Одарченко, разоблаченного в коррупции, - Шабунин
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Топ комментарии
+21
Типу ніхто не знає, хто рулить процесом випускання втікачів.

От всі такі наївні та сліпі, що ніхто з САП та ВАКС не називає прізвище цієї чаріної людини-невидимки - Татаров.

А де у нас засів Татаров - в ОП.
А хто є керівником Татарова - Єрмак.
А кому підпорядковується Єрмак - Зеленському.

Офігіти, яка складна і неосяжна для САП та ВАКС схема.
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19.09.2024 09:42
+12
цікаво порахувати
скільки ВАКС отримав зряплатні
за видімість роботи..
Вибачаюсь-звичайно вони працюють,
на свій інтерес,та ще за це отримують ЗЕплату
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19.09.2024 10:03
+10
Ще один пішов тихенько до лісу. Був би здивований, якщо б це був не черговий "слуга народу"
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19.09.2024 09:57
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а як справи у лабазюка чи не додалось негативу через ці прикрощі до діяльності дружини на посту голови облради?
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19.09.2024 09:38 Ответить
Лабазюк проявив нездорову ініціативу. І юристи у нього лайно. "Слуги" у нього зараз ще й бізнес відіжмуть.
*****, як підбішує це "нє учітє мєня жить" ))))
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19.09.2024 10:03 Ответить
Типу ніхто не знає, хто рулить процесом випускання втікачів.

От всі такі наївні та сліпі, що ніхто з САП та ВАКС не називає прізвище цієї чаріної людини-невидимки - Татаров.

А де у нас засів Татаров - в ОП.
А хто є керівником Татарова - Єрмак.
А кому підпорядковується Єрмак - Зеленському.

Офігіти, яка складна і неосяжна для САП та ВАКС схема.
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19.09.2024 09:42 Ответить
Хоч одного втікача повернули?
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19.09.2024 09:48 Ответить
після того.як українські правоохоронні органи купили йому білет,посадили на потяг ,дозволили без перешкод пересікти границю зразу для всесвітнього сміху і власного позору передали дані на його міжнародний розшук...
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19.09.2024 09:49 Ответить
А ви впевнені, що передали? Цій владі спи@діти - як оком моргнути.
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19.09.2024 12:40 Ответить
"зелені аферисти" в курсі, що раз раз в Україні "зелена правоохоронна система і юстиція " не затримала злочинця в Україні,то "міжнародному розшуку ,він накуй даром не потрібний, і ніхто його особливо шукати не буде...
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19.09.2024 15:11 Ответить
Тут риторичне питання, а як злочинець міг втекти за кордон, коли в нас війна і кордони закриті на десять замків(для простих громадян), і справа вжу була в суді і купа прикладів, коли "слугу" відпускають під заставу, то він втікає? Судді, я так розумію, нічого?
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19.09.2024 09:51 Ответить
...і навіть на вимогу суду він здав закордонний паспорт.

То як його випустили. Мав ветеренарний паспорт «свиння народу» - хряк відгодований?!
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19.09.2024 10:05 Ответить
А не простіше, оголосити у розшук усю зграю?
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19.09.2024 09:55 Ответить
Отримає притулок у будь-якій країні ЄС з пожиттєвою пенсією, як політичний біженець.
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19.09.2024 09:55 Ответить
Так народ може без слуг залишитись, розбігаються падли як таракани.
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19.09.2024 09:56 Ответить
Ще один пішов тихенько до лісу. Був би здивований, якщо б це був не черговий "слуга народу"
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19.09.2024 09:57 Ответить
Відмініть ту довбону заставу!
Для топ-корупціонерів - тільки арешт !
П.С.
Вангую, що наступним буде Резніченко.
І плював він на заставу в 30 лімонів, як Одарченко на 15....
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19.09.2024 09:58 Ответить
надто оптимістична Ванга із вас...
Прогнозую, що буде:"Йдіть усі в сраку!" ще тоді препізедент мріяв про опу дЄрьмака чи дЄрьмака в його ОПі...
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19.09.2024 10:24 Ответить
Щось ваш прогноз дуже скидається на наше сьогодення. Чи він так швидко втілився у життя? Ось де справжній турборежим!
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19.09.2024 12:43 Ответить
усе відносно, але з 2019 року, надто багато і безповоротно часу та води втекло... Тішимось, що хоча б самець скумбрії втішив чакри.
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19.09.2024 13:05 Ответить
Потужно!!!
95 квартал!!
так і зо сміху померти можно
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19.09.2024 09:59 Ответить
Один діяч із рашки сказав "золоті" слова
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19.09.2024 09:59 Ответить
цікаво порахувати
скільки ВАКС отримав зряплатні
за видімість роботи..
Вибачаюсь-звичайно вони працюють,
на свій інтерес,та ще за це отримують ЗЕплату
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19.09.2024 10:03 Ответить
Стільки ж скільки набу, назк, сап і всі ті хто бореться з корупцією так що аж спина мокра і труси липнуть до сідниць)
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19.09.2024 10:07 Ответить
Україна багата, можемо собі дозволити..
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19.09.2024 10:49 Ответить
Ждемо коли татарова-кувшинова з козирем оголосять ?
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19.09.2024 10:14 Ответить
Не заважай, вони чеченців по Києву ловлять…
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19.09.2024 10:50 Ответить
Україна багата країна але пограбована "елітою" яку обирає нарід який спить попри війну.50% громадян в державі злодії,мародери та зрадники.Чому бідні-бо дурні,чому дурні-бо бідні.До поки нарід зрозуміє що ворог це не тільки мошкара московита але і ті що живуть поруч і все роблять в зло то будемо зникати з карти світу як нація і держава.
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19.09.2024 10:38 Ответить
Ну, відносно "живуть поруч" ви трішки погарячкували. Не поруч вони живуть, а десь під хмарами. І на оте, що десь там далеко, під ногами, їм і подивитись зайвий раз ліньки.
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19.09.2024 12:46 Ответить
Усіх хто голосував за слуг на фронт, щоб знали скільки коштує асфальт, шашлики, лиш би не Порошенко
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19.09.2024 10:38 Ответить
Могли зразу у Вселенський розшук оголосити. Результат однаковий.
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19.09.2024 11:24 Ответить
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19.09.2024 11:59 Ответить
як вам зедебілам ваш вибір? головне, щоб не Порошенко.
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19.09.2024 12:43 Ответить
Тю, оголосив... Ще заочно його засудіть та повісьте, але потім амністуйте, щоб **** нарітна не сконала від голоду.
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19.09.2024 13:11 Ответить
Ще один патужний рішала драпанув, за погодженням з охвісу ...
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19.09.2024 15:12 Ответить
 
 